Il piano di Ravnica è la dimora di dieci antiche gilde bicolori. In Ritorno a Ravnica erano presenti cinque di queste gilde: gli Azorius bianco-blu, gli Izzet blu-rossi, i Rakdos nero-rossi, i Golgari nero-verdi e i Selesnya verde-bianchi. In Irruzione erano protagoniste le altre cinque: gli Orzhov bianco-neri, i Dimir blu-neri, i Gruul rosso-verdi, i Boros rosso-bianchi e i Simic verde-blu. Ora, per la prima volta, tutte e dieci le gilde si riuniscono per cercare la soluzione al magico enigma noto come Labirinto Implicito.

Oltre alle dieci gilde e a tutte le relative meccaniche, in Labirinto del Drago tornano anche le popolari carte split, questa volta con un’originale innovazione.

Carte split con fusione

L’espansione Labirinto del Drago ripropone le carte split, apparse in precedenza nel blocco di Ravnica originale, introducendo una nuova variante. La loro peculiarità è la presenza di due magie stampate sulla stessa carta. Come le precedenti, anche le carte split di Labirinto del Drago ti offrono l’opzione di lanciare l’una o l’altra delle due metà. Tuttavia, grazie alla nuova abilità fusione, non sei costretto a sceglierne solo una!

Ogni volta che potresti lanciare una carta split con fusione, puoi scegliere una metà e lanciarla, come avviene con qualsiasi altra carta split. Se la lanci dalla tua mano (come accade di solito), hai l’opzione aggiuntiva di lanciare entrambe le metà come una singola magia pagando il loro costo combinato. Vengono seguite prima le istruzioni sulla metà sinistra, poi le istruzioni sulla destra e i bersagli delle due metà vengono scelti separatamente.

Ad esempio, se in mano hai Fatica // Sofferenza, hai tre opzioni: puoi pagare 2B per lanciare Fatica, puoi pagare 2R per lanciare Sofferenza, oppure puoi pagare 4BR per lanciare Fatica // Sofferenza come un’unica magia. Se stai lanciando Fatica // Sofferenza da un’altra zona, ad esempio a causa dell’ Esperimento Epico , dovrai invece scegliere una metà da lanciare come faresti con qualsiasi altra carta split.

Poiché il testo a sinistra viene preso in considerazione prima del testo a destra, se bersagli lo stesso giocatore con entrambe le metà di Fatica // Sofferenza, quel giocatore pescherà due carte e perderà 2 punti vita prima che la metà destra della magia conti le carte nella sua mano. In alternativa, potresti assegnare a te stesso le carte (e la perdita di punti vita) di Fatica e al tuo avversario il danno di Sofferenza.

Se lanci entrambe le metà di Fatica // Sofferenza, la magia è nera e rossa. Si tratta quindi di una magia multicolore, che potrebbe essere importante per carte come la Piroconvergenza . (Alcune carte split dell’espansione sono multicolore in entrambe le metà, quindi si tratta di magie multicolore a prescindere dall’utilizzo di fusione.)

Cancelli e buste di Labirinto del Drago

Le carte multicolore possono mettere in difficoltà la tua produzione di mana, perciò Labirinto del Drago comprende ristampe di tutte e dieci le terre Cancelli delle Gilde comuni apparse in precedenza nel blocco, ossia terre che possono essere TAPpate per ottenere un mana di uno tra due colori possibili.

Questa volta, però, saranno disponibili nelle buste al posto assegnato solitamente a una terra base. Esatto: le buste di Labirinto del Drago non conterranno terre base. La maggior parte delle buste di Labirinto del Drago conterrà invece uno dei dieci Cancelli delle Gilde, ciascuno con una nuova illustrazione che consisterà in una versione "rimpicciolita" dello stesso Cancello precedentemente apparso nel blocco.

Saranno presenti nella "maggior parte" delle buste perché alcune conterranno invece una delle "Shockland" rare, come le Fumarie di Vapore o il Santuario Senza Dio , distribuite in precedenza nel blocco. Occasionalmente, potrai trovare anche la terra rara mitica Fine del Labirinto.

Se stai giocando i formati Limited, qualsiasi terra trovi rimane con il contenuto della busta e può essere aggiunta al tuo insieme di carte (in Sealed Deck) oppure draftata con altre carte della busta (in Draft). Non la metterai da parte come avviene con le terre base in altre buste.

Il Cancello della Gilda Simic entra nel campo di battaglia TAPpato e può essere TAPpato per attingere G oppure U . Non ha i tipi Foresta o Isola, ma ha il tipo di terra Cancello. Essere un Cancello è un po’ come essere uno Zombie: di per sé non vuol dire nulla, ma è un segnale che viene riconosciuto da altre carte, ad esempio la carta di Irruzione Stile del Ladro .

Multicolore

Una carta multicolore è, molto semplicemente, una carta con più di un colore. Probabilmente conosci già le carte dorate, magie che richiedono mana di due o più colori per essere lanciate:

Le cosiddette carte dorate sono semplici e lineari. La Delegata delle Assoluzioni è sia bianca che blu e ti servono un mana bianco e un mana blu per lanciarla. Tutto ciò che influenza magie bianche o magie blu la influenzerà; tutto ciò che influenza, ad esempio, magie "non blu" non la influenzerà, perché è blu (benché sia anche di un altro colore). "Dorato" e "multicolore" non si considerano colori, ma le carte potrebbero fare riferimento a permanenti o magie multicolore.

Ad esempio, gli Addetti alla Catapulta di Ritorno a Ravnica hanno un’abilità che si innesca ogniqualvolta lanci una qualsiasi magia multicolore, comprese le carte dorate come la Delegata delle Assoluzioni e le carte "ibride" come la Biomorfosi di Irruzione.

Meccaniche delle gilde di Ritorno a Ravnica

In Labirinto del Drago sono presenti le meccaniche delle gilde di Ritorno a Ravnica, ossia trattenere (Azorius), sovraccarico (Izzet), scatenare (Rakdos), mangiacarogne (Golgari) e popolare (Selesnya).

Meccaniche delle gilde di Irruzione

In Labirinto del Drago sono presenti le meccaniche delle gilde di Irruzione, ossia estorsione (Orzhov), cifrare (Dimir), impeto sanguinario (Gruul), battaglione (Boros) ed evoluzione (Simic).

