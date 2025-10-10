Skip to main content
『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』

公式発売日：2026年3月6日

タップしてタートル・パワーを引き出せ

選りすぐりな緑のニンジャ・チームが、下水道からマジック：ザ・ギャザリングへ。「ミュータント・タートルズ」がマジックのカードになり、タートル・パワー（とタフネス）でシュレッダーやミュータントのたくらみを退けます。

カードを見る

他では味わえない協力体験

タートルズとチームを結成しよう


最大４人でプレイできるこの新たな協力型フォーマットでは、あらゆる習熟度のマジック・プレイヤーがタートルズとチームを組んで、悪いやつらとの戦いを楽しめます！  強力な忍者の装具を身にまとい、カード60枚の構築済みデッキ４つでプレイしましょう。同梱のプレイ・ブースターも駆使して、シュレッダー率いる構築済みの敵デッキを出し抜きましょう！
製品ラインアップ

プレイ・ブースター

友達と一緒に「ミュータント・タートルズ」を探検し、スタンダード向けのカードを集めるのに最適です。

コレクター・ブースター

「ミュータント・タートルズ」の特に革新的なカードが詰まったパックです。「マテリアル」ボーダーレス版のカードや「Kevin Eastman」ボーダーレス版のヘッドライナー・カードを手に入れましょう。

タートルズ・チーム結成

忍び寄るシュレッダーの魔の手を、タートルズたちで撃退せよ！箱から出してすぐに新たなフォーマットを楽しめるこの製品では、最大４人で協力して悪いやつらと戦えます。

統率者デッキ

やっぱりカメって最高！タートルズ勢揃いの統率者デッキで、甲羅の魅力を伝えよう。

Draft Night

ピック２・ドラフトを楽しむために必要なものをすべて同梱！友達とお気に入りのタートルズ・メンバーで戦おう！

Pizza Bundle

ピザをテーマにしたカードに、楽しいグッズをトッピング。大型スピンダウンやコレクター・ブースターでさらにスパイシーに！あなたのコレクションがさらにホットになること間違いなしでしょう！

バンドルセット

パックやプロモ、スピンダウン・ライフカウンターなど、タートル・パワーが１つに詰まったバンドルでデッキを構築しよう！

プレリリース・パック

お近くの店舗で開催されるイベントで、忍者アクションをいち早く体験しよう。忍び寄る公式発売日に先がけて、『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』をプレイしよう。

