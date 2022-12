Wizards of the Coast

Presentiamo Alchemy

Alchemy è la nuova modalità di gioco di MTG Arena, basata sul formato Standard, che include carte digitali inedite di Magic e carte Standard ribilanciate per offrire un’esperienza rapida e in continua evoluzione.

Una modalità di gioco in continua evoluzione

Costruisci mazzi con carte Standard, carte digitali inedite e carte ribilanciate in una nuova modalità di gioco di MTG Arena che resta sempre al passo dei nostri giocatori.

Carte digitali inedite

Alchemy uscirà con 63 carte digitali inedite di Magic che includono meccaniche create appositamente per il gioco digitale; altre carte saranno aggiunte in occasione di ogni uscita di un’espansione Standard.

Carte di Magic ribilanciate

Alchemy include delle varianti ribilanciate di carte esistenti in Standard per ravvivare il metagame digitale. Queste modifiche regolari al formato creeranno un’esperienza di gioco dinamica tra l’uscita di un’espansione Standard e l’altra.

Per maggiori informazioni sulla creazione e lo sviluppo di Alchemy, dai un’occhiata allo Stato del gioco di dicembre.

Prova Alchemy!

All’uscita di Alchemy, accedi a MTG Arena per ricevere automaticamente e gratuitamente:

3 buste di Alchemy

6 carte ricompensa individuali (CRI) rare di Alchemy

1 CRI rara mitica di Alchemy

Domande frequenti su Alchemy

Quando uscirà Alchemy?

Alchemy uscirà insieme al nostro aggiornamento del gioco di dicembre, attualmente previsto per il 9 dicembre 2021.

Dove posso vedere le carte digitali inedite di Magic?

Mostreremo in anteprima le carte digitali inedite di Magic nei prossimi giorni: potrai poi trovarle nella galleria di immagini delle carte di Alchemy: Innistrad.

Dove posso vedere le carte ribilanciate?

Potrai vedere in anteprima tutti i bilanciamenti previsti nello streaming in diretta Weekly MTG del 2 dicembre. Potrai poi trovare queste carte nella galleria di immagini delle carte di Alchemy: Innistrad.

Come si gioca ad Alchemy?

Come Historic, Alchemy sarà un nuovo formato esclusivamente digitale giocabile su MTG Arena. Potrai giocare ad Alchemy in incontri a partita singola e al meglio delle tre partite, sia classificati che non classificati.

Alchemy comparirà anche in alcuni eventi speciali che saranno presto disponibili, come Midweek Magic, Festival, ecc.

Quanto costeranno le buste di Alchemy?

I giocatori potranno acquistare una busta di Alchemy per 1000 oro o quindici buste per 3000 gemme, lo stesso prezzo delle buste dell’espansione Standard.

Uno speciale bundle contenente 20 buste di Alchemy sarà disponibile per 3000 gemme o 15.000 oro, con un limite di un acquisto per giocatore.

Come posso collezionare le carte di Alchemy?

Per ricevere le carte digitali inedite di Magic, i giocatori possono acquistare le buste di Alchemy nel negozio o creare le carte di Alchemy usando le carte jolly della relativa rarità. Le carte ribilanciate di Alchemy sono disponibili sia nelle buste specifiche di Alchemy che nelle buste dell’espansione Standard a cui si appoggiano:

Le buste di Alchemy conterranno le carte digitali inedite di Magic, le carte ribilanciate e le carte dell’espansione Standard a cui si appoggiano (es., Innistrad: Promessa Cremisi).

Quando ricevi una carta ribilanciata da una busta di Alchemy, riceverai anche la versione Standard di quella carta.

Vale lo stesso quando apri una busta Standard che contiene una carta che è stata ribilanciata in Alchemy, riceverai entrambe le versioni di quella carta.

Come faccio a capire se una carta è la versione ribilanciata di Alchemy o la versione Standard?

Le versioni ribilanciate di Alchemy delle carte Standard conterranno la “A” di MTG Arena di fianco al nome della carta. Avranno anche la “A” di MTG Arena come “marchio foil” nella parte inferiore della carta.

Cosa succede se ho già nella mia collezione le carte che sono state ribilanciate in Alchemy?

I giocatori che hanno già collezionato le carte che avranno una versione in Alchemy vedranno automaticamente entrambe le versioni nella propria collezione all’uscita di Alchemy; non dovrai collezionarle nuovamente. Lo stesso varrà per i futuri ribilanciamenti di Alchemy.

Come funziona la protezione duplicati per le buste di Alchemy?

Le buste di Alchemy useranno una versione modificata della protezione duplicati.

Quando apri una busta di Alchemy, la priorità sarà data alle carte digitali inedite di Magic create per l’attuale espansione di Alchemy.

Se hai raccolto quattro copie di ognuna delle nuove carte di Alchemy dell’espansione attuale, riceverai invece carte della stessa rarità dell’espansione Standard a cui si appoggia (es. Innistrad: Promessa Cremisi).

Sei hai completato la collezione sia di Alchemy che dell’espansione Standard a cui si appoggia, vengono applicate le normali regole di protezione duplicati.

Ricorda che quando crei una carta ribilanciata per Alchemy o la trovi in una busta, riceverai sia la versione Standard che quella di Alchemy; non dovrai collezionarle separatamente.

Quanto spesso saranno introdotti ribilanciamenti o nuove carte in Alchemy?

Intendiamo pubblicare le nuove espansioni di Alchemy nelle settimane seguenti l’uscita dell’espansione Standard a cui si appoggiano. Ad esempio, l’espansione di Alchemy per Kamigawa: Dinastia Neon è prevista a marzo.

Abbiamo intenzione di ribilanciare le carte con maggiore frequenza per mantenere il formato divertente, rapido e dinamico.

Ho ancora delle domande!

Saremo lieti di rispondere! Puoi contattarci su @MTG_Arena usando l’hashtag #MTGAlchemy; includeremo eventuali domande e risposte aggiuntive nel blog della prossima settimana.