Puoi trovare 12 di queste pedine, l'emblema e la carta-guida segnalino veleno nelle buste per draft e dell'espansione; nelle Collector Booster puoi trovare le pedine bifronte in versione foil. (Le carte-guida segnalino veleno non sono disponibili nelle Collector Boosters. La pedina Microbo Phyrexiano creata da Armatura Tessigroviglio può essere trovata soltanto nelle buste espansione e nelle Collector Booster, proprio come Armatura Tessigroviglio.)

I due mazzi Commander di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno comprendono le restanti 21 pedine e due tipi di carte-guida che appaiono sulle 10 pedine bifronte presenti in ogni mazzo. Riguardo ai due tipi di carte-guida, puoi trovare i segnalini veleno in Influenza Corrotta e Il Monarca in Ribellione in Ascesa.

Disponibile nelle buste per draft e dell'espansione

Disponibile nelle buste dell'espansione e nelle Collector Booster

Commander di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

Influenza Corrotta

3 segnalini veleno // pedine Acaro Phyrexiano (neri)

1 segnalino veleno // pedina Bestia (3/3)

1 pedina Wurm Phyrexiano // Orrore Phyrexiano (X/X, artefatto)

2 pedine Wurm Phyrexiano // Insetto Phyrexiano (infettare)

3 pedine Acaro Phyrexiano (bianco) // Insetto Phyrexiano (infettare)

Ribellione in Ascesa

1 pedina Il Monarca // Golem (X/X, rapidità)

1 pedina Coboldi della Roccaforte di Kher // Drago

1 pedina Myr // Tottero

1 pedina Soldato (rosso-bianco) // Eldrazi

1 pedina Ribelle // Goblin

1pedina Uccello // Felino

1 pedina Umano // Spirito

1 pedina Soldato Umano // Elefante

1 pedina Soldato (1/1) // Angelo (volare)

1 pedina Soldato (2/2, cautela) // Angelo (volare/cautela)

