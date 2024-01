Wizards of the Coast

C’è stato un omicidio! Pensi di avere la stoffa per unirti ad Alquist Proft e agli altri detective dell’Agenzia mentre cercano di risolvere questi terribili crimini? Divertiti con noi all’evento Mazzi storia di Delitti al Maniero Karlov, che si terrà dal 27 febbraio al 5 marzo, e vinci stili delle carte da collezionare!

Festival: dettagli evento Mazzi storia di Delitti al Maniero Karlov

Date : dalle 8:00 del 27 Febbraio alle 8:00 del 5 marzo PT (UTC -8:00)

: dalle 8:00 del 27 Febbraio alle 8:00 del 5 marzo PT (UTC -8:00) Formato : Standard precostruito. Gioca con uno qualsiasi tra i cinque mazzi e cambia quanto vuoi.

: Standard precostruito. Gioca con uno qualsiasi tra i cinque mazzi e cambia quanto vuoi. Quota d’iscrizione : 2.500 oro o 500 gemme

: 2.500 oro o 500 gemme Struttura : gioca quanto vuoi fino al termine dell’evento.

: gioca quanto vuoi fino al termine dell’evento. Ricompense:

Vittorie Ricompense 5 Stile della carta Trostani, Tre Sussurri dossier in stile vetrina 4 Stile della carta Etrata, Fuggitiva Fatale dossier in stile vetrina 3 Stile della carta Teysa, Oligarca Opulenta dossier in stile vetrina 2 Stile della carta Non È il Risultato Previsto ingrandimento in stile vetrina 1 Stile della carta Pretendere Risposte ingrandimento in stile vetrina 0 Stile della carta Chiamare una Testimone a Sorpresa ingrandimento in stile vetrina

Non riesci ad aspettare fino all’evento? Allora prendi la tua lente d’ingrandimento e il tuo cappello da detective, perché gli eventi di Prerelease nel tuo negozio di zona inizieranno il 2 febbraio. Puoi anche preordinare subito Delitti al Maniero Karlov su MTG Arena ed essere il primo detective sulla scena della crimine il 6 febbraio.

Fino a quel momento, usa questi mazzi per riempire i tuoi dossier e trovare i sospettati!

Mazzi storia per l’evento festival

Scene del Crimine e Sedute Spiritiche

(Sindacato Orzhov)

Kaya è alla ricerca della verità! Teysa è stata uccisa e l’assassino è a piede libero! Questo mazzo si incentra sulla costruzione di schiere di Spiriti con Kaya, Giustizia degli Spiriti e Teysa, Oligarca Opulenta, poi si assicura la vittoria con Delney, Sentinella di Strada. Usa il potere dei morti per aiutarti a trovare Indizi e arrestare i criminali.

3 Teysa, Opulent Oligarch 9 Swamp 11 Plains 2 Kaya, Spirits' Justice 4 Shadowy Backstreet 2 Call a Surprise Witness 2 Murder 2 Delney, Streetwise Lookout 2 Makeshift Binding 3 Marketwatch Phantom 2 Leering Onlooker 2 On the Job 2 Sanguine Savior 3 Neighborhood Guardian 3 Snarling Gorehound 3 Wispdrinker Vampire 3 Novice Inspector 2 Assemble the Players

Studente di Criminologia

(Bant)

Kellan si è fatto strada in un altro piano e ha iniziato a imparare il mestiere del detective! Unisciti a lui e risolvi i crimini di Ravnica sotto l’ala protettiva dell’arconte Ezrim, fondatore dell’Agenzia. Questo mazzo si incentra sul giocare terre e costruire un’orda di Indizi per avere la mano sempre piena e proteggere i tuoi Detective. Aspetta di conoscere tutti i fatti e poi potrai giocare Ezrim, Capo dell’Agenzia e altri potenti Detective per trionfare sull’avversario!

2 Ezrim, Agency Chief 4 Plains 6 Island 2 Kellan, Inquisitive Prodigy 4 Hedge Maze 4 Lush Portico 4 Meticulous Archive 2 Escape Tunnel 2 Thinking Cap 2 Magnifying Glass 2 Steamcore Scholar 2 Fae Flight 3 Private Eye 3 Novice Inspector 2 Perimeter Enforcer 1 Agency Outfitter 1 Forest 2 Sharp-Eyed Rookie 2 Buried in the Garden 2 Evidence Examiner 2 Projektor Inspector 2 Mistway Spy 2 Bite Down on Crime 2 Exit Specialist

Intrighi Secondari

(Culto di Rakdos)

Judith è tornata alle sue bizzarrie, inclusa l’abitudine di far perdere tempo agli investigatori e intrappolare detective ficcanaso. Intrighi Secondari è un mazzo costruito attorno all’uso di magie istantaneo e stregoneria dannose insieme a creature per rimuovere le minacce avversarie potenziando le tue. Judith, Maestra di Massacri utilizza l’abilità di creare potenti pedine o concedere tocco letale e legame vitale per rimuovere creature potenti a basso costo.

4 Raucous Theater 10 Swamp 2 Innocent Bystander 10 Mountain 4 Judith, Carnage Connoisseur 1 Case of the Stashed Skeleton 2 Shock 2 Barbed Servitor 2 Unscrupulous Agent 2 Leering Onlooker 3 Clandestine Meddler 2 Torch the Witness 2 Blood Spatter Analysis 3 Demand Answers 2 Person of Interest 2 Rune-Brand Juggler 2 Long Goodbye 3 Deadly Complication 2 It Doesn't Add Up

Elementare

(Esper)

Alquist Proft ha un nuovo caso da risolvere ed Etrata deve ripulire il suo nome. Insieme, questo dinamico duo forma l’equilibrio perfetto tra astuzia e arguzia per trovare la verità! Questo mazzo si incentra sul supporto degli Indizi con carte come Alquist Proft, Detective Esperto per arrivare a una conclusione vincente con Etrata, Fuggitiva Fatale e Fanciulla del Massacro, Celebre Assassina. Vinci la partita trasformando le carte dell’avversario in creature tue e rendile ancora più pericolose dando a tutto il tuo terreno avvizzire!

3 Alquist Proft, Master Sleuth 1 Plains 8 Island 3 Etrata, Deadly Fugitive 6 Swamp 2 Massacre Girl, Known Killer 2 Slice from the Shadows 2 Coerced to Kill 4 Undercity Sewers 2 Shadowy Backstreet 2 Meticulous Archive 2 Mistway Spy 2 Faerie Snoop 2 Exit Specialist 2 Alley Assailant 2 Cold Case Cracker 2 Not on My Watch 2 Deduce 2 Escape Tunnel 2 Jaded Analyst 2 Proft's Eidetic Memory 2 Cryptic Coat 1 Lazav, Wearer of Faces 2 Curious Cadaver

Colta con i Rami nel Sacco

(Naya)

Tutta Ravnica porta al grande albero Vitu-Ghazi, e così pure tutte le prove! Trostani è stata scoperta al centro di un complotto mortale: creare gli assassini dei cittadini di Ravnica. Accumula forze per schierare le potenti creature di questo mazzo e preparati a una conclusione emozionante. Trostani, Tre Sussurri usa potenziamenti versatili per dare a carte forti come Anzrag, il Talpamoto e Tolsimir, Luce di Mezzanotte la forza necessaria a chiudere il caso e concludere la partita.

4 Commercial District 5 Plains 4 Lush Portico 1 Branch of Vitu-Ghazi 2 Anzrag, the Quake-Mole 7 Forest 2 Trostani, Three Whispers 2 Elegant Parlor 2 Tolsimir, Midnight's Light 2 Worldsoul's Rage 1 Unyielding Gatekeeper 1 Audience with Trostani 2 Neighborhood Guardian 1 Mountain 2 Nervous Gardener 2 Greenbelt Radical 2 Inside Source 2 Museum Nightwatch 2 Aftermath Analyst 2 Makeshift Binding 2 Escape Tunnel 3 Hard-Hitting Question 2 Rubblebelt Maverick 2 Tunnel Tipster 2 They Went This Way 1 Caught Red-Handed

Mazzi storia non inclusi nell’evento

Attenti al Lupo

Brawl Deck

Tolsimir è il protettore elfico della gilda Selesnya, ma ora è il suo amato compagno lupo Voja a essere in prima linea. Questo mazzo dedicato a Voja unisce due potenti tipi di creatura, Elfi e Lupi, in un unico potente mazzo. Voja, Fauci del Conclave potenzia le creature con segnalini pari al numero di Elfi che controlli e fa pescare carte pari al numero di Lupi che controlli, rendendo semplicissimo proteggere Selesnya insieme al fedele compagno Tolsimir!