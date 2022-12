Uno dei concetti di base della creazione di Kaldheim era "fare tutto alla grande"! Abbiamo realizzato proprio tutto alla grande: più luoghi, più creature epiche e addirittura quattro planeswalker! Il mio nome è Mike Turian, sono il progettista di prodotto di Magic e ho avuto il ruolo di lead architect per l'espansione Kaldheim. Oggi vi voglio mostrare alcune delle carte più fantastiche di Kaldheim!

In questo articolo troverete un’anteprima di tutte le splendide carte del nostro Booster Fun di Kaldheim e informazioni riguardo a dove potrete trovarle... poi avremo ancora più sorprese il 7 gennaio. Per tutti gli appassionati di MTG Arena, non temete, ho informazioni sulle versioni e su come potrete trovarle anche su Arena!

Le leggende vichinghe in versione da esibizione

Kaldheim è un mondo ispirato alle leggende e alla mitologia scandinava. Ogni espansione di Magic cerca di trasmettere l’essenza del mondo in cui è ambientata e di mettere in mostra le carte, con una versione principale e una versione con illustrazioni alternative personalizzata da esibizione. Nel caso di Kaldheim, abbiamo voluto offrire qualcosa di speciale alle carte leggendarie dell’espansione: una versione in stile Metal Vichingo. Kaldheim è un’espansione ricca di carte leggendarie, tra cui eccezionali Dei bifronte modali. Fin dal momento in cui le ho viste, non vedevo l’ora di condividere con voi le leggende vichinghe in versione da esibizione. Finalmente, oggi posso farlo!

Spettacolare! Questa grafica da esibizione sarà disponibile per ogni carta leggendaria dell’espansione. Per scoprire di più, ho parlato con James Arnold, progettista grafico senior per Magic e creatore di questa grafica da esibizione. Queste sono le sue parole riguardo a ciò che lo ha ispirato: "Ho visitato il National Nordic Museum e ho passato molto tempo a osservare gli antichi artefatti vichinghi, in modo da cogliere la migliore ispirazione. Ricordo il momento in cui ho sfiorato il lato di una nave vichinga di tanti secoli fa, su quel legno levigato da innumerevoli avventure; quella è la sensazione che ho cercato di trasmettere con questa struttura grafica.

Partendo da questa grezza e potente sensazione fornita dalla struttura, l’illustrazione ha subito seguito lo stesso percorso. Tom Jenkot si è affidato al talento di alcuni artisti davvero incredibili, che hanno impregnato di vita (o di non vita) queste splendide illustrazioni."

Ho avuto quindi il piacere di incontrare il responsabile della direzione artistica per le carte da esibizione di Kaldheim. Questo è il messaggio che Tom ha per noi: "Abbiamo lavorato per prima cosa sulla struttura grafica. Grazie a James Arnold, è risultata perfetta. Conteneva alcuni elementi per le illustrazioni, che si sono adattati perfettamente. Sono riuscito a convincere l’artista, GodMachine, a realizzare alcuni capolavori per noi!

GodMachine non avrebbe potuto realizzare tutte le illustrazioni, quindi sono andato alla ricerca di altri artisti in grado di comporre opere in bianco e nero con qualche tocco di colore. Abbiamo individuato alcuni dei migliori artisti, che hanno svolto un lavoro eccezionale. In particolare, sono rimasto estasiato dalle creazioni di Ian Miller. Ian ha realizzato illustrazioni per Magic per tanti anni. Aveva anche creato capolavori in stile Death Metal ancor prima che il Death Metal fosse così popolare!"

L’espansione contiene 12 non comuni, 14 rare e 8 rare mitiche vichinghe in versione da esibizione. Potrete trovare le carte leggendarie in versione da esibizione nelle buste da draft, nei Set Booster e nei Collector Booster, oltre che nei prodotti che contengono questi tipi di busta. Inoltre, alcune non comuni da esibizione saranno presenti nei Theme Booster.

I planeswalker senza bordo

Kaldheim contiene quattro planeswalker rari mitici, di cui due completamente nuovi! Ogni espansione include carte planeswalker in versione senza bordo e con un’illustrazione alternativa. In questo modo possiamo mettere in mostra più aspetti di questi favolosi personaggi.

Potrete trovare le carte planeswalker senza bordo nelle buste per draft, nei Set Booster e nei Collector Booster, oltre che nei prodotti che contengono questi tipi di busta.

I cammini e le rare mitiche con predire in versione senza bordo

Le terre che abbiamo atteso a lungo sono finalmente arrivate! I quattro cammini rari rimanenti sono presenti in Kaldheim. Queste quattro terre cammino sono dei capolavori e contengono la bellezza del nuovo mondo di Kaldheim.

Trasforma Trasforma

Oltre ai cammini e ai planeswalker senza bordo, abbiamo deciso di applicare la struttura grafica senza bordo e nuove illustrazioni a un ciclo di cinque rare mitiche con predire. Predire è una profezia che viene narrata all’interno di una partita di Magic ed è la mia preferita tra le nuove meccaniche di Kaldheim. Ogni volta che sto per predire una carta, provo un’emozione particolare, come se avessi una sorpresa pronta da giocare! Abbiamo anche creato una carta per aiutare a utilizzare la meccanica predire durante la partita. Non posso farvi vedere nessuna di queste carte rare mitiche con predire, ma possiamo considerare che io le abbia predette!

Ho chiacchierato con Daniel Holt, il progettista dell’esperienza e della carta-guida per predire, che ha dichiarato: "Abbiamo scelto il corvo come tributo ad Alrund, il nostro personaggio parallelo a Odino, e abbiamo incluso le fattezze della luce di Starnheim (la forma di diamante) nel centro e lungo i bordi della figura dell’animale."

Il progetto del corvo è presente su ogni carta dell'espansione principale di Kaldheim con la meccanica predire e sulla carta-guida per la meccanica predire.

Potrete trovare le carte cammino senza bordo e le carte rare mitiche con predire senza bordo nelle buste per draft, nei Set Booster e nei Collector Booster, oltre che nei prodotti che contengono questi tipi di busta. Inoltre la Ultimate Edition 2 conterrà tutti i dieci cammini con illustrazione senza bordo, con quattro nuove ambientazioni di Rinascita di Zendikar e sei nuove ambientazioni di Kaldheim. Trovate tutte le informazioni su Ultimate Edition 2 qui.

Illustrazioni estese

Le illustrazioni estese saranno presenti su ogni rara e rara mitica non Saga dell’espansione principale che non esiste in una delle versioni che abbiamo visto prima. In questo modo potremo aiutarvi a immergervi nell’intero mondo di Kaldheim. Poiché su Kaldheim esistono dieci regni, abbiamo voluto mettere in mostra la bellezza di ognuno di essi. Diamo un’occhiata a un paio di esempi.

Le carte con illustrazione estesa sono presenti solo nei Collector Booster. Kaldheim include 36 rare e 4 rate mitiche con illustrazione estesa. La carta promozionale acquista-un-box di Kaldheim è un Varcareami in versione foil con un’illustrazione speciale per la struttura grafica dell’illustrazione estesa. Potete ricevere la carta in questa eccezionale versione nei negozi selezionati, acquistando una confezione di buste da draft, Set Booster o Collector Booster (fino ad esaurimento scorte).

Le carte Saga

Cynthia Sheppard, senior art director di Magic e lead art director per Kaldheim, ha espresso la sua opinione sulle carte Saga. "Abbiamo continuato la tradizione di Magic delle carte Saga come storie relative al mondo, narrate dal punto di vista degli abitanti del piano. Sono tutte degli affreschi molto ricchi a livello visivo, che rappresentano momenti speciali della storia di Kaldheim. In particolare, due degli artisti hanno deciso di scolpire le loro carte Saga nel legno, utilizzando strumenti e tecniche ispirate alle antiche tecniche scandinave di intaglio del legno!"

Le carte Saga possiedono già una speciale struttura grafica con illustrazione verticale, quindi non ci sarà una versione con illustrazione estesa. Potrete trovate tutte le carte Saga di Kaldheim nelle buste per draft, nei Set Booster e nei Collector Booster. I Collector Booster hanno uno slot dedicato a una carta non foil: una Saga rara dell'espansione principale Kaldheim, una delle cinque rare tematiche di Kaldheim che non si trovano nelle buste per draft oppure una delle rare o rare mitiche dei mazzi Commander di Kaldheim. Significa che ogni Collector Booster conterrà una rara o rara mitica addizionale; vuol dire un massimo di cinque nel caso dei Collector Booster di Kaldheim in confronto alle quattro dei Collector Booster di Rinascita di Zendikar.

Il contenuto dei Collector Booster

I Collector Booster di Kaldheim contengono 11 carte foil tradizionali (e una pedina foil a doppia faccia), 5 carte speciali con struttura grafica alternativa e una combinazione di 5 carte rare o rare mitiche. Diamo un’occhiata più da vicino al contenuto di ogni Collector Booster, in aggiunta alle 5 comuni o terre doppie neve comuni foil e alle 2 non comuni foil.

1 carta Saga rara – Una rara tematica di Kaldheim che non si trova nelle buste per draft oppure una delle rare o rare mitiche dei mazzi Commander di Kaldheim (per maggiori dettagli su questo slot, date un’occhiata alla sezione sulle carte Saga più in alto).

1 terra neve base foil – Ogni Collector Booster contiene una terra neve base in versione foil. Esistono 10 diverse terre neve base (2 pianure, 2 isole, 2 paludi, 2 montagne e 2 foreste). Daniel Holt ci parla della creazione di questa nuova struttura grafica neve:

"Quando abbiamo deciso di creare un’espansione in un mondo innevato, in particolare ispirato ai Vichinghi, mettere in risalto la neve è stato ovvio per tutti. Nella storia di Magic abbiamo utilizzato l’elemento neve alcune volte. Abbiamo deciso che la struttura del gioco sarebbe stata migliore potendo rapidamente contare i permanenti neve, nello stesso modo in cui è facile determinare le creature artefatto e incantesimo. Ho lavorato alla creazione di un concetto che conservasse l’identità di colore e al tempo stesso desse una sensazione "innevata".

1 carta con illustrazione estesa – Una delle 36 rare o 4 rare mitiche con illustrazione estesa. La probabilità di trovare una carta rara è il doppio rispetto a una carta rara mitica.

1 rara o rara mitica foil – Questo slot è dedicato alle 64 rare e alle 20 rare mitiche dell'espansione principale di Kaldheim (non è possibile trovare le speciali carte rare Commander o tematiche di Kaldheim).

1 non comune non foil e 1 non comune foil in versione da esibizione – Una di 12 carte leggendarie diverse, ognuna con la struttura grafica da esibizione vichinga.

Trasforma

1 rara o rara mitica con struttura grafica da esibizione o senza bordo con illustrazione alternativa – Oltre alla nuova splendida struttura grafica, ogni carta in versione da esibizione o senza bordo contiene un nuovo capolavoro realizzato per esaltare il mondo di Kaldheim in grande sintonia con gli stili da esibizione e senza bordo. Esistono 18 rare e 16 rare mitiche. Due delle rare mitiche di Kaldheim esistono sia nella variante da esibizione che nella versione Booster Fun. Queste due speciali versioni, combinate, sono presenti con la stessa probabilità delle altre rare mitiche dell’espansione.

1 rara o rara mitica foil con struttura grafica da esibizione, senza bordo o con illustrazione estesa – Il modo migliore per concludere l’esperienza dell’apertura di un Collector Booster è con il meglio del meglio. In questo slot potrete trovare la speciale versione Booster Fun che offre il meglio di Kaldheim nel formato foil tradizionale! Esistono 54 rare e 20 rare mitiche disponibili in questo slot. Una di queste carte è disponibile in una versione da esibizione che non posso ancora mostrarvi!

Booster Fun su MTG Arena

MTG Arena include molte di queste versioni speciali. Vediamo una panoramica delle versioni disponibili per MTG Arena.

Planeswalker senza bordo, cammini senza bordo e carte rare mitiche con predire senza bordo; ognuna di queste categorie di versioni sarà disponibile con il relativo bundle nel negozio di MTG Arena.

Carta e stile acquista-un-box Varcareami; con l’acquisto del bundle da 45 buste, riceverete una carta Varcareami e il suo stile della carta. Il bundle da 90 buste include lo stile della carta e due copie di Varcareami.

Trasforma

Gli stili vichinghi da esibizione saranno disponibili in numerosi modi. MTG Arena avrà un Festival di Kaldheim, durante il quale diventeranno disponibili alcuni degli stili della carta. Altri saranno disponibili all’interno dei bundle nel negozio di MTG Arena.

Esiste un’ulteriore versione che non è ancora stata svelata. Una volta nota, potrete ottenerla attraverso la partecipazione a un futuro evento Open su Arena.

Inoltre, riceverete terre base normali e neve di Kaldheim dopo l’uscita di Kaldheim su MTG Arena il 28 gennaio.

Varcareami | Illustrazione di: Zack Stella

Mi auguro abbiate gradito questa panoramica delle versioni e delle illustrazioni di Kaldheim e su dove potrete trovare ognuna di esse. Se desiderate maggiori informazioni sui prodotti di Kaldheim, potete leggere l'articolo di Ari Zirulnik che offre una panoramica di ogni prodotto in uscita con Kaldheim con ancora più dettagli su prodotti e carte in arrivo. Potete trovarmi su Twitter: @mturian. Vi auguro uno splendido inizio d’anno e un grande divertimento con tutto ciò che Kaldheim avrà per voi!