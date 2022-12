Wizards of the Coast

Brandisci il potere del passato! Celebra la storia di Magic a Dominaria in 27 espansioni e 30 anni di gioco!

Dominaria Remastered contiene 271 carte: 101 carte comuni, 80 non comuni, 60 rare, 20 rare mitiche e 10 terre base. Scoprile tutte nella Galleria Immagini delle carte di Dominaria Remastered e nella Galleria Immagini delle varianti.

Dominaria Remastered uscirà il 13 gennaio 2023 e sarà disponibile nel tuo negozio di zona, online su Amazon e presso qualsiasi altro rivenditore di Magic.

Buste per draft

Ogni busta per draft di Dominaria Remastered contiene una rara e/o rara mitica, oltre a una terra base con bordo retrò.

Ecco tutto ciò che troverai nelle buste per draft di Dominaria Remastered:

9-10 carte comuni*

3 carte non comuni

1 carta rara o rara mitica

1 carta con bordo retrò di qualsiasi rarità**

1 terra base con bordo retrò

1 carta pedina/promozionale

(*Una carta foil tradizionale di qualsiasi rarità sostituisce una comune nel 33% delle buste per draft. Le carte foil possono comparire con bordo normale o retrò.)

(**1 carta comune, non comune, rara o rara mitica con bordo retrò in ogni busta per draft. Se la rara o la rara mitica è con bordo retrò, la comune o non comune non avrà il bordo retrò, e viceversa.)

Puoi acquistare le buste per draft singolarmente o in confezioni da 36.

Collector Booster

La confezione di Collector Booster di Dominaria Remastered contiene 12 Collector Booster di Dominaria Remastered. Le Collector Booster sono le uniche buste che contengono terre base foil con bordo retrò (vedi i dettagli di seguito).

Ecco tutto ciò che troverai nelle Collector Booster di Dominaria Remastered:

1 rara o rara mitica foil con bordo retrò, o una rara o rara mitica foil senza bordi

1 rara o rara mitica senza bordi non foil

1 rara o rara mitica con bordo retrò non foil

1 comune o non comune foil senza bordi o con bordo retrò

2 comuni o non comuni senza bordi o con bordo retrò non foil

1 rara o rara mitica foil

2 non comuni foil

5 comuni foil

1 terra base foil con bordo retrò

1 pedina bifronte foil

Puoi acquistare le Collector Booster singolarmente o in confezioni da 12.

Carte con bordo retrò e senza bordi

Carte con bordo retrò

Bordo retrò

In Dominaria Remastered sono presenti 150 carte con bordo retrò: 24 carte comuni, 36 non comuni, 60 rare, 20 rare mitiche e 10 terre base.

Puoi trovare queste carte nelle buste per draft e nelle Collector Booster, sia in foil che non foil.

Le buste per draft contengono solo terre base non foil con bordo retrò, e le Collector Booster contengono solo terre base foil con bordo retrò.

Le rare mitiche con bordo retrò compaiono nel 3% delle buste per draft.

Le rare mitiche foil con bordo retrò compaiono in meno dell’1% delle buste per draft.

Carte senza bordi

Senza bordi

In Dominaria Remastered sono presenti 45 carte senza bordi: 1 comune, 4 non comuni, 23 rare e 17 rare mitiche.

Le carte senza bordi in Dominaria Remastered presentano nuove illustrazioni per alcune tra le carte più amate dai fan in tutta la storia di Magic. Puoi trovare queste carte nelle buste per draft e nelle Collector Booster, sia in foil che non foil.

Preparati

