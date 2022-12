Lo scorso mese, ho scritto un articolo in cui vi ho parlato dei vari social media che utilizzo. Oggi vi voglio offrire una variante. Dovete sapere che uno dei motivi per cui trascorro così tanto tempo sui social media è il mio desiderio di comunicare con tutti voi. Se voglio riuscire a rendervi tutti felici, devo sapere ciò che volete. Una parte importante del mio lavoro è quindi la raccolta di informazioni. Ogni volta che dico questo, mi viene sempre posta una domanda. Allora che cosa vogliono i giocatori? Questo è proprio l'argomento dell'articolo di oggi: quali sono le richieste più frequenti?

Dopo averci pensato un po', ho deciso di raggruppare queste richieste in base alla categoria. Ciò significa che non saranno in alcun ordine o preferenza; ho invece posizionato vicine tra loro le richieste simili. Notate che tutti gli argomenti di cui vi parlo oggi sono le richieste più frequenti.

Richiesta 1: vorrei che realizzaste un blocco in cui...

I giocatori sono molto interessati ai mondi che visitiamo e ciò porta a molti suggerimenti relativi ai luoghi in cui l'azione si svolge.

... possiamo tornare su un mondo che ci è piaciuto molto

Con i recenti blocchi Cicatrici di Mirrodin, Ritorno a Ravnica, Battaglia per Zendikar e Ombre su Innistrad, è evidente che abbiamo intenzione di tornare sui mondi che abbiamo visitato in passato. Ricevo richieste di ritorno su praticamente tutti i mondi che abbiamo visitato. Questi sono i più richiesti:

Kamigawa —Non so se è la popolarità del formato Commander (tutte le creature rare del blocco Kamigawa erano leggendarie) o il fatto che sia di ispirazione giapponese, ma Kamigawa è un mondo su cui moltissime persone vorrebbero ritornare.

—Non so se è la popolarità del formato Commander (tutte le creature rare del blocco Kamigawa erano leggendarie) o il fatto che sia di ispirazione giapponese, ma Kamigawa è un mondo su cui moltissime persone vorrebbero ritornare. Dominaria —Questo è il mondo su cui Magic ha compiuto i suoi primi passi, un mondo su cui non siamo tornati per più di dieci anni. Questa è la richiesta più frequente di chi gioca da tanti anni.

—Questo è il mondo su cui Magic ha compiuto i suoi primi passi, un mondo su cui non siamo tornati per più di dieci anni. Questa è la richiesta più frequente di chi gioca da tanti anni. Theros —Ricevo richieste di un ritorno su Theros da due gruppi: le persone che adorano la mitologia greca e hanno gradito la sua versione in Magic e i fan di Elspeth che vogliono conoscere il seguito della sua storia.

—Ricevo richieste di un ritorno su Theros da due gruppi: le persone che adorano la mitologia greca e hanno gradito la sua versione in Magic e i fan di Elspeth che vogliono conoscere il seguito della sua storia. Tarkir —Al termine della storia c'è stato un accenno al fatto che i clan non fossero stati del tutto annientati dal cambiamento degli avvenimenti da parte di Sarkhan e molti fan dei clan vorrebbero tornare sul loro mondo e scoprire la continuazione della trama.

—Al termine della storia c'è stato un accenno al fatto che i clan non fossero stati del tutto annientati dal cambiamento degli avvenimenti da parte di Sarkhan e molti fan dei clan vorrebbero tornare sul loro mondo e scoprire la continuazione della trama. Lorwyn/Landa Tenebrosa —Non tutti hanno adorato il piano di Lorwyn e della sua versione oscura, la Landa Tenebrosa, ma chi l'ha apprezzato è davvero rimasto affascinato.

—Non tutti hanno adorato il piano di Lorwyn e della sua versione oscura, la Landa Tenebrosa, ma chi l'ha apprezzato è davvero rimasto affascinato. Ravnica —Questo è uno dei piani, se non il piano, più apprezzato del gioco. Certo, lo abbiamo visitato già due volte, ma ricevo molte richieste di un ritorno per la terza volta.

—Questo è uno dei piani, se non il piano, più apprezzato del gioco. Certo, lo abbiamo visitato già due volte, ma ricevo molte richieste di un ritorno per la terza volta. Alara —Abbiamo da poco scoperto le terne di colori nemici. Torniamo su questo piano e rivisitiamo le terne di colori amici.

—Abbiamo da poco scoperto le terne di colori nemici. Torniamo su questo piano e rivisitiamo le terne di colori amici. Ulgothra—Questa è l'ambientazione di Origini. Le richieste di un ritorno su questo mondo sono di solito accompagnate dalla dimostrazione di poterlo realizzare nel modo giusto, questa volta.

... possiamo tornare su un mondo a cui avete accennato, ma che non ha mai avuto il suo blocco dedicato

Questi mondi non sono esattamente nuovi, in quanto i giocatori li hanno visti, ma non sono neanche vecchi, poiché non ci siamo soffermati. Questi sono i mondi che mi vengono richiesti più spesso:

Kaladesh —Il piano di origine di Chandra, presentato in Magic Origins, un successo immediato. Molti giocatori non vedono l'ora di assistere al viaggio di Magic su un piano steampunk.

—Il piano di origine di Chandra, presentato in Magic Origins, un successo immediato. Molti giocatori non vedono l'ora di assistere al viaggio di Magic su un piano steampunk. Fiora —Questo mondo è apparso per la prima volta nel fumetto (insieme al Planeswalker Dack Fayden) ed è stato scelto come ambientazione per Conspiracy. Molti giocatori apprezzano l'intrigo del piano e non vedono l'ora che su Fiora venga ambientato un blocco.

—Questo mondo è apparso per la prima volta nel fumetto (insieme al Planeswalker Dack Fayden) ed è stato scelto come ambientazione per Conspiracy. Molti giocatori apprezzano l'intrigo del piano e non vedono l'ora che su Fiora venga ambientato un blocco. Shandalar —Questo mondo è noto fin dal videogioco della MicroProse, pubblicato nel 1997. È diventato anche un elemento caratteristico dei Set Base e viene presentato con un tono molto fantasy, che i giocatori desiderano avere anche in un blocco.

—Questo mondo è noto fin dal videogioco della MicroProse, pubblicato nel 1997. È diventato anche un elemento caratteristico dei Set Base e viene presentato con un tono molto fantasy, che i giocatori desiderano avere anche in un blocco. Vryn —Questo mondo è apparso per la prima volta in Planechase e ha poi ricevuto una maggiore attenzione in Magic Origins, in cui abbiamo scoperto che è il piano di origine di Jace. Jace ha un grande successo, quindi molti giocatori vogliono davvero vedere da dove proviene e scoprire qualcosa in più sugli anelli magici.

—Questo mondo è apparso per la prima volta in Planechase e ha poi ricevuto una maggiore attenzione in Magic Origins, in cui abbiamo scoperto che è il piano di origine di Jace. Jace ha un grande successo, quindi molti giocatori vogliono davvero vedere da dove proviene e scoprire qualcosa in più sugli anelli magici. Muraganda—Questo mondo è apparso per la prima volta in una carta cronotraslata dal futuro di Visione Futura. Si tratta di un mondo preistorico, che molti giocatori desiderano vedere.

... possiamo andare su un mondo ispirato da qualcosa del mondo reale, che non è ancora stato utilizzato in Magic

I giocatori sono fan di ciò che è antico, ma gradiscono anche le novità. Questi sono i mondi che hanno un'ispirazione dal mondo reale che vengono richiesti più spesso:

Il mondo dei vichinghi —Abbiamo realizzato un mondo ispirato dalla mitologia greca. E se realizzassimo un mondo ispirato dalla mitologia norvegese? Magic si è avvicinato a questa idea con Era Glaciale, nel 1995... più di 20 anni fa. Magic ha anche dimostrato che siamo disposti a realizzare carte relative alle divinità e le divinità di ispirazione norvegese sarebbero ottime.

—Abbiamo realizzato un mondo ispirato dalla mitologia greca. E se realizzassimo un mondo ispirato dalla mitologia norvegese? Magic si è avvicinato a questa idea con Era Glaciale, nel 1995... più di 20 anni fa. Magic ha anche dimostrato che siamo disposti a realizzare carte relative alle divinità e le divinità di ispirazione norvegese sarebbero ottime. Il mondo degli egizi —Un'altra mitologia popolare da cui cogliere spunto potrebbe essere quella egizia. Magic non ha mai realizzato nulla di simile ed è un'ispirazione frequente per la cultura popolare.

—Un'altra mitologia popolare da cui cogliere spunto potrebbe essere quella egizia. Magic non ha mai realizzato nulla di simile ed è un'ispirazione frequente per la cultura popolare. Il mondo degli indiani —La mitologia indiana è meno conosciuta, ma è ricca di aspetti molto caratteristici.

—La mitologia indiana è meno conosciuta, ma è ricca di aspetti molto caratteristici. Il mondo meso-americano—Magic ha colto elementi da Europa e Asia (e anche Africa). Che ne dite dell'America del Sud?

... possiamo andare su un mondo ispirato da un genere narrativo

Innistrad ha trasformato l'orrore gotico in un piano ed è stato uno dei più popolari. Questi sono i generi narrativi più popolari che ci vengono richiesti dai giocatori:

Il mondo dei pirati —Magic contiene qualche elemento piratesco, ma non si è mai immerso a pieno. E se realizzassimo un blocco in stile Pirati dei Caraibi?

—Magic contiene qualche elemento piratesco, ma non si è mai immerso a pieno. E se realizzassimo un blocco in stile Pirati dei Caraibi? Il mondo delle fiabe —Magic ha sfiorato il mondo delle fiabe con i blocchi Lorwyn e Innistrad. E se realizzassimo un blocco dedicato alle fiabe, così come Innistrad è stato dedicato all'orrore gotico, trasportando nello stile di Magic le fiabe classiche?

—Magic ha sfiorato il mondo delle fiabe con i blocchi Lorwyn e Innistrad. E se realizzassimo un blocco dedicato alle fiabe, così come Innistrad è stato dedicato all'orrore gotico, trasportando nello stile di Magic le fiabe classiche? Il mondo del Wild West —I giocatori sono molto curiosi di scoprire cosa potrebbe realizzare Magic in un mondo ispirato dal genere western.

—I giocatori sono molto curiosi di scoprire cosa potrebbe realizzare Magic in un mondo ispirato dal genere western. Il mondo della preistoria—Dinosauri, uomini delle caverne, flora e fauna dell'antichità, dinosauri. I giocatori hanno espresso il desiderio di vedere Magic più orientato al passato lontano.

Richiesta 2: vorrei che riproponeste...

I giocatori di Magic hanno grandi ricordi delle espansioni del passato. Molti richiedono quindi di riproporre qualcosa che è piaciuto.

... una determinata meccanica

Mi vengono chieste molte meccaniche; queste sono le più richieste:

Carte a doppia faccia —Questo tipo di carte è stato molto dibattuto alla sua prima apparizione in Innistrad, ma i giocatori hanno imparato ad apprezzarle e mi viene chiesto in continuazione di riproporle.

—Questo tipo di carte è stato molto dibattuto alla sua prima apparizione in Innistrad, ma i giocatori hanno imparato ad apprezzarle e mi viene chiesto in continuazione di riproporle. Carte split —Come le carte a doppia faccia, le carte split sono insolite e i giocatori chiedono spesso quando le rivedremo di nuovo.

—Come le carte a doppia faccia, le carte split sono insolite e i giocatori chiedono spesso quando le rivedremo di nuovo. Mana ibrido —I giocatori chiedono continuamente quando utilizzeremo di nuovo il mana ibrido.

—I giocatori chiedono continuamente quando utilizzeremo di nuovo il mana ibrido. Mana 2/ibrido —Queste sono le carte del blocco Landa Tenebrosa che hanno un costo di un mana colorato oppure di due mana incolore. Non le abbiamo più realizzate, ma i giocatori le chiedono sempre.

—Queste sono le carte del blocco Landa Tenebrosa che hanno un costo di un mana colorato oppure di due mana incolore. Non le abbiamo più realizzate, ma i giocatori le chiedono sempre. Mana di Phyrexia —Questa è un'altra meccanica di mana che viene spesso nominata.

—Questa è un'altra meccanica di mana che viene spesso nominata. Flashback —I giocatori hanno una grande passione per le magie che possono essere lanciate due volte e per questa meccanica in particolare.

—I giocatori hanno una grande passione per le magie che possono essere lanciate due volte e per questa meccanica in particolare. Dissotterrare —Dissotterrare viene vista come una variante di flashback e quindi è molto richiesta. Diversamente da flashback, non abbiamo mai riproposto dissotterrare.

—Dissotterrare viene vista come una variante di flashback e quindi è molto richiesta. Diversamente da flashback, non abbiamo mai riproposto dissotterrare. Ciclo —Questa meccanica è stata riproposta più della maggior parte delle meccaniche non portanti e continua a essere una richiesta popolare.

—Questa meccanica è stata riproposta più della maggior parte delle meccaniche non portanti e continua a essere una richiesta popolare. Potenziamento —Ai giocatori piace la possibilità di pagare un costo addizionale per ottenere un effetto superiore.

—Ai giocatori piace la possibilità di pagare un costo addizionale per ottenere un effetto superiore. Tempesta —Questa meccanica mi è stata richiesta così tante volte da portare alla creazione della Scala Tempesta, di cui vi ho parlato la settimana scorsa.

—Questa meccanica mi è stata richiesta così tante volte da portare alla creazione della Scala Tempesta, di cui vi ho parlato la settimana scorsa. Dragare —Un'altra meccanica troppo forte che viene richiesta in continuazione.

—Un'altra meccanica troppo forte che viene richiesta in continuazione. Bushido e Ninjitsu —Ai giocatori piacciono queste meccaniche, ma comprendono che i loro nomi rendono difficile l'inserimento nella maggior parte delle espansioni. Spesso mi viene chiesto di riproporle lo stesso, se necessario cambiando i nomi.

—Ai giocatori piacciono queste meccaniche, ma comprendono che i loro nomi rendono difficile l'inserimento nella maggior parte delle espansioni. Spesso mi viene chiesto di riproporle lo stesso, se necessario cambiando i nomi. Unire —Nessuno sembra interessato a un ritorno di unire nell'arcano, ma molti giocatori mi sembrano emozionati dall'idea di un unire negli istantanei.

—Nessuno sembra interessato a un ritorno di unire nell'arcano, ma molti giocatori mi sembrano emozionati dall'idea di un unire negli istantanei. Infettare —Non c'è alcuna meccanica più controversa rispetto a infettare. È una delle meccaniche che mi viene richiesta più spesso di riproporre; è anche una delle meccaniche che mi viene richiesta più spesso di non riproporre più.

—Non c'è alcuna meccanica più controversa rispetto a infettare. È una delle meccaniche che mi viene richiesta più spesso di riproporre; è anche una delle meccaniche che mi viene richiesta più spesso di non riproporre più. Proliferare —L'altra meccanica più gradita del blocco Cicatrici di Mirrodin è proliferare. È interessante notare che la richiesta più frequente è di riproporre proliferare in un blocco che contenga qualcosa di diverso da infettare.

—L'altra meccanica più gradita del blocco Cicatrici di Mirrodin è proliferare. È interessante notare che la richiesta più frequente è di riproporre proliferare in un blocco che contenga qualcosa di diverso da infettare. Cangiante —Pochissimi giocatori vorrebbero rivedere le creature gelatina verdi, ma molti vorrebbero la funzionalità meccanica che fornisce tutti i tipi di creatura.

—Pochissimi giocatori vorrebbero rivedere le creature gelatina verdi, ma molti vorrebbero la funzionalità meccanica che fornisce tutti i tipi di creatura. Apparire —Non so quale sia la percentuale di richieste che è specificamente legata al Vagabondo Pensoso, ma apparire è una delle meccaniche che le persone chiedono costantemente.

—Non so quale sia la percentuale di richieste che è specificamente legata al Vagabondo Pensoso, ma apparire è una delle meccaniche che le persone chiedono costantemente. Cavalierato —Penso che, in questo caso, giocatori mi stiano semplicemente prendendo in giro, però il ritorno di cavalierato (una meccanica sostitutiva di volare di Portal: Three Kingdoms) è un argomento ricorrente sul mio blog.

—Penso che, in questo caso, giocatori mi stiano semplicemente prendendo in giro, però il ritorno di cavalierato (una meccanica sostitutiva di volare di Portal: Three Kingdoms) è un argomento ricorrente sul mio blog. Congegni —Oh, il Fustigatore Capo. Non penso che una singola carta abbia mai generato tante domande come questa. Per chi non la conosce, ecco un riassunto: abbiamo realizzato una carta cronotraslata dal futuro in Visione Futura che faceva riferimento a "montare un Congegno" (in fase di progettazione era "erigere un Monumento"). Aaron Forsythe ha poi rivelato nella sua rubrica di sviluppo (vari anni fa ha scritto articoli per Latest Developments) che era uno scherzo e che non avremmo mai avuto intenzione di montare Congegni. Quella dichiarazione ha ovviamente lanciato il guanto di sfida e i giocatori hanno iniziato a dire che un giorno avrebbero visto montare Congegni. Poiché non abbiamo mai previsto di realizzarli, le regole relative ai Congegni hanno reso la loro realizzazione difficile, ma ho promesso che, prima di andare in pensione (non ci andrò per molto tempo), risolverò il rompicapo dei Congegni.

—Oh, il Fustigatore Capo. Non penso che una singola carta abbia mai generato tante domande come questa. Per chi non la conosce, ecco un riassunto: abbiamo realizzato una carta cronotraslata dal futuro in Visione Futura che faceva riferimento a "montare un Congegno" (in fase di progettazione era "erigere un Monumento"). Aaron Forsythe ha poi rivelato nella sua rubrica di sviluppo (vari anni fa ha scritto articoli per Latest Developments) che era uno scherzo e che non avremmo mai avuto intenzione di montare Congegni. Quella dichiarazione ha ovviamente lanciato il guanto di sfida e i giocatori hanno iniziato a dire che un giorno avrebbero visto montare Congegni. Poiché non abbiamo mai previsto di realizzarli, le regole relative ai Congegni hanno reso la loro realizzazione difficile, ma ho promesso che, prima di andare in pensione (non ci andrò per molto tempo), risolverò il rompicapo dei Congegni. Magnificenza —Penso che questa richiesta sia legata alla popolarità delle creature leggendarie (principalmente a causa del formato Commander). Molti giocatori vogliono un gran numero di creature leggendarie, quindi vogliono anche una meccanica che noi possiamo utilizzare solo su di esse.

—Penso che questa richiesta sia legata alla popolarità delle creature leggendarie (principalmente a causa del formato Commander). Molti giocatori vogliono un gran numero di creature leggendarie, quindi vogliono anche una meccanica che noi possiamo utilizzare solo su di esse. Tutte le altre meccaniche cronotraslate dal futuro (assorbire scambio d'Aura, destino, fortificare, frenesia, tempesta sepolcrale, avvelenare e trasfigurare), tranne esumare—Le meccaniche cronotraslate di Visione Futura sono affascinanti, perché abbiamo accennato a loro, ma non le abbiamo mai realizzate interamente. I giocatori quindi chiedono costantemente di completarle. Esumare è meno richiesta, ma solo perché l'abbiamo finalmente aggiunta alle nostre espansioni (I Khan di Tarkir e Riforgiare il Destino).

... una determinata carta

A volte le richieste non sono per un'intera meccanica, bensì per una singola carta. Queste sono le carte singole più richieste:

Contromagia—Il Fulmine è stato riproposto in Magic 2010; da quel momento, alcuni giocatori hanno avuto la speranza di rivedere nel formato Standard un altro pilastro di Magic.

Fulmine—Insomma, lo abbiamo riproposto una volta.

Corvo delle Tempeste—Questo è un altro scherzo del mondo di Magic. Pensate alle battute su Chuck Norris e sostituite Chuck Norris con il Corvo delle Tempeste e capirete. Grazie alla sua strana popolarità, è una comune che viene richiesta spesso.

Forza di Volontà—Questa richiesta è di solito associata a una lunga spiegazione del motivo per cui questa carta sarebbe proprio adatta al formato Standard (per vostra curiosità, non lo sarebbe).

Stagione del Raddoppio—Molti giocatori adorano le pedine. Molti giocatori adorano i segnalini. Molti giocatori adorano raddoppiare. Questa carta è una richiesta frequente.

Carte importanti per il formato Modern —Il formato Modern è cresciuto e ha reso più difficile trovare alcune carte popolari del formato. Ogni volta che un'espansione ha elementi narrativi vicini a una di queste carte (come nel caso dell'Inquisizione di Kozilek nel caso dell'espansione Giuramento dei Guardiani, in cui ha avuto una grande importanza Kozilek), i giocatori si tuffano in picchiata sui miei social media per chiederci di ristampare quella carta.

—Il formato Modern è cresciuto e ha reso più difficile trovare alcune carte popolari del formato. Ogni volta che un'espansione ha elementi narrativi vicini a una di queste carte (come nel caso dell'Inquisizione di Kozilek nel caso dell'espansione Giuramento dei Guardiani, in cui ha avuto una grande importanza Kozilek), i giocatori si tuffano in picchiata sui miei social media per chiederci di ristampare quella carta. Potenti carte Planeswalker —Liliana è nella storia? Potete ristampare Liliana del Velo? Esatto, le ultime due categorie sono collegate.

—Liliana è nella storia? Potete ristampare Liliana del Velo? Esatto, le ultime due categorie sono collegate. Carte fuori dal formato Modern che i giocatori vorrebbero nel formato Modern —A volte, le richieste di ristampa non hanno l'obiettivo di portare la carta nel formato Standard, bensì nel formato Modern, dato che le carte passano per lo Standard ed entrano anche nel Modern. Credo che Contromagia e Forza di Volontà facciano parte di questa categoria.

—A volte, le richieste di ristampa non hanno l'obiettivo di portare la carta nel formato Standard, bensì nel formato Modern, dato che le carte passano per lo Standard ed entrano anche nel Modern. Credo che Contromagia e Forza di Volontà facciano parte di questa categoria. Carte cronotraslate dal futuro—Il richiamo di ciò che proviene dal futuro, intravisto in Visione Futura funziona sia con le meccaniche che con le carte. Per ogni nuova espansione, i giocatori controllano le carte cronotraslate dal futuro e determinano quale di loro potrebbe essere la più adatta (un ottimo esempio è il Diadema dell'Alba nel blocco Theros carico di incantesimi).

... una determinata tematica

Un'altra richiesta popolare riguarda le tematiche che sono piaciute ai giocatori la prima volta oppure che non hanno offerto tutto il loro potenziale. Queste sono le richieste più frequenti:

Un blocco con una grande componente relativa agli incantesimi —Questo è un esempio del secondo caso. Saga di Urza è stato un blocco dedicato agli incantesimi, ma questa tematica è stata oscurata da altre carte troppo forti. Theros è stato un blocco con una tematica degli incantesimi, che era però subordinata alla tematica della mitologia greca. Vari amanti degli incantesimi vorrebbero avere finalmente il palcoscenico principale per loro.

—Questo è un esempio del secondo caso. Saga di Urza è stato un blocco dedicato agli incantesimi, ma questa tematica è stata oscurata da altre carte troppo forti. Theros è stato un blocco con una tematica degli incantesimi, che era però subordinata alla tematica della mitologia greca. Vari amanti degli incantesimi vorrebbero avere finalmente il palcoscenico principale per loro. Un blocco tribale —Assalto e Lorwyn hanno avuto forti tematiche tribali. Recentemente, l'unico blocco simile è stato Innistrad, con una tematica tribale notevolmente più ridotta degli altri due. Molti giocatori hanno quindi chiesto di avere un blocco con una tematica tribale più forte.

—Assalto e Lorwyn hanno avuto forti tematiche tribali. Recentemente, l'unico blocco simile è stato Innistrad, con una tematica tribale notevolmente più ridotta degli altri due. Molti giocatori hanno quindi chiesto di avere un blocco con una tematica tribale più forte. Veleno —Le condizioni di vittoria alternative sono generalmente popolari e veleno, con i suoi successi in alcuni formati più ampi, è una richiesta frequente. È interessante notare che alcune persone vorrebbero il ritorno di veleno con infettare e altri lo vorrebbero senza infettare.

—Le condizioni di vittoria alternative sono generalmente popolari e veleno, con i suoi successi in alcuni formati più ampi, è una richiesta frequente. È interessante notare che alcune persone vorrebbero il ritorno di veleno con infettare e altri lo vorrebbero senza infettare. Un blocco con condizioni di vittoria alternative —Altri giocatori vorrebbero che il gioco si dedicasse a condizioni di vittoria alternative, ma diverse da veleno.

—Altri giocatori vorrebbero che il gioco si dedicasse a condizioni di vittoria alternative, ma diverse da veleno. Un blocco con segnalini -1/-1 —Magic utilizza di solito i segnalini +1/+1, ma i blocchi Cicatrici di Mirrodin e Landa Tenebrosa hanno proposto invece i segnalini -1/-1. Sapendo che questa opzione è disponibile, ricevo molte richieste per un altro blocco dedicato ai segnalini -1/-1.

—Magic utilizza di solito i segnalini +1/+1, ma i blocchi Cicatrici di Mirrodin e Landa Tenebrosa hanno proposto invece i segnalini -1/-1. Sapendo che questa opzione è disponibile, ricevo molte richieste per un altro blocco dedicato ai segnalini -1/-1. Un blocco ricco di istantanei e stregonerie—Il cambiamento verso un gioco più incentrato sulle creature ha molti sostenitori, ma abbiamo anche vari giocatori di lunga data che preferivano l'era in cui le creature avevano un'importanza minore e il gioco era più basato sulle magie. Ricevo spesso richieste di un ritorno a un gioco con una maggiore importanza delle magie.

Richiesta 3: vorrei che realizzaste qualcosa che non esiste ancora...

Questa richiesta finale è incentrata su elementi che non sono ancora stati realizzati in Magic.

... come un _____ leggendario

Una richiesta frequente è di realizzare una creatura leggendaria con un determinato tipo di creatura che non ha ancora un personaggio leggendario (no, l'Ultimus Nebbiforme non conta). Queste sono le richieste più frequenti:

Orso —Non so perché così tanti giocatori vorrebbero un orso leggendario, ma è così. Il mio più grande rimpianto del blocco I Khan di Tarkir è stato non comprendere sufficientemente la tematica degli orsi tra gli elementi narrativi, per realizzarne uno leggendario. Voglio dire, l'orso con cui ha combattuto Surrak doveva avere un nome, vero?

—Non so perché così tanti giocatori vorrebbero un orso leggendario, ma è così. Il mio più grande rimpianto del blocco I Khan di Tarkir è stato non comprendere sufficientemente la tematica degli orsi tra gli elementi narrativi, per realizzarne uno leggendario. Voglio dire, l'orso con cui ha combattuto Surrak doveva avere un nome, vero? Ragno —Questa è un'altra richiesta popolare. Se, qualche anno fa, mi aveste chiesto se Magic avesse un ragno leggendario, la mia risposta sarebbe stata "certo". Ora so che mi sarei sbagliato.

—Questa è un'altra richiesta popolare. Se, qualche anno fa, mi aveste chiesto se Magic avesse un ragno leggendario, la mia risposta sarebbe stata "certo". Ora so che mi sarei sbagliato. Mannaro —Le altre tribù di Innistrad hanno tutte delle carte leggendarie. I mannari, sfortunatamente, a causa della loro natura duplice, non ne hanno. Devo ancora scoprire la fine di questa storia.

—Le altre tribù di Innistrad hanno tutte delle carte leggendarie. I mannari, sfortunatamente, a causa della loro natura duplice, non ne hanno. Devo ancora scoprire la fine di questa storia. Artefice blu-rosso—Questa richiesta deriva dal fatto che i mazzi artefatto blu-rossi, che sono molto popolari, non hanno un buon comandante disponibile.

... per terminare un ciclo incompleto

Vi dico spesso quanto la mente umana sia portata a completare gli schemi. La maggior parte dei cicli che trovate qua sotto non sono neanche stati progettati per essere cicli, ma non è un aspetto importante. Questi sono i cicli che mi viene chiesto più spesso di completare:

... per avere una carta di un personaggio che non ne ha mai avuta nessuna

Se un personaggio viene nominato in un racconto di Magic o in un testo narrativo, esistono giocatori che vorrebbero che noi creassimo una carta di quel personaggio. Più il personaggio è grande, maggiore è anche il senso di ingiustizia che non esista una carta. Questi sono i personaggi più richiesti:

Urza —All'inizio della storia di Magic, Urza era il grande protagonista. Come è possibile che non abbia una carta tutta per sé?

—All'inizio della storia di Magic, Urza era il grande protagonista. Come è possibile che non abbia una carta tutta per sé? Yawgmoth —Yawgmoth era il Lex Luthor, contrapposto a Urza che era il Superman. Le armate di Phyrexia sono apparse su molte carte, ma il loro signore non ha ancora fatto la sua comparsa.

—Yawgmoth era il Lex Luthor, contrapposto a Urza che era il Superman. Le armate di Phyrexia sono apparse su molte carte, ma il loro signore non ha ancora fatto la sua comparsa. Serra —Il creatore dell'Angelo di Serra ha avuto un riferimento nella Limited Edition (Alpha) ed è poi apparso nella storia di Origini. I giocatori chiedono spesso una carta di Serra.

—Il creatore dell'Angelo di Serra ha avuto un riferimento nella Limited Edition (Alpha) ed è poi apparso nella storia di Origini. I giocatori chiedono spesso una carta di Serra. Fblthp —Chi avrebbe potuto immaginare che quel piccolo omuncolo nell'illustrazione e nel testo narrativo di una singola carta (Completamente Perso di Irruzione) avrebbe generato uno dei personaggi più amati di Magic? Mi viene chiesto di continuo quando realizzeremo una carta di Fblthp. Alcuni lo vorrebbero leggendario, mentre altri sperano che sia un Planeswalker.

—Chi avrebbe potuto immaginare che quel piccolo omuncolo nell'illustrazione e nel testo narrativo di una singola carta (Completamente Perso di Irruzione) avrebbe generato uno dei personaggi più amati di Magic? Mi viene chiesto di continuo quando realizzeremo una carta di Fblthp. Alcuni lo vorrebbero leggendario, mentre altri sperano che sia un Planeswalker. Taigam —Draghi di Tarkir ha avuto un ciclo di khan del passato, nella linea temporale originale, ma Narset era un Planeswalker, mentre gli altri quattro erano creature leggendarie. Molti ritengono che questo sia un ciclo incompleto e insistono per la realizzazione di una creatura leggendaria di Taigam, il personaggio più logico per rappresentare il clan Ojutai.

—Draghi di Tarkir ha avuto un ciclo di khan del passato, nella linea temporale originale, ma Narset era un Planeswalker, mentre gli altri quattro erano creature leggendarie. Molti ritengono che questo sia un ciclo incompleto e insistono per la realizzazione di una creatura leggendaria di Taigam, il personaggio più logico per rappresentare il clan Ojutai. L'uomo corvo —Questo personaggio è apparso nella storia delle origini di Liliana, in Magic Origins, e da quel momento è stato una richiesta frequente.

—Questo personaggio è apparso nella storia delle origini di Liliana, in Magic Origins, e da quel momento è stato una richiesta frequente. Feather —Pierakor az Vinrenn D'Rav, meglio conosciuta con il nome di Feather, era la compagna di Argus Kov, protagonista del romanzo di Ravnica. Era un angelo chioma di fuoco Boros e la mancanza di una sua carta è sentita da molti giocatori.

—Pierakor az Vinrenn D'Rav, meglio conosciuta con il nome di Feather, era la compagna di Argus Kov, protagonista del romanzo di Ravnica. Era un angelo chioma di fuoco Boros e la mancanza di una sua carta è sentita da molti giocatori. Arixmetes—Arixmetes è un serpente gigante a cui si fa riferimento in un racconto di Kiora, che ha portato a un certo interesse per una carta Serpente leggendaria.

Ai vostri ordini

Questo è tutto per oggi. Vi saluto con un pensiero. Molti degli elementi di cui vi ho parlato sono sicuramente parte del nostro attuale piano da sette anni, quindi vi invito a parlarne tra voi.

Mi auguro che il mio racconto relativo alle vostre richieste sia stato sia informativo che divertente. Come sempre, sono interessato alle vostre opinioni (oggi è interessante... le vostre opinioni sulle vostre opinioni) via mail o attraverso uno dei miei social media (Twitter, Tumblr, Google+ e Instagram). Vi è piaciuto l'articolo di oggi? Vorreste leggerne altri di questo tipo in futuro?

Ci rivediamo la prossima settimana, quando inizieremo le anteprime di Ombre su Innistrad.

Nel frattempo, che possiate continuare a raccontarmi ciò che desiderate vedere.

"Drive to Work #310—Viaggiare"

Uno degli aspetti splendidi del mio lavoro è la possibilità di viaggiare in tutto il mondo. In questo podcast vi parlo di molti dei miei viaggi e vi offro un sacco di consigli di viaggio.

"Drive to Work #311—Limited Edition, parte 4"

Questo è il quarto podcast di una serie di sei sulla progettazione delle Limited Edition (note anche con i nomi di Alpha e Beta).