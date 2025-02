Il 13 giugno, vieni con noi a celebrare un pezzo iconico della storia del gioco con Magic: The Gathering®—FINAL FANTASY™. La serie rappresenta un universo ricco di elementi iconici che i fan hanno imparato ad amare nel corso della storia della saga. Riconoscerai i personaggi di tutti i giochi principali di FINAL FANTASY, ognuno rappresentato attraverso la lente di Magic: The Gathering.

Questa espansione inoltre vanta la più ampia collezione di illustrazioni di FINAL FANTASY di sempre in un solo gioco, con opere provenienti da tutta la saga. Qui, gli artisti di Magic hanno dato vita a momenti di FINAL FANTASY nel loro stile. Inoltre, le classiche illustrazioni di FINAL FANTASY fanno la loro comparsa su queste carte epiche.

0122_MTGFIN_Main: Tomberry

Vedrai le storie e i personaggi di FINAL FANTASY raffigurati nelle carte Magic , con queste icone della serie immortalate in oltre 100 carte creatura leggendarie in tutta l'uscita. Abbiamo dato a 55 di queste leggendarie creature delle schede personaggio senza bordo per mostrare appieno lo stile mozzafiato di FINAL FANTASY.

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY è un'uscita entusiasmante per i fan di Magic e di FINAL FANTASY. L'espansione uscirà il 13 giugno, ma puoi già preordinarla presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Simbolo dell'espansione FIN

Simbolo dell'espansione FIC Simbolo dell'espansione FIC

Simbolo dell'espansione FCA Simbolo dell'espansione FCA

Codice espansione di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY: FIN

Codice espansione di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY Commander: FIC

Codice espansione di FINAL FANTASY Through the Ages: FCA

Legalità:

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY (FIN) è un'espansione Standard.

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY Commander (FIC) e FINAL FANTASY Through the Ages (FCA) sono espansioni legali in Commander, Legacy e Vintage, mentre le singole carte sono legali anche laddove sono già disponibili in altri formati.

Le buste di gioco di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY contengono carte delle espansioni FIN e FCA. Queste carte possono essere giocate in Draft e Sealed di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY se trovate nelle buste di gioco.

Sito Web: Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

È possibile preordinare ora i prodotti di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, comprese le buste di gioco, le Collector Booster, i mazzi Commander, i mazzi Commander Collector’s Edition, i Bundle e i Gift Bundle. Inoltre, nel corso dell'anno avremo ulteriori informazioni su un'uscita speciale per le festività di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY.

Ogni mazzo Commander per Magic: The Gathering—FINAL FANTASY racconta la storia di un singolo gioco della saga, permettendoti di rivivere FINAL FANTASY VI, FINAL FANTASY VII, FINAL FANTASY X e FINAL FANTASY XIV in un modo tutto nuovo!

Confezione di buste di gioco di

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY Confezione di Collector Booster di

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

Trance del Risveglio (rosso-bianco-nero) Abilità Limite (rosso-verde-bianco)

Blitz di Segnalini (verde-bianco-blu) Scion e Stregoneria (bianco-blu-nero)

Trance del Risveglio (rosso-bianco-nero)

Mazzo Commander Collector's Edition Abilità Limite (rosso-verde-bianco)

Mazzo Commander Collector's Edition

Blitz di Segnalini (verde-bianco-blu)

Mazzo Commander Collector's Edition Scion e Stregoneria (bianco-blu-nero)

Mazzo Commander Collector's Edition

Bundle di

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY Gift Bundle di

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

Kit Iniziale di

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY Prerelease Pack di

Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

FINAL FANTASY incontra Magic: The Gathering

Creature della saga

0078_MTGFIN_Main: Invocazione: Shiva 0362_MTGFIN_SgCrtrs: Invocazione: Shiva

Le Invocazioni sono uno degli aspetti più iconici della saga di FINAL FANTASY; per questo siamo entusiasti di rivelare le prime creature della Saga di Magic: The Gathering. Le Invocazioni sono un valido aiuto in battaglia: entreranno con un singolo segnalino sapere e ti garantiranno un effetto immediato. Ma sbrigati a concludere la partita, perché restano in giro solo per pochi turni! Dai un'occhiata a questa creatura della Saga con una delle nostre Invocazioni preferite: Shiva!

Carte bifronte

0218a_MTGFIN_Main: Emet-Selch, Indiviso

Come noi, probabilmente hai passato decine di ore a far salire di livello il tuo personaggio, a oliare gli ingranaggi e a preparare le tue magie per la battaglia, per poi scendere a 1 PF, lanciare l'ultima magia che uccide il boss … e sentire improvvisamente una musica mai sentita prima, che rivela un BOSS ANCORA PIÙ FORTE!

0221a_MTGFIN_Main: Garland, Cavaliere di Cornelia

Il gran ritorno delle carte bifronte in Magic: The Gathering—FINAL FANTASY. Se lanci il lato frontale della carta al suo costo di mana e rispetti le condizioni richieste, puoi trasformarla per provare la sua forma alternativa! Queste carte vanno dalle rappresentazioni dei tuoi personaggi preferiti a divertenti minigiochi e momenti della storia della serie.

Altre novità per le meccaniche

Siamo entusiasti di svelare queste due meccaniche: resta con noi per il debutto a maggio per saperne di più!

Presentazione di FINAL FANTASY con Booster Fun

Durante lo sviluppo di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, volevamo assicurarci che ogni aspetto dell'espansione mostrasse il motivo per cui i fan hanno amato così tanto la saga. Ogni cosa qui, che si tratti di arte, testo narrativo, abilità o trattamenti speciali, è stata creata dalla passione per FINAL FANTASY.

0242_MTGFIN_Main: Sin, Punizione di Spira 0348_MTGFIN_JPArt: Sin, Punizione di Spira

L'espansione è ricca di trattamenti speciali in stile vetrina che conferiscono alle tue carte preferite uno stile particolare. Indipendentemente dalle carte che sceglierai di giocare, potrai scegliere la versione che evoca i tuoi ricordi preferiti dei giochi.

Schede personaggio senza bordo

0091a_MTGFIN_Main: Cecil, Cavaliere delle Tenebre 0380a_MTGFIN_BoldPose: Cecil, Cavaliere delle Tenebre

Con oltre 100 creature leggendarie nell'espansione, volevamo catturare l'aspetto e l'atmosfera tanto amata di questi personaggi di FINAL FANTASY. Ecco perché 55 di queste creature leggendarie hanno schede personaggio speciali senza bordo. Qui, gli amati personaggi della serie FINAL FANTASY sono illustrati da artisti giapponesi, con lo sfondo della carta correlato alla prima apparizione del personaggio nel gioco. Ci sono versioni di personaggi senza bordo delle carte dell'espansione principale e dei mazzi Commander, come Cecil, Cavaliere delle Tenebre e Cecil, Paladino Redento!

Carte in stile xilografico senza bordo

0034_MTGFIN_Main: Stiltzkin, Mercante Moguri 0327_MTGFIN_JPArt: Stiltzkin, Mercante Moguri 0191_MTGFIN_Main: Gyaptus 0343_MTGFIN_JPArt: Gyaptus

I nostri artisti e designer hanno creato questo fantastico trattamento per i mostri, le invocazioni e gli incantesimi di FINAL FANTASY. Ispirate alla tecnica della matrice in legno, queste carte presentano opere intricate che mostrano la serie FINAL FANTASY in un modo completamente nuovo. Potrai vedere questa splendida sintesi di arte e design su Stiltzkin, Mercante Moguri.

Carte d'artista di FINAL FANTASY senza bordo

Diversi artisti preferiti dai fan hanno contribuito alla serie di FINAL FANTASY nel corso degli anni. Ora hanno prestato il loro talento a questa espansione di Magic su carte d'artista di FINAL FANTASY senza bordo. Queste carte sono tratte dall'espansione principale di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY con splendidi disegni che danno vita ai tuoi personaggi preferiti. Resta con noi per il debutto quando sveleremo queste carte molto speciali!

FINAL FANTASY Through the Ages abbraccia Magic

0012_MTGFIN_AmanoArt: Drago di Rame Antico 0060_MTGFIN_CptBonus: Yuriko, l'Ombra della Tigre

FINAL FANTASY Through the Ages mette in mostra le carte iconiche di Magic con le illustrazioni di FINAL FANTASY. Ad esempio, trovi Yuriko, L'Ombra della Tigre come Yuffie di FINAL FANTASY VII. Queste carte formano un foglio bonus per l'espansione con illustrazioni esistenti della serie FINAL FANTASY, che mette in evidenza artisti come 天野喜孝/YOSHITAKA AMANO e 野村哲也/TETSUYA NOMURA, nomi che i fan di FINAL FANTASY riconosceranno sicuramente.

Secret Lair si unisce alla festa!

Insieme a quest'espansione pubblicheremo tre drop di Secret Lair per catturare i mondi di FINAL FANTASY nello stile sempre iconico e sempre sorprendente di Secret Lair. Avremo maggiori informazioni prima dell'uscita dell'espansione.

La magica unione tra FINAL FANTASY e Magic: The Gathering

Grazie per averci seguito in questa anteprima di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY. Presto altri dettagli sull'espansione da condividere con l'avvicinarsi della data di uscita. L'espansione uscirà il 13 giugno 2025, ma puoi già preordinarla presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

