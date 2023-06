Wizards of the Coast

È pericoloso, uscire di casa. Ti metti in strada e, se non badi a dove metti i piedi, non sai mai dove potresti ritrovarti! Per fortuna abbiamo creato sette mazzi a tema con le carte de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™, affinché il cammino dei giocatori attraverso la Terra di Mezzo abbia un fantastico inizio su MTG Arena.

Tuffati nella storia con mazzi da 60 carte che contengono solo carte de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo utilizzabili in Alchemy e Historic, e un mazzo per il formato Brawl Historic che comprende sia le carte de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo che le carte Historic che sinergizzano con Tom Bombadil come tuo comandante.

Elfi di Galadriel

(Alchemy Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo)

Simic

Questo è un mazzo a tema basato sulla sinergia de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo tra gli elfi e profetizzare, che usa Galadriel e il suo popolo, i Galadhrim. Il mazzo include inoltre altri volti familiari come Elrond e Legolas. La meccanica profetizzare ti permettere di guardare un numero X di carte in cima al tuo grimorio, metterne un numero qualsiasi in fondo al tuo grimorio in qualsiasi ordine, poi mettere il resto in cima al tuo grimorio in qualsiasi ordine.

Carte in evidenza:

2 Glorious Gale 7 Island 2 Elrond, Lord of Rivendell 4 Rivendell 2 Elven Farsight 2 Arwen Undómiel 2 Lothlórien Lookout 2 Glorfindel, Dauntless Rescuer 2 Chance-Met Elves 3 Celeborn the Wise 2 Legolas, Master Archer 4 Elrond, Master of Healing 13 Forest 4 Galadriel of Lothlórien 2 Legolas, Counter of Kills 1 Galadhrim Guide 2 Shower of Arrows 3 Fall of Gil-galad 1 Elvish Mariner

Viaggio dell’Hobbit

(Alchemy Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo)

Abzan

Questo mazzo comprende l’intero viaggio di Frodo e Samvise, dall’inizio nella Contea al loro incontro con Gollum sulla strada per il Monte Fato, fino al destino finale dell’Unico Anello e dei suoi portatori. Il mazzo comprende tre diverse versioni di Frodo e Gollum e due di Samvise. Include quattro carte di scene cruciali, tra cui l’imboscata di Shelob, il salvataggio di Frodo, il tradimento di Gollum e la caduta nel Monte Fato, e il salvataggio di Frodo e Samvise da parte di Landroval, una delle Grandi Aquile. Il mazzo include pedine Cibo, l’Anello ti tenta e innesco di morte.

Carte in evidenza:

2 Frodo, Sauron's Bane 2 Sméagol, Helpful Guide 6 Forest 7 Swamp 2 Frodo Baggins 2 Samwise Gamgee 2 Frodo, Determined Hero 2 Hobbit's Sting 2 Samwise the Stouthearted 2 Landroval, Horizon Witness 4 Gollum's Bite 2 Sam's Desperate Rescue 2 Gollum, Patient Plotter 2 Gollum, Scheming Guide 2 Shelob's Ambush 2 The Ring Goes South 2 Mount Doom 2 Sting, the Glinting Dagger 2 Phial of Galadriel 2 The One Ring 9 Plains

Rivalità

(Alchemy Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo)

Temur

Questo è un mazzo che abbraccia l’amicizia e rivalità di Legolas e Gimli. Contiene entrambe le versioni dei personaggi e funziona al meglio quando usa le sue carte supporto ed equipaggiamento per potenziare Legolas e Gimli e rimuovere creature nemiche dal campo di battaglia. Le carte seguono Legolas e Gimli nel loro primo incontro, attraverso le Miniere di Moria, fino alla battaglia del Fosso di Helm e la battaglia dei Campi del Pelennor.

Carte in evidenza:

2 Gimli's Axe 9 Forest 4 Gimli's Fury 4 Gimli, Counter of Kills 4 Legolas, Master Archer 8 Mountain 2 Galadhrim Bow 2 Shower of Arrows 4 Friendly Rivalry 4 Gimli, Mournful Avenger 4 Legolas, Counter of Kills 5 Island 2 Doors of Durin 2 Gift of Strands 2 Mines of Moria 2 Council's Deliberation

Discesa di Saruman

(Alchemy Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo)

Esper

Questo mazzo segue la storia di Saruman dal suo incontro con Gandalf, dove ha inizio il suo inganno, alla sua sconfitta alla battaglia di Isengard e la sua scomparsa finale nella Contea, per mano del suo seguace Gríma Vermilinguo. Questo mazzo crea pedine Esercito Orco e ruba le abilità all’avversario. Contiene tre versioni di Saruman, due delle quali sono incentrate sull’uso di due magie in un turno, e la terza in cui “Sharkey” esercita la sua tirannia sulla terra dell’avversario. Inoltre, il mazzo contiene tanti istantanei e stregonerie che aiutano a tenere sotto controllo la situazione finché non si può costruire l’esercito di Isengard.

Carte in evidenza:

4 Saruman of Many Colors 2 Palantír of Orthanc 4 Plains 12 Island 2 Bewitching Leechcraft 4 Deceive the Messenger 4 Treason of Isengard 4 Saruman's Trickery 4 Saruman the White 4 Storm of Saruman 2 Orcish Bowmasters 2 Nasty End 2 Gríma Wormtongue 2 Sharkey, Tyrant of the Shire 8 Swamp

Esercito di Sauron

(Alchemy Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo)

Grixis

Questo mazzo a tema è incentrato sulle forze malvagie di Sauron. Contiene i tanti generali e capitani dell'esercito di Sauron e, ovviamente, il signore oscuro in persona con il suo Unico Anello. Questo mazzo si concentra sul reclutare un numeroso esercito di Orchi mentre usi i potenti effetti delle creature leggendarie, per aumentare più in fretta le pedine Esercito Orco o acquisire abilità come tocco letale. Allo stesso tempo, il giocatore può usare l’Anello ti tenta per ottenere un potente portatore dell’Anello.

Carte in evidenza:

3 Sauron, the Dark Lord 5 Mountain 10 Swamp 7 Island 4 Treason of Isengard 2 Saruman the White 2 Saruman's Trickery 2 Witch-king of Angmar 2 Orcish Bowmasters 1 One Ring to Rule Them All 2 Gothmog, Morgul Lieutenant 9 Nazgûl 1 The One Ring 2 Mauhúr, Uruk-hai Captain 2 Mount Doom 2 The Mouth of Sauron 4 Call of the Ring

Il Matrimonio

(Alchemy Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo)

Bant

Questo mazzo è incentrato sulla storia romantica tra Aragorn e Arwen. Le carte mostrano il loro incontro a Gran Burrone, il matrimonio dopo la fine della guerra e l’inizio del loro regno durante la Quarta Era. Il mazzo si concentra sull’uso di profetizzare e l’Anello ti tenta per potenziare le creature sul tavolo e renderle più forti, utilizzando potenti incantesimi ed equipaggiamenti per sviluppare ancora più potenza.

Carte in evidenza:

9 Forest 6 Island 9 Plains 4 Arwen, Mortal Queen 4 Aragorn and Arwen, Wed 4 Aragorn, Company Leader 4 Flowering of the White Tree 2 Minas Tirith 4 Elrond, Lord of Rivendell 2 Rivendell 4 Arwen Undómiel 2 Dawn of a New Age 4 Arwen's Gift 2 Andúril, Flame of the West

Libro delle canzoni di Bombadil

(Brawl Historic)

Questo è un mazzo basato sulle Saghe, incentrato sull’amore di Tom Bombadil per le storie e le canzoni. Usa proliferare e sinergie di Historic per velocizzare e innescare gli incantesimi delle Saghe. Questo mazzo contiene carte Saga di Kamigawa: Dinastia Neon che si trasformano in creature e carte Pretore di Marcia delle Macchine che si trasformano in Saghe. Contiene inoltre ogni Saga de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

Carte in evidenza: