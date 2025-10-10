『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』
公式発売日：2026年3月6日
タップしてタートル・パワーを引き出せ
選りすぐりな緑のニンジャ・チームが、下水道からマジック：ザ・ギャザリングへ。「ミュータント・タートルズ」がマジックのカードになり、タートル・パワー（とタフネス）でシュレッダーやミュータントのたくらみを退けます。
Images are digital renderings, not actual cards.
製品ラインアップ
コレクター・ブースター
「ミュータント・タートルズ」の特に革新的なカードが詰まったパックです。「マテリアル」ボーダーレス版のカードや「Kevin Eastman」ボーダーレス版のヘッドライナー・カードを手に入れましょう。
タートルズ・チーム結成
忍び寄るシュレッダーの魔の手を、タートルズたちで撃退せよ！箱から出してすぐに新たなフォーマットを楽しめるこの製品では、最大４人で協力して悪いやつらと戦えます。
Pizza Bundle
ピザをテーマにしたカードに、楽しいグッズをトッピング。大型スピンダウンやコレクター・ブースターでさらにスパイシーに！あなたのコレクションがさらにホットになること間違いなしでしょう！
プレリリース・パック
お近くの店舗で開催されるイベントで、忍者アクションをいち早く体験しよう。忍び寄る公式発売日に先がけて、『マジック：ザ・ギャザリング | ミュータント タートルズ』をプレイしよう。
© 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, Teenage Mutant Ninja Turtles, and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.