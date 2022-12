Ciao!

Sono Mike Turian, progettista principale del prodotto per Magic. Uno dei punti su cui mi concentro di più è il modo in cui possiamo usare i trattamenti per mettere in risalto l’essenza di ogni espansione di Magic, e al tempo stesso stupire gli appassionati. In questo articolo, condividerò alcune nuove immagini di carte in stile vetrina, carte senza bordo, carte con illustrazione completa e molto altro! Fornirò un’analisi approfondita delle Collector Booster del Set Base 2021, che contengono tutti questi trattamenti. E parlerò anche di tutti gli altri prodotti del Set Base 2021 all’interno dei quali puoi trovare ognuno di questi nuovi, fantastici trattamenti.

Trattamenti “stile vetrina”

Ecco Teferi con il suo trattamento “stile vetrina”! Niente paura: c’è uno speciale bordo in stile vetrina per la carta planeswalker di ciascun colore!

In ogni espansione fino a questo momento, i trattamenti “stile vetrina” servivano per mettere in risalto gli elementi più interessanti e restituire l’essenza dell’espansione. Per il Set Base 2021, invece, abbiamo cercato di mettere in primo piano i Planeswalker. Adam Prosak, responsabile della progettazione del Set Base 2021, stava già lavorando a un ciclo verticale associato ai cinque planeswalker monocolore dell’espansione. Poiché per ogni carta planeswalker rara mitica c’è un riferimento in una carta rara, una non comune e una comune, sapevamo di avere a disposizione ottime combinazioni per le carte in stile vetrina di questa espansione. Adam si era già assicurato che le carte che avrebbero fatto riferimento ai singoli planeswalker funzionassero bene insieme. Siamo molto soddisfatti di come anche l’aggiunta di deliziosi trattamenti creativi evidenzi tale sinergia.

Riguardo alla creazione del nuovo bordo in stile vetrina mostrato più in alto, il grafico senior James Arnold mi ha fatto notare come il trattamento creativo per Teferi si basi sul bordo originale del mana blu. James ha poi voluto aggiungere elementi del design della rifrazione in maniera similare a quanto riflesso nell’illustrazione. Infine, si può vedere come gli elementi del bordo siano associati al vestiario di Teferi per estendere quest’ultimo dalla sola illustrazione a tutta la carta.

Anche se Teferi è l’unico Planeswalker ad avere quattro versioni con bordo in stile vetrina con illustrazioni diverse, per ogni Planeswalker dell’espansione è stato realizzato un bordo che ne catturi lo spirito, e ciò vale sia per la loro stessa carta planeswalker, sia per ogni altra carta facente parte del ciclo di un determinato Planeswalker.

Ugin è presente nel Set Base 2021 grazie al ritorno di Ugin, lo Spirito Drago. Eravamo così entusiasti del trattamento “stile vetrina” che non potevamo esimerci dal crearne uno anche per Ugin. Anche se, a differenza degli altri cinque Planeswalker, nel Set Base 2021 non ci sono carte né terre base (ci spiace, Distesa!) che menzionino Ugin nel proprio nome, l’inclusione dello Spirito Drago era un’opportunità troppo ghiotta da non cogliere.

Mancava soltanto un ultimo pezzo da aggiungere alla collezione delle carte in stile vetrina: le terre base! Ognuno dei cinque planeswalker monocolore del Set Base 2021 ha una propria terra base che ne raffigura il piano natale. Ad esempio, quest’Isola con bordo in stile vetrina mostra Dominaria, il piano natale di Teferi. Così, potrai lanciare tutte le tue magie legate a Teferi con stile!

Queste carte in stile vetrina si trovano nelle buste per draft e nelle Collector Booster del Set Base 2021, così come in qualsiasi altro prodotto in cui queste siano contenute.

Trattamenti “senza bordo”

I trattamenti “senza bordo” per le carte planeswalker sono stati introdotti in Magic con Guilds of Ravnica Mythic Edition e sono rimasti in ogni espansione a partire da Il Trono di Eldraine. Questo tipo di trattamento si è imposto come uno dei preferiti degli appassionati, e apprezziamo molto l’opportunità di poter dar vita a queste magnifiche versioni di ciascun Planeswalker. Per ognuno dei sei Planeswalker del Set Base 2021 è stato realizzato un trattamento “senza bordo” che include anche un’illustrazione inedita.

Inoltre, l’accoglienza positiva ricevuta dai trattamenti di questo tipo ci ha spinto a chiederci in quale altro modo avremmo potuto generare tanto entusiasmo. In Ikoria: Terra dei Behemoth abbiamo introdotto le terre “Trioma” senza bordo. Per il Set Base 2021 abbiamo deciso di inserire sei ristampe che sapevamo avrebbero reso felici i giocatori. Abbiamo passato in rassegna l’espansione per trovare le candidate perfette per il trattamento “senza bordo” e, alla fine, abbiamo scelto una non comune (che nella versione senza bordo ha il simbolo di una rara), tre rare e due rare mitiche.

Queste carte senza bordo si trovano nelle buste per draft e nelle Collector Booster del Set Base 2021, così come in qualsiasi altro prodotto in cui queste siano contenute.

Teferi, Maestro del Tempo

Poiché Teferi, Maestro del Tempo è il volto del Set Base 2021, volevamo aggiungere un ulteriore elemento per catturarne meglio lo spirito. Mentre i team al lavoro sull’espansione si occupavano dei poteri di Teferi, la direttrice artistica senior Cynthia Sheppard gestiva il processo di creazione delle illustrazioni. Secondo la sua idea, poiché Teferi avrebbe rappresentato la manipolazione temporale, sarebbe stato interessante ritrarlo in azione creandone diverse illustrazioni.

Per Teferi, Maestro del Tempo esistono quattro versioni con bordo normale, quattro in stile vetrina e una versione senza bordo, e di ognuna di queste esiste la controparte foil. Ci saranno avvistamenti di Teferi a volontà!

Illustrazioni estese

I trattamenti “illustrazione estesa” continuano a essere un metodo molto popolare adottato dai giocatori per dare un tocco in più ai propri mazzi. Nelle Collector Booster volevamo mettere in risalto, attraverso un trattamento dedicato, ogni rara o rara mitica per la quale non esiste un trattamento “stile vetrina” o “senza bordo”.

Abbiamo migliorato la carta promo Acquista-un-box del Set Base 2021 applicandole un trattamento “illustrazione estesa”. Presso il tuo negozio di zona, puoi ricevere una carta Rin e Seri, Inseparabili foil per ogni confezione di buste per draft o di Collector Booster che acquisti (fino a esaurimento scorte). Nelle Collector Booster sarà disponibile anche la versione non foil con illustrazione estesa di Rin e Seri. Oltre a Rin e Seri, saranno presenti anche tutte le altre carte con illustrazione estesa, sia foil che non foil.

Le Collector Booster rimangono l’unico mezzo per ottenere le rare e rare mitiche con illustrazione estesa.

Il contenuto di ogni Collector Booster sarà il seguente:

Informazioni sulle Collector Booster

4 comuni, terre doppie comuni o terre base foil

2 non comuni foil

1 terra base foil in stile vetrina

1 rara o rara mitica con illustrazione estesa (45 rare, 8 rare mitiche)

2 rare o rare mitiche foil, oppure rare o rare mitiche foil con illustrazione estesa

2 comuni o non comuni in stile vetrina, oppure una carta senza bordo mostrata in anteprima da Martin Juza l’8 giugno (5 comuni, 6 non comuni)

1 rara o rara mitica in stile vetrina o senza bordo (8 rare, 17 rare mitiche che includono 5 versioni di Teferi)

1 comune o non comune foil in stile vetrina, oppure una carta senza bordo mostrata in anteprima da Martin Juza l’8 giugno (5 comuni, 6 non comuni)

1 carta foil in stile vetrina o senza bordo, di qualsiasi rarità (5 comuni, 6 non comuni, 8 rare, 17 rare mitiche che includono 5 versioni di Teferi)

1 pedina foil

In ogni singola Collector Booster del Set Base 2021 troverai sempre un minimo di quattro rare o rare mitiche, e nel 45% dei casi ne troverai cinque. Ogni busta conterrà 11 carte foil (più la pedina bifronte foil) e 4 carte non foil.

Nelle buste per draft continuiamo a includere entusiasmanti carte senza bordo e in stile vetrina. Quanto alle carte non foil, 1 busta per draft ogni 3,5 conterrà una carta in stile vetrina o senza bordo (qualsiasi rarità, escluse le terre base), che sarà rara o rara mitica in 1 busta per draft ogni 15. Inoltre, 1 busta per draft ogni 7 conterrà una terra base in stile vetrina. Riguardo alle carte foil, a partire dal Set Base 2020 ne abbiamo aumentato la frequenza di inserimento, per cui continuerai a trovarne 1 ogni 3 buste per draft. Infine, troverai 1 carta foil in stile vetrina o senza bordo ogni 35 buste per draft.

Riassumendo: come posso trovare tutte queste fantastiche carte?

Carte con illustrazione estesa - Le carte con illustrazione estesa si trovano esclusivamente nelle Collector Booster del Set Base 2021. Ogni Collector Booster contiene 1 delle 53 carte non foil con illustrazione estesa, e hai la possibilità di trovare fino a 2 carte foil con illustrazione estesa tra le altre 52. Puoi ricevere la versione foil di Rin e Seri, Inseparabili presso il tuo negozio di zona tramite la promozione Acquista-un-box.

Carte in stile vetrina - Puoi trovare tutte le carte in stile vetrina all’interno delle buste per draft e delle Collector Booster. Il Bundle del Set Base 2021 include dieci buste per draft, e anche al loro interno puoi trovare delle carte in stile vetrina. Lo stesso vale sia per le sei buste per draft contenute nel Kit di Prerelease, sia per la busta per draft contenuta in ogni mazzo Planeswalker del Set Base 2021.

Planeswalker e ristampe senza bordo - Puoi trovare tutte le carte planeswalker e le ristampe senza bordo all’interno delle buste per draft e delle Collector Booster. Il Bundle del Set Base 2021 include dieci buste per draft, e anche al loro interno puoi trovare carte planeswalker e ristampe senza bordo. Lo stesso vale sia per le sei buste per draft contenute nel Kit di Prerelease, sia per la busta per draft contenuta in ogni mazzo Planeswalker del Set Base 2021.

Il Set Base 2021 è pieno di carte con stupendi trattamenti! Il nostro desiderio costante è quello di rendere l’esperienza legata all’apertura delle buste il più divertente possibile, e siamo molto felici dell’entusiasmo che queste nuove carte aggiungeranno a tale esperienza. Fammi sapere che ne pensi di tutti questi trattamenti tramite il mio profilo Twitter, @mturian. Grazie!