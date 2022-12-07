『ドミナリア・リマスター』特別版カードイメージギャラリー
『ドミナリア・リマスター』から公開された最新のブースター・ファン仕様やプロモ版のカードを以下からご覧ください。通常のカードは、『ドミナリア・リマスター』通常版カードイメージギャラリーをご覧ください。
『ドミナリア・リマスター』は2023年1月13日発売です。お近くのゲーム店やAmazon、その他マジックを取り扱う場所でお買い求めください。
白
| 青
| 黒
| 赤
| 緑
多色 | アーティファクト | 土地 | 全カード
白
聖餐式
悟りの教示者
栄光
隊長補佐カーター
黎明をもたらす者ライラ
メサの女魔術師
一瞬の瞬き
新たな信仰
サバンナ・ライオン
セラの天使
セラのアバター
セヴィンの再利用
魂の絆
剣を鍬に
忍耐の試練
白たてがみのライオン
風生まれの詩神
神の怒り
悟りの教示者
黎明をもたらす者ライラ
忍耐の試練
風生まれの詩神
神の怒り
青
全能なる者アルカニス
対抗呪文
深海の生息者
嘘か真か
意志の力
大あわての捜索
満潮
衝動
神秘的負荷
神秘の教示者
対立
羊術
流浪のドレイク
天才のひらめき
時間の伸長
転換
最高工匠卿、ウルザ
難問のスフィンクス
深海の生息者
意志の力
満潮
神秘的負荷
神秘の教示者
時間の伸長
最高工匠卿、ウルザ
黒
ボディ・スナッチャー
狂気を操る者チェイナー
チェイナーの布告
闇の萎縮
戦慄の復活
強迫
納墓
精神を刻むもの
ナントゥーコの影
ネクロサヴァント
無慈悲
定員過剰の墓地
凄腕の暗殺者
通りの悪霊
恐怖
アンデッドの剣闘士
吸血の教示者
スランの医師、ヨーグモス
狂気を操る者チェイナー
チェイナーの布告
納墓
無慈悲
定員過剰の墓地
通りの悪霊
吸血の教示者
スランの医師、ヨーグモス
赤
稲妻の連鎖
チビ・ドラゴン
巣穴からの総出
火炎破
火炎舌のカヴー
ギャンブル
宝石の手の焼却者
ゴブリンの女看守
渋面の溶岩使い
最後のチャンス
モグの戦争司令官
圧服
パシャリク・モンス
シヴ山のドラゴン
包囲攻撃の司令官
騙し討ち
硫黄の渦
炎の番人、ヴァルダーク
世界喰らいのドラゴン
火炎舌のカヴー
ギャンブル
渋面の溶岩使い
最後のチャンス
包囲攻撃の司令官
世界喰らいのドラゴン
緑
アルボリア
極楽鳥
デッドウッドのツリーフォーク
エルフの指導霊
踏査
ファーディヤーの予見者
忘れられた古霊
激励の加護
ムウォンヴーリーの世捨て人、ジョルレイル
クローサの拳カマール
小休止
自然の知識
木の実拾い
菌獣の共生
リスの巣
森の知恵
野生の犬
繁茂
俗世の教示者
アルボリア
極楽鳥
木の実拾い
森の知恵
俗世の教示者
多色
吸収
アルカデス・サボス
大量破壊
ドラルヌの十字軍
ジェラードの評決
狩猟場
秘教の処罰者
幻影のニショーバ
火葬のゾンビ
水銀の短剣
ケルドの後継者、ラーダ
はね返り
煽動するものリース
鋸歯のアビ
沼地の王ソルカナー
脊髄支配
魂売り
水底のドルイド、タトヨヴァ
艦の整備士、ティアナ
ジラ・エリアン
結界師ズアー
吸収
大量破壊
狩猟場
ケルドの後継者、ラーダ
アーティファクト
狭い空間
謎めいた門
減衰球
魔力の篭手
覚醒の兜
氷の干渉器
道化の帽子
巨大戦車
レガシーの兵器
水蓮の花
精神石
羽ばたき飛行機械
スランのゴーレム
トーモッドの墓所
トリスケリオン
生命維持コード
ウルザの青写真
ウルザの保育器
魔力の篭手
覚醒の兜
道化の帽子
レガシーの兵器
水蓮の花
トリスケリオン
ウルザの保育器
土地
断崖の避難所
暗黒の深部
宝石鉱山
内陸の湾港
孤立した礼拝堂
イス卿の迷路
ミシュラの工廠
硫黄の滝
森林の墓地
暗黒の深部
宝石鉱山
イス卿の迷路