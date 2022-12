Benvenuto su Tarkir, Planeswalker.

Tarkir è abitato dai membri di cinque clan ancestrali. Condannati a una guerra eterna tra di loro, accolgono sempre di buon grado nuove reclute... e adesso, puoi decidere a chi giurare fedeltà! Per quale dei cinque clan innalzerai il tuo stendardo?

Decidere a quale clan affiliarsi è una scelta importante. Naturalmente, non vorrai di certo avventurarti nelle terre selvagge di Tarkir senza prima conoscere un po’ ogni clan e capire chi ti troverai di fronte? È qui che entro in gioco io. Là fuori è un mondo pieno di pericoli... Questo articolo ti aiuterà a rendere il tuo soggiorno su Tarkir piacevole (e vittorioso).

E quale miglior punto di partenza del Prerelease per iniziare il tuo viaggio su questo piano?

Alla khanquista del Prerelease

Ah, i Prerelease...!

I Prerelease sono i miei eventi preferiti in assoluto e la grande espansione che inaugura un nuovo blocco è l’occasione perfetta per parteciparvi. Rappresentano una novità per ogni partecipante e sono quindi una ‘prima volta’ per tutti i giocatori.

Il primo grande evento a cui partecipai, all’età di undici anni, fu proprio un Prerelease e ancora oggi mi entusiasmano come allora. Rappresentano infatti un’occasione unica per giocare con le nuove carte prima di chiunque altro e di acquisire un vantaggio su tutti i tuoi amici. Inoltre, proprio perché le carte sono inedite, tutti possono giocare ad armi pari, non avendo ancora studiato questa espansione per settimane per elaborare la strategia ottimale. E soprattutto, si tratta di eventi informali e amatoriali in cui ti divertirai un sacco!

Se sei un veterano del Sealed Deck, potresti passare direttamente alla sezione successiva, dove tratto alcune delle differenze e dei pezzi speciali che puoi aspettarti per I Khan di Tarkir nel tuo negozio di zona. Se invece sei un principiante nella pazzesca ed esaltante esperienza del Sealed Deck, o magari stai cercando qualche dritta in più, continua a leggere.

OK, il primo passo è innanzitutto recarti a uno di questi misteriosi eventi chiamati “Prerelease” (questo è il termine tecnico).

Se non frequenti ancora un negozio della tua zona, ricorda di dare un’occhiata al localizzatore di negozi per trovarne uno vicino a te! Nel negozio che scegli, potrebbero offrire la possibilità di pre-iscriversi. I Prerelease sono tra gli eventi più popolari che organizziamo, quindi controlla se il tuo punto vendita offre la pre-iscrizione. Il momento migliore per capire se un evento è al completo non è certo quando ti presenti in negozio e scopri che non puoi giocare, quindi non dimenticare di informarti in anticipo.

Bene, ottimo. Hai trovato il tuo negozio, eccellente!

Prima di iniziare il tuo viaggio verso un nuovo piano, assicurati che il tuo zaino da Planeswalker contenga tutto il necessario per l’avventura! Anche se costruirai il tuo mazzo per l’evento con le carte che ti verranno fornite quando ti presenterai, ci sono un sacco di cose da fare prima.

Ad esempio, è una buona idea portare con te un mazzo per giocare con gli amici tra un turno e l’altro, un raccoglitore per gli scambi, carta e penna per registrare i punti vita e anche una bottiglia d’acqua e qualche barretta ai cereali per fare uno spuntino. Non ci sono draghi su Tarkir, perciò se la carne di drago è il tuo piatto preferito farai bene a metterne un po’ nello zaino, perché difficilmente troverai qualcuno del posto in grado di vendertela! In genere, gli eventi di Prerelease possono durare circa quattro o cinque ore, quindi preparati.

OK, vediamo. Hai trovato un negozio e hai riempito il tuo fedele zaino con tutto il necessario (senza dimenticare la carne di drago, se possibile) per una giornata nelle inesplorate e competitive terre selvagge di Tarkir. Ottimo! Ciò vuol dire che è tempo di...

Khanstruire il tuo mazzo

I Khan di Tarkir si discosta leggermente da tutto ciò che abbiamo fatto finora in Magic : protagonisti di questa espansione sono i clan, ognuno caratterizzato da tre colori “wedge”. Wedge è un termine che indica una combinazione di due colori “alleati” e un colore “nemico”.

Ogni clan persegue i propri obiettivi e possiede un’abilità esclusiva (di cui parlerò più avanti), ma la prima scelta da compiere riguarda il clan a cui vuoi allinearti. Ti verrà consegnata una confezione con tutto il necessario per costruire un mazzo, tra cui una busta speciale piena di carte che ti aiuterà a giocare con un mazzo specifico del clan scelto!

Non sai qual è il clan più adatto a te? Non c’è problema, ecco una guida rapida:

Abzan

Gli esperti guerrieri Abzan sono noti per la loro resistenza. Le loro creature diventano più grandi con il passar del tempo grazie all’abilità perdurare... Resisti durante le fasi iniziali della partita e la tua legione Abzan ne uscirà vittoriosa alla distanza!

Jeskai

Monaci agili e allievi illuminati si affidano all’astuzia per piegare gli avversari in combattimento. L’abilità prodezza ingigantisce dal nulla le loro creature in combattimento... Gli avversari di solito ci pensano due volte prima di attaccare un guerriero Jeskai.

Mardu

Il clan Mardu incarna la rapidità del drago ed è proprio ciò che caratterizza in Magic i suoi guerrieri assetati di sangue! Veloci, brutali e inesorabili, molte carte Mardu si affidano all’abilità incursione, che ti fornisce bonus addizionali se attacchi in un turno... E poiché sei un Mardu, la voglia di attaccare ti scorre nelle vene!

Sultai

Benessere e ricchezza caratterizzano il clan Sultai, ma non sottovalutarlo: i suoi guerrieri sanno anche essere implacabili. I Sultai sfruttano i morti come risorsa per attivare la meccanica esumare e mettere in campo i loro combattenti più grandi ben prima di quanto normalmente potrebbero.

Temur

I Temur esaltano la barbarie in combattimento. Il clan Temur è pieno di creature gigantesche e la meccanica ferocia ti ricompensa se controlli una creatura con forza pari o superiore a 4 sul campo di battaglia, rendendo ancora più pericolosi i tuoi pesi massimi.

Ancora non sai qual è il clan più adatto a te? Partecipa al quiz!

Va bene, adesso che hai in mente un clan, puoi fare la tua scelta. Registrati e comunica il tuo clan all’organizzatore del torneo per ricevere un’elegante confezione del clan. Troverai diversi oggetti al suo interno, ma la parte fondamentale per aiutarti a giocare in un Prerelease saranno le varie buste (cinque normali buste di I Khan di Tarkir più una busta del clan piuttosto speciale, ma ci arriverò tra un attimo).

Dopo aver aperto le buste, ti ritroverai con una pila di carte. Cosa fare a questo punto? Beh, è il momento di costruire un mazzo!

In Sealed Deck, la costruzione del mazzo è un po’ diversa rispetto alla norma. Puoi costruirlo solo con le carte davanti a te, più il numero di terre base che desideri. Inoltre, a differenza di quanto avviene con un normale mazzo Constructed dove la dimensione minima del mazzo è di 60 carte, giocherai solo con 40 carte.

Costruire un mazzo in un mondo con così tante carte multicolore può essere complesso ed è qui che entra in gioco la busta del clan.

Quando hai scelto la tua confezione, hai optato per un clan specifico, che corrisponde al contenuto della tua speciale “busta selezionata”, ossia quella con il rivestimento di plastica. Questa esperienza di tipo “Seeded Deck” ti permette di capire con quali colori giocare. Quella busta contiene soltanto carte del colore del clan scelto, quindi avrai la certezza che funzioneranno nel tuo mazzo.

Anche se puoi usare qualsiasi colore desideri, di solito è più vantaggioso giocare con i colori del tuo clan. Perciò, il mio consiglio è di mettere da parte tutte le carte degli altri due colori non presenti nel tuo clan e scegliere le migliori per il tuo clan. Se c’è una ghiotta carta rara o una carta forte di un altro colore che vuoi giocare, mettila da parte e ritornaci più tardi: puoi considerare la possibilità di “sporcare” il tuo mazzo se hai le giuste terre, ma in generale è meglio mettere via le carte di altri colori in questo momento.

Bene, adesso come fare per restringere il numero di carte del tuo clan fino a raggiungere le 22-23 da inserire nel mazzo? È il momento di ordinare le carte!

Prendi le carte dei colori del tuo clan e ordina le creature in ordine di costo di mana, così:

Prendi le carte dei colori del tuo clan e disponi le creature in ordine di costo di mana, come nell’esempio sottostante (usando carte di Magic 2015 ) quando fai clic sulla scheda Statistiche:

[Decklist]

Title: Creature Mana Curve

Format:

Commander:

1 Cruel Sadist

1 Ajani's Pridemate

1 Black Cat

1 Kinsbaile Skirmisher

1 Oreskos Swiftclaw

1 Satyr Wayfinder

1 Walking Corpse

1 Carrion Crow

1 Geist of the Moors

1 Heliod's Pilgrim

1 Hornet Nest

1 Hushwing Gryff

1 Midnight Guard

1 Preeminent Captain

1 Reclamation Sage

1 Xathrid Slyblade

1 Accursed Spirit

1 Gravedigger

1 Paragon of Eternal Wilds

1 Paragon of New Dawns

1 Razorfoot Griffin

1 Roaring Primadox

1 Shaman of Spring

1 Avacyn, Guardian Angel

1 Blood Host

1 Charging Rhino

1 Indulgent Tormentor

1 Rotfeaster Maggot

1 Serra Angel

1 Shadowcloak Vampire

1 Kalonian Twingrove

1 Ob Nixilis, Unshackled

1 Phytotitan

1 Soul of Theros

[/decklist]

Una buona “curva di mana” delle creature è cruciale per creare un buon mazzo Sealed. È meglio non sovraffollare ogni punto della curva con troppe carte: è importante avere una buona combinazione in modo da poter lanciare le magie economiche nelle fasi iniziali della partita e quelle più costose nelle fasi avanzate. Come regola generale per il formato Limited, io cercherei di giocare con qualcosa del genere:

1 mana: 0-2 creature

2 mana: 4-6 creature

3 mana: 3-5 creature

4 mana: 4 creature

5 mana: 3 creature

6+ mana: 1–2 creature

______________________

Totale creature: tra 15 e 22, ma prova a sceglierne circa 18

È lontano da una tattica veloce e aggressiva, ma è un buon punto da cui partire. Scegli le tue creature preferite e scarta le altre fino a raggiungere questa cifra. (Oppure puoi sceglierle in base ai nomi che secondo te potrebbero essere il titolo di una canzone rock. Per questa espansione, non posso certo biasimarti.)

È bene ricordare che a volte la scelta giusta potrebbe essere quella di giocare due colori del tuo clan e completare il mazzo con il terzo; in questo modo, il tuo mazzo è principalmente di due colori e alcune delle tue carte più forti sono del terzo colore (incluse le tue carte tricolore). Se quando riduci il numero di creature ti accorgi che ti rimangono solo poche carte di un colore, valuta invece la possibilità di usare quel colore per completare il mazzo.

Hai già il nucleo di creature del mazzo, perciò è il momento di aggiungere magie! Scegli le preferite tra i tuoi colori per portare il mazzo a 22 o 23 carte e avrai sistemato anche il reparto magie.

L’ultima cosa da fare è decidere la tua base di mana. In un’espansione tricolore, assicurarsi di riuscire a lanciare le magie è fondamentale. Io non esiterei un secondo a giocare terre non base che producono mana dei colori scelti. Anche se entrano nel campo di battaglia TAPpate, è un piccolo prezzo da pagare per riuscire a giocare le tue carte quando ne avrai bisogno! In genere, la maggior parte delle carte a basso costo del tuo mazzo saranno di due colori, perciò è preferibile giocare le terre che producono mana per quei colori piuttosto che per le carte più costose: in questo modo potrai lanciare le tue carte economiche in tempo.

Ti interessano altri consigli? Ecco qualche trucco in più da tenere a mente per la costruzione del mazzo:

Puoi giocare con più di 40 carte, ma se possibile, dovresti evitare di superare questo numero. Ogni carta oltre le 40 con cui decidi di giocare diminuisce la probabilità di pescare quella fantastica rara che hai inserito nel tuo mazzo!

La proporzione di terre che dovresti includere è di circa 17 rispetto a 23 non terre. Non si tratta di una soluzione adatta nel 100% dei casi, ma la maggior parte dei mazzi Limited finisce per avere questa struttura e, in generale, è il tipo di equilibrio che vorrei avere nel mio mazzo.

Gioca con un mix di carte economiche e costose. Se inserisci nel tuo mazzo solo creature piccole ed economiche, un’unica creatura poderosa può distruggerti, mentre se hai solo creature grandi e costose, rischi di soccombere per primo. Cerca di creare una combinazione che si concentri su creature con costo di lancio pari a due, tre, quattro e cinque. La strategia più comune rispetto a qualsiasi altra per vincere più partite in Sealed Deck consiste nel lanciare una creatura ogni turno a partire dal secondo o dal terzo.

Le abilità evasive sono importanti! Spesso, nelle partite in Sealed Deck si giunge a una situazione di stallo in cui entrambi i giocatori dispongono di molte creature, ma nessuno dei due è in grado di attaccare con efficacia. Le creature con abilità come volare ti permettono di superare questi blocchi.

Se ti interessa approfondire ulteriormente il formato Sealed, ecco alcuni articoli a cui puoi dare un’occhiata per saperne di più:

Two-Headed Giant

Alcuni negozi offrono anche una versione di Sealed Deck chiamata Two-Headed Giant (spesso abbreviato come “2HG”), in cui due giocatori si alleano per affrontare altre coppie. Ogni coppia riceve due Prerelease Pack (non necessariamente uguali; puoi sperimentare e capire quali clan vanno bene assieme o raddoppiare sullo stesso clan) con cui costruire i propri mazzi. L’organizzatore del torneo potrà fornirti maggiori informazioni su 2HG, se il tuo negozio offre questa variante.

Gemelli dello Stile Draconico | Illustrazione di Wesley Burt

Open Dueling

Se l’idea di passare la giornata partecipando a un torneo ti spaventa o se vuoi solo giocare più partite con le carte di I Khan di Tarkir , puoi immergerti nell’Open Dueling.

In questo side event, riceverai un intro pack da 60 carte pronto per essere usato con cui affrontare gli altri partecipanti all’Open Dueling, inclusi i giocatori impegnati nel torneo principale in attesa tra un turno e l’altro. Si tratta di un ottimo metodo per avere un assaggio dell’esperienza di gioco se non sei certo che il Prerelease faccia per te o se non hai cinque ore da dedicare all’evento: puoi semplicemente giocare alcune partite all’Open Dueling a tuo piacimento. Inoltre, è molto divertente!

Khansualità dei premi

A partire dal Prerelease di I Khan di Tarkir , cambieremo leggermente il modo in cui riceverai la speciale carta promo del Prerelease.

In passato, chiunque avesse scelto la stessa confezione vi avrebbe trovato all’interno la medesima carta del Prerelease. In questo modo tutti erano sicuri di ricevere una fantastica rara; l’aspetto negativo era che dopo un po’ i Prerelease si assomigliavano tutti.

I khan hanno cambiato le cose.

Invece di giocatori che scelgono lo stesso clan e ricevono la stessa rara del Prerelease, abbiamo creato un sottogruppo di otto diverse carte rare foil del Prerelease per ogni clan. Riceverai ancora una carta di partecipazione con impressa la data dell’evento, ma rispetto alle vecchie carte del Prerelease queste avranno un piccolo tocco di esclusività in più.

Non svelerò di quali carte si tratta, ma ci saranno magie e creature grandi e piccole. Oh, e ogni clan ha l’opportunità di mettere le mani sulla carta rappresentante il leader del clan! Per quanto riguarda le altre sette, partecipa a un Prerelease e scoprile con i tuoi stessi occhi.

Naturalmente, non tutto è diverso.

Nella tua confezione troverai ancora un segnapunti vita Spindown di I Khan di Tarkir e una carta obiettivi per ogni clan:

Ma c’è qualcosa di speciale a proposito di queste carte obiettivi:

Beh, ciò vuol dire che è arrivato il momento di parlare del...

Concorso dei khanpioni

In ogni confezione del Prerelease di I Khan di Tarkir è inclusa un’attività divertente che ti permette di lasciare un marchio indelebile in nome del tuo clan.

Ogni negozio ha cinque stendardi, uno per ogni clan. Sono fatti cosi:

Belli, ma per rendere le cose ancor più interessanti, avrai la possibilità di decorare gli stendardi con il marchio della vittoria. All’interno di ogni confezione del Prerelease c’è un adesivo come questo:

Scrivici il tuo nome sopra e incollalo sullo stendardo del tuo clan! Come ha inizio questo festival decorativo?

Beh, prima di tutto devi completare sette degli obiettivi del tuo clan. Fai attenzione durante il torneo per spuntarli sulla carta.

Dopo che ne avrai completati a sufficienza, prendi il tuo adesivo, firmalo e incollalo sul banner: chiunque entrerà nel negozio avrà davanti agli occhi la prova del valore tuo e del clan con cui combatti. Congratulazioni! Avrai fama istantanea. I posteri canteranno le tue gesta per generazioni... o almeno vedranno occasionalmente il tuo nome su uno stendardo appeso in negozio.

Troppa khanfusione con le abilità?

I Khan di Tarkir presenta ben cinque nuove meccaniche, più una vecchia meccanica alquanto complicata ma tra le preferite dei giocatori: un bel po’ di roba da assimilare. Per fortuna, questa sezione viene in tuo soccorso! Diamogli una breve occhiata, una a una, su gentile concessione dell’articolo “Le meccaniche di I Khan di Tarkir”:

Perdurare

Perdurare è un’abilità attivata. Quando un’abilità perdurare si risolve, metti un segnalino +1/+1 sulla creatura.

Prodezza

Prodezza è un’abilità innescata. Prodezza si innesca ogniqualvolta lanci una magia non creatura. Quando prodezza si risolve, la creatura prende +1/+1 fino alla fine del turno.

Esumare

Le magie con esumare sono molto potenti, ma di solito hanno un costo di mana elevato. Mentre stai pagando per la magia, puoi esiliare carte dal tuo cimitero. Ogni carta che esili in questo modo corrisponde al pagamento di 1. Nessun mana colorato presente nel costo di mana della magia può essere pagato con esumare. Inoltre, non puoi esiliare un numero di carte superiore all’ammontare di mana incolore presente nel costo di mana.

Incursione

Incursione è una parola per definire un’abilità. Le abilità incursione considerano solo se hai attaccato con una creatura. Ogni abilità incursione è diversa, quindi leggile con attenzione per determinarne l’effetto.

Ferocia

Ferocia è una parola per definire un’abilità che serve a mettere in evidenza quelle abilità che verificano se controlli una creatura con forza pari o superiore a 4. Ogni abilità ferocia è diversa, ma tutte si affidano in qualche modo al controllo di una creatura con forza pari o superiore a 4.

Metamorfosi

Metamorfosi è una meccanica riproposta che ti permette di lanciare magie come creature a faccia in giù. Una magia creatura a faccia in giù è una magia creatura 2/2 incolore senza nome, tipo di creatura, abilità, né costo di mana. Invece di pagare il suo costo di mana (che non ha), paghi 3. Se la magia si risolve, metti la carta a faccia in giù sul campo di battaglia, dove avrà quelle caratteristiche invece delle sue caratteristiche normali. Puoi sempre lanciare una carta creatura con metamorfosi a faccia in su pagando il suo costo di mana, come di consueto.

Avere khanvinzione nella vittoria finale

Ora che hai letto questo articolo, sei armato di tutto il necessario per un soggiorno su Tarkir. Il Prerelease si svolgerà questo fine settimana, perciò fai visita al tuo negozio di zona, scegli un clan e divertiti più che puoi!

Cerchi altri modi per aiutare il tuo clan al di fuori del Prerelease? Non dimenticare di scegliere il tuo clan su PlaneswalkerPoints.com per aiutarlo a scalare la classifica dei clan. Inoltre, ogni settimana i migliori guerrieri di ogni clan all’FNM avranno la possibilità di lasciare il segno nel negozio scrivendo il loro nome su uno dei stendardi, perciò non perdere l’occasione di entrare nella storia.

Oh, un’ultima cosa: se sei curioso di vedere che aspetto abbiano le carte di I Khan di Tarkir , l’intera espansione è ora disponibile nella Galleria Immagini delle Carte!

Se invece hai qualche domanda, puoi mandarmi un tweet o scrivere sulla mia pagina Tumblr e sarò felice di aiutare come posso. Se hai bisogno di altri consigli sul Sealed Deck o vuoi semplicemente qualche suggerimento sulla scelta del clan (ecco un indizio: in ufficio sono anche conosciuto come “Capitan Abzan”), posso aiutarti a trovare le risposte che cerchi.

Vai ed esplora Tarkir. E attento a non incrociare il cammino di Sarkhan... almeno dall’altra parte del tavolo.

Divertiti questo fine settimana!

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight