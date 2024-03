Wizards of the Coast

Il 2024 è ormai nel vivo e, con esso, all’orizzonte si affacciano grandi cambiamenti per gli eventi di gioco Premier di MTG Arena! Stiamo proseguendo verso gli obiettivi che ci eravamo prefissati fin dall’inizio: dare a tutti i giocatori di Magic l’opportunità di giocare Magic ai massimi livelli e puntare i riflettori sui giocatori di MTG Arena anche nei più grandi palcoscenici di Magic.

Con questo in mente, abbiamo raccolto tanti feedback durante l’organizzazione di questi eventi per quasi due anni, e siamo pronti a svelare alcuni cambiamenti che crediamo risponderanno alle preoccupazioni che ci sono arrivate, adeguandosi ad alcuni elementi che riteniamo già funzionanti. Come sempre, questi cambiamenti sono finalizzati a creare un'esperienza migliore per voi, i nostri giocatori. Perciò continuate a mandarci i vostri feedback, perché faremo del nostro meglio per continuare un sistema di eventi competitivi a cui sarete entusiasti di partecipare!

Eventi di gioco Premier di MTG Arena fino ad oggi

Nel 2022, abbiamo annunciato gli eventi di gioco Premier di MTG Arena, ponendo le basi per la struttura degli eventi di gioco Premier di MTG Arena. Molte di queste basi non cambieranno. I giocatori otterranno ancora punti Play-In che possono essere utilizzati per partecipare a eventi Play-In che portano ai Fine settimana Qualifier. I vincitori di quattro Fine settimana Qualifier mensili comporranno il Campionato Arena Si sono svolti quattro Campionati Arena finora, con otto giocatori qualificati al Campionato Mondiale di Magic. Non perdetevi il Campionato Arena 5, il 30 e 31 marzo, per vedere chi saranno i prossimi due ad assicurarsi un posto al Campionato Mondiale di Magic!

Crediamo che il Fine settimana Qualifier sia un ottimo modo per i giocatori di aprirsi la strada scalando la graduatoria delle Classifiche Stagionali o concentrando la loro attenzione sugli Arena Open o gli eventi Play-In. Tutti continueranno a fornire inviti per gli eventi Fine settimana Qualifier.

Infatti, stiamo aggiungendo Play-In bonus che si terranno almeno una volta ogni ciclo quadrimestrale, che saranno Play-In Sealed al meglio di uno che confluiranno in un Fine settimana Qualifier Constructed. Speriamo che questo vi fornisca più possibilità di spendere i punti Play-In e dia ai giocatori più chance che mai di partecipare ai Fine settimana Qualifier.

Quali saranno i cambiamenti?

Oltre ai Play-In bonus già menzionati, ristruttureremo leggermente i Fine settimana Qualifier e i Campionati Arena per facilitare la qualificazione e la possibilità di competere su palcoscenici più importanti. Dopo aver ottenuto l’invito al Fine settimana Qualifier, vedrete una struttura leggermente differente per Giorno 1 e Giorno 2:

Fine settimana Qualifier - Giorno 1

Attuale (fino al Fine settimana Qualifier di aprile) Nuovo (a partire da maggio 2024) 7 vittorie necessarie per il Giorno 2

2 sconfitte prima dell’eliminazione 7 vittorie necessarie per il Giorno 2

3 sconfitte prima dell’eliminazione

Potrebbe sembrare un cambiamento trascurabile, ma dover realizzare 7-1 o 7-0 nel Giorno 1 è un’impresa impegnativa. Siamo entusiasti di dare a più giocatori la possibilità di giocare nel Giorno 2 dopo questo cambiamento.

Fine settimana Qualifier - Giorno 2

Attuale (fino al Fine settimana Qualifier di aprile) Nuovo (a partire da maggio 2024) 7 vittorie necessario per l’invito al Campionato Arena + invito al Pro Tour

6 vittorie o meno verranno riportate nella Classifica Generale per una seconda opportunità di ottenere gli inviti per il Campionato Arena. 6 vittorie necessarie per l’invito al Campionato Arena (l’invito al Pro Tour è stato spostato nel Campionato Arena)

Invito al Fine settimana Qualifier - Giorno 1 del mese successivo con 1-3 vittorie

Invito al Fine settimana Qualifier - Giorno 2 del mese successivo con 4-5 vittorie

Rimozione della Classifica Generale

Il Giorno 2 del Fine settimana Qualifier è quello che vedrà i maggiori cambiamenti. Non abbiamo visto un coinvolgimento eccessivo con la Classifica Generale, e anche se è servita al suo scopo, ai giocatori non piace dover attendere per scoprire se sono rientrati nella lista o meno. Con un numero maggiore di giocatori e un'asticella leggermente più bassa nel Giorno 2, ci aspettiamo di vedere un significativo aumento nel numero di giocatori qualificati ad ogni Campionato Arena!

Abbiamo anche aggiunto gettoni Fine settimana Qualifier ai premi del Giorno 2. Se si riesce ad arrivare al Giorno 2 e si ottiene almeno una vittoria, si sarà qualificati per il Fine settimana Qualifier del mese successivo! Se si ottengono fino a quattro o cinque vittorie, si andrà direttamente al Giorno 2! E l’ottenimento della sesta vittoria garantirà la qualificazione per il Campionato Arena corrispondente. Questo significa che i giocatori che non riescono a qualificarsi per il Campionato Arena non dovranno più iniziare da capo. Vogliamo premiare i giocatori che sono vicini a raggiungere il Campionato Arena e incoraggiarli a continuare a inseguire quel sogno.

Con più giocatori qualificati in questo modo, abbiamo ritenuto fosse appropriato spostare l’invito al Pro Tour nei premi del Campionato Arena. Inoltre, forniremo in premio più inviti al Pro Tour nel Campionato Arena di quanti ne venivano elargiti con il sistema precedente. L’idea di vedere un gruppo intero di sedici giocatori qualificati dal Campionato Arena al Pro Tour ci entusiasma molto!

Campionato Arena

Prima (fino al Fine settimana Qualifier di aprile) Nuovo (a partire da maggio 2024) 32 giocatori

2 inviti al Campionato Mondiale di Magic

Premi per 200.000 $ Numero di giocatori illimitato

I top 16 si qualificano per il Pro Tour

2 inviti al Campionato Mondiale di Magic (immutato)

(immutato) Premi per 250.000 $

Il Campionato Arena si sta evolvendo in un evento più grande, con un maggior numero di giocatori e premi! Si tratterà comunque di evento di due giorni, la cui struttura completa verrà annunciata nei prossimi giorni, ma il cambiamento più significativo sarà nel numero di partecipanti e nel numero di inviti al Pro Tour in premio.

Più giocatori che mai avranno la possibilità di ottenere il titolo di Campione di Arena e guadagnarsi il posto al Campionato Mondiale di Magic!

Programmazione della qualificazione al Campionato Arena 7!

Con tutti questi cambiamenti, vogliamo includere le date che avete bisogno di conoscere per iniziare il vostro percorso verso l’apice del gioco competitivo di MTG Arena e di tutto Magic.

Play-In Qualifier

I Qualifier Play-In al meglio di uno e al meglio di tre rimangono i migliori eventi aperti a giornata singola per approdare negli eventi di gioco Premier, e continueranno a essere composti da un mix di eventi Constructed e Limited. Completare la serie di vittorie in uno dei due eventi permette di ottenere il gettone d’invito per il Fine settimana Qualifier di quel mese, che consente l'accesso all’evento di quel mese.

Di seguito è possibile trovare la programmazione del Play-In Qualifier per i mesi antecedenti al Campionato Arena 7:

Mese Formato Data al meglio di uno Data al meglio di tre Maggio Limited di Banditi di Crocevia Tonante 4 maggio 10 maggio Giugno Explorer 8 giugno 14 giugno Luglio Historic 6 luglio 12 luglio Bonus di luglio Limite di Orizzonti di Modern 3 7 luglio - Agosto Limited di Bloomburrow Agosto 3 Agosto 9

Continueremo a organizzare Play-In Qualifier per tutto il resto dell’anno! Seguiteci per ulteriori date e informazioni.

Fine settimana Qualifier

Immediatamente dopo i Play-In e con lo stesso formato, i Fine settimana Qualifier radunano i giocatori di Magic della graduatoria, degli Arena Open e dei Play-In Qualifier in un evento della durata di una settimana.

Eventi Fine settimana Qualifier in arrivo:

11-12 maggio: Limited di Banditi di Crocevia Tonante

15-16 giugno: Explorer

13-14 luglio: Historic

10-11 agosto: Limited di Bloomburrow

Campionati Arena

Si tratta della competizione massima in MTG Arena. Ci saranno altri due Campionati Arena con 32 giocatori ciascuno (Campionati Arena 5 e 6) prima che il sistema aggiornato entri in vigore con il primo Campionato Arena rinnovato di questo autunno. I giocatori gareggeranno per vincere la propria parte di un ricco montepremi. Tutti i vincitori e i secondi classificati del Campionato Arena otterranno un posto nel Campionato Mondiale di Magic.

Prossimi eventi del Campionato Arena:

Campionato Arena 5: 30 marzo - 1 aprile

Campionato Arena 6: luglio (data da definire)

Campionato Arena 7: ottobre/novembre (data da definire)

Arena Open

Tutti gli Arena Open nel corso del 2024 saranno eventi Limited (al meglio di uno e al meglio di tre Sealed nel Giorno 1 e un draft al meglio di tre in due parti nel Giorno 2). Gli Arena Open sono le principali competizioni aperte di MTG Arena. Fatti avanti, iscriviti e lancia magie per conquistare il premio in palio di 2.000 $. Nel 2023 abbiamo premiato oltre 2000 giocatori per un totale superiore a 3.000.000 $!

Inoltre, ottenendo premi in denaro durante il Giorno 2 di un Arena Open otterrai anche l'accesso al successivo Fine settimana Qualifier. Siamo entusiasti di continuare a organizzare gli Arena Open per accogliere i giocatori nel corso del 2024.

Prossimi eventi Arena Open:

4-5 maggio

25-26 maggio

22-23 giugno

E questo è quanto! Speriamo di continuare a costruire e a sviluppare i nostri sistemi di eventi di gioco Premier di MTG Arena, e ciò può accadere solo grazie al feedback e alla partecipazione dei giocatori. Non vediamo l’ora di sentire cosa ne pensate di questi aggiornamenti e cosa vi aspettate dagli eventi di gioco Premier di MTG Arena nel prossimo futuro. Per tutte le informazioni più aggiornate, seguiteci su DailyMTG o sui nostri social ufficiali! Speriamo di rivedervi presto per un rapido e divertente Magic digitale!

