Mentre ti prepari a esplorare le Terre Selvagge di Eldraine, porta con te una collezione di pedine per il tuo viaggio da favola! Nei prodotti di Terre Selvagge di Eldraine troverai 29 pedine con illustrazione completa, 6 pedine Ruolo con due Ruoli per pedina e 1 carta-guida All’Avventura.

Nelle buste per draft e dell’espansione troverai 15 pedine con illustrazione completa, 3 pedine Ruolo con due Ruoli per pedina e 1 carta-guida All’Avventura. Nelle Collector Booster troverai le stesse 15 pedine con illustrazione completa in versione bifronte foil, mentre le pedine Ruolo e la carta-guida All’Avventura sono un’esclusiva delle buste per draft e dell’espansione.

Potrai trovare le pedine anche nei mazzi Commander di Terre Selvagge di Eldraine. Contengono 14 pedine con illustrazione completa, 3 pedine Ruolo con due Ruoli per pedina in esclusiva per i mazzi Commander di Terre Selvagge di Eldraine, con 10 pedine bifronte in ogni mazzo in linea con il tema dei contenuti.

Terre Selvagge di Eldraine è la tua occasione di partire per la tua avventura! L’espansione uscirà l’8 settembre 2023, ma puoi già preordinarla presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Pedine di Terre Selvagge di Eldraine