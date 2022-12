Wizards of the Coast

[Nota dell’editore, 18 febbraio 2022: la versione originale di questo articolo elencava le terre Ukiyo-e come parte dei mazzi Commander di Kamigawa: Dinastia Neon; è ora stato aggiornato per chiarire che questi includono solo terre base.]

Il 18 febbraio Kamigawa: Dinastia Neon uscirà nei negozi di tutto il mondo, assieme a due nuovi mazzi Commander dotati di fantastiche ristampe e nuove carte potenti.

Scopri le nuove carte e le carte riproposte nella Galleria Immagini delle Carte comandante di Kamigawa: Dinastia Neon e le versioni con illustrazione estesa delle carte comandante di Kamigawa: Dinastia Neon disponibili nelle Collector Booster nella Galleria Immagini delle Varianti di Kamigawa: Dinastia Neon, incluse le carte che non si trovano in questi mazzi esclusive per le buste dell’espansione e le Collector Booster di Kamigawa: Dinastia Neon!

Allaccia la cintura

Commander: Kotori, Pilota Prodigio

1 Jace, Architetto del Pensiero

1 Shorikai, Motore della Genesi

1 Supervisore Aereo

1 Strepitamburo

1 Esecutore dall’Anima di Ferro

1 Estinzione Organica

1 Liberare nel Ricordo

1 Riconfigurazione Rapida

1 Accesso Negato

1 Risvegliatore a Ciberpropulsione

1 Mecha Impostore

1 Kappa Cannoniere

1 Katsumasa, l’Animatore

1 Ladra di Ricerche

1 Sorveglianza Universale

1 Unità di Recupero Imperiale

1 Mecha Mobilizzatore

1 Prototipo del Prodigio

1 Mecha Hacker dei Flussi

1 Ammiraglio Aeronauta

1 Armati e Corazzati

1 Meccatitano del Cataclisma

1 Schiacciare il Contrabbando

1 Spedire

1 Dono Abbondante

1 Arcangelo Indomabile

1 Plasmamyr

1 Parhelion II

1 Sram, Edificatore Capo

1 Da Spade a Spighe!

1 Teshar, Apostolo dell’Antenata

1 Emry, Nascosta nel Loch

1 Scultrice di Eterium

1 Maestro di Eterium

1 Mutamento della Realtà

1 Plasmaindovinelli

1 Sayi, Maestro Totterista

1 Rete di Totteri Spia

1 Scagliapensiero

1 Ingegnere Vedalken

1 Canaglia dei Turbinanti

1 Gufo dell’Arcanista

1 Danza della Magione

1 Hanna, Pilota della Nave

1 Raff Capashen, Mago di Bordo

1 Sigillo Arcano

1 Sigillo Azorius

1 Aratro Colossale

1 Carovana della Coltivatrice

1 Pietra Fellwar

1 Ispettore della Fonderia

1 Myr d’Oro

1 Specchio dei Miraggi

1 Colosso Pacificatore

1 Karve dei Predoni

1 Myr Scintillante

1 Myr d’Argento

1 Sovrana Celeste, Ammiraglia dei Consoli

1 Aerocottero del Contrabbandiere

1 Anello Solare

1 Simulacro Solenne

1 Cavalcavento

1 Torre di Comando

1 Frutteto Esotico

1 Città Portuale

1 Ruscello nella Prateria

1 Distesa di Cielonube

1 Spirale dell’Industria

1 Tempio dell’Illuminazione

15 Pianura

15 Isola

Miglioramenti scatenati

(Nota del redattore: il mazzo Commander Miglioramenti scatenati è stato inavvertitamente stampato con due copie della Valle di Piromuschio invece di una terra base addizionale. I giocatori che desiderino giocare il mazzo nel formato Commander dovrebbero scambiare la copia extra della Valle di Piromuschio con una terra base o una terra a scelta.)

Commander: Chishiro, la Lama Infranta

1 Bue di Agonas

1 Kaima, la Calma Fratturata

1 Squadra da Battaglia Akki

1 Scontro di Reami

1 Kami della Celebrazione

1 Armatura da Battaglia del Komainu

1 Aiuto degli Spiriti del Fumo

1 Furia Inestinguibile

1 Accolito Ascendente

1 Concordia con i Kami

1 Kosei, Signore della Guerra Penitente

1 Comunione con i Kami

1 Rinvigoritore Rampante

1 Guardia di Seta

1 Tanuki Trapiantatore

1 Protettrice dell’Unione Orochi

1 Sorgente Termale Rinvigorente

1 Roboguida di Towashi

1 Grattacielo Semovente

1 Formica Sobillatrice

1 Reazione a Catena

1 Distorsione Caotica

1 Supremazia Elementale

1 Incendiari Goblin

1 Krenko, Boss di Via Latta

1 Ombra Mutevole

1 Tempesta Stellare

1 Mazzuolatore Taurino

1 Melma Acida

1 Essenza dell’Orso

1 Bestia Interiore

1 Campionessa di Lambholt

1 Fertilid

1 Antico Dimenticato

1 Idra della Genesi

1 Intuito del Cacciatore

1 Confini del Kodama

1 Guardiano Fedele

1 Ordalia di Nylea

1 Protettore Primigenio

1 Crescita Inarrestabile

1 Rishkar, Rinnegato di Peema

1 Competenza di Rishkar

1 Anziano della Tribù-Sakura

1 Rivelazione Sciamanica

1 Essenza del Serpente

1 Grandezza d’Animo

1 Behemoth Spezzalancia

1 Impeto di Boscovasto

1 Idra Linguafrusta

1 Decimare

1 Grumgully, il Generoso

1 Ammazzamaghi

1 Ritmo dei Selvaggi

1 Ulasht, il Seme dell’Odio

1 Sigillo Arcano

1 Blackblade Riforgiata

1 Mucchio d’Ossa

1 Pirostrillo

1 Anello Solare

1 Stivali Piedelesto

1 Spada della Vendetta

1 Radura delle Braci

1 Torre di Comando

1 Frutteto Esotico

1 Pista della Preda

1 Torba Gruul

2 Valle di Piromuschio

1 Palazzo d’Opale

1 Oran-Rief, il Boscovasto

1 Gola Furente

1 Tempio dell’Abbandono

12 Montagna

14 Foresta