Standard sta per cambiare. Per ulteriori informazioni sulle modifiche allo Standard, dai un'occhiata a "Dare nuova vita a Standard" dove approfondiamo perché stiamo apportando questi cambiamenti e le nostre intenzioni future per Standard.

Per riassumere rapidamente i cambiamenti: a partire dall'attuale ambiente Standard, le espansioni usciranno dalla rotazione di Standard ogni tre anni invece che ogni due anni.

Il formato Standard in MTG Arena rispecchierà il formato da tavolo e le espansioni usciranno dalla rotazione di Standard ogni tre anni. Ciò significa che non ci sarà alcuna rotazione per il formato Standard con l'uscita di Terre Selvagge di Eldraine.

In contrasto con l'imminente cambiamento di Standard, il formato Alchemy continuerà con la rotazione di due anni. Ciò significa che con l'uscita di Terre Selvagge di Eldraine, le seguenti espansioni usciranno da Alchemy:

Innistrad: Promessa Cremisi

Innistrad: Caccia di Mezzanotte

Kamigawa: Dinastia Neon

Strade di Nuova Capenna

Orizzonti Alchemici: Baldur‘s Gate

Oltre alla rotazione di Alchemy, MTG Arena festeggerà il rinnovo (con i regali di accesso, le ricompense per il rinnovo del Pass maestria e molto altro) come di consueto quest'anno! Potrebbero esserci lievi cambiamenti anno dopo anno, ma i festeggiamenti generali per il rinnovo in MTG Arena rimarranno come gli anni passati. Ad esempio, vedi il rinnovo MTG Arena dell'anno scorso.

Dall'inizio delle discussioni sulle modifiche Standard, ci aspettavamo e intendevamo che Alchemy rimanesse alla sua rotazione biennale. Il nostro obiettivo per Alchemy è invariato: fornire un formato per i nostri primi giocatori digitali che sono alla ricerca di un meta Magic fresca e in continua evoluzione.

Una breve esplorazione:

Alchemy è un ambiente molto diverso da un formato cartaceo , quindi vogliamo gestirlo nel modo più sensato per quei giocatori e i loro obiettivi.

, quindi vogliamo gestirlo nel modo più sensato per quei giocatori e i loro obiettivi. Alchemy è progettato per i nostri giocatori digitali ad alto volume . Questi sono giocatori che vogliono vedere cambiamenti regolari nel meta, perché stanno giocando a moltissimi giochi ogni settimana.

. Questi sono giocatori che vogliono vedere cambiamenti regolari nel meta, perché stanno giocando a moltissimi giochi ogni settimana. Una rotazione di due anni aiuterà a mantenere il meta di Alchemy fluido e dinamico, e darà ai giocatori più cambiamenti settimana dopo settimana e mese dopo mese nei mazzi che stanno vedendo e inseguendo.

Mentre ci concentriamo sul rivitalizzare il gioco da tavolo Standard, MTG Arena sarà lì a supportare tutti gli aspetti del gioco. Non vediamo l'ora dare accogliere l'espansione Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di MezzoTM su MTG Arena il 20 giugno. Continueremo a supportare Alchemy e includere Explorer, con altri in arrivo entro la fine dell'anno. E, naturalmente, tutti questi portano le loro carte a Historic. MTG Arena continuerà a supportare tutti i suoi formati principali, sulla base dei dati di gioco che vediamo e dal feedback della community.