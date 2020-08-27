Galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering® | Lo Hobbit™

Viaggia dalla Contea alla Montagna Solitaria con Magic: The Gathering® | Lo Hobbit™. Combatti i Troll, indovina gli Indovinelli nell’Oscurità e affronta Smaug nelle profondità di Erebor. Il tuo Viaggio Inaspettato inizia quando l’espansione uscirà in tutto il mondo il 14 agosto 2026. Dai un’occhiata al nostro articolo di anteprima per i primi dettagli sull’espansione.

Nota: la carta star ha le stesse meccaniche degli altri trattamenti. Tutte le immagini sono rappresentazioni digitali, non sono le carte reali.