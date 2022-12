Puoi trovare ogni sorta di contenuti in Strade di Nuova Capenna. Che il tuo cuore batta per i draft o per il collezionismo di foil, ecco che cosa ti attende nelle prossime buste in arrivo.

Carte bonus

In Strade di Nuova Capenna ci sono carte bonus specifiche per ogni regione. Ogni confezione di buste dell’espansione con 30 buste dell’espansione, oltre a tutte le buste per draft e Collector Booster, contiene al suo interno una carta bonus foil. La carta è sempre il Comitato di Benvenuto al Galà, ma le illustrazioni e la lingua del Comitato di Benvenuto al Galà rispecchiano sempre la lingua della confezione.

Ciascuna versione della carta bonus reca un’illustrazione che celebra la cultura di un dato luogo, oltre alla lingua locale. A livello interno, il lavoro dei nostri team internazionali di marketing sulle idee per ciascuna versione è stato preziosissimo.

Inglese Spagnolo Russo

Portoghese brasiliano Coreano Giapponese

Italiano Tedesco Francese

Cinese tradizionale Cinese semplificato

Ricorda: le carte Comitato di Benvenuto al Galà presenti in Strade di Nuova Capenna recano illustrazioni totalmente differenti l’una dall’altra; inoltre, le illustrazioni sono presenti nelle buste di tutte le lingue.

Terre Metropoli

Puoi vedere scorci di Nuova Capenna sulle terre base Metropoli con illustrazione completa che mostrano frammenti e architettura di varie parti della città. Ci sono dieci terre Metropoli, due per ogni tipo di terra base.

Puoi trovare le terre Metropoli sia in versione foil che non foil nelle buste dell’espansione e per draft. Un terzo delle buste dell’espansione e per draft di Strade di Nuova Capenna contiene una terra Metropoli.

Nelle buste dell’espansione, un terzo delle terre base in versione foil sarà costituito da terre Metropoli. Troverai sempre una terra Metropoli:in versione foil nelle Collector Booster di Strade di Nuova Capenna .

Età dell’oro

Unisciti a una delle famiglie di Nuova Capenna e spicca il volo verso la conquista di facili ricchezze, di cui le carte dell’età dell’oro costituiscono la prova. Ciascuna delle 45 carte oro tricolori presenti in Strade di Nuova Capenna appare nel trattamento età dell’oro: 5 carte comuni, 15 non comuni, 20 rare e 5 rare mitiche.

Puoi trovare queste carte età dell’oro nelle buste dell’espansione, per draft e Collector Booster, sia in versione foil tradizionale che in versione non foil.

Carte dorate

In Nuova Capenna, sai di aver fatto un bel colpo quando trovi una versione dorata delle carte età dell’oro. Le carte dorate sono ancora meglio delle carte foil età dell’oro: infatti, nelle carte dorate gli elementi della cornice dorata sono impressi tridimensionalmente in oro sopra a una carta con lamina tradizionale.

(Gli Obscura ci hanno ingannato: la goffratura stampata non è in vero oro.)

Tutte le 45 carte età dell’oro hanno anche una versione dorata. Ogni carta dorata presenta una cornice dorata impressa sopra una carta foil. Come già avvenuto per altri trattamenti, questa impressione in rilievo è pratica e ammessa nei tornei sanzionati di Magic.

Le carte dorate si trovano in buste dell’espansione e Collector Booster. Le carte dorate sono sempre in inglese, ma possono essere contenute in buste di qualsiasi lingua. Il 3% delle buste dell’espansione contiene una carta dorata comune o non comune, mentre l’1% delle buste dell’espansione contiene una carta dorata rara o rara mitica. Il 25% delle Collector Booster contiene una carta dorata comune o non comune, mentre il 13% delle Collector Booster contiene una carta dorata rara o rara mitica.

Art déco

Che tu voglia fare affari con amici o nemici, a Nuova Capenna è indispensabile avere l’abito giusto. Nove diverse carte di Strade di Nuova Capenna presentano illustrazioni alternative che le reinventano come se fossero sulla copertina di una rivista di moda. Nel trattamento art déco figurano quattro carte rare e cinque carte rare mitiche, incluse tre carte rare mitiche planeswalker.

Puoi trovare queste carte art déco nelle buste dell’espansione, per draft e Collector Booster, sia in non foil che in foil tradizionale.

Foil in rilievo

Quando Ob Nixilis ha sentito dire che le carte età dell’oro avevano meravigliose versioni dorate, ha chiesto con una certa insistenza dove fosse la meravigliosa versione art déco della sua carta. Per nostra fortuna, è stato lieto di scoprire che le versioni foil in rilievo di tutte le nove carte art déco sono ottenibili esclusivamente nelle Collector Booster di Strade di Nuova Capenna .

Grattacielo

Le famiglie più influenti di Nuova Capenna vivono in un’opulenza smodata. Dieci delle terre non base presenti in Strade di Nuova Capenna appaiono nel trattamento grattacielo, inclusi questi fantastici luoghi:

Nel trattamento grattacielo sono incluse cinque carte rare e cinque carte comuni. Puoi trovarle nelle buste dell’espansione, per draft e Collector Booster, sia in non foil che in foil.

Senza bordi

Puoi sempre trovare carte con illustrazioni alternative senza bordi in ogni espansione di Magic, inclusa Strade di Nuova Capenna. Sette carte rare e sette carte rare mitiche, incluse tre carte rare mitiche planeswalker, compaiono in versione senza bordi con un’illustrazione alternativa.

Puoi trovare queste carte senza bordi nelle buste dell’espansione, per draft e Collector Booster, sia in versione foil che in foil tradizionale che non foil.

Phyrexiano

Anche Urabrask è a Nuova Capenna. Non c’è niente di cui preoccuparsi. Forse.

Urabrask può comparire con testo in lingua phyrexiana nel trattamento phyrexiano, indipendentemente dalla lingua della busta acquistata e aperta. L’illustrazione di Urabrask, in questo caso, è quella classica. Puoi trovare Urabrask in phyrexiano nelle buste dell’espansione, per draft e Collector Booster, sia in non foil che foil tradizionale.

Ricorda: la versione art déco di Urabrask non compare mai con testo in phyrexiano ed è parte delle buste in ogni lingua; inoltre, la versione art déco foil in rilievo compare nelle Collector Booster di Strade di Nuova Capenna.

Illustrazione estesa

Hai visto tutti gli altri trattamenti alternativi delle carte in Strade di Nuova Capenna. Per noi è davvero importante creare delle pregevoli versioni alternative di ogni carta rara e rara mitica: sono sempre le carte preferite di qualcuno e, pertanto, quelle che non compaiono in nessuno dei trattamenti menzionati finora lo faranno con illustrazioni estese.

Le carte con illustrazioni estese di Strade di Nuova Capenna compaiono sia in versione foil che non foil nelle Collector Booster. Sono presenti 29 rare e sei rare mitiche con illustrazione estesa in Strade di Nuova Capenna.

Puoi inoltre trovare carte dell’espansione crossover di Commander - Strade di Nuova Capenna con illustrazione estesa nelle Collector Booster. Nell’espansione crossover di Commander - Strade di Nuova Capenna sono presenti 80 carte rare e 12 carte rare mitiche. La maggior parte delle carte del crossover di Commander - Strade di Nuova Capenna compaiono con illustrazione estesa, esclusivamente in versione non foil. Tuttavia, tutte le nuove dieci creature rare mitiche dei mazzi Commander di Strade di Nuova Capenna, così come le sei carte rare e le due carte rare mitiche Commander di Strade di Nuova Capenna ottenibili nelle buste dell’espansione, possono essere in versione foil con illustrazione estesa nelle Collector Booster.

La Lista

La Lista relativa a Strade di Nuova Capenna è diversa dal solito. Di norma, la Lista contiene centinaia di carte appartenenti a vasti segmenti della storia di Magic, che vengono aggiunte alle buste dell’espansione come ciliegina sulla torta. In Strade di Nuova Capenna, tuttavia, la Lista è più breve del normale così da fare spazio alle versioni a tema Magic delle carte Secret Lair x Stranger Things. Le illustrazioni di Secret Lair rimangono esclusived di quel drop, ma 1 busta dell’espansione su 8 di Strade di Nuova Capenna conterrà una carta funzionalmente identica alle carte di Secret Lair. Le nove carte seguenti hanno le stesse probabilità di uscita.

Turn Over

Inoltre, 1 busta dell’espansione di Strade di Nuova Capenna su 8 contiene una carta della Lista nella sua versione classica. Abbiamo però ridotto tali carte a 58 così da poter fare spazio alle carte di Secret Lair.

Una breve occhiata ai Libri Mastri

Strade di Nuova Capenna contiene 101 carte comuni, 80 carte non comuni, 60 carte rare e 20 carte rare mitiche; inoltre, molte di essere compaiono con trattamenti alternativi, come descritto in precedenza.

Puoi trovare tutte le carte con trattamenti età dell’oro, art déco, grattacielo, phyrexiano e senza bordi nelle buste dell’espansione, per Draft e Collector Booster, sia in versione foil che non foil. Le carte dorate si trovano nelle buste dell’espansione e nelle Collector Booster. La versione foil in rilievo delle carte art déco sono un’esclusiva delle Collector Booster. Le carte dorate sono sempre in inglese, ma possono essere contenute in buste di qualsiasi lingua. Puoi trovare le terre Metropoli in versione foil e non foil nelle buste dell’espansione e nelle buste per draft. Ogni Collector Booster contiene una terra Metropoli in versione foil tradizionale.

Le buste dell’espansione di Strade di Nuova Capenna sono le più divertenti da aprire: le comuni e non comuni raccontano piccole storie, contengono una carta foil e con illustrazione garantita, e il 30% delle buste dell’espansione contiene almeno due rare o rare mitiche.

Se vuoi draftare, scegli le buste per draft.

Le Collector Booster sono il modo migliore per collezionare le varianti di rare e rare mitiche, così come le carte foil tradizionali, e sono le uniche buste in cui è possibile trovare le carte foil in rilievo e quelle con illustrazione estesa.

Non c’è un rapporto fisso tra il tasso di apparizione della versione regolare di una carta e le sue versioni alternative. Invece, circa il 13% delle buste dell’espansione contiene una carta rara o rara mitica non foil con un trattamento alternativo, e circa il 10% delle buste per draft di Strade di Nuova Capenna contiene una carta rara o rara mitica non foil con un trattamento alternativo. Molte carte compaiono con più trattamenti. Per queste carte, ogni trattamento compare in misura proporzionalmente inferiore al numero di trattamenti. Ciò si applica anche alle Collector Booster.

Per un’analisi completa dei contenuti di ogni tipo di busta di Strade di Nuova Capenna, dai un’occhiata alla Panoramica dei prodotti di Strade di Nuova Capenna. Inoltre, potrai saperne di più sulle illustrazioni e la progettazione di questi meravigliosi trattamenti grazie alla nostra analisi approfondita su di essi.

Su qualunque busta di Strade di Nuova Capenna ricada la tua scelta, siamo certi che ne adorerai i contenuti.