他では味わえない協力体験

タートルズとチームを結成しよう



最大４人でプレイできるこの新たな協力型フォーマットでは、あらゆる習熟度のマジック・プレイヤーがタートルズとチームを組んで、悪いやつらとの戦いを楽しめます！ 強力な忍者の装具を身にまとい、カード60枚の構築済みデッキ４つでプレイしましょう。同梱のプレイ・ブースターも駆使して、シュレッダー率いる構築済みの敵デッキを出し抜きましょう！

