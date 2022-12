In Magic: The Gathering, un Planeswalker è un potente incantatore in grado di viaggiare attraverso i vari piani di esistenza. Il Multiverso ospita al suo interno un'infinità di mondi, e solo i Planeswalker sono in grado di spostarsi dall'uno all'altro, beneficiando delle esperienze che permettono loro di espandere in continuazione le loro doti di potere e conoscenza.

La Scintilla: Uno su un Milione

Circa un essere senziente su un milione nasce con “la scintilla”, l'essenza ineffabile che rende un individuo capace di diventare un Planeswalker. Tra queste creature, non tutte sono in grado di “accendere” la propria scintilla, che permette loro di liberare il potenziale latente e di viaggiare attraverso i piani. La scintilla della maggior parte dei Planeswalker si accende in seguito a un grosso trauma o a una crisi profonda, ma ogni risveglio è, in un certo senso, unico. Una scintilla da Planeswalker potrebbe accendersi parallelamente a un'esperienza quasi mortale, un'altra in seguito a una scoperta di importanza vitale e un'altra ancora dopo un'esperienza meditativa in grado di rivelare una verità altrimenti inimmaginabile. In pratica, ogni Planeswalker ha la sua storia.

La Cieca Eternità

“Cieca Eternità” non è altro che un termine poetico per descrivere lo spazio che tiene uniti tutti i piani. In pratica, si tratta di uno spazio caotico e privo di qualsiasi legge fisica, pervaso da una forza immensa e selvaggia chiamata Etere. Soltanto i Planeswalker sono in grado di sopravvivere al suo interno, e solo per un periodo di tempo limitato. Gli esseri mortali privi della scintilla da Planeswalker che provano ad attraversare la Cieca Eternità vengono immediatamente consumati dall'entropia di mana selvaggia e vorticosa che la riempie.

La Vita di un Planeswalker

Quando la scintilla di un Planeswalker si accende, questi ottiene il potere di dedicarsi alla sua missione personale, qualunque essa sia. La vita di un Planeswalker è interamente costellata di esplorazioni dei piani del Multiverso, scoperte di segreti nascosti e inimmaginabili e ricerche dell'essenza mistica latente in ciascun individuo. Tutta la sua esistenza si basa su decisioni impegnative e determinanti, libere da qualsiasi costrizione imposta dal mondo o dal fato stesso. Con la possibilità di viaggiare liberamente e la competenza nell'uso della magia, ciascun Planeswalker ha la possibilità di incidere il suo nome sulla pietra della storia.

Planeswalker Conosciuti