Un ritorno a Ravnica non è completo senza alcune fidate pedine e Ravnica Remastered presenta 19 bellissime pedine con illustrazione completa e un emblema Domri Rade da collezionare. Nelle buste per draft, si presentano come pedine normali non foil. Nelle collector booster, si possono trovare come pedine bifronte foil.

Rivivi o scopri per la prima volta i personaggi e le meccaniche più amate con Ravnica Remastered! L’espansione uscirà il 12 gennaio 2024, ed è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, rivenditori online come Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Pedine di Ravnica Remastered

Uccello Angelo (4/4 volare) Angelo (4/4 volare, cautela)

Spirito Illusione Uccello Zombie

Drago Goblin Goblin (Rakdos)

Centauro Rinoceronte Saprolingio di Ravnica

Wurm Patto delle Gilde Beast Cavaliere Elfo

Soldier Sfinge Spirito

Voja Ravnica Emblema (Domri Rade)

