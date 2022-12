Il piano metallico di Mirrodin è ora un mondo in guerra. L'insidiosa influenza di Phyrexia è rimasta in incubazione per anni all'interno del nucleo di mana del piano. In Cicatrici di Mirrodin, la popolazione di Mirrodin ha iniziato a sospettare che qualcosa non andasse nel loro mondo mentre i Phyrexian facevano gli ultimi preparativi per la guerra. Ora, in Mirrodin Assediato, gli orrori Phyrexian ribollono fuori dal terreno per assalire gli abitanti immutati del piano, i Mirran.

Entrambe le fazioni si sono armate con nuove armi e tattiche in una battaglia che deciderà il destino dell'intero piano. Riusciranno gli eserciti dei non infetti a mantenere puro Mirrodin o le orde di mostruosità "completate" forgeranno una nuova Phyrexia su Mirrodin?

I Mirran sanno che la loro sopravvivenza dipende dall'unione e la nuova meccanica grido di guerra permette alle tue creature di attaccare in gruppo con effetti devastanti.

Quando una creatura con grido di guerra attacca, ogni altra creatura attaccante prende +1/+0. Per esempio:

Se attacchi con un solo Concorde Paladino, non ci sarà nessun'altra creatura attaccante a ricevere il bonus.

Se attacchi con due Concordi Paladini, ognuno pomperà l'altro. Quando si risolvono le loro abilità innescate, ognuno prenderà +1/+0.

Se attacchi con due Concordi Paladini e una pedina creatura artefatto Myr 1/1, ogni Concorde Paladino pomperà l'altro Paladino e il Myr. Quando si risolvono le loro abilità innescate, ogni Paladino prenderà +1/+0 come prima e la pedina Myr otterrà un totale di +2/+0. Che significa una forza di 11 all'attacco!

Grido di guerra aiuta anche le creature che non controlli e che attaccano contemporaneamente alle creature che controlli e che hanno grido di guerra?Per esempio, le creature controllate dal tuo compagno di squadra in un Two-Headed Giant.

Una creatura che entra nel campo di battaglia TAPpata e attaccante prima che si risolva un'abilità grido di guerra otterrà il bonus. Ad esempio, diciamo che hai l'Eroina di Rifugio delle Lame, la promo card di allineamento Mirran del Prerelease di Mirrodin Assediato:

L'Eroina di Rifugio delle Lame ha due abilità innescate: grido di guerra e una seconda abilità innescata che mette sul campo di battaglia delle pedine creatura Soldato TAPpate e attaccanti. Siccome controlli entrambe le abilità, puoi scegliere l'ordine in cui le metti in pila (insieme a qualsiasi altra abilità innescata che controlli e che si innesca nello stesso momento, come ad esempio altre abilità grido di guerra). Se metti l'abilità produci-pedine in pila per ultima, si risolverà per prima e le pedine saranno pronte a ricevere il bonus dal grido di guerra dell'Eroina di Rifugio delle Lame (e da qualsiasi altra abilità grido di guerra che hai messo in pila prima dell'abilità produci-pedine).

La parola per definire un'abilità riproposta metallurgia ti fornisce un bonus perché controlli tre o più artefatti. Quel bonus potrebbe essere una parola chiave come volare, forza e costituzione aumentate o qualcosa di unico.

Fintanto che controlli tre o più artefatti, il Rinoceronte dei Campi Taglienti prende +2/+2. Non appena non li controlli più, perdi il bonus. Quindi se un Rinoceronte dei Campi Taglienti pompato subisce 4 danni e poi il tuo terzo artefatto lascia il campo di battaglia più avanti nel turno (o nello stesso momento, ad esempio in combattimento), anche il Rinoceronte dei Campi Taglienti verrà distrutto.

Alcune carte con abilità di metallurgia, come il Rinoceronte dei Campi Taglienti, sono loro stesse artefatti. Contano anche se stesse, quindi fintanto che controlli altri due artefatti (e il Rinoceronte dei Campi Taglienti non smette in qualche modo di essere un artefatto), il tuo Rinoceronte riceverà il bonus. Altre carte con abilità di metallurgia, come il Forgiatore di Carapaci da Cicatrici di Mirrodin, non sono artefatti e richiedono altri tre artefatti (a meno che non diventino in qualche modo artefatti, come per la carta di Cicatrici di Mirrodin Rivestimento di Liquimetallo).

Mentre i Mirran sono impegnati ad affinare le loro tattiche e forgiare nuove armi da guerra, i Phyrexian hanno a loro volta rivelato nuove contorte creazioni. Quando apri una busta di Mirrodin Assediato, potresti trovare una carta pedina che ha questo aspetto:

Una pedina 0/0! Potresti chiederti a cosa serve e chi mai dovrebbe volere qualcosa del genere. La risposta ha a che fare con la nuova meccanica dei Phyrexian arma vivente.

Quando un Equipaggiamento con arma vivente entra nel campo di battaglia, il suo controllore mette sul campo di battaglia una pedina creatura Microbo 0/0 nera e le assegna l'Equipaggiamento. Una creatura 0/0 da sola verrebbe subito messa nel cimitero del suo proprietario poiché ha costituzione pari o inferiore a 0, ma con il Guscio dello Scorticatore assegnato ad essa, la pedina Microbo vivrà per combattere come una sana creatura 1/1. Altre carte Equipaggiamento con arma vivente forniscono diversi incrementi a forza e costituzione, ma tutte forniscono almeno costituzione +1.

Dopo che la pedina Microbo muore, l'Equipaggiamento rimarrà come al solito, pronto per essere assegnato a un'altra creatura che controlli. Ma se ti senti particolarmente Phyrexian, non devi neppure aspettare tanto a lungo! Come per l'altro Equipaggiamento, puoi attivare l'abilità equipaggiare del Guscio dello Scorticatore quando potresti lanciare una stregoneria per assegnarla a un'altra creatura bersaglio che controlli. Se riesci a farlo mentre la pedina Microbo è ancora sul campo di battaglia (e la pedina Microbo non sta ottenendo un altro bonus alla costituzione, come per l'Inno del Maresciallo o loScudo del Concorde), la pedina Microbo verrà messa nel cimitero del suo proprietario poiché ha costituzione pari o inferiore a 0.

Che tu abbia bisogno di una creatura o di un Equipaggiamento, ci pensa arma vivente. (Però non chiedere come ci ha pensato.)

Oltre alle loro nuove armi viventi, i Phyrexian sfruttano ancora le potenti minacce dei segnalini veleno e dei segnalini -1/-1, che in questa espansione sono entrambi distribuiti principalmente dalla meccanica riproposta infettare.

In Cicatrici di Mirrodin, infettare compariva esclusivamente in magie nere, verdi e artefatti ed è anche dove troverai la maggior parte delle creature con infettare in Mirrodin Assediato. Ma qualche infiltrato Phyrexian ha fatto la sua comparsa anche nel colore bianco di solido allineamento Mirran.

Come ricordi, le creature con infettare infliggono danno alle creature e ai giocatori, rispettivamente, sotto forma di segnalini -1/-1 e di segnalini veleno. Cosa significa, esattamente?

Quando una creatura con infettare infligge danno a un giocatore, il giocatore non perde alcun punto vita come risultato del danno... ma invece ottiene altrettanti segnalini veleno. Se un giocatore ha dieci o più segnalini veleno, perde la partita.

Quando una creatura con infettare infligge danno a un'altra creatura, i segnalini -1/-1 rimangono su quella creatura a tempo indeterminato. Non saranno rimossi se la creatura rigenera o il turno finisce. Una creatura con costituzione pari o inferiore a 0 viene messa nel cimitero, anche se è indistruttibile o se può rigenerare.

Infettare si applica a qualsiasi danno, non solo al danno da combattimento: quindi, se in qualche modo puoi fornire infettare al tuo Piromante Errante, la sua abilità infliggerà danno alle creature sotto forma di segnalini -1/-1 e ai giocatori sotto forma di segnalini veleno.

Il danno da una fonte con infettare è danno, anche se fa qualcosa di diverso da altro danno. Legame vitale, tocco letale e le abilità che si innescano quando una creatura infligge danno funzioneranno tutte come al solito, e il danno può essere prevenuto o deviato come qualsiasi altro danno.

Il danno da una fonte con infettare influenza i planeswalker normalmente.

In Mirrodin Assediato, puoi trovare il nuovo termine di regole avvelenato.

Un giocatore è avvelenato fintanto che ha almeno un segnalino veleno. Non importa quanti segnalini veleno ha quel giocatore; un giocatore è avvelenato oppure no, e i Ratti Settici prendono +1/+1 quando attaccano oppure no.

Proliferare è un'azione definita da parola chiave riproposta che permette ai Phyrexian di diffondere la loro contorta infezione. Per proliferare, scegli un qualsiasi numero di giocatori e/o permanenti che ha ciascuno almeno un segnalino di qualsiasi tipo. Ogni giocatore scelto ottiene un segnalino di un tipo che quel giocatore ha già (finora, i segnalini veleno sono gli unici segnalini che i giocatori possono ottenere). Metti un segnalino su ogni permanente scelto in questo modo di un tipo che quel permanente ha già. Puoi mettere solo un segnalino su ogni permanente in questo modo, anche se quel permanente ha più tipi di segnalini.

Quindi, se una creatura ha già uno o più segnalini -1/-1, puoi metterne un altro su di essa quando proliferi. Se un artefatto ha già uno o più segnalini carica, puoi mettere un altro segnalino carica su di esso, ma non puoi mettere un segnalino carica su un artefatto che non ne ha già uno. Puoi perfino scegliere di mettere più segnalini -1/-1 sulle creature dei tuoi avversari mentre lasci stare le tue creature che hanno segnalini -1/-1, oppure dare al tuo avversario un segnalino veleno senza darne uno a te stesso anche se entrambi avete già segnalini veleno.

Mirrodin Assediato presenta un certo numero di nuove carte che proliferano. Alcune, come Diffondere la Malattia, sono istantanei o stregonerie con bersagli.

Se la creatura che bersagli con Diffondere la Malattia non è più sul campo di battaglia quando Diffondere la Malattia si risolve, la magia verrà invece neutralizzata e non dovrai proliferare. Se la magia si risolve, proliferare non dipende dal distruggere realmente la creatura. Anche se la creatura rigenera o è indistruttibile, potrai comunque proliferare.