The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™ 일정 및 세부 내용

편집자 주: 이 문서는 프로모션 세부 정보를 명확히 하기 위해 업데이트되었습니다.

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™는 J.R.R. 톨킨의 상징적인 세계에 생명을 불어넣고 사랑받는 캐릭터들의 여로를 매직: 더 개더링 유니버스 비욘드만의 방식으로 따라갈 수 있도록 합니다. 제3시대에서 가장 좋아하는 순간을 플레이하거나 가운데땅을 뒤엎고 절대반지의 유혹에 굴복하세요. 모든 것은 여러분의 손에 달려있으니, 길을 떠날 준비를 하세요. 어디로 휩쓸려 가게 될지, 누구를 만나게 될지 아무도 모릅니다!

The One Ring

가운데땅에는 절대반지 외에도 많은 것이 있습니다. 사랑받는 캐릭터가 되어 플레이를 즐기며 샤이어에서 운명의 산까지 스토리의 핵심이 되는 장소들을 방문하게 됩니다. 이 원정길을 따라가는 도중에 반지의 유혹을 받을 수도 있겠지만(이 기능에 대해서는 데뷔 행사 때 자세히 설명하겠습니다), 게임 플레이의 핵심은 떠났다 다시 돌아오는 여정입니다.

Frodo, Sauron's Bane Samwise the Stouthearted

Gollum, Patient Plotter Mount Doom

우리가 사랑에 빠졌던 캐릭터들, 눈가에 눈물이 맺히게 만든 순간들, 그리고 절대반지를 둘러싼 싸움에 이르기까지, 반지의 제왕을 매직으로 플레이하고 또 플레이할 수 있도록 포착해냈습니다.

Gandalf the Grey You Cannot Pass!

Reprieve Tom Bombadil

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth에서는 스토리의 깊이와 변화를 담아내기 위해 상징적인 캐릭터들(이후 공개 예정)을 다양하게 표현하고 있습니다. 모던 및 커맨더(및 기타 이터널 형식)에서 사용할 수 있으며 드래프트 및 실드 덱 형식 모두에서 플레이할 수 있는 이 세트는 여러 세대를 감동시킨 이야기에 보내는 러브레터로, 여러분을 가운데땅 그 자체에 빠져들게 만들 것입니다. 이터널로 사용 가능한 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth와 함께 출시되는 커맨더는 톨킨의 세계와 언어에 대한 동일한 정서와 관심을 이어받았습니다.

모든 반지를 지배하는 절대반지

반지의 제왕에서 가장 상징적인 요소는 사우론의 힘이 깃든 보물이자 유혹인 절대반지 그 자체입니다. 다른 힘의 반지들은 가운데땅의 요정왕, 난쟁이 군주, 죽을 운명의 인간을 위해 만들어졌지만, 가장 중요한 반지는 단 하나, 그 모든 반지를 지배하는 절대반지뿐입니다.

The One Ring

그리고, 매우 희귀하고 흥미진진한 프로모션의 일환으로 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth만을 위해 단 하나의 카드를 만들었습니다.

The One Ring(1번 중 1번)

*디지털 렌더 이미지이며 실제 카드가 아닙니다.

1번 중 1번의 일련번호가 매겨진 이 "소중한 보물"은 텡과르 서체로 사우론의 암흑어가 인쇄된 전통적 포일 카드로, 영어로 인쇄된 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 콜렉터 부스터 중 단 하나의 부스터에서만 등장합니다.

하지만 힘의 반지는 어떨까요?

Sol Ring (요정) Sol Ring (난쟁이) Sol Ring (인간)

모든 언어의 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 콜렉터 부스터에는 가운데땅의 요정, 난쟁이, 필멸의 인간을 위해 제작된 힘의 반지를 테마로 한 버전의 Sol Ring을 획득할 수 있습니다. 이 카드들에는 높은요정어인 퀘냐가 텡과르 표기로 적혀있습니다. 수량이 한정된 이중 무지개 포일과 일반 버전 모두가 등장하지만, 일련번호가 매겨진 이중 무지개 포일 버전은 총 개수가 다릅니다.

일련번호가 매겨진 이중 무지개 포일 Sol Ring (요정) 300장

일련번호가 매겨진 이중 무지개 포일 Sol Ring (난쟁이) 700장

일련번호가 매겨진 이중 무지개 포일 Sol Ring (인간) 900장

일반 Sol Ring (요정) 3,000장

일반 Sol Ring (난쟁이) 7,000장

일반 Sol Ring (인간) 9,000장

절대반지 1번 중 1번 프로모션 카드는 영문판 콜렉터 부스터에서만 등장하며, 힘의 반지 테마의 Sol Ring은 모든 언어의 콜렉터 부스터에서 등장합니다.

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 세부 정보

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 커맨더 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 커맨더

지금 사전 주문

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 세트 코드: LTR

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 커맨더 세트 코드: LTC

테이블탑 유효성(매직에 새롭게 소개되는 카드들):

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth(LTR): 모던, 레거시, 빈티지, 커맨더

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 커맨더(LTC): 레거시, 빈티지, 커맨더

MTG 아레나 유효성:

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth(LTR): 알케미 및 히스토릭

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 커맨더(LTC): MTG 아레나에서 사용 불가능

웹사이트: The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth

지금 사전 주문: Amazon에서 온라인으로 및 가까운 게임 매장에서 사전 주문 가능

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 중요 일정

MagicCon: Minneapolis : 5월 5일~7일

: 5월 5일~7일 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 데뷔 및 미리보기 시작 : 5월 30일

: 5월 30일 카드 미리보기 : 5월 30일~6월 9일

: 5월 30일~6월 9일 커맨더 미리보기 및 덱 목록 : 6월 8일

: 6월 8일 전체 카드 이미지 갤러리 : 6월 9일

: 6월 9일 매장 내 프리릴리즈 이벤트 : 6월 16일~22일

: 6월 16일~22일 MTG 아레나 디지털 출시 : 6월 20일

: 6월 20일 글로벌 테이블톱 출시 : 6월 23일

: 6월 23일 출시 파티 이벤트 : 6월 23일~25일

: 6월 23일~25일 번들: 기프트 에디션 출시 : 7월 7일

: 7월 7일 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 매장 내 기념 이벤트 : 7월 7일~9일

: 7월 7일~9일 커맨더 파티 : 7월 21일~23일

: 7월 21일~23일 MagicCon: Barcelona(The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 특집): 7월 28~30일

특집): 7월 28~30일 매장 챔피언십 : 8월 5일~13일

: 8월 5일~13일 연말 출시: 11월 3일

올 6월과 7월에는 다음과 같은 다양한 길을 따라 원정대와 함께 떠날 수 있습니다.

스타터 키트

점프스타트 부스터

프리릴리즈 팩

세트 부스터

드래프트 부스터

콜렉터 부스터

커맨더 덱

번들

번들: 기프트 에디션

세계와 유물 박스 토퍼 및 박스 구매 프로모

각 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 드래프트, 세트, 콜렉터 부스터 디스플레이에는 반지의 제왕 아트워크와 마감처리가 담긴 강력하고 흥미로운 매직 카드인 전통적 포일 세계와 유물 박스 토퍼 카드가 포함되어 있습니다.

세계와 유물 The Great Henge 세계와 유물 Ensnaring Bridge 세계와 유물 Wasteland

총 30종의 세계와 유물 박스 토퍼 카드는 각각 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 커맨더 카드의 세트 코드(LTC)와 세트 기호가 있는 보더리스 미식레어 대지 또는 마법물체 카드입니다. 이 세계와 유물 카드는 콜렉터 부스터에서 일반 및 서지 포일로도 등장합니다!

서지 포일 세계와 유물 The Great Henge 서지 포일 세계와 유물 Ensnaring Bridge 서지 포일 세계와 유물 Wasteland

오늘 소개해드릴 마법물체가 하나 더 있습니다. 바로 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 박스 구매 프로모입니다! 드래프트, 세트, 콜렉터 또는 점프스타트 부스터 디스플레이를 가까운 WPN 게임 매장에서 사전 주문 또는 구매하면 테마가 적용된 버전의 Trailblazer's Boots를 받을 수 있습니다.(수량 한정)

박스 구매 Trailblazer's Boots

가까운 WPN 게임 매장에서 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 사전 주문에 대한 자세한 정보를 확인하고 이 카드를 받으세요!

스타터 키트

60장들이 카드 덱 두 개와 매직: 더 개더링을 배우고 플레이할 수 있는 모든 것이 갖춰진 스타터 키트에는 전통적 포일 미식레어 카드를 선두로 매직에 새롭게 소개되는 카드 10장(각 덱당 5장)이 포함되어 있어 매직의 여정을 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth의 5가지 독특한 테마와 함께 빠르고, 재미있고, 쉽게 플레이할 수 있습니다. 스타터 키트에서 매직에 새롭게 소개되는 카드들은 모던에서 사용이 가능하며, 두 개의 덱의 각 카드에는 반지의 제왕을 기념하는 아트워크가 있습니다.

Aragorn and Arwen, Wed Sauron, the Lidless Eye

번들

세트 부스터 8개, 테마 보관 상자, 기본 대지 40장(전통적 포일 20장 및 일반 20장), 대형 스핀다운 생명점 계산기로 구성된 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 번들은 매직 또는 반지의 제왕 팬 모두를 위한 근사한 선물입니다. 또한 이 번들에는 세트의 아름다운 특징 중 하나를 보여주는 특별한 변형 버전의 보더리스 장면 카드가 포함되어 있습니다.

보더리스 장면 Frodo, Sauron's Bane 보더리스 장면 Samwise the Stouthearted

보더리스 장면 Gollum, Patient Plotter 보더리스 장면 The One Ring

이 네 종류의 변형 장면 카드는 번들과 번들: 기프트 에디션에만 포함되어 있으며(콜렉터 부스터에서는 일반 버전이 등장) 절대반지가 파괴되기 전의 결정적 순간이 묘사되어 있습니다. 이 장면은 카드 두 장을 나란히 놓으면 완성되지만, 세 장을 놓아 최대 6장의 카드 그리드로 완성할 수 있는 다른 장면도 있어 다양한 방식으로 웅장한 장면을 감상할 수 있습니다.

세트에는 드래프트, 세트, 콜렉터 부스터에서 등장하는 카드로 조합할 수 있는 장면이 몇 가지 더 있습니다.

프리릴리즈 팩

가까운 게임 매장에 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth을 위해 필요한 모든 것이 있습니다. 6월 16일부터 22일까지 진행되는 프리릴리즈 이벤트에서 모험과 게임 플레이를 가장 먼저 경험해 보세요. 여섯 개의 드래프트 부스터와 포일 스탬프로 등장하는 세트의 레어 또는 미식레어 프로모 카드로 실드 덱을 만드세요. 프리릴리즈 팩과 콜렉터 부스터에서만 등장하는 아름다운 보더리스 장면 카드를 조합하여 장면을 구성할 수도 있습니다! 프리릴리즈 팩에는 스핀다운 생명점 계산기도 포함되어 있습니다(나중에 소개해드릴 특별 버전으로 제공되는 경우도 있습니다). 원정대를 결성하고 친구에게 도전하는 데 필요한 모든 것들을 만나보세요.

커맨더 덱

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth를 위한 네 개의 커맨더 덱으로 게임에 더 많은 캐릭터와 분위기를 더해보세요. 각 덱에는 매직에 처음으로 소개되는 카드 20장이 있으며(미식 레어 포함) 커맨더, 레거시, 빈티지에서 사용 가능합니다. 또한 콜렉터 부스터 샘플 팩도 제공되며, 각 덱의 모든 카드에는 가운데땅을 배경으로 한 아트워크가 있습니다. 친숙한 캐릭터들이 가운데땅의 운명을 위해 협력하는 이 풍성한 덱을 사용하여 곧바로 플레이를 즐겨보세요.

Sam, Loyal Attendant Radagast, Wizard of the Wilds Sol Ring

이 덱은 반지의 제왕에 등장하는 진영을 각자의 방식으로 기념합니다.

Riders of Rohan(청적백) Food and Fellowship(백흑녹)

Elven Council(녹청) The Hosts of Mordor(청흑적)

콜렉터 부스터 디스플레이

모든 것을 원하는 팬을 위한 콜렉터 부스터는 덱과 콜렉션에 근사한 카드를 추가할 수 있는 가장 쉬운 방법입니다. 이 부스터에는 여러 레어 또는 미식 레어 카드가 포함되어 있으며, 아름다우면서도 흥미로운 부스터의 재미(아래에서 자세히 알아보세요!)와 포일 카드, 그리고 콜렉터 부스터에서만 만나볼 수 있는 멋진 수집용 카드도 포함되어 있습니다. 또한, 각 콜렉터 부스터 디스플레이에는 세계와 유물 박스 토퍼 카드도 포함되어 있습니다!

부스터의 재미 첫 공개

절대반지와 힘의 반지뿐만 아니라 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth에는 더 많은 아름다운 아트워크와 스토리텔링이 준비되어 있습니다.

전면 삽화 지도 들 전면 삽화 지도 들

전면 삽화 지도 섬 전면 삽화 지도 섬

전면 삽화 지도 늪 전면 삽화 지도 늪

전면 삽화 지도 산 전면 삽화 지도 산

전면 삽화 지도 숲 전면 삽화 지도 숲

이 전면 삽화 지도 기본 대지 카드는 가운데땅의 최초의 지도들 중 하나를 그린 Pauline Baynes의 놀라운 작품을 연상시킵니다. 각 전면 삽화 지도 기본 대지 카드는 반지의 제왕의 이야기에 등장하는 각기 다른 장소를 보여주며, 드래프트, 세트, 점프스타트, 콜렉터 부스터에서 획득할 수 있습니다. 또한 콜렉터 부스터에서는 전통적 포일 카드로 등장합니다!

반지 프레임 Frodo, Sauron's Bane 반지 프레임 Samwise the Stouthearted 반지 프레임 Gollum, Patient Plotter

반지 프레임 Gandalf the Grey 반지 프레임 Tom Bombadil

쇼케이스 반지 마감처리는 이야기의 장대한 순간에 등장하는 30개의 전설적 카드를 강조하여 여러분이 좋아하는 캐릭터에 근사한 멋을 더합니다. 반지 마감처리가 된 카드는 드래프트, 세트, 콜렉터 부스터에서 등장합니다.

보더리스 Mount Doom 보더리스 The Shire

보더리스 대지 또한 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth에서 등장하며, 가운데땅의 주요 장소를 아름다운 전면 삽화로 묘사합니다. 보더리스 대지 카드는 드래프트, 세트, 콜렉터 부스터에서 등장합니다.

확장 삽화 The One Ring 확장 삽화 Aragorn and Arwen, Wed 확장 삽화 Sauron, the Lidless Eye

확장 삽화 카드가 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth에서 돌아옵니다. 이 버전의 레어 및 미식레어 카드는 아름다운 아트워크를 더욱 돋보이게 합니다.

그리고 또 다른 종류의 마감처리가 백문이 불여일견인 예술적 경험을 제공합니다. 바로 보더리스 장면 카드입니다.

보더리스 장면 Frodo, Sauron's Bane 보더리스 장면 Samwise the Stouthearted

보더리스 장면 Gollum, Patient Plotter 보더리스 장면 The One Ring

이 보더리스 장면 카드에서는 반지의 제왕의 결정적인 순간을 보여주는 아트워크가 여러 장의 카드에 걸쳐 이어지면서 펼쳐집니다.

위와 같이 카드 두 장에 걸친 장면에서부터 최대 세 장씩 여섯 장에 걸친 장면까지, 장대한 스케일의 장면을 보여주기 위한 18장의 카드가 준비되어 있습니다. 6월에는 총 다섯 개의 장면이 출시되며, 그 중 다섯 개는 Tales of Middle-earth 드래프트 및 세트 부스터에서 등장하고 일곱 개 전체는 콜렉터 부스터에서 등장합니다. (위의 장면은 번들 및 번들: 기프트 에디션과 콜렉터 부스터에서 등장하며, 장면 카드의 예시를 미리 맛보실 수 있습니다.)

그리고 11월에는 4개의 추가 장면(각 3x2 카드)이 등장해 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth에서 볼 수 있는 놀라운 광경이 더해집니다. (이 내용은 올해 말에 공유해 드리겠습니다.)

점프스타트 부스터 디스플레이

매직을 플레이하는 방법을 이미 알고 계신가요? 다섯 가지의 독특한 테마로 구성된 점프스타트 부스터를 사용해 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth로 뛰어들어 빠르고 재미있으며 쉽게 시작할 수 있는 게임을 즐겨보세요. 최근 출시된 점프스타트 부스터와 마찬가지로 다섯 가지 테마에는 각각 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 점프스타트를 위해 만들어진 레어 카드가 포함되어 있습니다. (다섯 장의 레어 점프스타트 카드는 콜렉터 부스터에서도 등장합니다)

세트 부스터 디스플레이

세트 부스터로 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth의 다양한 카드를 확인하고 매직 컬렉션을 늘려보세요. 개봉하는 재미를 위해 최적화된 부스터에는 여러 장의 레어 또는 미식레어 카드가 포함되어 있으며, 매직의 과거를 맛볼 수 있는 재판 카드인 목록의 카드가 등장할 수 있으며, 삽화 카드도 들어있습니다. 또한 각 세트 부스터 디스플레이에는 세계와 유물 박스 토퍼 카드도 포함되어 있습니다!

드래프트 부스터 디스플레이

친구들과 드래프트할 준비가 되셨나요? 플레이를 위한 더 넓은 실드 덱 풀이 필요하신가요? 드래프트 부스터는 새 카드를 열어보는 것만으로도 매직을 플레이할 수 있는 검증된 방법입니다. 게다가 각 드래프트 부스터 디스플레이에는 세계와 유물 박스 토퍼 카드까지 포함되어 있습니다!

번들: 기프트 에디션

7월 7일에 발매되는 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 번들: 기프트 에디션에는 일반 번들에 포함된 모든 것이 포함되어 있지만, 또 다른 웅장한 아트워크를 선보이는 테마 보관 상자, 다른 색상의 대형 스핀다운 생명점 계산기, 더 많은 카드를 발견할 수 있는 콜렉터 부스터라는 환상적인 반전이 있습니다. 본인 또는 친구를 위한 놀라운 선물이 가득한 번들입니다!

연말 출시 예정

6월 23일 출시 외에도 올해 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth를 위해 조금 더 많은 것이 준비되어 있습니다. 11월 3일, 반지의 제왕과 관련하여 다음과 같은 멋진 추가 사항이 추가로 공개될 예정입니다.

장면 상자 - 반지의 제왕의 새로운 순간들을 묘사한 아름다운 전통적 포일 보더리스 장면 카드를 만나보세요.

콜렉터 부스터: 스페셜 에디션—매직과 반지의 제왕의 오랜 팬들을 위한, 새로운 것들이 가득한 스페셜 에디션입니다.

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth™ 점프스타트 제2장—The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 내에서 믹스 앤 매치할 수 있는 더 많은 테마를 추가

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth를 위한 11월 출시는 연말연시에 맞추어 세트에 흥거움을 더할 것입니다!

매직 축제 이벤트 - The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth

7월 7일부터 9일까지 동료들과 함께 가장 가까운 참여 WPN 게임 매장으로 향해 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth Magic 축제 이벤트를 즐기세요! 새로운 플레이어와 베테랑 플레이어 모두 함께 반지의 제왕의 이야기에 곧바로 뛰어들어 프로모 카드를 받고(이용 가능 지역에서 WPN 이벤트 프로모 팩 또는 친구 초대 프로모 지급), 기념사진을 촬영하고, 계정으로 곧바로 지급되는 보너스 MTG 아레나 코드를 받고(아레나 이용 가능 지역에만 제공), 특별한 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth 테마의 프로모션 6면체 주사위를 받을 수 있습니다.

이 이벤트는 매직과 반지의 제왕의 새로운 팬과 오래된 팬 모두가 근사한 세트를 위한 잊을 수 없는 이벤트로 축제를 즐기는 자리가 될 것입니다. 매직 축제 이벤트에 대한 자세한 정보는 올 연말에 공개할 예정입니다.

시크릿 레어가 원정대와 함께합니다

헤매는 자라고 해서 모두 길을 잃은 것은 아닙니다. The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth에서 올해 말에 출시될 시크릿 레어로 향하는 길을 찾은 멋진 카드들처럼 말이죠. 이 놀라운 콜라보레이션의 출시 시기와 내용은 곧 공개될 예정이니 많은 기대 바랍니다.

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth과 MTG Arena

웅장한 테이블탑 출시와 더불어 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth가 6월 20일에 MTG 아레나에도 찾아옵니다! 절대반지와 반지의 유혹부터 모두의 사랑을 받아온 반지의 제왕의 스토리와 캐릭터에 이르기까지, 이번 출시는 테이블탑에서 이루어지는 매직과 가운데땅의 만남으로 펼쳐지는 모험을 PC와 휴대폰으로 그대로 옮겨왔습니다.

The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth는 알케미와 히스토릭 모두에서 사용 가능하며, MTG 아레나 플레이어가 탐색할 수 있는 새로운 게임플레이와 새로운 카드를 추가할 것입니다.