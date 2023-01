Nota dell’editore: Volevamo chiarire che la carta Il Senza Volto non presenta i trattamenti foil in rilievo o foil tradizionale.

Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate è il crocevia dei Forgotten Realms: un posto in cui puoi trovare ogni sorta di merce esotica, incluse le carte di Magic più sofisticate.

Un’espansione piena zeppa di splendide carte per i fan di Commander è in arrivo il 10 giugno nel tuo negozio locale di giochi, dai venditori online come Amazon e tanti altri. Ecco un breve riepilogo di tutto quello che puoi trovare:

Leggende foil in rilievo

Puoi trovare una versione foil in rilievo del tuo comandante preferito di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate nelle buste dell’espansione e Collector Booster. Ogni creatura leggendaria e Background di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate ha una versione alternativa foil in rilievo.

Le carte possono avere varie versioni foil in rilievo. Leggende di Commander, Strixhaven: Scuola dei Maghi, Kamigawa: Dinastia Neon e Strade di Nuova Capenna includevano tutte carte foil in rilievo ma, in ogni caso, l’applicazione del foil in rilievo era diversa. In Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate, usiamo lo stesso processo impiegato per Leggende di Commander: le carte foil in rilievo hanno il proprio bordo opacizzato con una speciale lamina, che conferisce loro una sfumatura brillante. Questo è lo stile foil in rilievo che prediligeremo come approccio standard in futuro, anche se potremmo modificarlo di tanto in tanto.

Ci sono 57 creature leggendarie in Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate - 30 non comuni, 25 rare e 2 rare mitiche. E ci sono 25 Background: 5 comuni, 15 non comuni e 5 rare. Tutte queste 82 carte hanno versioni foil in rilievo con la loro illustrazione normale di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate incorniciata in un bordo foil in rilievo.

Ogni busta dell’espansione contiene una leggenda foil in rilievo. Un terzo delle leggende foil in rilievo nelle buste dell’espansione sono rare o rare mitiche. Ogni Collector Booster contiene due leggende foil in rilievo: una comune o non comune e una rara o rara mitica. Le carte foil in rilievo non sono presenti nelle buste per draft.

Carte senza bordo

Ci sono tre planeswalker senza bordi in Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate:

C’è inoltre un ciclo di cinque draghi rari mitici in Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate. Ogni drago muore dalla voglia di infliggere danno da combattimento ai tuoi avversari, e ognuno è disponibile in versione senza bordi.

Altre cinque splendide rare mitiche di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate hanno versioni senza bordi, inclusa Sovrana dei Rovi.

Puoi trovare carte di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate nelle buste dell’espansione, per draft e Collector Booster, sia in versione foil che non foil.

Carte regolamento

Il trattamento regolamento che ricordi da Dungeons & Dragons: Avventure nei Forgotten Realms fa ritorno in Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate.

Le illustrazioni di queste carte traggono ispirazione dalle prime illustrazioni del Manuale dei mostri. Ognuna delle 57 creature leggendarie di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate, 30 non comuni, 25 rare e 2 rare mitiche, presentano il trattamento regolamento, così come una selezione di altre carte non leggendarie. Ci sono 76 carte regolamento in totale: 10 comuni, 34 non comuni, 25 rare e 7 rare mitiche. Il ciclo del drago è presente sia con trattamento regolamento che senza bordi. Ogni carta regolamento di Avventure nei Forgotten Realms proveniva dal Manuale dei mostri, ma in Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate troverai altri fantastici oggetti con trattamento regolamento, incluso il ciclo dei diamanti e Fulmine. Puoi trovare queste carte con trattamento regolamento nelle buste dell’espansione, per draft e Collector Booster, sia in versione foil che non foil.

Illustrazione estesa

Hai visto tutti i trattamenti alternativi delle carte in Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate. Creiamo versioni alternative di ogni carta rara e rara mitica, per permetterti di trovare una versione speciale delle tue carte preferite, rare e rare mitiche. In Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate ci sono 47 rare e 7 rare mitiche con illustrazione estesa. Queste carte non sono presenti con altri trattamenti. Le carte dell’espansione principale di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate con illustrazione estesa si possono trovare nelle Collector Booster e nei Collector Booster Sample Pack, sia in versione foil che non foil.

Anche le nuove carte del mazzo Commander di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate sono disponibili con illustrazione estesa. Ci sono 27 di queste carte rare e 12 rare mitiche. (C’è anche una carta Classe che non presenta un’illustrazione estesa.) Ogni rara mitica è disponibile sia in versione foil che non foil nelle Collector Booster e nei Collector Booster Sample Pack. Le rare con illustrazione estesa sono disponibili solo nella versione non foil nelle Collector Booster.

La Lista

La Lista di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate torna a essere lunga 300 carte, includendo carte di tutta la storia di Magic. La Lista includerà tutte le carte di Stranger Things x Secret Lair a tema Magic, tranne Havengul Laboratory. Le carte di Stranger Things x Secret Lair a tema Magicche compaiono nelle buste dell’espansione di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate saranno disponibili della stessa rarità di quelle della Lista.

Tipi di buste/Panoramica dell’espansione

Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate è più ampia della maggior parte delle espansioni, per supportare le buste più capienti necessarie per il Draft di Commander. Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate contiene 141 carte comuni, 120 non comuni, 77 rare e 22 rare mitiche. Molte di queste carte sono disponibili con trattamenti alternativi, come spiegato sopra. Puoi trovare tutte le carte foil in rilievo nelle Collector Booster e buste dell’espansione. Le carte con trattamento regolamento e senza bordi si possono trovare in versione foil e non foil nelle buste dell’espansione, per draft e Collector Booster. Le carte con illustrazione estesa sono esclusivamente contenute nelle Collector Booster e nei Collector Booster Sample Pack.

Le buste dell’espansione sono le buste di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate più divertenti da aprire. Ogni busta dell’espansione contiene una leggenda foil in rilievo o una carta Background, più un’altra leggenda, un’altra Background, una rara o rara mitica, una foil e due jolly. Tra tutte le fantastiche carte che puoi trovare in queste buste, scoprirai che la maggior parte (il 79%) delle buste dell’espansione di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate contiene almeno due rare o rare mitiche, e il 37% delle buste dell’espansione di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate contiene tre o più rare o rare o rare mitiche.

Le buste per draft di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate sono le migliori da aprire. Le buste per draft di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate contengono 20 carte, di cui ne sceglierai due alla volta per costruire un mazzo Commander da 60 carte. Puoi persino infrangere la regola Singleton nel Draft di Commander. Ogni busta per draft contiene una creatura leggendaria o planeswalker, una Background leggendaria e una rara o rara mitica non leggendaria. Il 44% delle buste per draft di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate contiene almeno due rare o rare mitiche.

Non c’è un rapporto fisso tra il tasso di apparizione della versione regolare di una carta e le sue versioni alternative. Circa l’11% delle buste dell’espansione contiene una rara o rara mitica non foil con un trattamento alternativo, e lo stesso vale per il 10% delle buste per draft. Per quanto riguarda le carte che sono disponibili con più trattamenti, ogni trattamento compare in misura proporzionalmente inferiore al numero di trattamenti. Questo vale anche per le Collector Booster: le Collector Booster sono il modo migliore per collezionare le varianti di rare e rare mitiche sia in versione foil che non foil, e sono le uniche buste in cui è possibile trovare le carte con illustrazione estesa.

Per un riepilogo completo dei contenuti di ogni tipo di busta di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate, dai un’occhiata all’anteprima dei prodotti di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate.

Divertiti con il tuo prossimo mazzo Commander quando Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate sarà disponibile: dal 10 giugno nel tuo negozio locale di giochi, dai venditori online come Amazon, e altro ancora!