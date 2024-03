Dettagli fondamentali di Banditi di Crocevia Tonante

C’è molto da scoprire in Banditi di Crocevia Tonante, tra cui più espansioni e simboli del solito.

Simbolo dell’espansione di OTJ

Simbolo dell’espansione di OTC Simbolo dell’espansione di OTC

Simbolo dell’espansione di OTP Simbolo dell’espansione di OTP

Simbolo dell’espansione di BIG Simbolo dell’espansione di BIG

Simbolo dell’espansione di SPG Simbolo dell’espansione di SPG

Codice dell’espansione di Banditi di Crocevia Tonante: OTJ

Codice dell’espansione Commander di Banditi di Crocevia Tonante: OTC

Codice dell’espansione Ultime Notizie: OTP

Codice dell’espansione The Big Score: BIG

Codice dell’espansione Special Guest: SPG

Legalità:

Banditi di Crocevia Tonante (OTJ) e The Big Score (BIG) sono espansioni legali in Standard.

(OTJ) e The Big Score (BIG) sono espansioni legali in Standard. Commander di Banditi di Crocevia Tonante (OTC), Ultime Notizie (OTP) e Special Guest (SPG) sono espansioni legali in Commander, Legacy e Vintage, e le carte singole sono legali nei formati che ne permettono già l’uso.

(OTC), Ultime Notizie (OTP) e (SPG) sono espansioni legali in Commander, Legacy e Vintage, e le carte singole sono legali nei formati che ne permettono già l’uso. Le buste di gioco di Banditi di Crocevia Tonante contengono carte con i seguenti codici dell’espansione: OTJ, OTP, BIG e SPG. Queste carte possono essere giocate in Draft e Sealed di Banditi di Crocevia Tonante se trovate nelle buste di gioco.

Sito web: Banditi di Crocevia Tonante

Informazioni sull’espansione

Banditi di Crocevia Tonante (OTJ) contiene 81 comuni, 100 non comuni, 60 rare e 20 rare mitiche. Inoltre, OTJ contiene 5 terre base, ognuna con 3 varianti uniche. OTJ presenta anche 54 carte con illustrazione.

Ogni busta di Banditi di Crocevia Tonante contiene anche una carta Ultime Notizie (OTP). Le carte Ultime Notizie sono tutte ristampe. Le carte Ultime Notizie sono giocabili nei formati dove sono già legali, così come in Sealed e draft di OTJ. (Ogni carta Ultime Notizie soddisfa la meccanica commetti un crimine, utile se si giocano molte carte di Banditi di Crocevia Tonante.) Ci sono 65 carte Ultime Notizie: 20 non comuni, 30 rare e 15 rare mitiche. Ogni busta di gioco contiene una carta Ultime Notizie.

Ogni busta di Banditi di Crocevia Tonante contiene anche una carta da The Big Score (BIG). Oko è arrivato a Crocevia Tonante per ripulire il caveau, un caveau magico sospeso nel cielo, e spartirà il bottino con te. The Big Score consiste in carte dal caveau. Ci sono 30 rare mitiche in The Big Score e potrai trovarle nella Lista di Banditi di Crocevia Tonante.

Troverai carte dalla Lista più frequentemente nelle buste di gioco di Banditi di Crocevia Tonante rispetto alle buste di gioco di Delitti al Maniero Karlov. Puoi trovare le carte della Lista in 1 busta di gioco su 5. La Lista di OTJ presenta 40 carte: 30 carte da The Big Score e 10 dalle carte Special Guest (SPG). Le carte Special Guest sono ristampe con nuove illustrazioni reimmaginate nello stile di Crocevia Tonante, spesso sfoggianti cappelli estremamente sgargianti. Troverai una carta Special Guest non foil in 1 busta di gioco su 64. Le carte foil Special Guest si possono trovare nelle Collector Booster.

Booster Fun di Banditi di Crocevia Tonante

Terre base con paesaggio western

Ci sono 5 terre base con paesaggio western che offrono una panoramica sul piano di Crocevia Tonante:

0272_MTGOTJ_BsLdWest: Pianura 0273_MTGOTJ_BsLdWest: Isola

0274_MTGOTJ_BsLdWest: Palude 0275_MTGOTJ_BsLdWest: Montagna 0276_MTGOTJ_BsLdWest: Foresta

Ogni Collector Booster contiene una terra base foil con paesaggio western. Puoi sbustare le terre base con paesaggio western anche nelle buste di gioco. Puoi trovare una terra base con paesaggio western in 1 busta di gioco su 6. Inoltre, 1 su 5 delle terre base con paesaggio western trovate nelle buste di gioco saranno foil.

Manifesti da ricercato

La banda di Oko è ricercata a Crocevia Tonante, come si vede dal trattamento poster da ricercato:

0291_MTGOTJ_Wanted: Annie Flash, la Veterana 0294_MTGOTJ_Wanted: Kellan the Kid

Ci sono un totale di 13 carte ricercato associate a Oko: 5 rare e 8 rare mitiche. Possono essere trovate nelle buste di gioco e nelle Collector Booster, sia in versione foil che non foil. Come puoi immaginare, Oko è uno dei ricercati, ma il poster di Oko è raro il doppio delle altre rare mitiche con poster da ricercato. Questo perché c’è un’altra versione Booster Fun di Oko, una versione senza bordo, e in generale la nostra euristica è di mantenere le relative proporzioni delle “versioni Booster Fun di Oko” con le “versioni Booster Fun di altre rare mitiche”. Questo significa che se una carta ha molteplici trattamenti busta divertente, avrai meno probabilità di sbustare una particolare versione, ma la stessa probabilità di sbustare una versione Booster Fun di Oko rispetto a qualsiasi altra carta.

Carte senza bordo

0305_MTGOTJ_BrdlsPW: Oko, il Capobanda 0306_MTGOTJ_BdlsJace: Jace, Risvegliato

A proposito di carte senza bordo, Banditi di Crocevia Tonante presenta 7 carte senza bordo: 5 rare e 2 rare mitiche. Le carte senza bordo possono essere trovate nelle buste di gioco e nelle Collector Booster, sia in versione foil che non foil. Come già menzionato, la carta senza bordo di Oko è il doppio più rara delle altre rare mitiche senza bordo. Quattro ulteriori carte senza bordo possono essere trovate nell’espansione Commander di Banditi di Crocevia Tonante (OTC). Le 10 carte Special Guest di Banditi di Crocevia Tonante costituiscono le ulteriori carte senza bordo. Queste carte Special Guest possono essere trovate non foil nelle buste di gioco e foil nelle Collector Booster.

Ultime Notizie

0011_MTGOTJ_CrimeBns: Risucchia Potere 0050_MTGOTJ_CrimeBns: Oko, Ladro di Corone

Come già menzionato, ogni busta di gioco di Banditi di Crocevia Tonante contiene una carta Ultime Notizie. Ci sono 65 carte Ultime Notizie: 20 non comuni, 30 rare e 15 rare mitiche. Possono essere trovate nelle buste di gioco sia in versione foil che non foil. Ogni Collector Booster di Banditi di Crocevia Tonante contiene anche almeno tre carte Ultime Notizie: vedere più in basso per ulteriori dettagli.

Trama foil

0070_MTGOTJ_EclCrime: Rubapensieri 0075_MTGOTJ_EclCrime: Crimine // Punizione

Ci sono anche versioni con trama foil di ognuna delle 15 carte Ultime Notizie. Forse ricordi i trattamenti trama foil di Double Masters 2022 e Commander Masters: aggiungono un tocco unico alle foil per renderle super luccicanti. Le carte con trama foil di Banditi di Crocevia Tonante si trovano esclusivamente nelle Collector Booster.

Carte con Illustrazione Estesa

0328_MTGOTJ_ExtRM: Ingaggio di Minutosso 0352_MTGOTJ_ExtRM: Il Gitrog, Cavalcatura Famelica

Anche l’illustrazione estesa è un trattamento esclusivo delle Collector Booster. Ci sono 61 carte con illustrazione estesa in OTJ: 50 rare e 11 rare mitiche. Anche le 30 rare mitiche di The Big Score presentano versioni con illustrazione estesa. Ci sono 36 ulteriori carte con illustrazione estesa in Commander di Banditi di Crocevia Tonante (OTC): 32 rare e 4 rare mitiche. Queste carte si trovano nelle Collector Booster.

Bordo caveau e foil rialzato

Le 30 rare mitiche di The Big Score presentano anche un trattamento speciale Booster Fun: il trattamento con bordo caveau.

0064_MTGOTJ_EpilEclp: Spada di Ricchezza e Potere

Questo trattamento è esclusivo delle Collector Booster ed è presente sia in versione foil che non foil. Delle carte con bordo caveau, 5 si trovano anche in versione con trattamento foil rialzato con uno speciale timbro in rilievo inserito nel bordo per commemorare il bottino più luccicante del colpo di Oko. Anche le carte con trattamento foil rialzato si trovano esclusivamente nelle Collector Booster.

Buste di gioco

Confezione di buste di gioco di Banditi di Crocevia Tonante

Ogni busta di gioco di Banditi di Crocevia Tonante contiene 14 carte e una carta pedina/promozionale o carta con illustrazione. Puoi sbustare le seguenti:

5-6 comuni Il 20% delle buste di gioco contiene una carta dalla Lista invece di una comune. Come spiegato sopra in dettaglio, la Lista di OTJ consiste in carte da SPG e BIG.

3 carte non comuni

1 carta jolly di qualsiasi rarità, incluse carte Booster Fun di OTJ In 1 busta di gioco su 12, la carta jolly sarà rara o rara mitica.

1 carta rara o rara mitica Tutte le 60 rare e 20 rare mitiche possono essere trovate in questo slot. Nel 2,5% delle buste di gioco, sbusterai una Booster Fun rara o rara mitica.

1 carta OTP che può essere non comune, rara o rara mitica In 1 busta di gioco su 3, sarà rara o rara mitica.

1 carta foil di qualsiasi rarità Sono incluse le carte Booster Fun e OTP ma non le carte dalla Lista .

1 terra Ci sono un totale di 15 terre base nelle buste di gioco: 10 terre base normali e 5 terre base con paesaggio western. Inoltre, ci sono 10 terre doppie comuni trovabili in questo slot. Metà di tutte le buste di gioco contengono una terra doppia comune. 1 su 5 di queste terre doppie comuni è foil. 1 su 6 delle buste di gioco contiene una terra base con paesaggio western. 1 su 5 di questi paesaggi western è foil. 1 busta di gioco su 3 contiene una terra base normale. 1 su 5 di queste terre è foil.

1 carta pedina/promozionale o con illustrazione Il 65% delle buste di gioco contengono una carta pedina/promozionale. Il 30% delle buste di gioco contengono una carta con illustrazione. Il 5% delle buste di gioco contengono una carta con illustrazione con l’autografo dell’artista o il simbolo dei Planeswalker impresso.



Collector Booster

Confezione di Collector Booster di Banditi di Crocevia Tonante

Ogni Collector Booster di Banditi di Crocevia Tonante contiene 15 carte e una pedina bifronte foil. Ogni Collector Booster avrà il seguente contenuto:

4 carte foil comuni

3 carte foil non comuni

1 terra base con paesaggio western con illustrazione completa

1 non comune non foil da OTP

1 non comune foil da OTP

1 foil rara o rara mitica da OTJ o BIG

1 rara o rara mitica non foil senza bordo, Booster Fun o con illustrazione estesa Questa può includere carte con trattamenti poster ricercato, senza bordo, bordo caveau e illustrazione estesa da OTJ e BIG.

1 rara o rara mitica foil o non foil da OTC I 4 comandanti protagonisti rari mitici di OTC possono trovarsi in questo slot in versione non foil. (Esistono solo versioni senza bordo di queste carte Commander.) Ci sono 36 ulteriori carte con illustrazione estesa in questo slot in versione non foil: 32 rare e 4 rare mitiche. Anche le 4 carte Commander rare mitiche con illustrazione estesa possono trovarsi in questo slot in versione foil.

1 rara o rara mitica non foil da OTP

1 Booster Fun rara o rara mitica foil, rara o rara mitica da OTP, rara mitica da SPG, rara mitica con trama foil o rara mitica con trattamento foil rialzato Il 42% delle Collector Booster contiene una rara o rara mitica di OTJ con illustrazione estesa.* Il 29% delle Collector Booster contiene una rara o rara mitica di OTP. Il 6% delle Collector Booster contiene una rara o rara mitica con poster da ricercato. Il 5% delle Collector Booster contiene una rara mitica di BIG con illustrazione estesa. Il 5% delle Collector Booster contiene una rara mitica di BIG con bordo caveau. Il 4% delle Collector Booster contiene una rara o rara mitica senza bordo. Il 3% delle Collector Booster contiene una rara mitica di SPG. L’1% delle Collector Booster contiene una rara mitica con trama foil di OTP. Notare che la confezione riporta meno dell’1% ma l’1% riportato qui è corretto. Meno dell’1% delle Collector Booster contiene una rara mitica con trattamento foil rialzato e bordo caveau.



Notare: le probabilità sommate non risultano il 100% a causa dell’arrotondamento.

Mazzi Commander

Estrazione Rapida (blu-rosso) Fiore del Deserto (rosso-verde-bianco)

Furto Eccezionale (nero-verde-blu) Ricercata Numero Uno (rosso-bianco-nero)

Ogni mazzo Commander contiene un mazzo da 100 carte pronto all’uso, che include 2 carte creatura leggendaria foil utilizzabili come comandante del mazzo. Ogni mazzo contiene un totale di 10 carte inedite di Magic.

Con Banditi di Crocevia Tonante, ci stiamo allontanando dai comandanti foil in rilievo da copertina che abbiamo incluso nei mazzi Commander in passato. Vogliamo includere versioni speciali dei comandanti di ogni mazzo, ma il feedback dei giocatori ci ha mostrato che preferiscono carte di dimensioni standard come il resto del mazzo.

Quindi, ogni “protagonista” leggendario di queste mazzi Commander è una carta foil senza bordo. Queste versioni foil delle carte “protagonista” possono essere trovate nei mazzi Commander di Banditi di Crocevia Tonante e nei Collector Booster Sample Pack. Le versioni non foil si trovano anche nelle Collector Booster.

Ogni mazzo Commander contiene anche quanto segue:

1 Collector Booster Sample Pack di Banditi di Crocevia Tonante contenente: 1 carta Ultime Notizie non comune foil 1 rara o rara mitica foil o non foil con poster da ricercato, carta Ultime Notizie, variante con illustrazione estesa o variante senza bordo

contenente: 10 pedine bifronte

1 portamazzo

1 ruota segnapunti vita

1 inserto strategico

Bundle

Bundle di Banditi di Crocevia Tonante

Ogni Bundle contiene quanto segue:

9 buste di gioco di Banditi di Crocevia Tonante

1 promo foil con illustrazione alternativa esclusiva del bundle

15 terre base foil (comprese cinque terre base con paesaggio western)

15 terre base non foil (comprese cinque terre base con paesaggio western)

1 segnapunti vita Spindown oversize

1 confezione per conservare le carte

Prerelease Pack

Prerelease Pack di Banditi di Crocevia Tonante

Ogni Prerelease Pack avrà il seguente contenuto:

6 buste di gioco di Banditi di Crocevia Tonante

1 carta promo rara o rara mitica foil con l’anno impresso di Banditi di Crocevia Tonante

1 carta con codice di Magic: The Gathering Arena (disponibile solo in alcune regioni)

(disponibile solo in alcune regioni) 1 portamazzo

1 segnapunti vita Spindown

Se non l’hai già fatto, assicurati di aggiornarti sulla storia di Banditi di Crocevia Tonante per tutti gli ultimi racconti da questo nuovo piano western. Puoi preordinare Banditi di Crocevia Tonante prima dell’uscita mondiale del 19 aprile 2024 presso il tuo negozio di zona, rivenditori online come Amazon, e ovunque siano venduti prodotti di Magic.