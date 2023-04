시간 여행을 준비하면서, The Brothers' War 프리릴리즈를 좀 더... 역사적인 모습으로 바꾸기로 했습니다.

이번 가을에 놓쳐서는 안 되는 이벤트인 The Brothers' War 프리릴리즈는 11월 11일부터 시작되며, 두 가지 변화가 찾아옵니다.

첫 번째, 이벤트 참가 매장에서 열리는 프리릴리즈 이벤트에서 프리릴리즈 주간에 모든 제품을 원하는 수량만큼 구매할 수 있습니다. 세트 부스터도 포함되냐고요? 물론이죠. 콜렉터 부스터도요? 차지하려면 빨리 움직이세요. 드래프트 부스터, 번들, 커맨더 덱, 점프스타트 부스터도 포함될까요? 네, 그럼요.

두 번째, 뉴 카펜나의 거리와 함께 시작된 테스트가 계속되어 테이블탑 프리릴리즈가 디지털 출시에 앞서 진행됩니다. 즉 11월 11일은 The Brothers' War를 플레이해볼 수 있는 첫 번째 날이며, 가까운 게임 매장에서만 가능합니다. 사실, 차기 출시 예정 세트 Phyrexia: All Will Be One 및 March of the Machine도 이와 같이 진행될 예정입니다.

The Brothers' War의 경우, 매직: 더 개더링 아레나 및 매직 온라인에서의 디지털 출시는 11월 15일입니다.

역사를 바꿀 운명이 도미나리아에 달려 있으며, 매직의 영웅과 악당들이 다차원을 뒤흔들 마지막 결투에서 가장 강력한 마법물체들과 함께 격돌합니다. 매직: 더 개더링 30주년 기념 행사와 관련된 자세한 소식을 계속해서 기대해주세요!