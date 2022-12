KALADESH REMASTERED

Energia. Veicoli. Totteri! Il 12 novembre, le aeronavi sfrecceranno in cielo, gli automi si daranno battaglia, le menti più geniali si sfideranno e i progetti più raffinati saranno al centro della scena quando Kaladesh e Rivolta dell’Etere torneranno su MTG Arena con Kaladesh Remastered.

STRUMENTI DEL MESTIERE

Il piano di Kaladesh è un’opera d’arte vivente. L’essenza vitale dell’etere pervade il mondo naturale, scolpendo la terra e i corsi d’acqua e piegando alberi e piante in curve aggraziate, mentre automi meccanici camminano per le strade e totteri ronzanti guizzano in aria sopra i mercati.

Alcuni dei tuoi streamer e creatori di contenuti preferiti si uniranno al nostro team per dimostrare il loro spirito di inventiva e la loro creatività sconfinata: non perderti le novità in arrivo!

PREORDINA KALADESH REMASTERED

A partire dal 5 novembre, i giocatori avranno la possibilità di preordinare Kaladesh Remastered per avere accesso a un’offerta speciale su buste, ingressi per Draft con giocatori ed elementi estetici di gioco:

10 buste di Kaladesh Remastered

3 ingressi per draft

4 copie del Centro dell’Etere

1 stile di carta con illustrazione alternativa Centro dell’Etere

Prezzo: €29,99/$29,99 USD