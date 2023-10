Per quasi 60 anni, la BBC ha estasiato il pubblico di questo pianeta, e molto probabilmente di altri, con la serie TV fantascientifica Doctor Who™ e le avventure tra le pieghe del tempo del Dottore, insieme a vari compagni, nemici diabolici, tecnologie meravigliose e, occasionalmente, una rana piuttosto insolita.

E ora include anche quattro mazzi Commander pronti all’uso, ognuno per celebrare un’era diversa della serie. I personaggi, gli episodi, le location e i momenti più amati dai fan, ora in pieno stile Magic. Magic: The Gathering® – Doctor Who™ è il nostro modo per inglobare in Magic il mondo dei Signori del Tempo e dei Dalek. L’espansione uscirà il 13 ottobre 2023 e puoi preordinare questi prodotti fantastici già adesso dal tuo negozio di zona, da rivenditori online come Amazon e ovunque sia venduto Magic.

Siamo anche riusciti a infilarci dentro delle nuove meccaniche, quindi che ne dici di dedicare qualche minuto a guardarle per vedere come funzionano? Allons-y!

Viaggio nel tempo

A ben pensarci, perché non ne parliamo più tardi?

Compagno del Dottore

Il Dottore non viaggia quasi mai in nessun posto o in nessun tempo senza un compagno. Sono amici intimi, confidenti e, in questo caso, secondi comandanti. Il compagno del Dottore è una versione modificata dell’abilità partner.

Yasmin Khan

Ogni carta con compagno del Dottore è una creatura leggendaria. Nelle partite di Commander, puoi avere due comandanti se uno di loro è una carta con compagno del Dottore e l’altro è “Il Dottore”, ossia una creatura leggendaria Dottore Signore del Tempo senza altri tipi di creatura. In pratica, una delle incarnazioni del Dottore dai mazzi di Doctor Who™ e non una creatura leggendaria con cangiante. Ci dispiace, Morophon. Le tue intenzioni sono trasparenti.

Se scegli di avere due comandanti, il tuo mazzo deve rispettare le loro identità di colore combinate. Ad esempio, se i tuoi comandanti sono Yasmin Khan e The Thirteenth Doctor (che è verde e blu), il tuo mazzo può comprendere carte rosse, verdi e/o blu.

Durante il gioco, i due comandanti operano in modo indipendente. Ad esempio, la “tassa del comandante”, che sarebbe il costo addizionale per lanciare un comandante dalla zona di comando, viene calcolata separatamente per ciascuno di loro. Analogamente, il danno inflitto al giocatore da ciascun comandante viene calcolato separatamente. Se una carta fa riferimento al “tuo comandante”, dovrai considerarli entrambi, ma se sta tentando di eseguire un’azione sul tuo comandante, come aggiungerlo alla tua mano, sei tu a scegliere a quale si riferisce.

Paradosso

In Doctor Who™, i paradossi possono essere relativamente innocui o decretare la fine dell’universo. Per fortuna, non hai bisogno di conoscere le leggi del tempo per capire le abilità paradosso, ti basterà lanciare magie da luoghi insoliti.

The Thirteenth Doctor

Paradox è una parola per definire un’abilità che fa riferimento al lancio di magie da qualsiasi luogo diverso dalla tua mano. Spesso queste abilità sono abilità innescate che si innescano ogniqualvolta lo fai. Alcune abilità paradosso contano il numero di magie che hai lanciato da qualsiasi zona diversa dalla tua mano in quel turno per determinare l’entità dei loro effetti.

Viaggio nel tempo

No, non ancora.

Scelta malvagia

Il Dottore qua. Il Dottore là. Ma non dimenticarti che c’è un intero mazzo dedicato ai gloriosi cattivi del programma, che non vorrebbero altro che costringere i tuoi avversari ad affrontare scelte malvagie!

Davros, Dalek Creator

Le scelte malvagie offrono agli avversari due esiti indesiderabili, ma con la possibilità di scegliere quale gli toccherà. Un giocatore a cui viene offerta una scelta malvagia può sempre scegliere una delle due opzioni, anche se il suo effetto equivale a non fare nulla. Ad esempio, se Davros indica minacciosamente un avversario con la mano vuota, questo può scegliere l’opzione di scartare e non fare nulla.

Se la scelta malvagia viene offerta a più giocatori, il primo avversario in ordine di turno fa la sua scelta e si verifica quell’effetto. Quindi il giocatore successivo fa la sua scelta e si verifica quell’effetto, e così via per ogni giocatore a cui viene offerta una scelta malvagia.

Viaggio nel tempo

Ormai è ora. Il viaggio nel tempo è, è stato e sarà sempre al centro di Doctor Who™. È anche una nuova azione definita da parola chiave che ti consente di manipolare il flusso degli eventi.

The Tenth Doctor

Se ti viene richiesto di viaggiare nel tempo, per ogni carta sospesa che possiedi e ogni permanente che controlli con un segnalino tempo, puoi aggiungere o rimuovere un segnalino tempo. Fai questa scelta per ciascuno individualmente. Per ognuna di quelle carte o permanenti, puoi anche scegliere di non fare nulla.

Una carta sospesa è una carta che hai messo in esilio usando l’abilità sospendere, che è di ritorno su carte come Atraxi Warden.

Atraxi Warden

Se hai una carta con sospendere in mano, ogni volta che potresti lanciarla puoi pagare il suo costo di sospendere ed esiliarla con il numero indicato di segnalini tempo. All’inizio del tuo mantenimento, rimuovi un segnalino tempo e, quando viene rimosso l’ultimo, puoi lanciarlo dall’esilio senza pagare il suo costo di mana. Se diventa una creatura, questa ha rapidità. Ovviamente, il viaggio nel tempo ti consente di accelerare questo processo (o addirittura di rallentarlo, se lo desideri).

Planechase

Non c’è modo migliore per celebrare una serie come Doctor Who™ che mettere l’intero gioco in un TARDIS (non preoccuparti, c’è spazio da vendere) e mandarlo in viaggio in vari luoghi del tempo e dello spazio. Ogni mazzo Commander di Doctor Who™ contiene dieci carte Planechase oversize, incluse carte piano e carte fenomeno.

Fixed Point in Time Bad Wolf Bay

TARDIS Bay

Se non hai mai provato il divertimento puro della variante Planechase, l’introduzione del nostro Gavin Verhey può tornarti utile.

L’universo ti reclama!

Ogni mazzo Commander include anche una miriade di precedenti meccaniche di Magic, a volte rimiscelate in nuove combinazioni. E tutte queste carte, ad eccezione delle carte Planechase oversize, possono trovarsi nei Collector Booster, per non parlare delle carte TARDIS con trattamento in stile vetrina e di un mucchio di foil brillanti! Puoi leggere tutto quello che hai bisogno di sapere in Collezionare Magic: The Gathering® – Doctor Who™! Sia per i neofiti della serie che si sentono un po’ sperduti in questo nuovo mondo sia per i fan di ferro del Dottore che non si sono persi un episodio, l’entusiasmo non è mai troppo.