Wizards of the Coast

Oltre ogni orizzonte

Hai già visto le carte, imparato le meccaniche e persino avuto l'opportunità di vedere l'espansione in azione durante l'evento di accesso anticipato. E questo giovedì Orizzonti Alchemici: Baldur's Gate (codice espansione: HBG) sarà qui per fare ciò in cui eccelle Alchemy: introdurre nuove carte, scatenare nuove meccaniche e rimescolare le regole del gioco con versioni ribilanciate di carte esistenti, per un'esperienza di gioco dinamica che troverai solo su MTG Arena.

In aggiunta a questi principi guida che sin dagli esordi hanno caratterizzato Alchemy, Orizzonti Alchemici: Baldur's Gate ci ha posto una sfida di progettazione a dir poco unica: prendere un'espansione pensata per il gioco da tavolo, il multiplayer e il formato Eternal e trasformarla in un'esperienza digitale divertente e immediata, pensata per partite uno contro uno sia in formato Standard che Historic. È stata una vera e propria impresa, ma sapevamo che ne sarebbe valsa la pena perché, oltre al nostro amore per Baldur's Gate e tutto ciò che è D&D, c'è qualcos'altro che, al pari di voi giocatori, adoriamo: Brawl Historic.

Brawl Historic è stato uno degli aspetti che più ci hanno spinto a preservare quanto più possibile le radici di Commander in questa espansione e a includere quante più carte di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur‘s Gate potessimo. Abbiamo dovuto introdurre alcuni ribilanciamenti dell'ultimo minuto per un piccolo gruppo di carte, in modo che siano più adatte al gioco digitale uno contro uno, ma queste modifiche sono state relativamente secondarie, e la maggior parte delle carte di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur's Gate resterà pressoché inalterata.

Certo, non sarebbe una vera espansione di Alchemy se non includesse anche delle carte del tutto nuove pensate appositamente per il gioco digitale. Queste carte saranno facili da identificare grazie al simbolo "A" di Alchemy impresso in basso al centro della carta, come il marchio olofoil visibile sulle carte della versione da tavolo. Queste nuove carte useranno inoltre delle meccaniche esclusivamente digitali, tra cui alcune che porteranno in MTG Arena la stessa atmosfera che si respira in Leggende di Commander: Battaglia per Baldur's Gate: beneficio, gioco di squadra e specializzare.

Anche se abbiamo già trattato di queste meccaniche, vogliamo spendere qualche altra parola su specializzare. Specializzare è la nostra interpretazione della meccanica del background, quindi sì: potrai utilizzare delle carte con specializzare come comandante in Brawl. Se come tuo comandante sceglierai una carta con specializzare, dovrai scegliere una specializzazione di colore, anche se sceglierai di tenere la carta monocolore. Nella gestione mazzi ti verrà chiesto di selezionare la sua identità di colore specializzata tramite una ruota dei colori, e la tua collezione verrà in seguito filtrata in modo che rispetti le regole dell'identità di colore di Brawl. Se chiuderai la ruota dei colori senza scegliere una specializzazione di colore, la carta sarà rimossa dal suo ruolo da comandante. Se non dovessi sapere cosa comporti ciascuna opzione di specializzazione, potrai fare clic con il pulsante destro del mouse (o toccare e tenere premuto) sulle carte con Specializzazione della tua collezione e selezionare ‘Vedi opzioni Specializzazione'.

Infine, per rendere Orizzonti Alchemici: Battaglia per Baldur's Gate un‘esperienza degna di una vera espansione, abbiamo incluso delle carte da Dungeons & Dragons: Avventure nei Forgotten Realms dell'anno passato, così da completare le esperienze Draft e Sealed.

È un bene che questa espansione includa una [autocard]Borsa Conservante[/autocard], perché include un sacco di cose. Che tu non veda l'ora di gettarti nella mischia in Brawl, dare prova della tua maestria dell'espansione o draftare un mazzo d20, Orizzonti Alchemici: Baldur's Gate fa per te. E ci saranno altre sorprese ancora che ti terranno sul filo del rasoio fino all'uscita di Dominaria Unita.

L'atmosfera si sta scaldando sempre più in MTG Arena

Quando MTG Arena è andato online per la prima volta, supportava solo un formato Constructed principale: Standard. Qualche anno dopo, ne avevamo comunque solo due: Standard e Historic. Ma nell'ultimo anno abbiamo raddoppiato il numero di formati Constructed principali: Standard, Historic, Alchemy ed Explorer.

Come giocatori di Magic, siamo orgogliosi di ampliare la nostra offerta, includendo esperienze di Magic uniche che esistono solo su MTG Arena e portando nel gioco un livello di profondità diverso dagli altri e distintivo. Uno dei punti di forza più grandi di Magic è proprio il fatto che offre tanti modi di giocare rivolti a tante tipologie di giocatori. Che tu abbia molta esperienza o sia alle prime armi, che tu abbia iniziato con la versione da tavolo o online e qualsiasi sia il tuo formato preferito, siamo onorati di averti qui con noi in Magic!

Certo, questa crescita porterà con sé anche nuove necessità! Tutti i nostri formati principali scelti sono importanti, e vogliamo assicurare i giocatori che per ciascuno di loro saranno disponibili dei nuovi contenuti su MTG Arena. Ecco alcune delle novità che introdurremo nel corso di quest'anno.

Prima di tutto, Orizzonti Alchemici: Baldur's Gate porterà delle nuove carte e ribilanciamenti (vedi di seguito) in Alchemy e Historic nel corso della settimana!

Entro l'estate, pubblicheremo due nuove Antologie: l'Antologia Explorer 1 conterrà 20 carte legali di Explorer, da potenti volti noti a carte insolite ma amate da molti. l'Antologia Historic 6 conterrà 20 carte legali solo in Historic che porteranno nuove possibilità nel formato più vasto e potente di tutti.

Per i giocatori di Standard che vorranno potenziare la propria collezione prima della rotazione, offriremo diverse settimane di Draft premier aggiuntivi per i set dell'anno passato, a partire da Innistrad: Caccia di Mezzanotte.

In autunno, Dominaria Unita porterà dei nuovi contenuti per tutti i formati, seguita da La Guerra dei Fratelli verso la fine dell'anno.

Ciascuna di queste espansioni continuerà a ricevere nuove uscite di carte Alchemy nelle settimane successive al proprio lancio.

Sebbene nessuna singola espansione di carte o Antologia riuscirà mai a supportare tutte le modalità di Magic, vogliamo assicurarci che i giocatori abbiano a disposizione contenuti nuovi ed emozionanti che potranno godersi in tutti i formati supportati. Facci sapere quali novità attendi con maggiore trepidazione!

Ribilanciamento

Con l'uscita di Orizzonti Alchemici: Baldur's Gate, introdurremo anche una nuova serie di ribilanciamenti per le carte in Alchemy e Historic.

Il primo gruppo di modifiche interesserà delle carte potenti presenti in archetipi di Historic molto amati. I mazzi basati sulle magie di Izzet, che di norma includono [autocard]Fenice dell'Arcolampo[/autocard], e i mazzi Cibo basati sui sacrifici sono stati per molto tempo colonne portanti del metagame di Historic, spesso al punto di non rendere fruibili altre opzioni per via della loro potenza e resistenza. Sebbene siamo convinti che la stabilità possa essere una virtù nei formati senza rotazione, essa può anche portare alla stagnazione del gioco, e Historic è caratterizzato da una flessibilità maggiore rispetto a un formato più fedele alla versione da tavolo come Explorer.

Per essere chiari, lo scopo di queste modifiche non è eliminare completamente questi archetipi, ma creare dello spazio per delle nuove strategie che possano tenergli testa. Speriamo che Historic finisca per aggiungere dei volti nuovi tra le sue fila e un maggior numero di opzioni in generale.

Il secondo gruppo di modifiche potenzierà su tutta la linea alcuni archetipi che non sono riusciti a svilupparsi appieno in Alchemy. I mazzi basati sulle magie e i mazzi con segnalini +1/+1 non hanno avuto ancora molta fortuna in questo formato, ma tali modifiche daranno loro una nuova opportunità per riscattarsi negli ultimi mesi prima che alcune delle carte chiave di supporto e su cui vengono incentrati i mazzi vengano escluse.

Bandiremo inoltre una carta in Alchemy: [autocard]Ignea Ghignante[/autocard]. Di recente, Ignea Ghignante è diventata la punta di diamante di un potente mazzo Combo. Avevamo pensato di ribilanciare Ignea Ghignante o un'altra carta collegata per rimuovere la combo, ma così facendo avremmo finito per rimuoverla del tutto dal formato o farla diventare una carta completamente diversa. In situazioni come questa, riteniamo che bandire una carta sia comunque la soluzione più appropriata.

Historic ha a disposizione strumenti molto più validi per ostacolare la combo o prevenirla, e pertanto la carta rimarrà giocabile in tale formato. Continueremo a tenere d'occhio l'efficacia della carta e l'uso della stessa da parte dei giocatori, così da adottare eventuali misure aggiuntive.

Per i dettagli completi e ulteriori motivazioni che hanno portato a queste modifiche, dai un'occhiata all'articolo sulle carte Bandite e Limitate di martedì.

Aria di rinnovamento

L'uscita di Orizzonti Alchemici: Baldur's Gate scandisce anche i nostri primi passi verso la rotazione in Standard, che avverrà in autunno. Se non hai idea di cosa voglia dire tutto ciò, dai un'occhiata alla nostra guida completa al rinnovamento e alla rotazione, ma se hai bisogno solo di una rinfrescatina, ecco un elenco di tutte le novità in arrivo:

Mazzi per nuovi giocatori aggiornati : I mazzi inclusi utilizzeranno solo carte da Innistrad: Caccia di Mezzanotte in poi, e resteranno quindi legali sia in Alchemy che in Standard a seguito della rotazione. I giocatori che avranno già ottenuto i precedenti mazzi per nuovi giocatori riceveranno le carte dei nuovi mazzi non presenti nella loro collezione come regalo automatico

: I mazzi inclusi utilizzeranno solo carte da Innistrad: Caccia di Mezzanotte in poi, e resteranno quindi legali sia in Alchemy che in Standard a seguito della rotazione. I giocatori che avranno già ottenuto i precedenti mazzi per nuovi giocatori riceveranno le carte dei nuovi mazzi non presenti nella loro collezione come regalo automatico Nuove buste Jump In!: Le buste che usano dei temi legati alle espansioni influenzate dalla rotazione verranno ritirate, mentre le altre buste saranno riviste in modo che includano solo delle carte che non verranno escluse dalla rotazione. A questo si affiancherà la solita aggiunta di nuove buste con contenuti provenienti da Orizzonti Alchemici: Baldur's Gate.

Le buste che usano dei temi legati alle espansioni influenzate dalla rotazione verranno ritirate, mentre le altre buste saranno riviste in modo che includano solo delle carte che non verranno escluse dalla rotazione. A questo si affiancherà la solita aggiunta di nuove buste con contenuti provenienti da Orizzonti Alchemici: Baldur's Gate. Carte ricompensa individuali (CRI) aggiornate: I giocatori ora riceveranno solo CRI provenienti da espansioni che saranno ancora legali in Standard e Alchemy dopo la rotazione (ossia da Innistrad: Caccia di Mezzanotte in poi).

I giocatori ora riceveranno solo CRI provenienti da espansioni che saranno ancora legali in Standard e Alchemy dopo la rotazione (ossia da Innistrad: Caccia di Mezzanotte in poi). Draft veloce: Per il momento, gli eventi di Draft veloce includeranno solo espansioni da Innistrad: Caccia di Mezzanotte in poi, per garantire che i giocatori usino e collezionino carte che potranno essere usate in Alchemy o Standard dopo la rotazione.

Ora che mancano solo pochi mesi alla rotazione, vogliamo assicurarci che potrai usare per molti mesi ancora nelle partite tutte le ricompense che otterrai. Ad agosto condivideremo delle informazioni su nuove ricompense per il rinnovamento.

Orizzonti Alchemici: Baldur's Gate

Orizzonti Alchemici: Baldur's Gate è in arrivo questo giovedì, il 7 luglio. Tieni d'occhio la nostra pagina sullo stato per ulteriori informazioni sui tempi di manutenzione e sullo stato dei server, e dai uno sguardo al blog degli annunci di questa settimana per scoprire le ultime novità sui prossimi eventi e offerte dei negozi.