Ciao a tutti!

Benvenuti alla panoramica dei prodotti di Rinascita di Zendikar. Questa espansione contiene alcuni prodotti davvero eccezionali e oggi ho il piacere di parlarvene. Ho avuto la possibilità di esplorare una versione reale dell’Enclave Celeste e sono tornato con alcuni straordinari artefatti Kor (splendidamente resi disponibili dall’artista Jeff Carpenter). Avendo visto un sacco di episodi in cui vengono evidenziati oggetti antichi, vi posso raccontare esattamente il modo in cui ognuno è stato (forse) utilizzato.

Passiamo subito ai prodotti!

SET BOOSTER

I Draft Booster, come dice il nome, sono perfetti per draftare; in aggiunta, abbiamo voluto creare un tipo di busta che fosse molto divertente da aprire. Vi presento i Set Booster. I Set Booster sono un gioiello da gustare dall’inizio alla fine. Ogni busta è costruita con cura per accompagnarvi in una specie di viaggio, con la bellezza di un massimo di quattro rare o rare mitiche e una foil garantita.

Se volete una panoramica con tutti i dettagli, date un’occhiata al video di Good Morning Magic. In alternativa, questo è il contenuto:

Fino a 4 rare

1 foil in ogni busta

1 busta su 4 contiene una carta dalla Lista (che vi sveleremo la prossima settimana)

Abbiamo anche delle splendide strutture grafiche alternative (di cui vi parlo nella sezione della busta per draft)

1 carta illustrativa (1 su 20 ha un marchio foil)

1 carta pedina/pubblicitaria

12 carte da gioco in totale

I Set Booster sono disponibili individualmente o in confezioni da 30 buste. Ogni confezione contiene una Spedizione Box Topper e prevede anche una carta promozionale Buy-A-Box (fino ad esaurimento scorte). Maggiori dettagli di seguito!

Il primo tesoro che ho scoperto sembra essere una lama retrattile. Forse veniva utilizzata nelle prime preparazioni Kor di "In Attesa degli Eldrazi", uno spettacolo che gli antichi critici teatrali definivano "enormemente inguardabile".

BUSTE PER DRAFT

I Draft Booster sono gli stessi di sempre, cioè il miglior modo per giocare Limited. La frequenza delle rare mitiche è un po’ più ridotta del solito; a parte questo, contengono ciò che tutti conosciamo: 10 comuni, 3 non comuni, 1 rara o rara mitica, 1 terra base a piena illustrazione e 1 carta pedina/pubblicitaria. In circa una busta su tre, una delle comuni viene sostituita da una foil, di qualsiasi livello di rarità. È anche possibile trovare una carta con la cornice Showcase, una splendida versione alternativa della normale carta di Rinascita di Zendikar.

Proprio come nel Set Base 2021, potrete trovare le carte senza bordo!

Turn Over

I Draft Booster sono disponibili individualmente o in confezioni da 36 buste. Ogni confezione contiene una Spedizione Box Topper e prevede anche una carta promozionale Buy-A-Box (fino ad esaurimento scorte). Continuate a leggere per scoprire di più.

Penso che questa possa essere un’antica arma magica. Non riesco a trovare il pulsante per attivarla, ma si vedono chiaramente gli elementi all’estremità di questa "lama", in grado di emettere una specie di flusso energetico.

COLLECTOR BOOSTER

Turn Over

I Collector Booster rimangono il nostro prodotto di fascia alta, colmi delle carte più emozionanti di Rinascita di Zendikar. Sono anche le uniche buste in cui è possibile trovare le Spedizioni foil. Analizziamole rapidamente:

CONTENUTO DEI COLLECTOR BOOSTER

Spedizioni foil, carte rare e rare mitiche Showcase foil, senza bordo foil, a illustrazione estesa foil 1 Carte comuni o non comuni Showcase foil 1 Carte rare o rare mitiche Showcase o senza bordo 1 Carte comuni o non comuni Showcase 2 Carte rare o rare mitiche foil 1 Carte rare o rare mitiche con illustrazione estesa 1 Terre base a piena illustrazione foil 1 Non comuni foil 2 Comuni foil 5 Pedine foil 1 TOTALE Rare garantite 4 Foil garantite 11 Carte con cornice alternativa garantita 7

Una grande ricchezza! I Collector Booster sono disponibili individualmente o in confezioni da 12 buste. Ogni confezione contiene due Spedizioni Box Topper e prevede anche una carta promozionale Buy-A-Box (fino ad esaurimento scorte). Dettagli su queste carte speciali tra un secondo!

Una specie di attrezzo per grattarsi la schiena?

BOX TOPPER E CARTA PROMOZIONALE BUY-A-BOX

Finalmente ci siamo! Vediamo insieme queste splendide aggiunte che si trovano nelle confezioni di Set Booster, Draft Booster e Collector Booster.

BOX TOPPER DELLE SPEDIZIONI

Ogni Box Topper delle Spedizioni contiene 1 delle 30 selezioni delle più emozionanti terre di tutta la storia di Magic... sì, potrete trovare tutte le dieci fetchland. Queste Box Topper non sono foil ma hanno uno speciale trattamento ad alta lucentezza. Ognuna offre una inedita illustrazione inserita in una splendida cornice da Spedizione, con il simbolo di espansione esclusivo; queste carte non sono legali per il formato Standard. Potete trovare una di questi luccicanti Box Topper in ogni confezione di Set Booster e Draft Booster e due in ogni confezione di Collector Booster. (Se le desiderate in versione foil, potrete trovarle all’interno dei Collector Booster.)

CARTA PROMOZIONALE BUY-A-BOX

Acquistando una confezione di buste dal vostro negozio WPN, riceverete un Orah, Gerofante dell’Enclave Celeste con illustrazione alternativa (fino ad esaurimento scorte). Questa è la prima parte della sua storia:

Orah è un chierico Kor con una profonda connessione alle antiche civiltà Kor. Visse l’intera esistenza in una grande adorazione del passato, imparando tutto il possibile dalle numerose rovine. Con il passare del tempo, divenne un chierico esperto, tra i migliori di Zendikar. Ironicamente, il passato gli ha portò via tutto. Quando gli Eldrazi tornarono, la sua famiglia venne distrutta nella lotta.

Povero Orah. Date un’occhiata su DailyMTG.com e gustatevi il resto della sua storia.

Penso che questa sia solo una cintura molto elegante. Devo trovare una fibbia con scritto "umano" per me.

THEME BOOSTER

Rinascita di Zendikar segna il ritorno dei Theme Booster! Questo è un ottimo prodotto introduttivo o per giocatori amatoriali che sono alla ricerca di carte di un determinato colore o con una determinata tematica. Esistono sei Theme Booster diversi: una per ogni colore e una multicolore Party Theme Booster che contiene un sacco di carte che possiedono o sono legate alla nuova meccanica Compagnia. Ogni busta contiene 33–34 comuni e non comuni e 1–2 rare o rare mitiche. I Theme Booster possono anche contenere carte comuni da esibizione.

Gli antichi eventi sportivi Kor prevedevano molte più lame di quanto ci si possa immaginare. Questi "portapozioni” venivano indossati dagli spettatori che avrebbero potuto avere un urgente bisogno di cure, nel caso una di quelle palle taglienti fosse uscita dal campo.

MAZZI COMMANDER

Come Ikoria: Terra dei Behemoth, anche Rinascita di Zendikar offre mazzi Commander tematici. Diversamente da Ikoria, questa volta ci sono solo due mazzi, che vanno a occupare uno spazio a noi familiare, quello occupato dai mazzi Planeswalker. Questi mazzi Commander hanno meno carte rispetto all’"uscita annuale", ma offrono comunque molte carte potenti, hanno un costo inferiore e sono un ottimo punto di partenza per il formato o un’idea brillante per un modo diverso di giocare.

Tra le pagine fatiscenti di questo antico tomo si trovano tante gustose chiacchiere. Lo sapevate che Ahira ha baciato Zenah durante le vacanze estive?!

PRERELEASE PACK

Come tutte le espansioni principali, anche Rinascita di Zendikar prevede il Prerelease Pack. Ogni confezione contiene 6 Draft Booster, 1 carta foil con la data e un dado a 20 facce. In questa espansione abbiamo aggiornato l’orientamento dei numeri sul dado da 20, affinché sia più intuitivo e soddisfacente da utilizzare.

Come potete ottenere un Prerelease Pack? Chiedete al vostro negozio di fiducia! A seconda della parte del mondo in cui vivete, alcuni negozi potrebbero essere aperti e organizzare il Prerelease, un modo favoloso per scoprire la nuova espansione e mettere mano sulle carte il prima possibile. Se il vostro negozio non organizza eventi in questo periodo, potete comunque acquistare una confezione per divertirvi a casa. In ogni caso, cercate il negozio WPN più vicino a voi con il nostro localizzatore negozi.

Non riesco a immaginare a cosa possa servire questo aggeggio. Che sia un semplice giocattolo per bambini?

BUSTE DI BENVENUTO

Una nuova espansione ha bisogno di una nuova busta di benvenuto. A partire dal Set Base 2021, abbiamo introdotto la busta di benvenuto in sostituzione dei mazzi di benvenuto. Aggiorniamo la busta di benvenuto in occasione dell’uscita di ogni espansione principale, quindi abbiamo l’aggiornamento in stile Zendikar. Ogni busta di benvenuto di Rinascita di Zendikar è identica e offre un assaggio di ciò che rende Magic così fantastico. Come le precedenti, contiene leggende, carte planeswalker, carte da esibizione e molto di più. Contiene anche carte di aiuto a doppia faccia con suggerimenti su come iniziare, come trovare i negozi e come imparare molto di più del gioco. In queste buste è anche presente un codice per il mazzo "Armata di Bestiole" riscattabile su Magic: The Gathering Arena.

Le buste di benvenuto sono disponibili gratuitamente per i nuovi giocatori presso tutti i negozi WPN, fino ad esaurimento scorte.

Sono rimasto di sasso quando ho premuto un pulsante sull’impugnatura di questo artefatto e l’ho visto suddividersi in una serie di strumenti. Una serie di strumenti? Lo chiamerò coltellino Kor.

BUNDLE E GIFT EDITION

Siamo giunti all’ultima tappa del nostro viaggio alla scoperta dei prodotti: il bundle. Se volete mettere le mani su un sacco di carte senza dover comprare un’intera confezione, il prodotto giusto per voi è il bundle. Ogni bundle contiene:

10 Draft Booster

20 terre base foil (grafica classica)

20 terre base (grafica classica)

1 (card preview coming soon!)

1 segnapunti Spindown oversized

1 confezione per conservare le carte

Una montagna di Magic! Questo è sicuramente un ottimo modo per iniziare la vostra collezione di Rinascita di Zendikar.

GIFT EDITION

In occasione dell’uscita di Eldraine dell’anno scorso abbiamo introdotto la speciale "Gift Edition" del bundle; è giunto il momento per un'altra versione speciale. La versione di Rinascita di Zendikar del Bundle: Gift Edition contiene tutto ciò che potete trovare nel normale bundle, con un paio di aggiunte. Ogni Gift Edition contiene:

1 Collector Booster

10 Draft Booster

20 terre base foil (grafica classica)

20 terre base (grafica classica)

1 (card preview coming soon!)

1 segnapunti Spindown oversized con colori alternativi

1 supersplendente confezione per conservare le carte

Una versione davvero speciale!

Credo che questa sia la famosa Lama degli Antichi. Purtroppo, il segreto per brandirla è andato perduto.

SIPARIO

Direi che siamo riusciti a uscire sani e salvi dall’Enclave Celeste! Pensavo che saremmo stati spacciati. Vi ringrazio per essere stati con me in questo viaggio alla scoperta dei segreti di Rinascita di Zendikar. Alla prossima!