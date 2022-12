Meccaniche di Ascesa degli Eldrazi

I pericoli che gli avventurieri affrontano sul piano di Zendikar hanno preso una svolta letale. Le precedenti missioni erano per la gloria e i tesori, ma ora rimane un solo scopo: la sopravvivenza. I colossali Eldrazi, crudeli devastatori dell'Etere, si sono risvegliati dal loro sonno nelle profondità del centro di Zendikar. Solo coloro che possono comandare gli Eldrazi... o sfuggire loro, hanno una possibilità di salvezza.

Un Nuovo Tipo di Magia

Provenienti dalla Cieca Eternità, lo spazio tra i piani, gli Eldrazi hanno trasceso i colori del mana per come li conosciamo. Come risultato, gli stessi progenitori Eldrazi e i loro scherani sono incolori. Non farti ingannare dal loro costo di mana: questi Eldrazi non sono artefatti. L'espansione Ascesa degli Eldrazi segna anche il debutto degli istantanei e delle stregonerie incolori. Come i loro creatori Eldrazi, queste magie versatili possono essere introdotte praticamente in qualsiasi mazzo.

Puoi aver già visto uno dei tre leggendari titani Eldrazi nel Visual Spoiler. Dai ora un'occhiata a uno dei loro servitori "inferiori":

Sì, è una carta comune.

La nuova parola chiave annientatore si trova nelle creature Eldrazi incolori. È un'abilità innescata che fa sacrificare al giocatore in difesa un certo numero di permanenti quando la creatura con annientatore attacca, ma prima che abbiano anche solo la possibilità di bloccarla. Il Frantumatore di Ulamog ha annientatore 2, quindi ogni volta che attacca, il giocatore in difesa deve sacrificare due permanenti. Inoltre, ti "costringe" ad attaccare con esso... come se non ne avessi già l'intenzione!

Come puoi ben immaginare, creature grandi come gli Eldrazi incolori, che sono tutti decisamente grandi, tendono a essere costosi. Che tu ci creda o meno, il Frantumatore di Ulamog in realtà è uno dei meno costosi! Per fortuna, quando si tratta di pagarne il costo di mana, ricevono un grosso aiuto dal resto della loro covata.

Al di sotto degli Eldrazi incolori nella catena alimentare ci sono i Parassiti Eldrazi più piccoli che sono allineati con mana colorato. Molti di questi Parassiti Eldrazi, oltre che alcune magie, producono pedine creatura Progenie Eldrazi. Queste creature 0/1 incolori possono essere sacrificate per aggiungere 1 alla tua riserva di mana -- perfette per lanciare quegli Eldrazi enormi.

Ecco uno di quei Parassiti Eldrazi:

Ed ecco una delle pedine Progenie Eldrazi che lui e i suoi fratelli possono creare:

Reagire

Con gli Eldrazi che minacciano l'intero piano, i cittadini di Zendikar hanno accettato la sfida con i loro personali tipi di magia (aumentare di livello, ripresa e armatura totem) oltre che una decisa strategia di creature con difensore.

Aumentare di livello

Le creature con la nuova parola chiave aumentare di livello possono diventare più grandi o acquisire nuove abilità con uno scarso investimento di mana. Il numero di segnalini livello su una creatura ti indica il suo attuale livello, che a sua volta ti indica la sua forza, la sua costituzione e le sue abilità extra.

Per esempio:

Diamo un'occhiata alla Cavaliera di Rifugio Scosceso, che entra nel campo di battaglia come un semplice Cavaliere Kor 2/2 con un costo di due mana. Come tutte le creature con aumentare di livello, inizia senza alcun segnalino livello (come dire che ha "livello 0") e quindi non ha nessuna delle abilità, né la forza e la costituzione, associate ai livelli più alti. Non appena hai pagato una volta il suo costo di 3 , cosa che puoi fare ogni volta che potresti lanciare una stregoneria, la Cavaliera di Rifugio Scosceso ha livello 1, che significa che è "aumentata di livello" fino a diventare una creatura 2/3 con volare. E se riesci a farla arrivare a livello 4, questa piccola carta comune diventa un minaccia molto seria.

Guardiamo ora un'altra creatura con aumentare di livello:

A differenza della Cavaliera di Rifugio Scosceso, il Cronologista del Faro non fa nulla di speciale al livello 1 e anche ai livelli 4-6 non è certo entusiasmante. Ma è al livello 7 che le cose cambiano. Ogni volta che un altro giocatore gioca un turno, tu puoi giocarne uno dopo quello. In una partita a due giocatori, significa che giocherai due turni per ognuno dei suoi. In una partita con tre o più giocatori che giocano turni separati ... beh, "uno per te, uno per me" sembra abbastanza giusto, o no?

Ripresa

Cose c'è di meglio di lanciare una magia una volta? Beh, lanciarla due volte, naturalmente.

Invece di essere messa nel tuo cimitero, una magia con ripresa lanciata dalla tua mano viene esiliata. Puoi poi lanciarla di nuovo senza pagare il suo costo di mana all'inizio del tuo prossimo mantenimento. (Se la magia viene neutralizzata, o la stai giocando da una qualsiasi zona diversa dalla tua mano, verrà messa nel tuo cimitero come tutte le altre magie.) Quando una magia non riesce a fare il suo dovere, raddoppia il valore del tuo mana con ripresa!

Armatura totem

Le Aure ti permettono di costruire il tuo mostro, che è fantastico, ma molte di esse ti lasciano anche esposto a perdere due carte alla volta se la tua creatura viene distrutta, che non è così fantastico. L'armatura totem ti fornisce una certa assicurazione sulla tua creatura appena potenziata.

Quando una creatura viene incantata da un'Aura con armatura totem, ottiene un lasciapassare per la prossima volta che sta per essere distrutta. Se una creatura viene incantata da più Aure con armatura totem, solo una di quelle Aure viene distrutta e sei tu a scegliere quale. La tua squadra non deve temere con gli spiriti di Zendikar che la proteggono.

Strategia di difensore

Le difese e i guardiani di Zendikar sono più importanti che mai di fronte alla minaccia degli Eldrazi. Ed è per questo che Ascesa degli Eldrazi sfrutta una decisa strategia di creature con difensore. Non solo questa espansione presenta più creature con difensore di molte espansioni, ma ha anche alcune carte che ti ricompensano per avere più difensori dalla tua parte.

Il Bastione Troppo Cresciuto funziona ancora meglio insieme agli Eldrazi che non contro di loro: mantiene la posizione e contemporaneamente ti fa accumulare mana.

Grande Magic

Il furioso assalto degli Eldrazi cambierà il piano di Zendikar -- e le tue partite di Magic -- per sempre. Non perderti le anteprime ufficiali e gli aggiornamenti al Prerelease del 16 Aprile!