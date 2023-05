Durante gli eventi di L’Avanzata delle Macchine, l’Arcangelo Elspeth è intervenuta attaccando nel cuore dell’invasione di Elesh Norn e paladini in tutto il Multiverso hanno lottato per respingere l’inesorabile avanzata degli invasori Phyrexiani. Contro ogni previsione, grazie alla perseveranza e ai sacrifici di molti Planeswalker e altri eroi, la guerra è stata vinta: Nuova Phyrexia è stata sconfitta e i Phyrexiani sono caduti, inermi. L’invasione è finita.

Mirrodin Vendicato | Illustrazione di: Scott Murphy

E ora?

L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani esplora gli effetti catastrofici che l’invasione ha avuto sui vari piani e sui loro difensori. I piani sono ora connessi in modo strano, gli eroi festeggiano e piangono e molti Planeswalker sono cambiati, perdendo la capacità di spostarsi tra i piani. Il 12 maggio si concluderanno molte storie ne inizieranno altrettante con L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani.

Dettagli di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani

L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani

Codice dell’espansione di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani: MAT

Legalità nel gioco cartaceo (carte nuove di Magic):

L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani (MAT): Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Vintage e Commander

Legalità in MTG Arena:

L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani (MAT): Standard, Explorer, Alchemy e Historic

Date importanti di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani

Storia di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani : Disponibile ora

: Disponibile ora Anteprima delle carte : 2 maggio

: 2 maggio Gallerie immagini delle carte complete : 2 maggio

: 2 maggio Partita a Elder Dragon Social Club di LoadingReadyRun : 10 maggio

: 10 maggio Uscita digitale su MTG Arena e Magic Online : 11 maggio

: 11 maggio Uscita globale della versione da tavolo: 12 maggio

Dettagli dell’espansione e prodotti di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani

L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani è un’espansione di 50 carte. Troverete 15 non comuni, 25 rare e 10 rare mitiche, per un totale di 50 carte inedite di Magic. Ognuna delle 50 carte ha una versione buste divertenti, inoltre tutte le rare e rare mitiche hanno versioni con illustrazione estesa (disponibili solo nelle Collector Booster).

Quasi tutte le carte delle buste divertenti di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani usano gli stessi trattamenti buste divertenti planari di L’Avanzata delle Macchine. Ogni carta delle buste divertenti planari riporta il trattamento del pianeta natale del personaggio o, nel caso di alcuni dei nostri amici Planeswalker senza scintilla, del piano in cui si sono ritrovati.

Conosci già molti di questi trattamenti da L’Avanzata delle Macchine. (Dai un’occhiata alla nostra panoramica Collezionare L’Avanzata delle Macchine per ricordarti che aspetto hanno.) Tuttavia, le carte di Zhalfir (tornato sostituendo Nuova Phyrexia) sono rimaste sospese nel tempo e per questo le buste divertenti di Zhalfir sono caratterizzate dal trattamento con bordo retrò visto in altre uscite riprese dal passato di Magic, come Dominaria Remastered, i mazzi Commander di La Guerra dei Fratelli e Orizzonti di Modern 2.

Jolrael, Voce di Zhalfir Bordo retrò

Un’altra carta proviene dalla Cieca Eternità, perciò il suo trattamento buste divertenti sarà senza bordo anziché planare. (E ovviamente non ci sarà nessuna carta con il trattamento di Nuova Phyrexia: la gloria è dei vincitori.)

Oltre a questi trattamenti delle buste divertenti, troverai altri trattamenti speciali in L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani. Fa il suo ritorno da L’Avanzata delle Macchine il foil Nimbo: le 43 carte con trattamenti buste divertenti planari appariranno anche in versione foil Nimbo oltre che in versione foil. (Le carte con bordo retrò e senza bordo non avranno il foil Nimbo.)

Foil in rilievo Illustrazione estesa

In L’Indomani torneranno anche le carte con foil in rilievo: tutte e 50 le carte hanno una versione con foil in rilievo della loro illustrazione con bordo normale. Le carte con foil Nimbo, foil in rilievo e con illustrazione estesa si trovano esclusivamente nelle Collector Booster di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani. (In L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani non ci sono carte serializzate.)

Buste Epilogo

Confezione di buste Epilogo

Le espansioni Epilogo sono espansioni più piccole e le buste Epilogo sono buste più piccole. Le buste Epilogo contengono cinque carte:

2 non comuni non foil

1 rara o rara mitica non foil

1 carta foil di qualsiasi rarità In circa 1 busta su 6 sarà rara o rara mitica.

1 carta delle buste divertenti di qualsiasi rarità In circa 1 busta su 6 sarà una carta foil. E in circa 1 busta su 6 sarà rara o rara mitica. Questo significa che circa 1 busta su 36 contiene una carta delle buste divertenti rara o rara mitica foil.

1 carta promozionale o pedina

La confezione di buste Epilogo di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani contenente 24 buste Epilogo.

Promo Acquista-un-box

Collector Booster Epilogo

Le espansioni Epilogo sono espansioni più piccole e anche le Collector Booster Epilogo sono buste più piccole. Le Collector Booster Epilogo contengono sei carte:

1 non comune foil o foil Nimbo Circa 1 busta su 6 ha una carta foil Nimbo.

1 non comune con foil in rilievo

1 rara o rara mitica foil

1 rara o rara mitica non foil o foil con illustrazione estesa Circa 1 busta su 3 contiene una rara o rara mitica foil con illustrazione estesa.

1 carta delle buste divertenti rara o rara mitica foil o foil Nimbo Circa 1 busta su 6 ha una carta foil Nimbo.

1 rara o rara mitica con foil in rilievo

1 pedina bifronte foil

Bundle

L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani ha anche dei bundle. Ogni bundle contiene:

8 buste Epilogo di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani

1 segnapunti vita Spindown oversize

40 terre base di L’Avanzata delle Macchine 20 terre base non foil 20 terre base foil

1 versione promozionale foil di Rottura della Scintilla

Promo bundle Rottura della Scintilla

Segnapunti vita Spindown del Bundle

Pianura Isola Palude

Montagna Foresta

A causa di un problema di stampa, i bundle di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani mostrano erroneamente un’immagine delle Collector Booster Epilogo di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani, perciò verranno applicati degli adesivi sulle confezioni per fare in modo che mostrino correttamente le buste Epilogo di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani. Non pensiamo che questo problema posticiperà l’uscita dei bundle di L’Avanzata delle Macchine: L’indomani in Nord America, ma potrebbe portare a ritardi in altre regioni.

L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani uscirà il 12 maggio e sarà disponibile nel tuo negozio di zona, online su Amazon e presso qualsiasi altro rivenditore di Magic.