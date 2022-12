Ogni espansione di Magic è ricca di nuove carte e abilità da scoprire... e Amonkhet ci offre una nuova gemma.

Oltre a imbalsamare, stremare e alle favolose carte egizie, abbiamo qualcosa di nuovo e spettacolare. Si tratta di un tipo di carta dall’aspetto completamente nuovo in arrivo con Amonkhet.

Veniamo al punto. Sto parlando delle "conseguenze", l’approccio radicale alle carte due-in-una di Amonkhet.

Quale miglior modo per dare inizio a questa discussione di una gran bella carta con l’abilità conseguenza che possiamo aspettarci di vedere su ogni tavolo... dal tavolo del salotto ai tavoli dei tornei! (Non aspettatevi però che faccia il giro del tavolo a un draft)

Rifatevi gli occhi con Sorgente - Idee!

Questa carta è raffinata. È divertente da giocare ed è un ottimo aiuto per alcuni dei miei archetipi di mazzo preferiti. Forse ancor più importante, questa carta è potente.

Potrebbe non sembrarlo a prima vista. Dopo tutto, questi due effetti non hanno un costo troppo alto? Perché non giochiamo semplicemente Ispirazione o qualcosa di simile?

Questa è una reazione naturale che potremo avere ogni volta che leggiamo le carte con conseguenza. Tuttavia, in base alla mia esperienza di gioco con questa meccanica, vi posso assicurare che queste carte sono davvero potenti. Fidatevi di me, non sottovalutate le carte con conseguenza.

Perché? Vediamo insieme ciò che rende speciale conseguenza.

La carta segreta

Conseguenza proviene da una stirpe di meccaniche di Magic che, nonostante non lo dicano espressamente, ci fanno segretamente pescare una carta.

Prendiamo per esempio flashback, una delle più splendide meccaniche di Magic di tutti i tempi. Flashback funziona dal cimitero e permette di lanciare la carta una seconda volta. Ciò che in realtà dice in molti casi è "La prima volta che lanci questa magia, pesca un’altra copia, più costosa, di questa carta".

Tutte ci fanno subdolamente pescare una carta. Si tratta di vantaggio di carte virtuale.

Tutti noi comprendiamo probabilmente che pescare una carta è positivo. Alcune delle carte più potenti della storia del gioco permettono di pescare carte. Quindi, le carte che hanno un effetto e che fanno pescare una carta sono sempre degne di considerazione.

Se la partita va per le lunghe, Magic si trasforma in una sfida di logoramento e di risorse. Pescare alcune carte in più nel corso della partita è ottimo per avvicinarci alla vittoria in queste sfide di logoramento e di risorse.

Le carte con conseguenza assomigliano molto alle carte split.

Abbiamo però una differenza sostanziale. Le carte split offrono una scelta: una magia o l’altra, ma non entrambe. È una meccanica costruita sulla flessibilità.

Il costo delle carte split è dovuto principalmente a questa flessibilità. Non otteniamo una carta addizionale (a meno che, ovviamente, non giochiamo l’ottima Fuoco // Ghiaccio).

Conseguenza ci offre invece questa favolosa carta addizionale ogni volta.

Diamo un’altra occhiata a conseguenza.

La grande differenza tra conseguenza e flashback è che con conseguenza otteniamo una carta diversa... o, per espandere l’analogia precedente, “peschiamo” una carta diversa... rispetto a quella che abbiamo lanciato la prima volta. Che ne dite, vi sembra buono?

Lo è sicuramente quando gli effetti si legano tra loro... come nel caso della maggior parte delle carte con conseguenza!

Analizziamo Sorgente - Idee. Abbiamo una magia che ci fa sviluppare il mana, da lanciare a inizio partita, che ci aiuterà a lanciare la metà più costosa della carta dal cimitero. Sorgente - Idee ha una sinergia con se stessa!

Giocheremmo una magia che accelera il nostro mana e ci fa anche pescare una carta, vero? (L’elevata giocabilità di carte come Coltivare ci dice di sì) Sorgente - Idee è una carta di questo tipo.

In questo caso particolare, per rendere la ricetta ancor più gustosa, Sorgente - Idee è ancor meglio che pescare una seconda magia da utilizzare successivamente... perché ci fa pescare due carte dal nostro mazzo più tardi nella partita!

Di che cosa hanno bisogno i mazzi ramp? Hanno bisogno di pescare carte quando terminano le risorse.

Ebbene, Sorgente - Idee soddisfa questo bisogno in un modo a cui le magie ramp con flashback non si avvicinano neanche. Conseguenza è un qualcosa di ben diverso.

E, ovviamente, abbiamo anche un altro vantaggio fondamentale di conseguenza rispetto a semplicemente pescare una carta...

Avere carte a disposizione nel nostro cimitero

C’è una grande differenza tra conseguenza e pescare semplicemente una carta: non è neanche necessario lanciare la carta la prima volta!

Se una carta con conseguenza va a finire in qualche modo nel nostro cimitero... immaginiamo di averla messa nel cimitero dal mazzo (macinata) o di averla scartata... possiamo ottenere i suoi vantaggi.

Indovinate un po’: Amonkhet ha un sacco di carte per ottenere proprio questi effetti!

Di solito abbiamo bisogno di un altro modo per far sì che quelle carte siano utili... mentre conseguenza fa tutto da sola.

Nel caso di Sorgente - Idee, accelerare lo sviluppo del mana è un effetto che vogliamo a inizio partita, ma che non ci serve per forza a partita avanzata. Se il nostro mazzo funziona correttamente e maciniamo qualche carta nel nostro cimitero, possiamo ottenere un vantaggio di carte per ogni partita che va per le lunghe.

Se diamo un’occhiata alla galleria delle immagini delle carte e analizziamo alcune delle possibilità di conseguenza, troviamo molti effetti devastanti che alcuni effetti di automacina possono metterci a disposizione. Cercatele tutte!

Un’ottima conseguenza

Amonkhet ha un sacco di modi per abbattere i nostri avversari... e tutte queste carte con conseguenza da lanciare dal cimitero fanno parte di questi modi.

Possiamo prevedere che vedremo Sorgente - Idee e molte altre carte della stessa stirpe in molti mazzi nei prossimi mesi. Sceglietele presto in draft e provatele in Constructed.

Dopo tutto, nel mondo di Amonkhet, avremo bisogno di ogni aiuto possibile per sopravvivere alle cinque ordalie.

Se avete commenti o domande, mandatemele! Sono sempre felice di ricevere i vostri messaggi. Potete contattarmi su Twitter, Tumblr o inviandomi una mail (in inglese) a BeyondBasicsMagic@gmail.com.

Mi auguro che abbiate gradito questa anteprima di Sorgente - Idee e di Amonkhet! Non perdete tempo, cercate subito un Prerelease nella vostra città e godetevi l’espansione di persona.

Ci rivediamo la prossima settimana. Buon divertimento con Amonkhet!

