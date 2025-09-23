Skip to main content
製品
近日登場
近日登場
『ストリクスヘイヴンの秘密』
『マーベル スーパー・ヒーローズ』
『ホビット』
Reality Fracture
『Star Trek』
好評発売中
好評発売中
『ミュータント タートルズ』
『ローウィンの昏明』
『アバター 伝説の少年アン』
『マーベル スパイダーマン』
『久遠の終端』
『マジック：ザ・ギャザリング—FINAL FANTASY』
Secret Lair Drop Series
最新製品
MTGセット・アーカイブ
MTGアリーナ
ダウンロード
ゲームの始め方
マスタリー・パス
出現率
アルケミー
ドラフト
MTGアリーナニュース
マジックをプレイ
イベントでプレイ
イベントでプレイ
プレリリース
マジック・アカデミー
Standard Showdown
Commander Box League
Commander Party
Store Championship
フライデー・ナイト・マジック
MagicCon
プロツアー
すべてのイベント
フォーマット
フォーマット
統率者戦
スタンダード・フォーマット
モダン・フォーマット
パイオニア
ブースタードラフト・フォーマット
ピック２・ドラフト
シールドデッキ・フォーマット
フォーマット一覧
プラットフォーム
プラットフォーム
店舗・イベント検索
MTGアリーナ
Magic Online
SpellTable
ウィザーズ・アカウント
サポート
サポート
プレイヤーサポート
店舗サポート
マジックを学ぶ
情報
情報
始め方
遊び方
製品ガイド
主要用語集
禁止および制限リスト
カードデータベース
Magic Companion
ショップ
記事
読み物
読み物
最新ニュース
お知らせ
舞台裏
Making Magic
MTGアリーナニュース
カードプレビュー
競技
動画
動画
ポッドキャスト「Drive to Work」
WeeklyMTG
ポッドキャスト「Magic Story」
ストーリー
ストーリー
最新のストーリー
ストーリー・アーカイブ
次元とプレインズウォーカー
More
More
壁紙
店舗・イベント検索
カードデータベース
アカウント
学院の本当の姿を見よ
本を置いて魔法学院の世界へ飛び込み、５つの大学から所属先を選ぼう！あらゆる魔法を駆使してストリクスヘイヴンの秘密を解き明かし、あなたの大学が最優秀であることを示しましょう。
公式発売日：4月24日