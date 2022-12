(Nota dell’editore del 16 Novembre 2021: abbiamo aggiornato i dettagli per comunicare che in ogni box di Collector Booster si trovano due buste Box Topper.)

Siamo pronti a scoprire tutto ciò che si aggira nella notte!

Abbiamo dato inizio al nostro ritorno su Innistrad riportandovi nel profondo della foresta di Kessig con il festival del Raccolto in Innistrad: Caccia di Mezzanotte. Ora è il momento del più sontuoso matrimonio della storia di Innistrad, con Innistrad: Promessa Cremisi.

Una fresca brezza si muove nell’aria. Le foglie cadono dagli alberi. Tutti avranno davanti a sé una bella tazza fumante, dopo aver fatto una magnifica passeggiata nella natura, riscaldato la propria anima e sicuramente ululato alla luna come ogni lupo mannaro che si rispetti. Abbiamo una nuova voce da aggiungere all’elenco dell’autunno perfetto: partecipare a un matrimonio tra vampiri.

Innistrad: Promessa Cremisi è ricca di tutto ciò che potremmo aspettarci da un matrimonio tra vampiri: una sposa "radiante" e uno sposo galante, ospiti provenienti da lontano e doni in abbondanza... tutti serviti e riveriti con grande attenzione. Scopriamo di più sul contenuto delle buste insieme al nostro architetto di prodotto Mike Turian e il suo articolo Collezionare Innistrad: Promessa Cremisi e godiamoci i favolosi elementi grafici nell'articolo Booster Fun di Clayton Kroh.

Vediamo tutti i prodotti che ci aspettano!

CARTE DELLA SERIE DRACULA

Lettura perfetta per ogni fan dello stile horror gotico, Dracula di Bram Stoker è considerato la quintessenza dei romanzi sui vampiri. Non potevamo esimerci dall’invitarlo alla cerimonia nuziale e lui non è giunto da solo.

Ci sono ben 18 carte della serie Dracula in Innistrad: Promessa Cremisi ispirate agli amati personaggi del romanzo del 1897, che possono essere trovate in modi diversi. 17 di queste carte presenti nei Collector Booster e nelle buste Box Topper da una carta singola, mentre la diciottesima è disponibile solo attraverso la promozione Acquista-un-box.

1. Box Topper: una carta foil tradizionale della serie Dracula

Il modo più comune per ottenere una di queste carte è dalla busta Box Topper da una carta singola. Puoi trovare una di queste all’interno di ogni box di buste dell’espansione e per draft di Innistrad: Promessa Cremisi, oppure due in ogni box di Collector booster. Acquistando uno di questi tre prodotti, otterrai una carta della serie Dracula con trattamento foil tradizionale all’interno di ogni busta Box Topper.

Turn Over

2. Promo WPN Acquista-un-box: Castello di Dracula

Il secondo modo per mettere le mani sulle carte della serie Dracula è recandoti nel tuo negozio WPN. Acquistando un box di buste per draft, buste dell’espansione o Collector Booster presso un negozio WPN, in aggiunta alla busta Box Topper contenuta all’interno del box, riceverai la carta promozionale Acquista-un-box, il Castello di Dracula, con l’illustrazione alternativa della Tenuta Voldaren, fino ad esaurimento scorte.

Esatto, fino ad esaurimento scorte, acquistando presso il tuo negozio WPN un box di buste per draft, buste dell’espansione o Collector Booster, otterrai ben due carte della serie Dracula.

3. Collector Booster: una (come minimo) in ogni busta!

L’ultimo modo per trovare le carte della serie Dracula è all’interno dei Collector Booster.

In ogni Collector Booster troverai sempre una carta non foil della serie Dracula e potrai anche trovare una carta addizionale della serie Dracula con il trattamento foil tradizionale.

PRERELEASE PACK

I Prerelease Pack sono la prima occasione per vivere l’esperienza di Innistrad: Promessa Cremisi. I Prerelease Pack contengono sei buste per draft, una carta rara o rara mitica foil con timbro, tre carte di supporto a doppia faccia, una carta codice per MTG Arena e un dado Spindown per segnare i tuoi punti vita.

SET BOOSTER

Le buste dell’espansione sono ottime per tutti. Sei alla ricerca di vampiri da aggiungere al tuo mazzo preferito? Le buste dell’espansione sono perfette per te, grazie ai loro trattamenti Booster Fun e sono ottime per giocare nei formati Limited, adesso anche con carte di Innistrad: Promessa Cremisi per il formato Commander. In qualsiasi modo ti piaccia giocare, ogni busta dell’espansione potrà offrirti qualcosa di speciale.

1 carta illustrativa Il 5% delle buste contiene carte illustrative foil con timbro

1 carta foil tradizionale a faccia singola o bifronte Carte da esibizione, senza bordo o qualsiasi altra di Innistrad: Promessa Cremisi di un livello di rarità qualsiasi

2 carte a faccia singola o bifronte Può essere una carta da esibizione di un livello di rarità qualsiasi, una carta rara o rara mitica senza bordo, una carta rara o rara mitica per Commander o qualsiasi comune o non comune di Innistrad: Promessa Cremisi

1 rara o rara mitica a faccia singola o bifronte

2 comuni o non comuni a faccia singola o bifronte Può essere una carta da esibizione bifronte, una carta da esibizione a una faccia o qualsiasi carta comune o non comune bifronte di Innistrad: Promessa Cremisi

2 non comuni a faccia singola

3 comuni a faccia singola

1 terra base con illustrazione completa della Notte Eterna Il 15% delle buste contiene una terra base della Notte Eterna foil tradizionale

1 pedina, carta pubblicitaria, carta di supporto o carta della Lista

BUSTE PER DRAFT

Le buste per draft sono il prodotto ideale per draftare Magic. Ogni busta contiene due carte bifronte, un’aggiunta perfetta a una bella serata di gioco.

Ogni busta per draft contiene 15 carte di Innistrad: Promessa Cremisi, inclusa una terra base della Notte Eterna da esibizione e almeno due carte bifronte!

1 rara o rara mitica a faccia singola o bifronte

1 non comune a faccia singola o bifronte

1 comune a faccia singola o bifronte

2 non comuni a faccia singola

9 comuni a faccia singola

1 terra base della Notte Eterna

1 carta di supporto bifronte

1 pedina o carta pubblicitaria

COLLECTOR BOOSTER

Se sei alla ricerca della via più rapida verso le carte più malvagie e taglienti dell’espansione, i Collector Booster sono la scelta giusta. Queste buste contengono carte da esibizione, carte a piena illustrazione e un sacco di carte foil tradizionali. Inoltre, ogni busta contiene una carta della serie Dracula non foil e la possibilità di trovare un'addizionale carta della serie Dracula foil tradizionale.

1 rara o rara mitica della serie Dracula foil tradizionale, da esibizione, senza bordo o con illustrazione estesa di Innistrad: Promessa Cremisi

1 rara o rara mitica della serie Dracula, da esibizione o senza bordo

1 non comune della serie Dracula o comune o non comune da esibizione

1 rara o rara mitica per Commander con illustrazione estesa di Innistrad: Promessa Cremisi

1 non comune della serie Dracula foil tradizionale o comune o non comune da esibizione

1 comune o non comune da esibizione

1 rara o rara mitica foil tradizionale

2 non comuni foil tradizionali

4 comuni foil tradizionali

1 terra base della Notte Eterna foil tradizionale

1 pedina bifronte foil tradizionale

THEME BOOSTER

Innistrad: Promessa Cremisi include sei buste tematiche, una per ogni colore e, ovviamente, una aggiuntiva dedicata ai vampiri.

MAZZI COMMANDER

Innistrad: Promessa Cremisi include due mazzi Commander. Il primo è la Linea di Sangue dei Vampiri, un mazzo nero-rosso alla cui guida si trova Strefan, Progenitore Maurer. Il secondo è lo Squadrone degli Spiriti, un mazzo bianco-blu capitanato da Millicent, Rediviva Inquieta.

Ogni mazzo contiene 15 carte per Commander di Magic mai stampate prima di Innistrad: Promessa Cremisi e un comandante da esposizione foil inciso.

BUNDLE

Il Bundle è il kit supremo per i fan di Innistrad! In questo kit si trovano la versione con illustrazione alternativa foil tradizionale delle Evocazioni di Sigarda e un dado Spindown oversized che è talmente bello che viene voglia di mangiarlo! (NON mangiarlo davvero, mi raccomando.)

Il Bundle include:

8 buste dell’espansione

20 terre base

20 terre base foil tradizionali

1 dado Spindown oversized

1 Evocazioni di Sigarda con illustrazione alternativa

BUNDLE: GIFT EDITION

Bundle: Gift Edition è un bundle in edizione speciale che include un Collector Booster, è disponibile alcune settimane dopo l’uscita di Innistrad: Promessa Cremisi ed è perfetto da condividere con un amico che desidera ancora più Innistrad: Promessa Cremisi.

Bundle: Gift Edition include:

1 Collector Booster di Innistrad: Promessa Cremisi

8 buste dell’espansione di Innistrad: Promessa Cremisi

20 terre base

20 terre base foil tradizionali

1 Evocazioni di Sigarda con illustrazione alternativa foil tradizionale

1 dado Spindown oversized

Non vediamo l’ora di incontrarti al matrimonio! Se hai domande relative alle regole di abbigliamento l'articolo Innistrad: Promessa Cremisi Booster Fun ti darà tutte le risposte. Se vuoi scoprire quali sono i regali che ti aspettano, l'articolo Collezionare Innistrad: Promessa Cremisi di Mike Turian contiene tutte le informazioni che ti servono.

Ti raccomandiamo di leggere con attenzione tutti i dettagli. Durante questo matrimonio è molto facile essere spostati dall’elenco degli invitati al menu. Buoni festeggiamenti!