Kaladesh Remastered

Riunisci l’equipaggio, ispeziona il tuo Etere e, per la tua sicurezza, resta seduto all’interno del veicolo fino a quando la manutenzione programmata non sarà completamente terminata. È quasi giunto il momento del ritorno di Kaladesh e Rivolta dell’Etere su MTG Arena in Kaladesh Remastered, il che significa che è il momento dello Stato del gioco di novembre!

Era dell’Innovazione

Per prima cosa, se non l’hai già fatto, fai un salto alla Galleria Immagini delle Carte di Kaladesh Remastered per scoprire le carte che arriveranno questo giovedì. Con l’obiettivo di fare progressi verso Pioneer ben in mente, e con l’attenzione rivolta al livello di potenza di Historic, forse avrai notato che, salvo per una importante eccezione, non abbiamo aggiunto altre carte a questa espansione perché... . beh ... .

Siamo onesti, non pensavamo che Kaladesh Remastered ne avesse bisogno. In questa espansione sono presenti alcune carte e meccaniche davvero potenti, sia per il formato Limited che per quello Constructed, e se avessimo aggiunto anche le Invenzioni o altre carte provenienti dal passato il livello di forza sarebbe aumentato troppo per i nostri gusti. L’eccezione di cui abbiamo parlato è l’Acciaio da Scolpire, che consideriamo la promo “Acquista-un-box” di questa espansione, un po’ come la Lince Reale per Amonkhet Remastered (ciò significa che ne riceverai una copia all’acquisto di determinati bundle di buste e potrai crearla usando le carte jolly, ma non sarà disponibile all’interno delle buste).

A proposito del negozio, lì è dove troverai anche le terre base di Kaladesh Remastered a costo zero.

Una delle cose che abbiamo imparato dal regalo di rinnovamento di Rinascita di Zendikar è che a volte anche una cosa buona può essere di troppo. Offrire a tutti i giocatori un regalo automatico all’accesso, che aggiunge un discreto numero di carte alla loro collezione, assieme al lancio di un’espansione non è sempre la cosa migliore per il nostro client o i nostri server. In questo modo, invece, potrai aggiungere le terre base alla tua collezione quando vorrai (saranno disponibili in un prossimo futuro) senza che i nostri server ci implorino pietà in ginocchio.

Al termine della manutenzione, e dopo aver aggiornato il tuo client, anche tu potrai usare il codice “TryKaladesh” per ricevere una busta di Kaladesh Remastered in omaggio.

Araldo della Fiera

Parliamo degli eventi! Come già discusso in precedenza, una delle cose più importanti che abbiamo imparato da Amonkhet Remastered riguarda il modo in cui i giocatori hanno deciso di interagire con l’espansione e aggiungere le carte alla propria collezione, partecipando in massa agli eventi Draft e Sealed ben oltre le nostre aspettative. Facendo tesoro di questa informazione, abbiamo aggiunto il Draft tradizionale (Draft con giocatori al meglio delle tre partite) alla lista degli eventi Limited di Kaladesh Remastered:

Sealed: 12-19 novembre

Draft tradizionale: 12-19 novembre

Draft premier: 12 novembre - 18 dicembre

Sfida Draft: 28 novembre - 1 dicembre

Il Draft tradizionale di Kaladesh Remastered avrà una quota d’iscrizione, risultati e ricompense identici ai nostri eventi Draft tradizionali Standard, e verranno assegnate in premio buste di Kaladesh Remastered e/o gemme in base ai risultati di gioco. Nota importante: sarà disponibile per un periodo più breve rispetto agli altri eventi Draft, ma volevamo proseguire sulla linea tracciata da Amonkhet Remastered: offrire un evento Limited al meglio delle tre sembrava un buon punto di partenza... e un buon momento per metterci alla prova nella Sfida Draft di Kaladesh Remastered.

Sarà molto simile alla nostra Sfida metagame Standard, ma in formato Draft con giocatori al meglio delle tre! Questo emozionante evento Draft agonistico avrà in palio fino a 20.000 oro e 40 buste di Kaladesh Remastered, se riuscirai a ottenere sei vittorie prima di subire due sconfitte. Ecco tutti i dettagli:

Sfida Draft di Kaladesh Remastered

Formato: Draft tradizionale

Risultato evento: 6 vittorie o 2 sconfitte (qualsiasi opzione si verifichi per prima)

Ricompense:

6 vittorie: 20.000 oro, 40 buste di Kaladesh Remastered

5 vittorie: 15.000 oro, 30 buste di Kaladesh Remastered

4 vittorie: 10.000 oro, 20 buste di Kaladesh Remastered

3 vittorie: 7500 oro, 12 buste di Kaladesh Remastered

2 vittorie: 4000 oro, 6 buste di Kaladesh Remastered

1 vittoria: 2000 oro, 3 buste di Kaladesh Remastered

0 vittorie: nessuna ricompensa

Quota d’iscrizione: 3000 gemme o 15.000 oro

E se desideri metterti alla prova in Constructed, il nostro prossimo Arena Open è programmato per il 12 dicembre e il formato sarà Constructed Historic. Il primo giorno offrirà sia eventi a partita singola che eventi al meglio delle tre, e il secondo giorno sarà dedicato al meglio delle tre. Tutti i dettagli saranno disponibili a dicembre, ma volevamo concedere tutto il tempo necessario per pensare, costruire e testare mazzi prima della data dell’evento.

Brawl Historic

E ora è il momento di parlare di Brawl Historic! Per cominciare, inizieremo con un Festival Brawl Historic di una settimana a partire dal 20 novembre. Proprio come i nostri altri eventi Festival, il Festival Brawl Historic Fiera degli Inventori avrà una quota d’iscrizione unica (2500 oro o 500 gemme) e ti permetterà di giocare il numero di partite che desideri per tutta la sua durata, premiandoti con stili delle carte per le tue prime tre vittorie.

Prima di oliare il tuo Strumento di Malvagità, sappi che stiamo anche programmando un altro evento Brawl Historic di una settimana a partire dall’inizio di gennaio, questa volta come una coda di gioco generale (proprio come la coda di gioco Brawl, quindi non saranno necessarie quote di iscrizione e non saranno previsti ulteriori premi oltre al progresso delle missioni e delle vittorie giornaliere).

Abbiamo fatto alcune valutazioni errate riguardo Brawl in passato, e perciò vogliamo occuparci di questo evento con molta cautela. In ultima analisi, la nostra intenzione è quella di capire se c’è un sufficiente interesse per entrambi i formati in modo da promuovere un sano ambiente di gioco per tutti e due contemporaneamente. Nessuno vuole vivere in un mondo in cui Brawl e Brawl Historic sono caratterizzati da code infinite e partite ripetitive contro mazzi identici perché abbiamo diviso in due la base di giocatori. Abbiamo però ricevuto un sacco di commenti che esprimono il desiderio di giocare a Brawl Historic molto più spesso, quindi organizzeremo questi eventi per testare le acque e trovare un giusto equilibrio tra le due opzioni.

Abbiamo lasciato che siano l’interesse e il comportamento dei giocatori ad aiutarci in questa decisione.

Dispositivi mobili

Un piccolo aggiornamento che forse avrai già sentito altrove: confermiamo che l’uscita di MTG Arena per dispositivi mobili è stata posticipata all’inizio del 2021. Il nostro obiettivo è supportare l’esperienza completa di MTG Arena su dispositivi Android e iOS, ma ci servirà più tempo di quanto ci offrirà il 2020 per poterlo fare. Lanciare un gioco su dispositivi mobili richiede molti elementi ovvi (la modifica dei comandi e dell’aspetto è essenziale quando si gioca su dispositivi più piccoli, per non parlare dei miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità di gioco, ecc.) e un sacco di lavoro dietro le quinte per assicurarci che i giocatori vivano un’esperienza uniforme su tutte le piattaforme che supportiamo. Speriamo di avere una data aggiornata per gennaio assieme al lancio di Kaldheim.

Miscellanea

Oltre alla novità di Kaladesh Remastered, vogliamo anche indicare alcune importanti correzioni di bug e miglioramenti di gioco che arriveranno a loro volta nell’aggiornamento di novembre. Eccone una manciata: i giocatori non noteranno più un ritardo alla conclusione di una partita; la posizione non verrà più mostrata in maniera errata dopo le partite non classificate; la palude di Phyrexia è nuovamente completa; abbiamo corretto un problema di dimensioni che rendeva troppo grande i nomi dei comandanti, così da bloccare altre carte; l’innesco di Rankle mostra nuovamente tutte le abilità scelte (invece di mostrare solo quella attualmente in corso); l’abilità dello Scopritrappole Agile ora si attiva correttamente quando un membro della compagnia entra nel campo di battaglia da qualsiasi zona che non sia la mano, e molto altro! Le note complete della patch saranno disponibili al termine della manutenzione.

Manutenzione

Prendi la nostra energia! L’aggiornamento di novembre, che comprende Kaladesh Remastered arriverà questo giovedì, 12 novembre. Le preordinazioni saranno disponibili fino all’inizio della manutenzione, quindi tieni d’occhio la nostra pagina sullo stato per le ultime informazioni e gli ultimi aggiornamenti sui tempi di manutenzione.