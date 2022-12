L’avventura ti attende

Preparati al Torbido! Tra pochi giorni, Rinascita di Zendikar farà il suo debutto digitale su MTG Arena insieme al nostro aggiornamento di settembre.

Rinascita di Zendikar

Zendikar chiama. Una missione ti attende! Beh... tecnicamente sono tre più le ricompense giornaliere e settimanali, perché viene tutto azzerato all’uscita di una nuova espansione, anche se non è questo il punto! Raduna il tuo gruppo di avventurieri, non dimenticare il tuo animale da compagnia Roccia e preparati a pericolose sfide e inestimabili ricompense.

Rinascita di Zendikar introdurrà 280 carte all’interno di MTG Arena. Se non hai ancora visto tutte le anteprime, dai un’occhiata alla Galleria Immagini delle Carte. Inoltre, potrai aggiungere varianti delle carte in stile vetrina e con illustrazione alternativa alle tue collezioni; alcune saranno disponibili per l’acquisto diretto nel negozio questo giovedì, mentre sarà possibile ottenerne altre attraverso gli eventi di gioco a partire da ottobre.

Spedizioni e carte della Lista non verranno aggiunte a MTG Arena, poiché contengono carte troppo potenti che gonfierebbero a dismisura il livello di forza del formato.

Per quanto riguarda quelle magnifiche terre base con illustrazione completa, potrai aggiungerle alla tua collezione in modo simile a quanto avvenuto per gli stili di carte mostro della serie Godzilla per Ikoria: Terra dei Behemoth. Per un periodo di tempo limitato, quando acquisti un bundle di buste di Rinascita di Zendikar con almeno sei buste o partecipi a un evento Draft o Sealed di Rinascita di Zendikar, riceverai anche copie delle terre base con illustrazione completa dell’espansione (con protezione duplicati, naturalmente). Psst! Vale anche il bundle di buste Jace da preordinare!

Esplora questa discussione per scoprire tutti i dettagli.

Esprimi le tue emozioni

Una delle piccole divertenti funzionalità che abbiamo aggiunto a Rinascita di Zendikar è la possibilità di personalizzare le opzioni per le tue emote di gioco. In aggiunta alle opzioni di base, potrai sbloccare emote aggiuntive grazie al pass di maestria di Rinascita di Zendikar e ad alcuni eventi di gioco.

Dopo che le avrai aggiunte alla tua collezione, potrai modificare le emote disponibili nella pagina del tuo profilo, accanto alla selezione di avatar e animale da compagnia. Non c’è un tetto massimo alle tue scelte, perciò non dovrai preoccuparti di dover fare una selezione! Se scegli tutte le emote disponibili, puoi usare i pulsanti freccia nella selezione delle emote per scorrerle mentre sei in gioco.

Meccaniche

L’esploratore veterano Matt Tabak ha già approntato una guida per gli strumenti e le risorse che avrai a disposizione per affrontare le enclave celesti nel suo articolo sulle meccaniche di Rinascita di Zendikar, ma abbiamo in serbo qualche altro consiglio per quando l’esplorazione delle rovine diventerà digitale.

Carte bifronte modali

Le carte bifronte modali (CBM) sono una delle novità di Rinascita di Zendikar. A differenza delle carte bifronte precedenti che si trasformavano, una CBM può essere giocata dal lato frontale o (parola operativa) dal lato posteriore, senza alcun innesco della trasformazione. In MTG Arena, potrai passare il mouse su una CBM in qualunque momento per visualizzarne entrambi i lati. Ti mostreremo anche il retro di qualsiasi CBM nella tua mano iniziale per aiutarti a decidere meglio su un eventuale mulligan.

Compagnia

Sappiamo tutti quanto sia pericoloso trovarsi da soli in certi posti, perciò assicurati di portare con te il tuo gruppo di avventurieri con la nuova meccanica compagnia. La tua compagnia può includere fino a un Chierico, un Farabutto, un Guerriero e un Mago, che verranno calcolati automaticamente per formare la compagnia più grande possibile. Le carte che considerano la meccanica compagnia avranno un indicatore per il conteggio delle dimensioni attuali della tua compagnia, e potrai passarvi sopra il mouse per visualizzare informazioni addizionali (ad esempio quali ruoli possono essere aggiunti).

Terraferma

Questa emblematica meccanica di Zendikar si innesca ogniqualvolta una terra entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo. In MTG Arena, sarai in grado di vedere il paesaggio di Zendikar che rinasce (eh eh, l’hai capita?) grazie alle fonti che innescano terraferma.

Potenziamento

Già apparsa in precedenza in Dominaria, la meccanica potenziamento fa il suo ritorno in Standard per fornire alle tue magie quella spinta extra di cui hanno bisogno, sempre se hai mana a sufficienza per pagare il costo addizionale facoltativo. Le magie potenziate e i loro rispettivi inneschi sono evidenziati visivamente in pila per enfatizzarne gli effetti addizionali.

Programma eventi di Rinascita di Zendikar

Draft premier: 17 settembre - inverno 2020

Sealed: 17 settembre - 2 ottobre

Sfida metagame Standard: 26-29 settembre

Draft veloce: 2-16 ottobre

Constructed Rinascita di Zendikar: 3-6 ottobre

Rotazione 2020 e rinnovamento

L’avventura non è l’unica cosa che ti attende in Rinascita di Zendikar! Il 17 settembre arriverà anche la rotazione di Standard e, mentre il Set Base 2020, Gilde di Ravnica, Fedeltà di Ravnica e La Guerra della Scintilla continueranno a mantenere viva la festa nei formati Historic, l’ora è giunta per l’avvento di un nuovo metagame in Standard. Per dare inizio alle danze, in aggiunta al regalo di rinnovamento che i giocatori riceveranno quando effettueranno l’accesso dopo il 17 settembre, aggiungeremo anche altre ricompense alla maestria dell’espansione di Rinascita di Zendikar: non è necessario un pass di maestria!

Le cose importanti

Per poter ricevere le ricompense, gli utenti devono aver creato un account su MTG Arena e aver effettuato l’accesso al proprio account prima del 17 settembre.

Le carte ricompensa individuali sono tratte dalle espansioni Standard disponibili in data 17 settembre 2020.

Massimo una (1) attivazione per account di MTG Arena.

Regalo del rinnovamento*

10 carte ricompensa individuali (CRI) rare o superiori

Ricompense maestria del rinnovamento

Livello 3: 2 carte ricompensa individuali (CRI) non comuni di Rinascita di Zendikar

Livello 5: 1 busta di Rinascita di Zendikar e 1 CRI rara mitica di Rinascita di Zendikar

Livello 7: 2 CRI non comuni di Rinascita di Zendikar

Livello 11: 2 CRI non comuni di Rinascita di Zendikar

Livello 15: 1 busta di Rinascita di Zendikar e 1 CRI rara mitica di Rinascita di Zendikar

Livello 17: 2 CRI non comuni di Rinascita di Zendikar

Livello 21: 2 CRI non comuni di Rinascita di Zendikar

Livello 25: 1 busta di Rinascita di Zendikar e 1 CRI rara mitica di Rinascita di Zendikar

Livello 31: Bustina base Standard 2020

Ricorda che, per poter ricevere le ricompense del rinnovamento, devi creare un account ed effettuarvi l’accesso prima dell’uscita di Rinascita di Zendikar!

*Per i giocatori che ci hanno chiesto come aggiungere queste terre base (non con illustrazione completa) di Amonkhet Remastered alla propria collezione, si è trattato di una svista nell’aggiornamento di agosto dello stato del gioco. Saranno garantite anch’esse come parte del regalo di rinnovamento il 17 settembre.

Pianificazione delle espansioni per il 2021

Come parte del nostro momento Debutto di Zendikar, abbiamo anche svelato le future espansioni di Magic: The Gathering che usciranno nell’arco del 2021. MTG Arena supporterà tutte le espansioni Standard (tra cui Adventures in the Forgotten Realms ed entrambe le espansioni di Innistrad), e mentre Spirale Temporale Remastered e Orizzonti di Modern 2 saranno disponibili solo per la versione cartacea, stiamo creando contenuti addizionali per MTG Arena, tra cui Pioneer Masters, Antologia Historic IV e Kaladesh Remastered.

Pianificazione degli sviluppatori

In fase di sviluppo

Dispositivi mobili

Come abbiamo confermato nel debutto di Rinascita di Zendikar, presto. Ai fini della pianificazione degli sviluppatori, viene ancora elencato nella categoria “In fase di sviluppo” perché “In arrivo” indica di norma il prossimo aggiornamento del gioco, e non è ancora così presto. Tuttavia, a ogni mese che passa, l’esordio di MTG Arena sui dispositivi mobili si avvicina, e la nostra idea è di supportare al lancio sia i dispositivi iOS che Android. Puoi aspettarti gli stessi formati, funzionalità e collezioni a cui hai attualmente accesso quando giochi alla versione desktop.

Kaladesh Remastered

Questa è una storia divisa in due parti che coinvolge sia Kaladesh Remastered che Pioneer Masters. Come avrai notato, abbiamo aggiunto il primo alla sezione “In fase di sviluppo” e abbiamo riportato il secondo “In fase di progettazione”. Analizziamone le ragioni.

Abbiamo appreso un sacco di cose da Amonkhet Remastered e vogliamo sfruttarle il prima possibile.

Abbiamo un’idea migliore del livello di forza di Historic in un mondo post Jumpstart, Amonkhet Remastered e Mythic Invitational, e riteniamo che questo sia un buon momento per reintrodurre Kaladesh e Rivolta dell’Etere in MTG Arena...

È comunque un passo verso Pioneer!

Una delle conclusioni più importanti tratte da Amonkhet Remastered riguarda il modo in cui i giocatori hanno deciso di interagire con l’espansione e aggiungere carte alla loro collezione. In base ai nostri formati Historic, più o meno lo stesso numero di persone che giocano a Constructed Historic hanno acquistato buste di Amonkhet Remastered attraverso il negozio di gioco. La matematica non è un’opinione. Quel che più ci ha sorpreso è stata la quantità di giocatori che hanno partecipato agli eventi draft e Sealed di Amonkhet Remastered, un risultato ben oltre ogni nostra più rosea previsione che ha assottigliato la linea che separa i giocatori Historic da quelli Standard.

Il blocco di Kaladesh è famoso per il suo ambiente Limited veloce e divertente e per le carte potenti con cui giocare in Constructed, per questo è ideale per approfittare delle fondamenta di Historic che abbiamo gettato durante tutto l’anno.

Kaladesh Remastered dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno.

In fase di progettazione

Pioneer Masters

Come anticipato in precedenza, abbiamo riportato lo stato di Pioneer Masters alle fasi progettuali in modo da sfruttare tutto quel che abbiamo appreso grazie ad Amonkhet Remastered e che probabilmente apprenderemo da Kaladesh Remastered. Durante lo sviluppo delle prime idee per Pioneer Masters, avevamo posto molta enfasi sui capisaldi del gioco in Constructed, e anche se questo concetto resta la via da seguire, useremo il tempo in più per effettuare altro playtesting e assicurarci che l’ambiente Limited sia altrettanto divertente. Riteniamo che il tempo e il ciclo extra renderanno Pioneer Masters un’espansione migliore in generale. Tuttavia, significa anche che la data di uscita verrà posticipata al 2021.

Manutenzione

Rinascita di Zendikar (ma non solo!) sarà disponibile a partire da questo giovedì 17 settembre. Tieni d’occhio la nostra pagina sullo stato per informazioni sulla manutenzione programmata, e come sempre seguici @MTG_Arena per novità e aggiornamenti.

Non vuoi attendere? Non perderti il nostro evento di accesso anticipato mercoledì 16 settembre, dove alcuni dei nostri streamer e creatori di contenuti preferiti mostreranno la nuova espansione e il nuovo metagame per tutta la giornata.

P.S. Non dimenticare di preordinare!