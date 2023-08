Una maledizione ha colpito il piano di Eldraine, costringendo i sopravvissuti all’invasione Phyrexiana a intraprendere una missione per salvare la loro casa. Con Terre Selvagge di Eldraine, in uscita l’8 settembre 2023, potrai vedere per la prima volta un nuovo Multiverso, con nuovi cattivi all’orizzonte e nuovi alleati pronti a lottare per il bene. È un’espansione ricca di favole, magia ed eroi che non vorrai lasciarti sfuggire. Per prepararti all’avventura nelle Terre Selvagge, scopri tutte le emozionanti carte di Terre Selvagge di Eldraine.

Dettagli di Terre Selvagge di Eldraine

Terre Selvagge di Eldraine Commander di Terre Selvagge di Eldraine

Codice dell’espansione di Terre Selvagge di Eldraine: WOE

Codice dell’espansione Commander di Terre Selvagge di Eldraine: WOC

Codice dell’espansione Racconti Incantevoli di Terre Selvagge di Eldraine: WOT

Legalità nel gioco cartaceo (carte inedite di Magic):

Terre Selvagge di Eldraine (WOE): Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Vintage e Commander

Commander di Terre Selvagge di Eldraine (WOC): Legacy, Vintage e Commander

Racconti Incantevoli di Terre Selvagge di Eldraine (WOT): le carte singole possono essere usate nei rispettivi formati in cui sono legali.

Legalità in MTG Arena:

Terre Selvagge di Eldraine (WOE): Standard, Explorer, Alchemy e Historic

Commander di Terre Selvagge di Eldraine (WOC): non disponibile su MTG Arena.

Racconti Incantevoli di Terre Selvagge di Eldraine (WOT): le carte singole e le carte Historic possono essere usate nei rispettivi formati in cui sono legali.

Eventi di anteprima di Terre Selvagge di Eldraine:

Storia di Terre Selvagge di Eldraine : 8-14 agosto

: 8-14 agosto Debutto e inizio delle anteprime di Terre Selvagge di Eldraine : 15 agosto

: 15 agosto Galleria immagini delle carte completa : 25 agosto

: 25 agosto Pre-Prerelease con LoadingReadyRun : 26 agosto

: 26 agosto Evento streamer (prima noto come evento di accesso anticipato) su MTG Arena : 31 agosto

: 31 agosto Partita Game Kinghts di The Command Zone a Commander di Terre Selvagge di Eldraine : 6 settembre

: 6 settembre Uscita globale in cartaceo (compreso il Kit Iniziale 2023): 8 settembre

Eventi di gioco di Terre Selvagge di Eldraine:

Prerelease nel tuo negozio di zona : 1 settembre

: 1 settembre Uscita su MTG Arena : 5 settembre

: 5 settembre Open House dei negozi WPN : 8-10 settembre

: 8-10 settembre Friday Night Magic : 8 settembre - 3 novembre

: 8 settembre - 3 novembre Commander Nights : 9 settembre - 9 novembre

: 9 settembre - 9 novembre MagicCon: Las Vegas e XXIX Campionato Mondiale di Magic : 22-24 settembre

: 22-24 settembre Campionato in negozio del WPN : 30 settembre - 8 ottobre

: 30 settembre - 8 ottobre Uscita di Alchemy: Terre Selvagge di Eldraine: 10 ottobre

Puoi preordinare ora Terre Selvagge di Eldraine presso il tuo negozio di zona, rivenditori online come Amazon e ovunque sia venduto Magic.

Buste divertenti di Terre Selvagge di Eldraine

A inizio mese, Magic ha festeggiato il suo 30° anniversario. Dalla prima uscita di Alpha nel 1993 alla prossima uscita Terre Selvagge di Eldraine, l’emozione dell’aprire una busta di Magic è stata una delle gioie costanti degli ultimi 30 anni. Personalmente, io ho iniziato a giocare nel 1994 con L’Oscurità. A quel tempo nessuno sapeva cosa avrebbe potuto trovare nelle buste. Ricordo di aver sentito parlare di un artefatto senza costo di mana in grado di trasformare tutte le tue terre in Paludi! Si diceva anche che ci fosse un artefatto così potente da costare 55 mana per essere lanciato! Alla fine la Cyclopean Tomb di Alpha e la Aladdin’s Lamp di Arabian Nights si sono rivelate essere più ragionevoli delle voci di corridoio, ma era così che funzionava Magic agli albori. Dopo 30 anni, Magic ha fatto moltissima strada. Siamo emozionati di poter parlare di tutte le incredibili carte e i trattamenti che potrete trovare in Terre Selvagge di Eldraine.

Guida per collezionare Terre Selvagge di Eldraine

Terre base da favola con illustrazione completa

Abbiamo portato lo stile fiabesco di Eldraine nelle sue terre base! In Terre Selvagge di Eldraine potrete trovare queste speciali terre con illustrazione completa ispirata alle fiabe. Queste terre, frutto del lavoro di Hari e Deepti, sono la rappresentazione di vere scatole tridimensionali costruite dagli artisti. Le terre delle meraviglie!

Pianura Isola Palude

Montagna Foresta

Potrete trovare queste cinque terre base in versione non foil nelle buste per draft e dell’espansione di Terre Selvagge di Eldraine, mentre nelle Collector Booster sono sempre foil. Oltre a queste cinque terre base con illustrazione completa, nelle buste per draft, dell’espansione, nei bundle e nei mazzi Commander di Terre Selvagge di Eldraine troverete terre base normali.

Trattamento in stile vetrina Avventura

Con Il Trono di Eldraine abbiamo introdotto il primo trattamento buste divertenti: il trattamento in stile vetrina Avventura! Queste carte hanno un bordo speciale che dà l’impressione di star leggendo un’antica raccolta di fiabe. Questo bordo torna in Terre Selvagge di Eldraine, e saranno 7 carte avventuriero rare mitiche e 13 rare a ricevere questo raffinato trattamento.

Somnofago Crudele (in stile vetrina) Kellan dal Sangue Fatato (in stile vetrina)

Puoi trovare questi trattamenti nelle buste per draft, dell’espansione e nelle Collector Booster di Terre Selvagge di Eldraine.

Racconti Incantevoli

Magic ha storie tutte sue, con carte in grado di raccontare partite esilaranti. Ora porteremo a Eldraine alcuni degli incantesimi di Magic più amati dai giocatori sotto forma di Racconti Incantevoli: un foglio bonus di carte senza bordo speciali che donano a questi incantesimi un’illustrazione fiabesca. Come le carte degli ultimi fogli bonus di La Guerra dei Fratelli e Strixhaven: Scuola dei Maghi, queste carte non sono legali in Standard, ma possono essere giocate nei draft di Terre Selvagge di Eldraine e nei formati in cui sono legali.

Tributo Asfissiante Auramanzia Potenziata Curiosità

Studio Ristico Necropotenza Assalto Aggravato

Stagione del Raddoppio Presagio Prismatico

Potrete trovare 63 carte Racconti Incantevoli (15 rare mitiche, 30 rare e 18 non comuni) in qualunque busta di Terre Selvagge di Eldraine. Avete capito bene: buste per draft, dell’espansione e Collector Booster conterranno tutte queste meravigliose carte. Potrete trovare anche...

Racconti Incantevoli anime senza bordo

Abbiamo lavorato con degli incredibili artisti giapponesi per portare in Terre Selvagge di Eldraine carte Racconti Incantevoli con speciali trattamenti in stile anime. Questi trattamenti compaiono su 15 rare mitiche e 5 rare selezionate dal foglio bonus Racconti Incantevoli. Potrete trovare 1 carta Racconti Incantevoli rara e 3 rare mitiche per colore con il trattamento anime senza bordo.

Tributo Asfissiante Auramanzia Potenziata Studio Ristico

Assalto Aggravato Stagione del Raddoppio

Rappresentazione digitale. Non è la carta reale. Necropotenza (foil)

Sia le buste per draft che quelle dell’espansione hanno uno slot dedicato a una carta Racconti Incantevoli. Lo slot conterrà una carta con trattamento anime senza bordo nel 2,8% delle buste (1,1% rara/1,7% rara mitica). Le buste dell’espansione hanno 2 slot jolly in cui potreste trovare anche carte Racconti Incantevoli e Racconti Incantevoli anime senza bordo. Nelle buste per draft, dell’espansione e Collector Booster in giapponese, le carte Racconti Incantevoli anime senza bordo saranno in giapponese, mentre nelle altre buste saranno in inglese.

Oltre alle carte Racconti Incantevoli foil e non foil e le carte Racconti Incantevoli anime senza bordo, le Collector Booster di Terre Selvagge di Eldraine conterranno anche versioni delle carte anime senza bordo con lo speciale foil a coriandoli.

Rappresentazione digitale. Non è la carta reale. Stagione del Raddoppio (foil a coriandoli)

Queste carte Racconti Incantevoli anime senza bordo con foil a coriandoli si trovano nelle Collector Booster di Terre Selvagge di Eldraine. Come per la loro versione normale, queste carte saranno in giapponese nelle Collector Booster in giapponese e in inglese nelle altre Collector Booster. Ogni Collector Booster ha il 2,8% di probabilità di contenere 1 delle 20 carte con foil a coriandoli (1,1% rara/1,7% rara mitica).

Carte senza bordo

In Terre Selvagge di Eldraine ci sono 11 carte speciali con il trattamento senza bordo. Queste carte superano i confini del bordo tradizionale di Magic per mettere in mostra la propria splendida illustrazione. Nelle buste per draft, dell’espansione e Collector Booster troverete 1 carta planeswalker senza bordo rara mitica, 1 carta avventuriero senza bordo rara mitica e 5 rare o 4 rare mitiche senza bordo dell’espansione.

Per avere un assaggio della bellezza delle carte senza bordo, date un’occhiata ad Ashiok, Manipolatore Perfido.

Ashiok, Manipolatore Perfido bordo (senza bordo)

Carte Jumpstart e Commander inedite di Magic

Le buste dell’espansione e le Collector Booster di Terre Selvagge di Eldraine hanno delle carte in più da scoprire che non compaiono nelle buste per draft di Terre Selvagge di Eldraine.

Per i nostri giocatori di Commander abbiamo creato 6 nuove rare e 2 rare mitiche pensate per il formato Commander. Dal momento che i nostri due mazzi Commander di Terre Selvagge di Eldraine sono composti da soli quattro colori, volevamo includere nuove carte di Commander rosse (e di altri colori) che rappresentassero Eldraine. Si troveranno con bordo normale nelle buste dell’espansione e in versione illustrazione estesa nelle Collector Booster. Le esclusive carte Commander saranno legali in Commander, Legacy e Vintage, quindi preparati ad aggiungere queste meraviglie ai tuoi mazzi Commander!

Nel progettare Terre Selvagge di Eldraine abbiamo creato 10 non comuni e 5 rare che volevamo usare nelle buste di Jumpstart. Sebbene non usciranno buste di Jumpstart per Terre Selvagge di Eldraine, abbiamo deciso di includere queste incantevoli illustrazioni come esclusiva, anche se non le useremo nelle buste di Jumpstart. Le esclusive carte di Jumpstart saranno legali in Standard, Pioneer, Modern e ovunque sono legali le carte dell’espansione principale di Terre Selvagge di Eldraine. Le buste dell’espansione contengono versioni normali di queste 15 carte che, a volte, si trovano in versione non foil nei 2 slot jolly o come foil nello slot foil. Le Collector Booster avranno le 5 rare in versione illustrazione estesa (solo non foil).

Carte con illustrazione

Ogni busta dell’espansione di Terre Selvagge di Eldraine contiene una carta speciale, un tributo alle strabilianti illustrazioni che danno vita alle espansioni di Magic. Ogni busta dell’espansione conterrà una di queste carte con illustrazione, una carta speciale che mostra l’illustrazione di una delle carte di Terre Selvagge di Eldraine. Queste carte non rappresentano la loro controparte dell’espansione. Il loro scopo è mostrare le illustrazioni delle carte in tutta la loro bellezza.

In più, 1 busta dell’espansione su 10 avrà una carta con illustrazione con l’autografo dell’artista o il simbolo dei planeswalker, un modo speciale per mettere in evidenza l’opera dell’artista.

Panoramica dei prodotti di Terre Selvagge di Eldraine

Buste per draft di Terre Selvagge di Eldraine

Confezione di buste per draft di Terre Selvagge di Eldraine

Dettagli della busta per draft Terre Selvagge di Eldraine

Buste dell’espansione di Terre Selvagge di Eldraine

Confezione di buste dell’espansione di Terre Selvagge di Eldraine

Dettagli della busta dell’espansione di Terre Selvagge di Eldraine

Collector Booster di Terre Selvagge di Eldraine

Confezione di Collector Booster di Terre Selvagge di Eldraine

Dettagli della Collector Booster di Terre Selvagge di Eldraine

4 comuni foil 101 comuni dall’espansione principale di Terre Selvagge di Eldraine



3 non comuni foil 80 non comuni dall’espansione principale di Terre Selvagge di Eldraine



1 terra base foil con illustrazione completa

1 carta Racconti Incantevoli non comune non foil 1 delle 18 carte Racconti Incantevoli non comuni



1 carta Racconti Incantevoli non comune foil 1 delle 18 carte Racconti Incantevoli non comuni foil



1 rara o rara mitica foil 1 delle 60 rare dell’espansione principale di Terre Selvagge di Eldraine foil (85,7%) 1 delle 20 rare mitiche dell’espansione principale di Terre Selvagge di Eldraine foil (14,3%)



1 rara o rara mitica non foil o foil con illustrazione estesa Il 10,5% delle Collector Booster ha una foil in questo slot, questo include le nuove carte Commander con illustrazione estesa, compreso il nuovo contenuto di Commander delle buste dell’espansione e le 2 rare mitiche in ogni mazzo Commander. In totale ci sono 6 rare e 6 rare mitiche in questo slot in versione foil. Le carte non foil sono rare e rare mitiche di Terre Selvagge di Eldraine o carte Commander inedite di Magic di Terre Selvagge di Eldraine.



1 carta rara o rara mitica in stile vetrina o senza bordo non foil Può essere 1 di: 13 rare in stile vetrina (54,2%) 6 rare mitiche in stile vetrina (12,5%) 5 rare senza bordo (20,8%) 5 rare mitiche senza bordo (10,4%) Oppure Kellan dal Sangue Fatato disponibile sia con il trattamento senza bordo che in stile vetrina Avventura. Ogni versione comparirà la metà delle volte rispetto alla rara mitica con lo stesso trattamento (in totale 2,1%).



1 carta Racconti Incantevoli rara o rara mitica non foil Può essere 1 di: 30 carte Racconti Incantevoli rare (73,3%) 15 carte Racconti Incantevoli rare mitiche (10%) 5 carte Racconti Incantevoli anime senza bordo rare (6,7%) 15 carte Racconti Incantevoli anime senza bordo rare mitiche (10%)



1 carta delle buste divertenti rara o rara mitica foil Può essere 1 di: 39 rare (38,8%) o 8 rare mitiche (4%) con illustrazione estesa 20 carte in stile vetrina (16,2%) 11 carte senza bordo (7,7%) 30 carte Racconti Incantevoli rare (24,4%) 15 carte Racconti Incantevoli rare mitiche (3,3%) 5 carte Racconti Incantevoli anime senza bordo rare (1,1%) 15 carte Racconti Incantevoli anime senza bordo rare mitiche (1,7%) 5 carte Racconti Incantevoli anime senza bordo rare con foil a coriandoli (1,1%) 15 carte Racconti Incantevoli anime senza bordo rare mitiche con foil a coriandoli (1,7%) Tutti gli altri trattamenti in questo slot, oltre alle carte con foil a coriandoli, saranno foil.



1 pedina bifronte foil

Bundle di Terre Selvagge di Eldraine

Bundle di Terre Selvagge di Eldraine

8 buste dell’espansione di Terre Selvagge di Eldraine

1 Conquista dei Cavalieri Lich foil con illustrazione alternativa

40 terre base

20 terre base foil

20 terre base non foil

1 segnapunti vita Spindown

1 confezione per conservare le carte

2 schede di riferimento rapido

Prerelease Pack di Terre Selvagge di Eldraine

Prerelease Pack di Terre Selvagge di Eldraine

6 buste per draft di Terre Selvagge di Eldraine

1 promo rara o rara mitica con marchio foil di Terre Selvagge di Eldraine

1 codice per Magic: The Gathering Arena

2 pedine Ruolo bifronte di Terre Selvagge di Eldraine

1 portamazzo

1 segnapunti vita Spindown

Stai cercando un posto per partecipare al Prerelease di Terre Selvagge di Eldraine? Puoi iniziare a vivere la favola nel tuo negozio di zona!

Mazzi Commander di Terre Selvagge di Eldraine

Dominio Fatato (blu-nero) Valore e Virtù (verde-bianco)

Insieme all’espansione principale arriveranno anche due mazzi Commander di Terre Selvagge di Eldraine e ognuno porterà il piano di Eldraine in Commander con mazzi da 100 carte. I mazzi sono composti da nuove creature leggendarie, carte inedite di Magic e ristampe. Ecco cosa troverete all’interno di ogni mazzo:

1 mazzo Commander da 100 carte pronto per essere usato

2 creature leggendarie foil inedite di Magic che possono fungere da comandante del mazzo

8 carte rare non foil inedite di Magic specifiche per quel mazzo

90 carte non foil di Magic, incluse le terre base

1 comandante foil in rilievo da copertina stampato su un cartoncino più spesso (non legale per il gioco sanzionato)

1 Collector Booster Sample Pack 1 carta delle buste divertenti rara o rara mitica non foil o foil di Terre Selvagge di Eldraine 1 carta Racconti Incantevoli senza bordo non comune foil di Terre Selvagge di Eldraine

10 pedine bifronte

1 portamazzo in cartoncino

1 segnapunti vita Spindown

Dominio Fatato (blu-nero)

Tegwyll, Duca dello Splendore Tegwyll, Duca dello Splendore (comandante da esposizione) Tegwyll, Duca dello Splendore (illustrazione estesa)

Valore e Virtù (verde-bianco)

Ellivere della Corte Selvaggia Ellivere della Corte Selvaggia (comandante da esposizione) Ellivere della Corte Selvaggia (illustrazione estesa)

Per Sempre Felici e Contenti

Questa è la fine della nostra storia da collezione, ma la fine di Terre Selvagge di Eldraine è ancora lontana! L’espansione uscirà l’8 settembre 2023. Scopri le tue fiabe con Terre Selvagge di Eldraine, un’espansione ricca di stranezze, fantasia e divertimento. Puoi preordinare l’espansione ora presso il tuo negozio di zona, rivenditori online come Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.