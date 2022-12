Magic Digital Next e Magic Online Magic Online, come MTG Arena, fa parte di Magic Digital Next e continuerà a migliorare nel corso del tempo. Scopri i nostri piani per il futuro di Magic Online nell’articolo di Chris Kiritz, pubblicato sempre oggi.

Circa 25 anni fa, Richard Garfield e il suo team hanno avuto l’idea di creare un gioco rapido per divertirsi ovunque con gli amici, gettando le basi per un prodotto di grande successo chiamato Magic: The Gathering. Un obiettivo modesto e un’idea semplice hanno dato origine a qualcosa di davvero grandioso.

Da allora, Magic ha contribuito a trasformare il mondo dei giochi ed è diventato un fenomeno su scala globale. Tantissimi appassionati di tutto il mondo hanno giocato innumerevoli volte a casa con gli amici, in migliaia di negozi di giochi e durante decine di milioni di eventi agonistici. Condividono una passione comune per quello che in molti definiscono il miglior gioco del mondo, con la community più affiatata. Oggi Magic raduna milioni di fan che giocano in 70 paesi e 11 lingue.

Hai guardato la dimostrazione di Magic: The Gathering Arena su Twitch e vuoi sapere come partecipare al testing beta a numero chiuso? Continua a leggere per scoprire come offrire il tuo contributo per rendere MTG Arena fantastico o visita il sito web PlayMTGArena.com per registrarti e partecipare.

Oggi vogliamo annunciare un nuovo modo di giocare.

Il primo e miglior gioco di carte strategico con la community globale più attiva si merita una presenza digitale degna di nota. Sono quindi orgoglioso di presentare Magic: The Gathering Arena.

Cos’è MTG Arena?

Magic: The Gathering Arena è il gioco di Magic originale ricreato in versione digitale per giocatori, fan e streamer.

Avrai sicuramente sentito parlare di Magic Digital Next e Digital Games Studio, in cui concentriamo i nostri sforzi per trasformare il poliedrico mondo di Magic in esperienze di gioco digitale all’avanguardia. MTG Arena è la prima di esse ed è pensata per offrire la modalità di gioco ideale con le espansioni più recenti di Magic.

Innanzitutto, MTG Arena ti consentirà di divertirti con il tuo gioco preferito mantenendo le regole, le opzioni e il livello di complessità amati dai fan, con l’aggiunta di effetti visivi intuitivi e sorprendenti che renderanno l’esperienza online emozionante. Vogliamo che gli streaming più popolari di MTG Arena siano sempre tra i più visualizzati su Twitch. Vogliamo che i giocatori non vedano l’ora di partecipare alle serate di draft di MTG Arena con amici di tutto il mondo. Vogliamo che gli incontri agonistici dei giocatori professionisti suscitino lo stesso interesse di un Grand Prix.

Per raggiungere questo risultato, in fase di sviluppo ci prefiggiamo tre importanti obiettivi.

Intendiamo creare il gioco di carte digitale più complesso e diversificato del mercato. Magic vanta già una profondità strategica notevole rispetto agli altri giochi di carte collezionabili, da tavolo e digitali, e l’obiettivo di MTG Arena è essere all’altezza di tale complessità fin dalle prime fasi del testing beta a numero chiuso. Al momento del lancio ufficiale, MTG Arena offrirà le espansioni complete dell’ambiente Standard, con circa 1000 nuove carte aggiunte ogni anno. Questo garantirà un sistema di gioco più articolato, più esperienze da scoprire e più spazio per l’esplorazione.

Desideriamo creare una versione di Magic che sia divertente da giocare ma altrettanto entusiasmante da guardare. Vedere MTG Arena su Twitch o altre piattaforme sarà un’esperienza emozionante, intuitiva e dal ritmo serrato per gli appassionati di tutto il mondo. Il nostro obiettivo è semplicemente creare una delle principali community di sport elettronici, con esperienze ricche di elementi visivi divertenti, un audio incredibile e intuitive modalità di apprendimento e interazione con il nostro catalogo di contenuti in costante evoluzione.

Vogliamo creare un gioco che sia in grado di trasformarsi. Abbiamo sviluppato un innovativo motore delle regole di gioco (GRE, Games Rules Engine) che utilizza sofisticati elementi di apprendimento automatico in grado di leggere qualsiasi carta possibile e immaginabile per Magic. Grazie al nuovo GRE, i migliori designer del settore hanno via libera per creare carte e sistemi di gioco complessi, incentrati su meccaniche inedite e concetti inaspettati ma estremamente divertenti, senza il timore di non poterli adattare per MTG Arena.

Per poter raggiungere questi ambiziosi obiettivi, lo sviluppo del gioco richiederà tempo, e durante l’intero processo i fan avranno maggiore visibilità sul nostro lavoro rispetto a qualsiasi altro prodotto di Magic realizzato in precedenza. Abbiamo grandi progetti e presto inviteremo le persone come te a giocare e a condividere le proprie opinioni con noi.

Come partecipare

Esistono due metodi principali per prendere parte allo sviluppo di MTG Arena: registrarsi per il testing beta a numero chiuso e giocare nel corso di uno dei tanti eventi che organizzeremo nei prossimi mesi.

Per cominciare, puoi registrarti per il testing beta a numero chiuso alla pagina PlayMTGArena.com. Invieremo gli inviti periodicamente, in base alle esigenze del testing. All’inizio la versione beta, disponibile solo in inglese, sarà incentrata sul primo ciclo di gioco Constructed Amatoriale, con carte di Ixalan. Aggiungeremo altri formati e funzionalità nelle fasi di testing successive.

Puoi usufruire dell’accesso prioritario al testing beta a numero chiuso partecipando a un Prerelease di Ixalan con un numero DCI associato a un account Wizards, giocando a un Prerelease di Ixalan su Magic Online o associando il tuo numero CSID di Magic Duels al tuo account Wizards. Utilizzando una qualsiasi di queste modalità, avrai diritto all’accesso prioritario. Se si verificano problemi durante la registrazione, contatta il servizio di assistenza clienti.

Potrai anche provare la versione demo durante alcuni dei prossimi eventi. La tua prima opportunità sarà questo fine settimana alla HASCON di Providence, nel Rhode Island. Se non puoi partecipare, non preoccuparti: prossimamente offriremo opportunità simili nel corso di altri eventi.

Assicurati inoltre di partecipare alle conversazioni sull’argomento tramite il nostro account di Twitter @MTG_Arena, utilizzando l’hashtag #MTGArena.

Conseguenze per la versione di Magic da tavolo e per Magic Online

MTG Arena si incentrerà prevalentemente sulle carte e le modalità di gioco più recenti. Per questo motivo, sappiamo bene che Magic Online, con la sua libreria che include quasi tutte le carte stampate nell’intera storia del gioco, continuerà a offrire agli appassionati esperienze uniche. Magic Online continuerà a essere sviluppato con nuove espansioni, nuovi aggiornamenti e tornei. Per saperne di più sul futuro di Magic Online, dai un’occhiata all’articolo di Chris Kiritz, pubblicato sempre oggi.

Uno degli altri obiettivi principali di MTG Arena è fare in modo che la versione da tavolo e quella digitale siano complementari tra loro. Stiamo prendendo in esame diverse opzioni per collegare il gioco in negozio con quello digitale. Le nostre idee sono ancora in fase iniziale e cambiano continuamente, ma vogliamo che nel tempo il modo in cui giochi a Magic diventi parte di un’esperienza più globale e integrata, come mai prima d’ora.

Grazie!

Abbiamo la fortuna di avere come punto di partenza il miglior gioco del mondo, oltre al contributo della community più affiatata a livello globale. Non potremmo chiedere di meglio per lo sviluppo di un nuovo gioco digitale per Magic. Il viaggio si preannuncia emozionante e siamo onorati di prendere parte a questa avventura a fianco di una community davvero incredibile.