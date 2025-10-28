『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』のマスタリー・パスとセット・マスタリーは、あなたの旅の道しるべとなります。他のプレイヤーや友達との対戦でXPを集め、セット・マスタリーを進めてパックやマスタリー市場でアイテムと交換できるマスタリー・オーブを受け取りましょう。

マスタリー・パスでセット・マスタリーをアップグレードすると、さらなる報酬がアンロックされます。イベント参加券やカード、スリーブ、スタイル、ゴールド、ジェムなど盛りだくさんです！

セット・マスタリーについての詳細は、こちらの記事をご確認ください（リンク先は英語）。

『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』セット・マスタリー

  • 『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』 26パック
  • マスタリー・オーブ ５個（『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)

『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』マスタリー・パス

装飾アイテム

  • アンのプロフィール

カードとパック

  • 20パック
    • 『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』４パック
    • 『領界路の彼方』 ４パック
    • 『久遠の終端』 ４パック
    • 『タルキール：龍嵐録』 ４パック
    • 『霊気走破』 ４パック
    • 『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』神話レア個別カード報酬 10枚
    • レベル61以上：アンコモンの個別カード報酬 １枚

    カード・スリーブ

    • 「新たな冒険」スリーブ
    • 豪華版「根源の力を会得せよ」スリーブ

    カード・スタイル

    • マスタリー・オーブ 40個（『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』マスタリー市場にてカード・スタイルやスリーブと交換できます。)
    • コモンのカード・スタイル 15種類
    • アンコモンのカード・スタイル 10種類

    イベント参加券

    • 対人ドラフト参加券 １枚（プレミア・ドラフトやマッチ・ドラフトに参加できます。）

    ゴールドとジェム

    • 4,000ゴールド
    • 1,200ジェム

    相棒

    • 相棒：「アッパ」 ３種類

    『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』のセット・マスタリーは何レベルまでですか？

    『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』のセット・マスタリーは60レベルまでです。46レベルまでの報酬はすべてのプレイヤーが受け取れますが、60レベルまで（とそれ以上！）の報酬をすべて受け取るにはマスタリー・パスが必要です。

    『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』マスタリー市場

    『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』マスタリー市場では、『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』のマスタリー・オーブでさまざまなアイテムを交換できます。

    カード・スタイル

    各カード・スタイルはマスタリー・オーブ１個で交換できます。

    • コモンのカード・スタイル ５種類
    • アンコモンのカード・スタイル ５種類
    • レアのカード・スタイル 10種類
    • 神話レアのカード・スタイル ５種類

    カード・スリーブ

    各スリーブはマスタリー・オーブ２個で交換できます。

    • 『マジック：ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』のスリーブ 10種類