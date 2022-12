Sei alla ricerca della tua prossima avventura? In questo articolo potrai trovare un sacco di informazioni sui prodotti in stile Dungeons & Dragons dell’espansione Avventure nei Forgotten Realms (AFR).

Set Booster

I Set Booster offrono un modo entusiasmante per costruire la tua collezione. Con i Set Booster hai maggiori probabilità di trovare carte rare rispetto ai Draft Booster. In ogni busta dell’espansione trovi una carta Booster Fun, una carta foil tradizionale e una carta illustrativa. Le comuni e le non comuni contenute nelle buste dell’espansione raccontano delle brevi storie; inoltre, c’è sempre la possibilità di trovare una carta della Lista.

Ogni Set Booster di Avventure nei Forgotten Realms contiene:

Almeno 1 carta rara o rara mitica (il 27% circa dei Set Booster contiene 2 rare o rare mitiche, il 3% ne contiene 3 e c’è una possibilità inferiore all’1% di trovarne addirittura 4.)

1 carta foil tradizionale di un livello di rarità qualsiasi

1 comune o non comune in stile manuale, in stile modulo o senza bordo; per maggiori dettagli, dai un'occhiata all'articolo su come Collezionare Avventure nei Forgotten Realms!

1 carta illustrativa o carta illustrativa con il timbro foil

7–10 comuni e non comuni (il numero di non comuni può essere al massimo 7)

1 terra base o terra base foil

1 carta pubblicitaria o pedina o dungeon o 1 carta della Lista

I Set Booster sono disponibili individualmente e in confezioni da 30. Con l'acquisto di un intero box, potrai ricevere una di queste speciali carte foil acquista-un-box; chiedi al tuo negozio di fiducia!

La Spada Vorpal può essere trovata nelle buste dell'espansione, nelle buste da draft e nei Collector Booster, ma questa illustrazione realizzata da Alessandra Pisano è esclusiva di questa versione promo.

Buste per draft

Se ciò che ti piace sono le classiche esperienze di draft e sealed, le buste per draft sono perfette per te. Nelle buste per draft puoi trovare tutte le stesse carte di Avventure nei Forgotten Realms che sono presenti nelle buste dell’espansione, incluse le carte del Booster Fun; la differenza è che queste buste sono studiate apposta per i draft. Ogni busta per draft contiene:

1 carta rara o rara mitica

3 carte non comuni

10 carte comuni (nel 33% delle buste di Avventure nei Forgotten Realms, una comune viene sostituita da una foil tradizionale di un livello di rarità qualsiasi)

1 terra base

1 carta pubblicitaria o pedina o dungeon

Le buste per draft sono disponibili individualmente e in confezioni da 36. Come nel caso delle buste dell’espansione, acquistando un intero box potrai ricevere una carta promozionale acquista-un-box, la Spada Vorpal; chiedi al tuo negozio di fiducia!

Collector Booster

I Collector Booster sono un modo incredibile per mettere le mani sulle carte più splendide di Avventure nei Forgotten Realms. In ogni busta puoi trovare cinque rare o rare mitiche, un sacco di varianti Booster Fun, foil e le versioni speciali con illustrazione estesa.

Ogni Collector Booster di Avventure nei Forgotten Realms contiene:

I Collector Booster sono disponibili individualmente o in confezioni da 12. Come nel caso delle buste dell’espansione e delle buste per draft, acquistando un intero box potrai ricevere una carta promozionale acquista-un-box; chiedi al tuo negozio di fiducia!

Prerelease Pack

Il prerelease di Avventure nei Forgotten Realms è la tua prima occasione per prendere in mano le carte di Avventure nei Forgotten Realms e giocarle. A ogni evento di prerelease ottieni un Prerelease Pack e costruisci un mazzo partendo dalle carte che trovi! Ogni Prerelease Pack di Avventure nei Forgotten Realms contiene:

6 buste per draft di Avventure nei Forgotten Realms

1 rara o rara mitica foil tradizionale di Avventure nei Forgotten Realms con un timbro foil dell’anno

3 pedine dungeon foil, una per ogni dungeon

1 d20 con il simbolo dell’espansione Avventure nei Forgotten Realms per tutti i tuoi lanci di dado

1 contenitore per le carte riutilizzabile, con separatore

Mazzi Commander

Con i mazzi Commander di Avventure nei Forgotten Realms puoi mettere insieme una compagnia completa per le tue avventure. Ogni mazzo è pronto per essere usato nel formato Commander. Ognuno dei quattro mazzi contiene diciassette nuove carte e la nuova carta comandante da vetrina nella versione foil incisa (non utilizzabile ai tornei e stampata su un cartoncino più spesso), che ha visto il debutto nei mazzi Commander di Strixhaven: Scuola dei Maghi. Ogni mazzo contiene:

100 carte, tra cui 2 carte creatura leggendarie foil

1 comandante da vetrina in versione foil incisa

10 pedine a doppia faccia

1 ruota segnapunti

1 portamazzo

Theme Booster

Le buste tematiche offrono il modo ideale per trovare nuove carte da aggiungere ai mazzi che hai già costruito. Puoi ottenere una busta tematica piena di carte dei colori che desideri oppure una busta tematica speciale con le carte perfette per avventurarti nei dungeon; un ottimo modo per costruire le fondamenta del tuo prossimo mazzo di Avventure nei Forgotten Realms. Ogni busta tematica contiene 1 o 2 rare e/o rare mitiche e 33 o 34 comuni e non comuni.

Bundle

I bundle sono perfetti per chi desidera qualcosa di emozionante in aggiunta alle buste. In ogni bundle di Avventure nei Forgotten Realms si trova la versione oversized dei tre dungeon di Avventure nei Forgotten Realms. Ogni bundle contiene:

10 buste per draft

3 carte dungeon oversized

20 terre base foil tradizionali

20 terre base foil

1 carta promozionale con illustrazione alternativa esclusiva del bundle

1 d20 oversized esclusivo

1 confezione per conservare le carte

Gift Bundle

I bundle sono anche un ottimo regalo per i giocatori di Magic che fanno parte della tua vita. Nel mese di agosto pubblicheremo il Gift Bundle di Avventure nei Forgotten Realms. Contiene tutto ciò che puoi trovare nel bundle standard, con in più un Collector Booster di Avventure nei Forgotten Realms! Il Gift Bundle include anche un d20 oversized diverso da quello disponibile all’interno del bundle standard; i dadi sono delle stesse dimensioni, ma hanno colori diversi.

Questa è la storia dei prodotti di Avventure nei Forgotten Realms, ma le sorprese non finiscono qui! Scopri tutto sul Booster Fun, tra cui i trattamenti delle carte in stile manuale, in stile modulo e senza bordo di Avventure nei Forgotten Realms e controlla come collezionarle tutte!