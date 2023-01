Wizards of the Coast

Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate arriva il 10 giugno, insieme a una città piena di meraviglie! Se non hai ancora dato un’occhiata all’espansione, visita la Galleria Immagini delle Carte di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate, per scoprire le carte. Puoi anche vedere l’anteprima dei prodotti e gli articoli sul collezionare Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate per uno sguardo completo a cosa c’è di nuovo!

Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate introduce quattro nuovi mazzi Commander. Ogni mazzo Commander include un comandante protagonista leggendario, più una leggenda alternativa e una carta Background da usare come comandanti. In totale, ogni mazzo contiene dieci carte inedite di Magic.

Ogni mazzo contiene inoltre un Collector Booster Sample Pack. Ogni Sample Pack contiene due carte:

1 rara o rara mitica delle buste divertenti (una foil tradizionale nel 20% dei Sample Pack)

1 comune o non comune foil tradizionale in stile regolamento

Il Collector Booster Sample Pack potrebbe contenere una versione speciale di una delle carte del mazzo Commander o una carta perfetta da aggiungere a un altro mazzo Commander. La maggior parte dei mazzi Commander di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate contiene un Collector Booster Sample Pack nella stessa lingua del mazzo. Tuttavia, se il tuo mazzo Commander è in cinese, italiano, portoghese o spagnolo, il Collector Booster Sample Pack sarà in inglese.

Le confezioni di questi mazzi sono disponibili in due versioni: la scatola a colori e una versione con a imballaggio ridotto che puoi trovare online. L’imballaggio ridotto ha gli stessi contenuti ma utilizza meno materiali. Entrambe le versioni sono riciclabili e riducono i rifiuti di plastica!

Puoi trovare Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate nel tuo negozio di giochi locale e presso rivenditori online come Amazon.

(Nota del redattore: le seguenti liste dei mazzi mostrano automaticamente la ristampa più recente di ogni carta estratta dal Gatherer, incluse versioni non presenti in questo prodotto. Queste liste non sono rappresentazioni esatte carta per carta, bensì liste interattive delle carte incluse in ogni mazzo.)

Allegra Compagnia

1 Burakos, Leader del Gruppo

1 Eroe Popolare

1 Gnomo delle Profondità Terramante

1 Arpista Reclutatrice

1 Esploratrice di Dungeon Esperta

1 Rimanere Insieme

1 Contatti nel Mercato Nero

1 Guida del Fato Solenne

1 Balteo del Multiclasse

1 Sommo Sacerdote di Iona

1 Ordine Severo

1 Vescovo Trapassato

1 Tramonto // Alba

1 Otto-Code-e-Mezza

1 Medico in Prima Linea

1 Mago Polvere da Scoppio

1 Protettrice Gloriosa

1 Jazal Criniera D’Oro

1 Magus dell’Equilibrio

1 Mikaeus, il Lunarca

1 Entità Riflettente

1 Ordine di Biancargilla

1 Spirito Altruista

1 Rivendicazione di Sevinne

1 Recluta Solenne

1 Comandante della Squadra

1 Formazione Indissolubile

1 Campione del Bagno di Sangue

1 Macellaio di Malakir

1 Lich Calcolatore

1 Devastatore della Flotta Funesta

1 Gonti, Signore del Lusso

1 Aruspice Macabra

1 Gregaria Cupa

1 Condottiero d’Assalto Mardu

1 Dissolutrice della Lama Mentale

1 Falco Notturno Predone

1 Pontefice della Rovina

1 Cricca di Burattinai

1 Felisa, Zanna di Pennargento

1 Castigo di Firja

1 Gran Sacerdote della Penitenza

1 Nexus del Bosco delle Maschere

1 Castello di Loctevenna

1 Grotta Mutevole

1 Sfiatatoio Barcollante

1 Tempio del Silenzio

1 Cripta dell’Arcangelo

1 Sala della Guerra

1 Alture di Vento Pungente

1 Sigillo Arcano

1 Torre di Comando

1 Censore Mentale Aviano

1 Scambio di Culla

1 Coorte Irregolare

1 Attendente della Maga

1 Madre delle Rune

1 Sacerdote dell’Antico Sapere

1 Collezionista di Dicerie

1 Cangiante Impavido

1 Cangiante Reietto

1 Augure Cadaverico

1 Sacerdote Sanguinario di Malakir

1 Scongiurare la Tomba

1 Tagliagole di Zulaport

1 Descintillazione

1 Sigillo Orzhov

1 Morsa Cerebrale

1 Anello Solare

1 Talismano della Gerarchia

1 Distese di Polvere

1 Acquitrino di Bojuka

1 Pantano Mortuario

1 Paesaggio delle Miriadi

1 Basilica Orzhov

1 Sentiero Ancestrale

1 Voragine nella Neve

1 Santuario Stellato

1 Campo Contaminato

10 Pianura

10 Palude

Mind Flayarrr

1 Zellix, Scorticatore di Senno

1 Il Tormentato

1 Progenie di Aboleth

1 Male Senza Fine

1 Grell Filosofo

1 Rituale Psionico

1 Drago Rubacervello

1 Dalle Catacombe

1 Uchuulon

1 Furtivo del Baratro

1 Creazione Dimenticata

1 Senno Infranto

1 Grazilaxx, Studioso Illithid

1 Orrore Spezzachiglie

1 Leyline dell’Anticipazione

1 Mind Flayer

1 Amalgama Sovraccarico

1 Attingere al Domani

1 Riflessi di Littjara

1 Mostro della Fanghiglia

1 Infiltrata dei Pontili

1 Mercato Nero

1 Paura Opprimente

1 Cala il Sipario

1 Cucciolo Oscuro

1 Mietitore di Scorie

1 Divoracolpa

1 Anatema

1 Orrore Braccato

1 Sulla Scia di Garruk

1 Ululatore Notturno

1 Nihilith

1 Nemesi delle Fogne

1 Ramingo dell’Angoscia

1 Aberrazione Distruttiva

1 Furto di Memoria

1 Nemesi della Ragione

1 Revocatore di Phyrexia

1 Psicosi Strisciante

1 Spregiamagie

1 Estuario Soffocato

1 Fossa di Catrame Strisciante

1 Catacombe di Acquascura

1 Tempio della Relittopoli

1 Frutteto Esotico

1 Relittopoli di Nephalia

1 Fiume di Lacrime

1 Conca Infossata

1 Tempio dell’Inganno

1 Sigillo Arcano

1 Pietra della Mente

1 Torre di Comando

1 Certezza o Finzione

1 Orrore Dauthi

1 Stritolatore del Crepuscolo

1 Nutrire lo Sciame

1 Furia di Phyrexia

1 Sputapeste

1 Chupacabra Famelico

1 Riflusso della Mente

1 Affogare nel Loch

1 Estrarre dall’Oscurità

1 Runachiave Dimir

1 Sigillo Dimir

1 Calice Infinito

1 Corno dell’Araldo

1 Schinieri dei Fulmini

1 Trivellamente

1 Anello Solare

1 Talismano del Dominio

1 Ricettacolo di Pensieri

1 Distese di Polvere

1 Acquedotto Dimir

1 Paesaggio delle Miriadi

1 Sentiero Ancestrale

1 Porto di Karfell

1 Passaggio dei Farabutti

1 Isola Contaminata

1 Tempio della Dea Fasulla

9 Isola

11 Palude

Dissenso Draconico

1 Baeloth Barrityl, Intrattenitore

1 Artigiano di Clan

1 Classe dell’Artefice

1 Drago Astrale

1 Doppelganger Beffarda

1 Quasit Fastidioso

1 Bacio Fatale

1 Scontro per il Bottino

1 Resa dei Conti Spettacolare

1 Burrasca Eterea

1 Tartaruga Pescatrice

1 Maledizione dei Maiali

1 Campo di Dispersione

1 Volontà Opprimente

1 Keiga, la Stella della Marea

1 Orologio di Mezzanotte

1 Balena Braccata

1 Redini del Potere

1 Istigatore Subdolo

1 Will Kenrith

1 Formica Sobillatrice

1 La Guerra di Akros

1 Avatar del Massacro

1 Atto Blasfemo

1 Istigatore Sfrontato

1 Reazione a Catena

1 Drago del Caos

1 Distorsione Caotica

1 Trasgredire al Galateo

1 Drakuseth, Fauce di Fiamme

1 Furioso dei Geodi

1 Capospia Goblin

1 Kazuul, Tiranno dei Dirupi

1 Rowan Kenrith

1 Ryusei, la Stella Cadente

1 Nibbio Infernale Territoriale

1 Drago Tonante

1 Antenato Vendicativo

1 Nibbio Infernale Guerrafondaio

1 Niv-Mizzet, il Parun

1 Bottino del Drago

1 Simulacro Solenne

1 Nibbio Infernale d’Acciaio

1 Bambola di Pezza

1 Castello di Vantressa

1 Faro Diroccato

1 Roccaforte di Kher

1 Tempio della Rivelazione

1 Fumarola Vagante

1 Impeto Psichico

1 Impeto Lucente

1 Sigillo Arcano

1 Cervo Brunito

1 Pietra della Mente

1 Ninnolo del Viaggiatore

1 Torre di Comando

1 Ricerca Compulsiva

1 Maledizione della Loquacità

1 Propaganda

1 Maledizione dell’Opulenza

1 Drago Spiritello

1 Lama Assetata di Sangue

1 Pietra Fellwar

1 Archivio nell’Edro

1 Sigillo Izzet

1 Anello Solare

1 Talismano della Creatività

1 Distese di Polvere

1 Ebollitori Izzet

1 Paesaggio delle Miriadi

1 Sentiero Ancestrale

1 Campus di Prismari

1 Torre del Reliquiario

1 Tempio della Dea Fasulla

1 Generatore di Terreno

12 Isola

12 Montagna

Fuga dall’Esilio

1 Durnan del Portale Spalancato

1 Archeologo Appassionato

1 Palla di Fuoco Ritardata

1 Nalfeshnee

1 Fanghiglia Verde

1 Viaggio verso la Città Perduta

1 Tlincalli Cacciatore

1 Partire all’Avventura

1 Tomo di Sarevok

1 Fenice dell’Aurora

1 Gigante Sbriciolaossa

1 Spericolata della Flotta Funesta

1 Predasogni

1 Etali, Tempesta Primordiale

1 Gargadonte Maggiore

1 Infiammare il Futuro

1 Chimimago Izzet

1 Volontà di Jeska

1 Laelia, la Lama Riforgiata

1 Mortai di Mizzium

1 Assedio dell’Avamposto

1 Strategia Rubata

1 Gigante Tettonico

1 Urabrask il Nascosto

1 Scarica di Guerratempesta

1 Stregone della Magia Selvaggia

1 Arasta della Ragnatela Infinita

1 Mammut da Battaglia

1 Avanguardia della Devastazione Finale

1 Predazione di Ezuri

1 Regina dei Calabroni

1 Bestia Innamorata

1 Idra Divoramana

1 Abbondanza Primordiale

1 Ritorno di Lingua Selvaggia

1 Convergenza di Wurm Sabbiosi

1 Eremita della Dolceresina

1 Vivien, Campionessa delle Terre Selvagge

1 Fuga nelle Terre Selvagge

1 Xenagos, il Dissoluto

1 Bacchetta del Caos

1 Castello di Bracerocca

1 Radura delle Braci

1 Pista della Preda

1 Riserva dei Lupi di Kessig

1 Valle di Piromuschio

1 Ponte Muscoso

1 Gola Furente

1 Poggio Spina Rocciosa

1 Tempio dell’Abbandono

1 Sapere della Natura

1 Sigillo Arcano

1 Torre di Comando

1 Saetta Demoniaca

1 Spezzascudi di Bracerocca

1 Illuminare la Scena

1 Torrente Vulcanico

1 Gigante dei Fagioli

1 Bestia Interiore

1 Coltivare

1 Esplorare

1 Confini del Kodama

1 Rivendicazione Naturale

1 Anziano della Tribù-Sakura

1 Ricerca di un Domani

1 Terramorfismo

1 Tre Visite

1 Elfa dalle Trecce Rosse

1 Grumgully, il Generoso

1 Anello Solare

1 Distese di Polvere

1 Boscaglia Morente

1 Torba Gruul

1 Foresta dell’Altopiano

1 Paesaggio delle Miriadi

1 Tempio della Dea Fasulla

11 Montagna

12 Foresta