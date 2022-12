Il mondo di Zendikar sta per diventare molto più interessante. Il paesaggio già turbolento del piano è stato scosso fino alla frenesia dal suo mana selvaggio e imprevedibile, e questo lo rende un luogo da visitare ancora più emozionante?e pericoloso?.

Quali rischi mortali ti attendono ora che Zendikar cede il passo a Worldwake? Diamo un'occhiata.

Multipotenziamento

Zendikar ha riproposto il potere del potenziamento, che permette a una magia?diciamo, Morso del Vampiro ?di picchiare ancora più duro se hai un po' di mana da spendere. In Worldwake, avrai ancora più opzioni. Invece di potenziamento, Worldwake presenta una nuova parola chiave: multipotenziamento.

Multipotenziamento è proprio quel che sembra: potenziamento senza limiti. Puoi potenziare una magia con potenziamento una volta, o neppure una?è una proposta che puoi solo accettare o rifiutare. Se la tua magia ha multipotenziamento, puoi potenziarla tutte le volte che puoi permettertelo. Se in precedenza hai pescato la Lucertola Intermittente, è abbastanza efficiente come creatura 1/1 o 2/2 con rapidità. Ma se la peschi più avanti, non sei limitato a una creatura minuscola. Quanto sarà grande la Lucertola Intermittente? Dipende solo da te.

Il Mondo si Risveglia

Come suggerito dal nome dell'espansione, la terra stessa si sta risvegliando per gettarsi nella mischia. Quando le montagne volano in cielo e le pianure sono completamente rovesciate, vorrai certo fare appello a qualche tua terra per unirsi alla lotta.

Cosa ne dici dello Zendikon di Boscovasto? Quest'Aura verde può incantare qualsiasi terra?non solo una Foresta ?e trasformarla in una mostruosa creatura 6/4. A 4G , costa meno di un Wurm Devastatore , e se lo lanci per incantare una terra che hai controllato fin dall'inizio del tuo turno, potresti perfino attaccare subito con esso. Se la terra che sta incantando finisce nel cimitero, il tuo Zendikon è fuori combattimento, ma la terra ti tornerà in mano, pronta ad essere TAPpata per attingere mana ... o magari, per innescare terraferma. Al cui proposito....

Terraferma

Anche terraferma ritorna inWorldwake, così puoi aspettarti ancora più carte che ti forniscono un bonus quando una terra entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, come per Planatore di Geyser o Granchio di Edro .

Ma non tutte le carte con terraferma diWorldwake seguono questo schema ripetuto. Alcune sono differenti:

Misteri degli Abissi è un istantaneo, quindi puoi lanciarlo praticamente ogni volta che desideri un rapido incremento di due carte. Ma se si risolve quando hai fatto entrare nel campo di battaglia una terra nello stesso turno, devi invece pescare tre carte. Potrebbe significare che hai rinunciato alla flessibilità di un istantaneo per lanciarlo durante il tuo turno ... o potrebbe significare che hai messo sul campo di battaglia una terra extra durante il turno del tuo avversario con qualcosa come la Spedizione al Cuore Khalni o il Laghetto Bollente .

Kor, Vampiri e Alleati

In mezzo a queste nuove svolte, troverai comunque alcune facce conosciute.

I Vampiri sono ancora in cerca di prede in Worldwake. La Lama Crudele Sanguinaria, come vedi, aggiunge un'altra fila di denti alla "sanguinosa" meccanica di Zendikar dei 10-o-meno-punti-vita.

Anche i Kor sono tornati. Alcuni, come l'Apprendista di Velaliante, condividono coi loro fratelli di Zendikar l'amore per un bel pezzo di Equipaggiamento.

Worldwake porta anche un sacco di nuovi Alleati per rafforzare i ranghi del tuo gruppo di avventurieri. Alcuni sono semplice forza bruta, ma la Scavatrice di Halimar fornisce alle strategie degli Alleati un modo completamente nuovo di vincere.

Ai Blocchi di Partenza

Ed eccolo?un corso intensivo alle meccaniche di Worldwake. C'è molto di più da scoprire nell'espansione, ma consideralo la tua mappa della spedizione per tornare indietro nelle terre selvagge di Zendikar.