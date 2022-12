La battaglia per Zendikar... beh, a dirla tutta, poteva andare meglio. Se prima c’era un solo gigantesco titano Eldrazi a distruggere tutto, ora ce ne sono due. Ben ritrovato, Kozilek. Era da un po’ che non ti si vedeva. Ob Nixilis, invece, si è ripreso la sua scintilla, ma non ha ancora l’anima in pace. È il momento di riorganizzarsi e prendere posizione! Giuramento dei Guardiani introduce nuove carte, abilità inedite e strategie originali per migliorare i tuoi mazzi attuali o crearne di nuovi. Diamo un’occhiata.

Il simbolo del mana incolore

Battaglia per Zendikar era fortemente incentrata sulla tematica incolore, in parte grazie all’abilità vacuità. Essere incolore era importante per vari motivi. In Giuramento dei Guardiani,gli Eldrazi si spingono un passo oltre e viene introdotto un nuovo simbolo: il mana incolore.

Per lanciare la Contorsione Spaziale, dovrai pagare due mana: uno generico (ossia {1}) e uno incolore (ossia {C}). Il costo generico può essere pagato con qualsiasi tipo di mana, ossia mana di qualsiasi colore oppure incolore. Il costo {C}, però, è diverso: può essere pagato solo con mana incolore. Negli anni, abbiamo visto numerose terre non base che producevano mana incolore. Questa espansione offre risorse un po’ più... “diffuse” per produrlo.

La Distesa è una nuova terra base che puoi TAPpare per aggiungere {C} alla tua riserva di mana. Da notare che non possiede alcun tipo di terra. Quindi, se un effetto ti impone di cercare un tipo di terra base, non potrai scegliere una Distesa. Carte come il Passero Onirico e la Coalizione Vittoriosa non subiscono alcuna modifica. Le Distese sono terre base, quindi puoi includerne un qualsiasi numero nei tuoi mazzi Constructed, compresi i mazzi Commander incolori. Evviva!

Negli eventi Limited, puoi giocare le Distese solo se si trovano tra le carte a tua disposizione. In Sealed Deck, questo significa che dovrai sbustare una Distesa per poterla giocare, mentre in Booster Draft dovrai draftarla. In questa espansione, cercare di capire esattamente come pagare i costi {C} sarà una priorità (ma non preoccuparti: le Distese non sono l’unico metodo a disposizione). Quando costruirai il tuo mazzo, a differenza di quanto accade per le altre terre base, non potrai inserire un numero di Distese a piacimento.

D’ora in poi, il simbolo {C} verrà usato per rappresentare un mana incolore. I simboli di mana numerici e variabili ({1}, {2} e così via, incluso {X}) verranno comunque utilizzati, ma solo per rappresentare costi che possono essere pagati con qualsiasi tipo di mana. In passato, il simbolo {1} era usato per vari scopi e questo confondeva alcuni giocatori. Prendiamo ad esempio questa carta:

Il simbolo {1} nella prima abilità e il simbolo {1} nell’ultima abilità hanno in realtà un significato diverso. Sulla stessa carta! Lo so! Nel nuovo sistema, i simboli di mana verranno quindi trattati in modo un po’ più logico. Se sulle carte precedenti comparivano formule come “Aggiungi {1} alla tua riserva di mana”, ora vedrai invece “Aggiungi {C} alla tua riserva di mana”. Per illustrare questo cambio, osserviamo ad esempio una ristampa di Giuramento dei Guardiani, le Coste Sconosciute.

Noterai la modifica anche nei Discendenti Eldrazi di questa espansione. Aggiorneremo inoltre il testo Oracle di carte precedenti inserendo formule simili a “Aggiungi {C} alla tua riserva di mana”. Direi che ho esaurito le informazioni interessanti, ma ho un’altra carta in anteprima da svelare. Eccola qui!

Coorte

Gli Alleati sono ancora una forza temibile e combattono valorosamente per proteggere il loro mondo. Le abilità coorte prevedono la collaborazione di due Alleati.

Il costo di ogni abilità coorte è lo stesso, ma gli effetti sono i più svariati, quindi ricorda di leggerli con attenzione. Poiché il costo include {T}, l’Alleato che possiede l’abilità coorte dev’essere stato sotto il tuo controllo dall’inizio del tuo turno più recente. In altre parole, non può avere “debolezza da evocazione”. Tuttavia, l’altro Alleato, definito come “un Alleato STAPpato che controlli”, potrebbe essere stato appena lanciato. Quindi, se inizio il mio turno controllando l’Avanguardia di Munda, potrei lanciare un altro Alleato, poi TAPparli entrambi per attivare l’abilità coorte dell’Avanguardia di Munda.

Soccorrere

Nessuno può combattere gli Eldrazi da solo. Tutti abbiamo bisogno di un piccolo aiuto ogni tanto. Soccorrere è una nuova abilità definita da parola chiave che potenzia le tue creature.

“Soccorri N” significa “Scegli fino a N creature bersaglio che controlli. Metti un segnalino +1/+1 su ciascuna di esse”. In molti casi, sceglierai due creature che controlli mentre lanci Spalla a Spalla, ma potresti anche scegliere meno bersagli. Se controlli solo una creatura, puoi lanciare Spalla a Spalla bersagliandola per farle ottenere un segnalino +1/+1. In realtà, puoi anche lanciare Spalla a Spalla senza bersagli, semplicemente per pescare una carta. Forse non è il modo più efficiente per sfruttarla, ma nella lotta contro gli Eldrazi bisogna ricorrere a qualsiasi mezzo.

Se una creatura (o qualsiasi altro permanente) possiede un’abilità che soccorre, c’è una piccola variante di cui tenere conto: l’abilità non può bersagliare la creatura stessa. Noterai che il testo di richiamo sulla Cavalleria dei Cervi delle Radure dice “altre creature bersaglio”. Quindi, se non controlli altre creature nel momento in cui la Cavalleria dei Cervi delle Radure entra nel campo di battaglia, l’abilità soccorrere non avrà alcun effetto. Ricorda che dovrai mettere un solo segnalino +1/+1 su ogni bersaglio. Non puoi accumulare tutti e sei i segnalini sulla stessa creatura.

Ondata

Per vincere questa battaglia, è importante sfruttare al massimo l’impeto. Ondata è una nuova abilità che ti permette di lanciare magie per un costo alternativo se tu o un compagno di squadra avete già lanciato una magia durante il turno.

Puoi pagare il costo di ondata a prescindere da ciò che è accaduto all’altra magia. Potrebbe essersi risolta, essere stata neutralizzata o magari essere ancora in pila! Ad esempio, puoi lanciare una magia e poi lanciare l’Analisi Comparativa in risposta, e pagherai {2}{U} per il lancio.

Su alcune carte, ondata è semplicemente un conveniente sconto di mana. Su altre, però, oltre a farti risparmiare mana, ondata ti offre effetti aggiuntivi!

Quei 3 danni potrebbero essere un’ottima ragione per concatenare magie ogni volta che puoi. Ricorda che puoi pagare il costo di ondata solo se lanci la carta come magia. Se trovi un modo di mettere il Tiranno di Valakut sul campo di battaglia senza lanciarlo, non potrai pagare il suo costo di ondata.

Un dubbio che potresti avere è: “Cos’è un compagno di squadra?” È una domanda piuttosto triste, ma sorvoliamo. Il formato a squadre più popolare è probabilmente Two-Headed Giant. Potresti anche ritrovarti in una squadra che deve affrontare un vile “Archenemy”. Purtroppo, in formati multiplayer come Commander non esistono compagni di squadra, anche se puoi decidere di “coalizzarti” con un altro giocatore fino al tuo inaspettato ma inevitabile tradimento (non sentirti in colpa, sapevamo tutti che sarebbe finita così).