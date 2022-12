Il Rhox sfondò la porta con un calcio violento. Lo seguisti all’interno, per poi dare un’occhiata in giro per la stanza. Le decorazioni erano in velluto e oro, con sofisticate rifiniture di legno... Davvero un “bel posticino”, per usare un eufemismo.

I tuoi occhi non ci misero molto a individuare l’obiettivo: un quadro appeso era leggermente storto, la conferma che ti trovavi nel posto giusto. Dopo averlo tolto dalla parete, iniziò il lavoro sulla cassaforte che nascondeva.

Chiunque l’avesse venduta a questo locale avrebbe assicurato che si trattava di “una buona cassaforte”, ma ci volle meno di un minuto per farla cedere ai tuoi sforzi. Non sapevi cos’avresti trovato al suo interno, ma il tuo contatto aveva insistito che qualunque cosa fosse, ne sarebbe valsa la pena.

Ti diamo il benvenuto a Strade di Nuova Capenna.

Buste dell’espansione

Le buste dell’espansione rappresentano un modo entusiasmante per far crescere la tua collezione. È più probabile trovare più carte rare nelle buste dell’espansione che in quelle per draft. Le buste dell’espansione di Strade di Nuova Capenna contengono sempre una carta con il trattamento Età dell’oro o Grattacielo, una foil tradizionale e una carta con illustrazione. Il 4% delle buste dell’espansione contiene una carta dorata. Le carte comuni e non comuni in una specifica busta dell’espansione sono connesse e raccontano aneddoti sulle famiglie di Nuova Capenna. Infine, c’è sempre la possibilità di trovare una carta della Lista (incluse versioni di Magic di carte da Secret Lair x Stranger Things).

A partire da Innistrad: Caccia di Mezzanotte, abbiamo iniziato a includere diverse carte di Commander nelle buste dell’espansione. In aggiunta alle dieci creature leggendarie protagoniste dei mazzi Commander di Strade di Nuova Capenna, puoi trovare altre otto nuove carte di Magic per il formato Commander che non si trovano in quei mazzi.

Le buste dell’espansione di Strade di Nuova Capenna contengono:

Almeno 1 rara o rara mitica, ma fino a un massimo di 4 (circa il 27% delle buste dell’espansione contiene 2 rare o rare mitiche, il 3% ne contiene 3 e meno dell’1% ne contiene 4)

1 carta foil tradizionale o foil dorata di qualsiasi rarità

1 carta con illustrazione

1 terra base o una terra base Metropoli

3 comuni

3 non comuni

1 comune o non comune con il trattamento Età dell’oro o Grattacielo

2 carte jolly di qualsiasi rarità

1 carta pedina, promozionale o carta segnalino preforata, o una carta dalla Lista

Le buste dell’espansione sono disponibili singolarmente e in confezioni da 30 (oltre alle confezioni da 10 buste soltanto in lingua giapponese). Ogni confezione da 30 buste contiene una carta bonus foil tradizionale: Comitato di Benvenuto al Galà. L’illustrazione e la lingua della carta bonus Comitato di Benvenuto al Galà rispecchierà sempre la lingua della confezione. L’illustrazione della carta bonus è esclusiva di ogni regione e ne celebra la cultura e la lingua: i nostri team di marketing internazionali sono stati molto in gamba per aiutarci a lavorare sulle idee alla base di ogni carta.

Se acquisti una confezione, potresti ricevere questa speciale promo Acquista-un-box. Chiedi al tuo negozio di zona!

Buste per draft

Le buste per draft sono ideali per le classiche esperienze di Draft o Sealed di Magic. Queste buste sono ottimizzate per il draft, quindi non includono le diciotto carte Commander che si trovano nelle buste dell’espansione, ma contengono le versioni delle carte Età dell’oro, Grattacielo, Art déco e Phyrexiana delle buste divertenti che puoi trovare nelle buste dell’espansione, incluse le versioni foil.

Le buste del draft di Strade di Nuova Capenna contengono:

1 carta rara o rara mitica

3 non comuni

10 comuni (nel 33% delle buste per draft di Strade di Nuova Capenna, una foil tradizionale di qualsiasi rarità sostituisce una comune)

1 terra base, che nel 33% delle buste per draft è una terra Metropoli

1 carta pedina, promozionale o carta segnalino preforata

Puoi acquistare le buste per draft singolarmente o in confezioni da 36. Analogamente alle buste dell’espansione, ogni confezione di buste da 36 contiene una carta bonus Comitato di Benvenuto al Galà, con illustrazione e lingua che rispecchia la lingua della confezione.

Come per le buste dell’espansione, se acquisti una confezione potresti ricevere la promo Acquista-un-box. Chiedi al tuo negozio di zona!

Collector Booster

Le Collector Booster sono il modo migliore per collezionare le carte più ambite di Strade di Nuova Capenna. Troverai cinque rare e/o rare mitiche, oltre ai trattamenti più sfarzosi che Nuova Capenna ha da offrire. Le carte foil in rilievo e con illustrazione estesa sono un’esclusiva delle Collector Booster di Strade di Nuova Capenna. Potresti persino trovare una delle nuove speciali carte foil dorate. Per maggiori informazioni su questi trattamenti, dai un’occhiata all’articolo “Collezionare Strade di Nuova Capenna”.

Ogni Collector Booster di Strade di Nuova Capenna contiene:

1 rara o rara mitica foil delle buste divertenti (di solito, si tratta di una carta foil tradizionale con trattamento Età dell’oro, Grattacielo, Art déco, Phyrexiano, illustrazione estesa o senza bordo, ma occasionalmente potresti trovare una rara o rara mitica foil in rilievo o persino una rara o rara mitica foil dorata)

1 rara o rara mitica non foil Età dell’oro, Grattacielo, Art déco, Phyrexiana o senza bordo

1 rara o rara mitica non foil con illustrazione estesa

1 rara o rara mitica non foil con illustrazione estesa di Commander di Strade di Nuova Capenna

1 rara o rara mitica foil tradizionale

1 terra base Metropoli foil tradizionale

1 comune o non comune foil tradizionale Età dell’oro o Grattacielo, o 1 comune o non comune foil dorata

2 comuni o non comuni non foil Età dell’oro o Grattacielo

2 non comuni foil tradizionali

4 comuni foil tradizionali

1 pedina bifronte foil tradizionale

Le Collector Booster sono disponibili singolarmente e in confezioni da 12. Analogamente alle buste dell’espansione e per draft, ogni confezione di Collector Booster contiene una carta bonus Comitato di Benvenuto al Galà, con illustrazione e lingua che rispecchia la lingua della confezione.

Mazzi Commander

Ognuna delle famiglie di Nuova Capenna è rappresentata da un personale mazzo Commander di Strade di Nuova Capenna. Puoi decidere di schierarti con gli Obscura, i Maestro, i Rivettatori, i Cabaretti o gli Intermediari: in ogni caso ci sarà un mazzo Commander ad attenderti. Ogni mazzo contiene due creature leggendarie protagoniste, quindici altre carte inedite di Magic e un comandante foil in rilievo.

Ogni mazzo Commander di Strade di Nuova Capenna contiene anche un Collector Booster Sample Pack. Ogni Sample Pack contiene due carte:

Una rara o rara mitica con trattamento “buste divertenti” che puoi anche trovare nelle Collector Booster di Strade di Nuova Capenna (questa non può essere una carta dorata; nel 20% dei Sample Pack, questa carta è una foil tradizionale)

Una comune o non comune foil Età dell’oro o Grattacielo

Il tuo Collector Booster Sample Pack potrebbe contenere una versione speciale di una delle carte del mazzo Commander o una carta perfetta da aggiungere a un altro mazzo Commander.

La maggior parte dei mazzi Commander di Strade di Nuova Capenna contiene un Collector Booster Sample Pack nella stessa lingua del mazzo. Tuttavia, se il tuo mazzo Commander è in cinese tradizionale, italiano, portoghese, russo o spagnolo, il Collector Booster Sample Pack sarà in inglese.

Theme Booster

Ogni famiglia ha anche la sua personale Theme Booster. Le Theme Booster sono un ottimo modo di aggiungere nuove carte al tuo mazzo: scegli la tua famiglia preferita e apri una busta piena di carte con i rispettivi colori. Ogni Theme Booster contiene una o due rare e/o rare mitiche e 33-34 comuni e non comuni.

Prerelease Pack

Gli eventi di Prerelease che si terranno dal 22 al 28 aprile nel tuo negozio di zona rappresentano la prima occasione di giocare con le carte di Strade di Nuova Capenna. A ogni Prerelease, potrai unirti a una famiglia e ricevere il rispettivo Prerelease Pack a tema da usare per costruire il tuo mazzo!

Ogni Prerelease Pack contiene:

1 busta della famiglia contenente una rara o rara mitica, 3 non comuni, 8 comuni e 2 terre da Strade di Nuova Capenna della famiglia a tua scelta, più 1 rara o rara mitica foil tradizionale da Strade di Nuova Capenna con impresso l’anno

5 buste per draft di Strade di Nuova Capenna

1 dado segnapunti vita Spindown a 20 facce

1 portamazzo riutilizzabile con divisore

1 carta con codice per MTG Arena

Bundle

Ogni bundle contiene otto buste dell’espansione e una fantastica scatola per conservarle, e tanti altri bonus:

1 Limousine Misteriosa foil tradizionale con illustrazione alternativa

20 terre base foil tradizionali

20 terre base non foil

1 esclusivo dado Spindown oversize a 20 facce

Il Rhox era di guardia alla porta. “Forza, dobbiamo portare questa roba a Ziatora,” ringhiò mentre svuotavi i contenuti della cassaforte. Dentro e fuori in un batter d’occhi: ecco il segreto per diventare ricchi e portare a casa la pelle nelle Strade di Nuova Capenna.

Dai un’occhiata all’articolo Collezionare Strade di Nuova Capenna per le ultime novità sulle carte dorate e altri entusiasmanti trattamenti, e ricorda di seguire gli ultimi eventi in giro per la città nelle ultime storie.