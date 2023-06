Wizards of the Coast

Finalmente inizia la festa: Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™ arriva su MTG Arena ! Ti porteremo l'esperienza completa de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, inclusa la maestria dell'espansione, gli eventi limitati, le preziose buste dorate e tanto altro!

Continua a leggere per scoprire di più su come unirti alla Compagnia su MTG Arena!

Meccaniche

Per maggiori informazioni, leggi l’articolo sulle meccaniche de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

L’Anello

L’Anello è un fardello pesante, ma non ti abbandoneremo al tuo destino!

Se il grande e terrificante potere dell’Anello ti invoglia a brandirlo, ti basterà guardare il campo di battaglia per ricordarti del suo potere. Quando scegli un portatore dell’Anello, questo otterrà una speciale icona da portatore dell’anello, e il testo delle regole della carta si aggiornerà automaticamente con le abilità ottenute dall’Anello.

Inoltre, potrai fare riferimento all’emblema sulla sinistra del campo di battaglia per tenere traccia dei tuoi progressi, come promemoria del potere concesso dall’anello.

Reclutare

Vuoi vedere la grandiosità del nostro esercito?

Reclutare è una meccanica riproposta, ma in questa storia radunerai un Esercito Orco. Come indicato nell’articolo delle meccaniche principali, le carte più vecchie riceveranno un aggiornamento e riporteranno la dicitura “recluta Zombie N”. Se la creatura dell’esercito su cui metti segnalini +1/+1 non è già uno Zombie, diventa uno Zombie oltre ai suoi altri tipi.

Questo significa inoltre che puoi usare carte reclutare più vecchie insieme a quelle di questa espansione! Esercito di Orchi Zombie? Esercito di Orchi Zombie.

Informazioni carta aggiuntive

Oltre alle nostre meccaniche nuove o aggiornate, vorremmo evidenziare alcune interazioni tra carte degne di nota, mentre giochi su MTG Arena.

Colpo Fatidico di Isildur - Senti una voce, lontana ma definita, che grida: “Un giocatore non può lanciare una magia istantaneo o stregoneria leggendaria, a meno che quel giocatore controlli una creatura leggendaria o un planeswalker leggendario”.

- Senti una voce, lontana ma definita, che grida: “Un giocatore non può lanciare una magia istantaneo o stregoneria leggendaria, a meno che quel giocatore controlli una creatura leggendaria o un planeswalker leggendario”. Hobbit Agile - Se hai Cibo ma vuoi invece pagare mana, declina , sacrificando 1 Cibo.

- Se hai Cibo ma vuoi invece pagare mana, , sacrificando 1 Cibo. Il Balrog, Flagello di Durin - Se hai intenzione di sacrificare pedine Tesoro, fallo prima di iniziare a lanciare questa carta.

- Se hai intenzione di sacrificare pedine Tesoro, fallo prima di iniziare a lanciare questa carta. Halfling Meravigliata - Il TAP automatico non sa quando hai bisogno che la tua magia NON venga neutralizzata. TAPpa questa carta manualmente in anticipo, se vuoi usarla.

Fai un grande salto nella Terra di Mezzo.

Se è la prima volta che giochi a Magic o se festeggi l’ennesimo anno di avventure, Fai un salto nella Terra di Mezzo è un ottimo modo per vivere questa espansione, andata e ritorno. Stiamo aggiornando il nostro evento Jump In! per includere buste interamente a tema Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, che ti permettano di sperimentare velocemente un tipo di gioco variegato.

Guiderai l’Orda di Sauron dalle Porte Nere o starai dalla parte di una Contea fedele? La scelta è tua, compresa . . . la colazione.

Per maggiori informazioni sull’evento limitato Fai un salto nella Terra di Mezzo, dai un’occhiata all'articolo dedicato!

Collezionare Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo su MTG Arena.

Come detto in precedenza, con Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo Ti portiamo l’esperienza completa dell'espansione di Magic. Potrai acquistare buste nel negozio, partecipare a eventi Draft e Sealed, costruire mazzi Constructed per il gioco Historic e Alchemy e ottenere ricompense mentre ottieni maestria del espansione sull’Anello.

Acquistando le buste del negozio de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, contribuirai inoltre al tuo indicatore buste dorate, e le carte de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo saranno aggiunte alle tue buste dorate.

Per via della speciale natura di questa espansione di Mondi Altrove, le buste saranno disponibili per l’acquisto in negozio solo fino al 2025. Non temere! Se vuoi aggiungere carte alla tua collezione dopo questa data, potrai comunque crearle usando i jolly.

Il tuo viaggio inizia

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo arriva il 23 giugno 2023 su MTG Arena! Non perdere di vista la nostra pagina sullo stato per maggiori informazioni sui prossimi periodi di manutenzione!