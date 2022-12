(Nota dell’editore: questo articolo è stato aggiornato per includere dettagli aggiuntivi presenti altrove per le carte di Dominaria Unita progettate per le buste di Jumpstart.)

Volano sussurri nel vento, mentre torniamo al piano originario di Magic. Alcuni degli eroi più familiari e, oserei dire, leggendari di Dominaria, stanno unendo le forze in una nuova coalizione per combattere ancora una volta contro i Phyrexiani, ma devono essere cauti. I Phyrexiani disseminano agenti dormienti in ogni dove, come si fa a distinguere gli amici dai nemici?

In Dominaria Unita, in arrivo il 9 settembre, ci sono tanti modi in cui puoi trovare tutte le diverse leggende che difendono (o invadono) questo piano storico, ed esistono persino modi in cui potrai trovare delle vere carte di Leggende dal passato di Magic.

Buste dell’espansione

Le buste dell’espansione sono il modo migliore per aggiungere carte di Dominaria Unita alla tua collezione di Magic. Le buste dell’espansione di Dominaria Unita contengono tutte le carte migliori dell’espansione principale e inoltre un’opportunità di trovare carte Commander di Dominaria Unita o carte della Lista, con ancora più opportunità di trovare carte rare o rare mitiche rispetto alle buste per Draft.

Le buste dell’espansione sono inoltre un ottimo modo per avventurarsi nel piano di Dominaria, dato che tutte le carte comuni e non comuni sono collegate tra loro, e contribuiscono a raccontare la storia dell'invasione e della difesa di questo piano glorioso. Nelle buste dell’espansione si trova inoltre una carta con illustrazione, e nelle buste dell'espansione di Dominaria Unita, le carte con illustrazione firmate appaiono due volte più spesso rispetto alle precedenti buste dell’espansione legali in Standard.

In Dominaria Unita, ogni singola busta dell’espansione, per draft e Collector Booster contiene una creatura leggendaria garantita. Allo stesso modo, ogni confezione di buste dell'espansione contiene una carta bonus foil speciale di Leggende Rinnovate. Leggende Rinnovate è una serie di 20 creature leggendarie della storia di Dominaria, con design totalmente nuovi ispirati a Leggende del 1994, che sono legali in Commander.

Ogni busta dell’espansione di Dominaria Unita contiene:

Almeno 1 carta rara o rara mitica (circa 25% di probabilità di trovarne 2, 3% di trovarne 3 e < 1% di trovarne 4)

1 carta foil di qualsiasi rarità, incluse carte di Buste divertenti con trattamenti vetro colorato in stile vetrina, senza bordi o in lingua Phyrexiana

2 carte jolly di qualsiasi rarità, inclusa un’opportunità di trovare carte Commander di Dominaria Unita o buste rare di Jumpstart di Dominaria Unita carte con trattamento Buste divertenti

1 creatura leggendaria non comune con trattamento vetro colorato in stile vetrina

3 non comuni collegate

3 comuni collegate

1 terra base che si può trovare foil o non foil (o con il bordo standard o con trattamento base vetro colorato con illustrazione completa

1 carta con illustrazione

1 carta della Lista, una carta pedina o una carta promozionale

Buste di Jumpstart

Con Dominaria Unita, Jumpstart avrà per la prima volta un’espansione a tema di Magic con carte legali in Standard. Jumpstart è il modo più rapido e semplice per giocare una partita di Magic in Limited: apri due buste di Jumpstart, mischiale insieme e gioca! Jumpstart è un’ottima esperienza Sealed ideale per tutti, dai nuovi giocatori ai fan di lunga data di Magic. Dimenticati della costruzione dei mazzi e tuffati direttamente in una partita di Magic.

Le buste di Jumpstart di Dominaria Unita sono disponibili in una di dieci tematiche, e quando le mischi è subito caos! In Dominaria Unita e Jumpstart, l’Armata della Coalizione può allearsi con le Bestie di Dominaria, oppure gli spietati Phyrexiani potrebbero trovarsi alleati con i furfanti dell’Accademia di Tolaria. Ecco tutte le dieci tematiche da scoprire:

Bianco : Armata della Coalizione e Legioni della Coalizione

: Armata della Coalizione e Legioni della Coalizione Blu : Malizie Mistiche e Malizie Arcane

: Malizie Mistiche e Malizie Arcane Nero : Spietati e Implacabili

: Spietati e Implacabili Rosso : Pronti alla Carica e Pronti all’Attacco

: Pronti alla Carica e Pronti all’Attacco Verde : Territorio Bestiale e Territorio Mostruoso

Per Dominaria Unita, ci sono cinque nuove carte rare progettate per le buste di Jumpstart, una per ogni colore, e tutte le carte rare di Jumpstart sono legali in Standard. Ogni busta conterrà anche un'altra rara dall'espansione principale, scelta a caso da una serie di carte nella ruota di colori della tematica.

Ogni busta di Jumpstart di Dominaria Unita contiene:

1 carta a tema che descrive la tematica della busta di Jumpstart

20 carte giocabili in totale

2 carte rare—una rara o rara mitica casuale dell'espansione principale abbinata al colore di mana della tematica, e una rara progettata per le buste di Jumpstart

2 terre foil

5 terre non foil

1 terra base non foil vetro colorato con illustrazione completa

Le cinque nuove rare progettate per le buste di Jumpstart di Dominaria Unita si possono trovare anche nelle buste dell’espansione e in versione con illustrazione estesa nelle Collector Booster.

Collector Booster

Le Collector Booster sono il modo migliore per collezionare le carte più emozionanti di Dominaria Unita... e della storia di Dominaria. Se le Collector Booster sono sempre il luogo migliore in cui trovare carte Buste divertenti rare e rare mitiche, le Collector Booster di Dominaria Unita sono ancora più speciali.

Nel 3% delle Collector Booster, potrai trovare questa chicca di Leggende Perdute: una carta dell'espansione di Leggende trovata in una vecchia busta di Leggende, riaperta e ri-imbustata nelle Collector Booster di Dominaria Unita.

Le carte promo di Leggende Perdute si trovano solo nel 3% delle Collector Booster di Dominaria Unita.

Nel 2016, i membri del team di Magic ricevettero una telefonata da un vecchio deposito in procinto di chiudere, che avvisava di “contenere delle cose”. Ancora non sapevamo che alcune di quelle “cose” avrebbero incluso scatole piene di Leggende, e ora, alla vigilia del 30° anniversario di Magic, restituiremo quelle Leggende a voi, disponibili nelle Collector Booster di Dominaria Unita. L’emozione indescrivibile di aprire quelle buste di Leggende per poterle inserire nelle Collector Booster è stata un’esperienza speciale e indimenticabile, e puoi leggere di più a riguardo nell’articolo di Mike Turian su Dominaria Unita.

Ma non è tutto. Le Collector Booster di Dominaria unita conterranno ancora almeno cinque rare e rare mitiche in ogni busta, con un mucchio di varianti Buste divertenti, inclusi trattamenti con illustrazione estesa e trama foil vetro colorato.

Le trame foil sono nuovi incredibili trattamenti che abbiamo messo a punto per anni, e Dominaria Unita include una versione della trama foil totalmente unica dell’espansione, disponibile in ogni Collector Booster. Oltre a tutte le splendide opzioni, le Collector Booster conterranno almeno due creature leggendarie in ogni busta.

Ogni confezione di Collector Booster conterrà inoltre una carta bonus foil di Leggende Rinnovate, proprio come le confezioni di buste dell’espansione, ma le Collector Booster includeranno inoltre alcune carte esclusive di Leggende Rinnovate sia con trattamenti foil in rilievo (mostrato sotto) o non foil.

Ogni Collector Booster contiene:

Un’opportunità di trovare una carta dell’espansione di Leggende del 1994 (disponibile nel 3% delle ColLector Booster di Dominaria Unita)

1 rara o rara mitica foil Buste divertenti, che potrebbe presentare un trattamento in stile vetrina vetro colorato, con illustrazione senza bordi o in lingua Phyrexiana

2 carte rare o rare mitiche con bordo alternativo che possono essere versioni stile vetrina vetro colorato, senza bordi o in lingua Phyrexiana delle carte rare di Leggende Rinnovate

1 rara o rara mitica con illustrazione estesa

1 rara o rara mitica foil

1 non comune, rara o rara mitica con trama foil garantita

1 carta di Leggende Rinnovate non comune foil o foil in rilievo

1 carta comune stile vetrina vetro colorato foil

1 terra base foil vetro colorato con illustrazione completa

2 non omuni foil

4 comuni foil, a meno che una sia sostituita da una carta di Leggende

Buste per draft

Le buste per draft di Dominaria Unita sono progettate per la perfetta esperienza di gioco draft o Sealed, ma come le buste dell'espansione e Collector Booster, ogni singola busta per draft di Dominaria Unita contiene una creatura leggendaria, perfetta per difendere il piano da una minaccia per il multiverso. Queste busta sono ottimizzate per partite divertenti e competitive e continuano a includere una carta rara o rara mitica in ogni busta, e tantissimi trattamenti Buste divertenti.

Come per le confezioni di buste dell’espansione e Collector Booster, ogni confezione di buste per draft contiene una speciale carta bonus foil di Leggende Rinnovate, in cui puoi trovare una delle 20 creature leggendarie ispirate a Leggende.

Le buste per draft di Dominaria Unita contengono:

1 rara o rara mitica che può essere una creatura leggendaria e/o una carta stile vetrina vetro colorato, senza bordi o in lingua Phyrexiana

1 creatura leggendaria non comune o rara con la possibilità di trovare il trattamento stile vetrina vetro colorato, senza bordi o in lingua Phyrexiana

1 terra base che può presentare il trattamento vetro colorato

1 terra base o comune non foil, o la possibilità di trovare tante altre carte, inclusa una foil che può essere rara o rara mitica, stile vetrina, senza bordi o in Phyrexiano

2 non comuni leggendarie

9 comuni

Mazzi Commander

Il ritorno al nostro piano più leggendario ha significato fare qualcosa di speciale per i nostri mazzi Commander. Entrambi i mazzi Commander di Dominaria Unita avranno carte protagonista planeswalker e almeno un’altra creatura leggendaria. Gioca come l'antico eroe Jared Carthalion e metti alla prova la tua maestria di tutti i colori di mana, o come Dihada, Vincolatrice di Volontà, dimostrando quando contano le carte leggendarie. Ogni mazzo contiene dieci carte inedite di Magic, le carte protagonista e un’altra potente creatura leggendaria in ogni foil tradizionale, più il comandante da copertina foil in rilievo.

Ogni mazzo Commander di Dominaria Unita contiene un Collector Booster Sample Pack da due carte:

1 rara o rara mitica che può essere foil, stile vetrina, con illustrazione estesa e/o un planeswalker senza bordi

1 non comune foil vetro colorato in stile vetrina

Il tuo Collector Booster Sample Pack potrebbe contenere una versione speciale di una delle carte del mazzo Commander o una carta perfetta da aggiungere a un altro mazzo Commander. La maggior parte dei mazzi Commander di Dominaria Unita contiene un Collector Booster Sample Pack nella stessa lingua del mazzo. Tuttavia, se il tuo mazzo Commander è in italiano, portoghese o spagnolo, il Collector Booster Sample Pack sarà in inglese.

Bundle

Uno dei modi migliori per immergerti nel piacevole, ricco piano di Dominaria è con un bundle di Dominaria Unita, che contiene tutto ciò di cui un planeswalker viaggiatore potrebbe necessitare, sia che punti a entrare in guerra con i draghi di Shiv, o saccheggiare uno Sterminatore di Phyrexia con i Barbari di Keld. Ogni bundle contiene otto buste dell’espansione di Dominaria Unita da aprire, in una confezione perfetta per conservare le tue carte e metterle in mostra, oltre a:

20 terre base foil

20 terre base non foil

1 carta promo Migrazione della Mandria foil con illustrazione alternativa unica di José Manzanedo

1 segnapunti vita Spindown oversize a tema Dominaria Unita

Prerelease Pack

Per tutti i fan che non vedono l’ora di mettere le mani sui Phyrexiani che invadono il piano, i Prerelease Pack sono disponibili per l’evento di Prerelease che avrà luogo una settimana prima del lancio di Dominaria Unita, il 2 settembre. Ottieni in anticipo sei buste per draft di Dominaria Unita per costruire il tuo primo mazzo Sealed di Dominaria Unita, presso i rivenditori partecipanti.

Ogni Prerelease Pack contiene:

6 buste per draft

1 carta rara o rara mitica con marchio foil dell’espansione

1 Prerelease Pack con accessori e segnalini perforati a tema delle meccaniche di Dominaria Unita

1 dado spindown

Buste di benvenuto

I nuovi giocatori di Magic possono visitare il proprio negozio WPN di zona per ricevere una busta di benvenuto. Durante il nostro ritorno alla casa di Magic, in Dominaria Unita, e mentre iniziamo a esplorare la storia di Magic con la nostra prossima espansione, La Guerra dei Fratelli e il futuro di Magic nel 2023, è un ottimo momento per presentare Magic: The Gathering a un amioco!

Per aggiudicarti queste carte incredibili, puoi trovare i prodotti di Dominaria Unita disponibili per il preordine nel tuo negozio di zona e online su Amazon.