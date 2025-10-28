『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』のマスタリー・パスとセット・マスタリーは、あなたの旅の道しるべとなります。他のプレイヤーや友達との対戦でXPを集め、セット・マスタリーを進めてパックやマスタリー市場でアイテムと交換できるマスタリー・オーブを受け取りましょう。

マスタリー・パスでセット・マスタリーをアップグレードすると、さらなる報酬がアンロックされます。イベント参加券やカード、スリーブ、スタイル、ゴールド、ジェムなど盛りだくさんです！

セット・マスタリーについての詳細は、こちらの記事をご確認ください（リンク先は英語）。

『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』セット・マスタリー

『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』 26パック

26パック マスタリー・オーブ ５個（『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)

『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』マスタリー・パス

装飾アイテム

アンのプロフィール

カードとパック