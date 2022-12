Ci siamo tutti fermati un istante prima di aprire una busta, esprimendo il desiderio di trovare la nostra carta preferita e preparandoci a trovare la risposta all’eterna domanda: ‘Cosa troverò questa volta?’

Sono Mike Turian, responsabile di progettazione di Dominaria Unita (DMU). Come ideatore delle espansioni, mi occupo della strutturazione dei contenuti e delle promozioni. Oggi sono qui per parlarti di tutto ciò che speri di trovare mentre apri i tuoi prodotti di Dominaria Unita. Visto che i contenuti dell’espansione traboccano di leggendarie ricchezze di ogni tipo, non perdiamo altro tempo!

Promozione Leggende Perdute

La prima volta che ho aperto una busta di Leggende originale è stato quasi 30 anni fa. Avevo iniziato a giocare durante L’Oscurità, pochi mesi dopo Leggende, e i negozi di giochi vicini a me non avevano nessun prodotto di Leggende in vendita. Io e un amico contattammo un negozio di giochi in Italia e importammo alcune confezioni italiane di Leggende. Leggende fu la prima espansione a includere creature dorate e carte leggendarie, e noi, bramosi nuovi giocatori di Magic, non vedevamo l’ora di poter aprire quelle buste! 30 anni dopo, posso garantirti che questa emozione irrefrenabile si è ripresentata uguale ad allora mentre aprivo le buste della promozione Leggende Perdute.

Per tutti i dettagli sulla promozione Leggende Perdute, puoi fare riferimento al video Leggende Perdute, narrato da Marshall Sutcliffe, o leggere l’articolo di Blake Rasmussen, che elenca tutti i particolari della promozione Leggende Perdute.

Le carte della promozione Leggende Perdute possono essere trovate solo nel 3% delle Collector Booster di Dominaria Unita.

Anche se avevo visto delle foto del magazzino in cui avevamo scoperto quelle buste di Leggende, trovarmi là mentre confezioni e confezioni di Leggende venivano scaricate sul tavolo fino a formare un vero e proprio muro è stato per me un momento indimenticabile della storia di Magic che non vedevo l’ora di condividere con te. Abbiamo aggiunto una carta della promozione Leggende Perdute al 3% delle Collector Booster di Dominaria Unita, in sostituzione di una comune foil di Dominaria Unita. Le Collector Booster saranno le uniche buste di Dominaria Unita a includere al loro interno una carta della promozione Leggende Perdute. L’articolo di Blake sulla promozione Leggende Perdute presenta un elenco completo delle carte dell’espansione originale di Leggende che è possibile trovare nelle Collector Booster.

Leggende Rinnovate

Data la ricca storia di personaggi leggendari di Dominaria, abbiamo pensato di cogliere l’occasione per reinterpretare alcuni dei personaggi più classici di Leggende. Ethan Fleischer, progettista senior, ha fatto appello alla sua vasta conoscenza dei personaggi di Leggende per creare 19 nuove creature leggendarie e un nuovo planeswalker. Queste 20 carte sono progettate per Commander e impreziosite da un trattamento foil tradizionale, e sono inserite in buste bonus da una carta incluse con le confezioni dell’espansione, per draft e nelle Collector Booster di Dominaria Unita.

In aggiunta al trattamento foil per le carte bonus, le 20 carte di Leggende Rinnovate presentano due trattamenti esclusivi delle Collector Booster: foil in rilievo e non foil.

Ci sono cinque carte non comuni, dieci rare e cinque rare mitiche di Leggende Rinnovate. Nelle buste bonus, troverai una non comune foil il 37,5% delle volte, una rara foil il 50% delle volte e una rara mitica foil il 12,5% delle volte. Ogni Collector Booster include uno slot non comune dedicato a Leggende Rinnovate, nel quale è possibile trovare con la stessa probabilità una versione non foil o una versione foil in rilievo. In aggiunta, le Collector Booster hanno altri due slot che possono includere le dieci carte rare e le cinque rare mitiche di Leggende Rinnovate in versione foil in rilievo o non foil, oltre ad alcune rare e rare mitiche delle ‘buste divertenti’. Questi due slot nascondono un sacco di sorprese, ma il numero massimo di carte foil in rilievo di Leggende che è possibile trovare in una Collector Booster è due.

Infine, come ho già anticipato prima, queste carte di Leggende Rinnovate si focalizzano sul formato Commander e presentano il simbolo dell’espansione Commander di Dominaria Unita (DMC), a indicare che sono legali per gli eventi nei formati Commander, Legacy e Vintage.

Vetro colorato in stile vetrina

Per iniziare a dare un’occhiata a tutte le carte vetro colorato in Dominaria Unita, partiamo dalla prima serie di terre base di Magali Villeneuve. La sua interpretazione è davvero mozzafiato. Puoi trovare queste terre base con trattamento vetro colorato e illustrazione completa nelle buste per draft, dell’espansione e nelle Collector Booster di Jumpstart di Dominaria Unita. Ogni Collector Booster contiene sempre una di queste cinque carte con trattamento foil tradizionale. Le buste di Jumpstart di Dominaria Unita contengono sempre una versione non foil. Le buste per draft e dell’espansione contengono sia le terre base con trattamento vetro colorato e illustrazione completa che tre versioni aggiuntive di ciascun tipo di terra base. Lo slot dedicato alle terre base delle buste dell‘espansione è una terra base foil nel 21% delle buste.

Con Dominaria Unita a offrire una creatura leggendaria garantita in ogni busta dell’espansione e per draft, e più di una in ogni Collector Booster, volevamo trovare un trattamento ‘buste divertenti’ speciale per tutte le creature leggendarie di Dominaria Unita. Qui sopra puoi vedere il trattamento vetro colorato in stile vetrina che abbiamo dato a ciascuna delle 41 creature leggendarie di Dominaria Unita (20 non comuni, 14 rare e 7 mitiche). Puoi trovare queste 41 creature nelle buste per draft, dell’espansione e Collector Booster.

Nelle buste per draft, una su tre creature leggendarie non foil avrà il trattamento in stile vetrina, e le altre due saranno in versione regolare. La versione foil tradizionale delle creature leggendarie e terre base con trattamento vetro colorato in stile vetrina sono disponibili anche nelle buste per draft.

In ogni busta dell’espansione troverai sempre una creatura leggendaria non comune non foil con trattamento vetro colorato in stile vetrina. Nelle buste dell’espansione di Dominaria Unita ci sono due slot jolly che contengono creature leggendarie non comuni, rare e rare mitiche non foil con trattamento vetro colorato in stile vetrina. Inoltre, nello slot foil garantita potresti trovare la versione foil di queste carte, oltre che una valanga di altre meraviglie.

In ogni Collector Booster troverai sempre una creatura leggendaria non comune foil con trattamento vetro colorato in stile vetrina. Questa è un’opportunità per ottenere fino a due creature leggendarie di rarità rara o superiore non foil con trattamento vetro colorato in stile vetrina. Per di più, potresti trovare anche una carta rara o rara mitica foil con trattamento vetro colorato in stile vetrina.

Il Collector Booster Sample Pack incluso con i mazzi Commander ha sempre una carta non comune foil con trattamento vetro colorato in stile vetrina come una delle sue due carte. L’altra è una rara o una rara mitica, e può essere una creatura leggendaria con trattamento vetro colorato, una carta con illustrazione estesa o un planeswalker senza bordo.

Nota: tutte le informazioni incluse qui sopra si applicano a 40 delle 41 creature leggendarie dell’espansione. Sheoldred, l’Apocalisse è disponibile sia con trattamento in stile vetrina che in versione in lingua Phyrexiana. Le versioni alternative di Sheoldred possono essere trovate con pari probabilità ogni volta che viene trovata una variante.

Carte con trama foil

In esclusiva per le Collector Booster di Dominaria Unita, abbiamo preso il tanto amato trattamento con trama foil di Double Masters 2022 e l’abbiamo applicato in un modo tutto nuovo alle 41 creature leggendarie di Dominaria Unita. Il trattamento con trama foil è stato applicato usando un motivo foil unico e una lamina estremamente brillante. Questo trattamento valorizza ancora di più i colori e la lucentezza da vetrata colorata del bordo della carta, incorniciando la bellezza delle creature leggendarie di Magic.

Troverai una carta con trama foil in ciascuna Collector Booster (63,1% non comune, 29,5% rara, 7,4% rara mitica). La trama foil è applicata solo alle 41 carte foil con trattamento vetro colorato. È possibile trovare queste carte esclusivamente nelle Collector Booster di Dominaria Unita.

Trattamenti planeswalker

Per Dominaria Unita, abbiamo impreziosito ciascuno dei quattro planeswalker dell’espansione di Dominaria Unita con un trattamento senza bordo. Liliana del Velo senza bordo non solo farà soffrire il tuo avversario, lo farà anche morire d’invidia per la tua bellissima planeswalker!

Per quanto riguarda un altro planeswalker, Ajani, abbiamo deciso di mostrarlo sia prima che dopo il completamento di Phyrexia. In aggiunta alla normale illustrazione e alla versione senza bordi del planeswalker Ajani prima che diventasse un Phyrexiano, abbiamo incluso tre varianti di Ajani: una con un’illustrazione Phyrexiana, una con un’illustrazione Phyrexiana senza bordi e una in lingua Phyrexiana.

Terre doppie rare senza bordo

Ci sono sei terre doppie rare in Dominaria Unita. Possono essere trovate nelle buste per draft, dell’espansione e Collector Booster, sia in versione foil che non foil.

Rare e rare mitiche con illustrazione estesa

È possibile trovare carte rare e rare mitiche con illustrazione estesa nelle Collector Booster di Dominaria Unita, con un sottogruppo incluso nei Collector Booster Sample Pack. Per Dominaria Unita, si possono trovare carte foil e non foil con illustrazione estesa tra le rare e le rare mitiche dell’espansione Dominaria Unita senza altri trattamenti variante nell’espansione. In aggiunta, come non foil, abbiamo incluso le cinque nuove carte realizzate per Jumpstart di Dominaria Unita in una versione con illustrazione estesa, oltre ad aver creato delle versioni non foil con illustrazione estesa delle carte Commander non planeswalker dei mazzi Commander.

Alle Saghe non è stato applicato il trattamento con illustrazione estesa in quanto le loro illustrazioni non permettono di farlo.

Grazie per aver letto questo articolo! Se vuoi scoprirne di più su ciascun prodotto di Dominaria Unita, inclusi i dettagli su ciascun tipo di busta, ti consiglio di dare un’occhiata all’articolo di Tim Brown. Se non vedi l’ora di mettere le mani su queste carte incredibili, i prodotti di Dominaria Unita sono disponibili per la preordinazione presso il tuo negozio di zona e online presso Amazon.

Spero troverai tutte le carte che sogni! Quando accadrà, fammelo sapere su Twitter su @mturian. Alla prossima!