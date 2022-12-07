『ドミナリア・リマスター』カードイメージギャラリー
『ドミナリア・リマスター』から公開された最新のカードを以下からご覧ください。ブースター・ファン仕様やプロモ版のカードは、特別版カードイメージギャラリーからご覧いただけます。
『ドミナリア・リマスター』は2023年1月13日発売です。お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所でお買い求めください。
白
| 青
| 黒
| 赤
| 緑
多色 | アーティファクト | 土地 | 全カード
白
オーラ術師
金切るときの声
前線の僧侶
集い
聖餐式
悟りの教示者
栄光
グリフィンの導き
アイケイシアの投槍兵
間に合わせの鎧
キイェルドーのガーゴイル
隊長補佐カーター
黎明をもたらす者ライラ
メサの女魔術師
一瞬の瞬き
秘教の盲信者
遊牧の民のおとり
オアリムのいかづち
平和な心
幻影の群れ
レイディアントの審判
治療
新たな信仰
サバンナ・ライオン
セラの天使
セラのアバター
セヴィンの再利用
幽体オオヤマネコ
魂の絆
太陽の外套留め
剣を鍬に
忍耐の試練
用心深い歩哨
万物の声
白たてがみのライオン
風生まれの詩神
神の怒り
青
アクアミーバ
全能なる者アルカニス
運命をかたどるエイヴン
エイヴンの魚捕り
堂々巡り
フェアリーの大群
押収
対抗呪文
綿密な分析
深海の生息者
嘘か真か
水門
意志の力
大あわての捜索
きらめく翼の発動者
錬金術の研究
満潮
カブトガニ
衝動
重い拳
大クラゲ
神秘的負荷
神秘の教示者
強迫的な捜索
対立
羊術
羊術師
流浪のドレイク
断絶
天才のひらめき
泥棒カササギ
時間の伸長
転換
最高工匠卿、ウルザ
仮装の大海蛇
難問のスフィンクス
寄生牙のドレイク
黒
ボディ・スナッチャー
大笑いの悪鬼
狂気を操る者チェイナー
チェイナーの布告
闇の萎縮
戦慄の復活
強迫
納墓
オームズ＝バイ＝ゴアの邪眼
顔なしの解体者
ただれたゴブリン
肉裂き怪物
ゴブリンの裏切り者
彼方からの雄叫び
透け羽の霊命
滑る胆液
精神を刻むもの
ナントゥーコの影
ネクロサヴァント
夜景学院の使い魔
無慈悲
定員過剰の墓地
ファイレクシアの堕落者
ファイレクシアの食屍鬼
ファイレクシアの憤怒鬼
ファイレクシアの盾持ち
凄腕の暗殺者
通りの悪霊
恐怖
よじれた実験
アンデッドの剣闘士
アーボーグの吸魂魔道士
立ち上がるアーボーグ
吸血の教示者
卑劣なアヌーリッド
スランの医師、ヨーグモス
ゾンビの横行
赤
アヴァラックス
稲妻の連鎖
石炭焚き
死人カタパルト
チビ・ドラゴン
くすぶり獣
巣穴からの総出
火炎破
火炎舌のカヴー
ギャンブル
宝石の手の焼却者
ゴブリンの女看守
ゴブリンの衛生兵
ぶどう弾
渋面の溶岩使い
最後のチャンス
電光石火
稲妻の裂け目
鎚鉾尾のヒストロドン
モグの戦争司令官
圧服
パシャリク・モンス
尾根の頂の猛禽
シヴ山のドラゴン
包囲攻撃の司令官
スカークの探鉱者
めった切り
騙し討ち
陽光の突風
火花のしぶき
嵐の精体
地底の斥候
硫黄の渦
スークアタの槍騎兵
死せざる怒り
炎の番人、ヴァルダーク
世界喰らいのドラゴン
緑
アルボリア
戦場のたかり屋
極楽鳥
破断
獣群の呼び声
輪作
デッドウッドのツリーフォーク
エルフの逸脱者
エルフの指導霊
エメラルドの魔除け
踏査
ファーディヤーの予見者
忘れられた古霊
猟場番
大蜘蛛
激励の加護
ムウォンヴーリーの世捨て人、ジョルレイル
クローサの拳カマール
カヴーの上等王
クローサの修復者
小休止
自然の知識
木の実拾い
暗影のボブキャット
原初の支援
砂嵐
菌獣の共生
シートンの願望
リスの巣
岩石樹の発動者
森の知恵
共生する獣
土を食うもの
熊人間
野生の犬
繁茂
俗世の教示者
多色
吸収
アルカデス・サボス
大量破壊
ドラルヌの十字軍
ジェラードの評決
狩猟場
秘教の処罰者
幻影のニショーバ
火葬のゾンビ
水銀の短剣
ケルドの後継者、ラーダ
はね返り
煽動するものリース
鋸歯のアビ
沼地の王ソルカナー
脊髄支配
魂売り
水底のドルイド、タトヨヴァ
艦の整備士、ティアナ
ジラ・エリアン
結界師ズアー
抵抗
悪意
苦痛
暴行
増進
秩序
空想
夜
火
生
アーティファクト
狭い空間
謎めいた門
減衰球
十二足獣
ドラゴンの血
ドラゴン・エンジン
魔力の篭手
覚醒の兜
氷の干渉器
ジェイラム秘本
道化の帽子
巨大戦車
レガシーの兵器
水蓮の花
ミリキン人形
精神石
羽ばたき飛行機械
スランのゴーレム
トーモッドの墓所
トリスケリオン
生命維持コード
ウルザの青写真
ウルザの保育器
ガラクタの壁
土地
断崖の避難所
クローシスの地下墓地
デアリガズのカルデラ
暗黒の深部
漂う牧草地
ドロマーの洞窟
宝石鉱山
内陸の湾港
孤立した礼拝堂
イス卿の迷路
ミシュラの工廠
ナントゥーコの僧院
汚染されたぬかるみ
離れ島
リースの木立ち
滑りやすいカルスト
薄煙の火口
硫黄の滝
堆石堤
トリーヴァの廃墟
森林の墓地
平地
平地
島
島
沼
沼
山
山
森
森