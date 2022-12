Ixalan, Unstable, Iconic Masters. Che cosa hanno in comune?

Esatto, sono tutti e tre prodotti eccellenti per draftare. La fine dell’anno di Magic è ricca di ottime occasioni per draftare!

Ma che cosa si intende con draft?

Il draft è un modo di giocare a Magic, che prevede di sedersi a un tavolo con altri giocatori, ognuno con tre buste di carte. Ognuno apre una busta e sceglie —"drafta"— una carta dalla propria busta. Poi tutti passano il resto delle carte al giocatore alla propria sinistra. Le buste fanno il giro del tavolo finché non finiscono le carte. Il processo viene ripetuto per la seconda busta, passando le carte verso destra. Per la terza busta il processo avviene di nuovo verso sinistra, finché tutte le buste non vengono aperte e non vengono scelte tutte le carte. Dopo di ciò, ognuno crea un mazzo da 40 carte partendo dalle carte appena draftate.

Ecco un diagramma del procedimento di passaggio delle buste:

Le risorse necessarie per draftare

Se siete nuovi giocatori di Magic, il draft potrebbe intimorirvi. È per questo che siamo qui. La nostra grande esperienza (significa che siamo vecchi) ci permette di essere a conoscenza di un sacco di risorse che possono aiutarvi a imparare come funzionano i draft, come migliorare i vostri draft e anche capire perché sono meravigliosi.

Per primo abbiamo un video che vi mostra il processo del draft, se preferite questo metodo per imparare.

(Notate che gli "ingredienti" del draft nel video sono buste di Kaladesh, ma voi potete utilizzare facilmente qualsiasi "ingrediente" di qualsiasi altra espansione, come Ixalan, Iconic Masters e così via.)

Non dimenticatevi che la nostra promozione relativa ai draft di fine anno ha avuto inizio il 28 ottobre. Draftando sei volte in negozio tra oggi e la fine dell’anno (31 dicembre), riceverete due buste Standard Showdown.

Prima di recarvi nel vostro negozio di fiducia per draftare, preparatevi alla battaglia con queste utili risorse: